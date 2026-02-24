Instituțiile culturale trebuie să informeze autoritățile înainte de a invita artiști străini

08:50

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a amenințat că va întrerupe livrările de energie electrică de urgență către Ucraina dacă autoritățile de la Kiev nu vor relua, în termen de două zile, tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin teritoriul ucrainean. Slovacia, alături de Ungaria, este una dintre cele două state din Uniunea Europeană care încă depind semnificativ […] Articolul Fico amenință cu sistarea livrărilor de electricitate către Ucraina dacă nu este reluat tranzitul petrolului rusesc prin Drujba apare prima dată în Vocea Basarabiei.