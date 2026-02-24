Cormoranii de pe Prut: Autoritățile din dreapta Prutului aprobă cote de recoltare pentru sezonul 2025 – 2026
NewsUngheni, 25 februarie 2026 00:20
Autoritățile de mediu din dreapta Prutului confirmă măsuri de management al populației de cormorani pe apele din țarăThe post Cormoranii de pe Prut: Autoritățile din dreapta Prutului aprobă cote de recoltare pentru sezonul 2025 – 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 2 ore
00:20
Cormoranii de pe Prut: Autoritățile din dreapta Prutului aprobă cote de recoltare pentru sezonul 2025 – 2026 # NewsUngheni
Autoritățile de mediu din dreapta Prutului confirmă măsuri de management al populației de cormorani pe apele din țarăThe post Cormoranii de pe Prut: Autoritățile din dreapta Prutului aprobă cote de recoltare pentru sezonul 2025 – 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 6 ore
19:40
Capacități record rezervate pe Coridorul vertical: 2.4 milioane m³ de gaze pe zi vor circula din martie 2026 # NewsUngheni
În cadrul licitației de rezervare a capacității lunare de transport a gazelor naturale pe Coridorul vertical, Ruta nr. 1, au fost rezervate capacități record de 25 500 MWh/zi/lună, echivalentul a aproximativ 2.4 milioane m³/zi, începând cu luna martie 2026. Informațiile sunt comunicate de către Ministerul Energiei al Republicii MoldovaThe post Capacități record rezervate pe Coridorul vertical: 2.4 milioane m³ de gaze pe zi vor circula din martie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 8 ore
19:20
Primăria Capitalei istorice a României - municipiului Iași, a găzduit astăzi, 24 februarie 2026, ceremonia de semnare a Acordului de colaborare dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Zona Metropolitană Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ungheni.The post Un nou parteneriat pentru dezvoltarea regiunilor UNGHENI și IAȘI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:20
Cormoranii de pe Prut: Autoritățile din dreapta Prutului aprobă cote de recoltare pentru sezonul 2025 – 2026 # NewsUngheni
Autoritățile de mediu din dreapta Prutului confirmă măsuri de management al populației de cormorani pe apele din țarăThe post Cormoranii de pe Prut: Autoritățile din dreapta Prutului aprobă cote de recoltare pentru sezonul 2025 – 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 12 ore
16:30
Un camion s-a răsturnat pe traseul național R16 Ungheni - SculeniThe post Un camion s-a răsturnat pe traseul național R16 Ungheni – Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:20
Într-o atmosferă de profundă emoție și aleasă prețuire, în cadrul evenimentului aniversar dedicat celor 80 de ani ai marelui actor Nicolae Darie, desfășurat la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, a avut loc ceremonia de înmânare a diplomei de Cetățean de Onoare al raionului Ungheni.The post Actorul Nicolae Darie – Cetățean de Onoare al raionului Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
La 25 februarie 2026, începând cu ora 10:00, Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova se convoacă în cea de-a 7-a ședință din 2026 și în a 16-a ședință de la investirea Cabinetului de miniștri MUNTEANU.The post Ședința Guvernului din 25 februarie 2026. Pe ordinea de zi – 11 proiecte de HG first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
Mărfuri tăinuite pentru introducere ilicită în țară depistate la vama LeușeniThe post Mărfuri tăinuite pentru introducere ilicită în țară depistate la vama Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:40
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va fi extins începând cu 2 martie 2026The post Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va fi extins începând cu 2 martie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal, în conlucrare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România.The post Percheziții și rețineri într-un dosar de contrabandă cu aur first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 24 ore
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a patra săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.The post Prețul carburanților la 25 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:00
Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 mln MDL # NewsUngheni
Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 mln MDLThe post Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 mln MDL first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:20
Într-o atmosferă de profundă emoție și aleasă prețuire, în cadrul evenimentului aniversar dedicat celor 80 de ani ai marelui actor Nicolae Darie, desfășurat la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, a avut loc ceremonia de înmânare a diplomei de Cetățean de Onoare al raionului Ungheni.The post Actorul Nicolae Darie – Cetățean de Onoare al raionului Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pentru noaptea de 24 spre 25 februarie 2026 # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pentru noaptea de 24 spre 25 februarie 2026The post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pentru noaptea de 24 spre 25 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
20:20
Un nou nerezident a încercat să scoată ilicit din țară mijloace financiareThe post Un nou nerezident a încercat să scoată ilicit din țară mijloace financiare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
Парламент Молдови підсвічено в кольорах українського прапора / Парламент Молдовы подсвечен в цветах украинского флага # NewsUngheni
Новина коротко / Новость вкратце RO: Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de [...]The post Парламент Молдови підсвічено в кольорах українського прапора / Парламент Молдовы подсвечен в цветах украинского флага first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Apel la pace și solidaritate: Parlamentul a fost iluminat în culorile drapelului ucrainean # NewsUngheni
Apel la pace și solidaritate: Parlamentul a fost iluminat în culorile drapelului ucraineanThe post Apel la pace și solidaritate: Parlamentul a fost iluminat în culorile drapelului ucrainean first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:40
Întreținerea drumurilor naționale – activitățile desfășurate la 23 februarie 2026The post Întreținerea drumurilor naționale – activitățile desfășurate la 23 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:20
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, epicentrul activităților sportive din Republica Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul Programului „Capitala Sportului”.The post Orașul Nisporeni devine „Capitala Sportului 2026” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, epicentrul activităților sportive din Republica Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul Programului „Capitala Sportului”.The post Orașul Nisporeni devine a doua „Capitală a Sportului 2026” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:20
Percheziții în mai multe primării într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură finanțate din fonduri naționale și externe # NewsUngheni
Percheziții în mai multe primării într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură finanțate din fonduri naționale și externeThe post Percheziții în mai multe primării într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură finanțate din fonduri naționale și externe first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a patra săptămână din februarie 2026 începe cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.The post Prețul carburanților la 24 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Tragedie în orașul Nisporeni. O persoană a decedat în urma unui incendiu pe strada Viilor # NewsUngheni
În dimineața zilei de 20 februarie 2026, la ora 03:24, salvatorii și pompierii din cadrul Secției Situații Excepționale Nisporeni au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o construcție auxiliară dintr-o gospodărie situată pe strada Viilor din orașul Nisporeni.The post Tragedie în orașul Nisporeni. O persoană a decedat în urma unui incendiu pe strada Viilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Trei străini reținuți în flagrant în timp ce încercau să vândă fraudulos BMW în Chișinău # NewsUngheni
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au reținut în flagrant trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de lux în Chișinău.The post Trei străini reținuți în flagrant în timp ce încercau să vândă fraudulos BMW în Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
Două echipe AMU au fost agresate la Nisporeni și Chișinău în timpul intervențiilorThe post Două echipe AMU au fost agresate la Nisporeni și Chișinău în timpul intervențiilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:40
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au depistat 7 cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare.The post Bilanț săptămânal al IGPF: 7 acte falsificate depistate la frontieră first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Serviciul Vamal raportează încasări de 695.8 mln MDL în perioada 16 – 22 februarie 2026 # NewsUngheni
În perioada 16 - 22 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 695.8 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 4.9 miliarde de lei.The post Serviciul Vamal raportează încasări de 695.8 mln MDL în perioada 16 – 22 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:20
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 54 597 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 11 257 traversări.The post Situația la Frontieră: peste 54.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:10
Primăria municipiului Ungheni informează cetățenii despre faptul că noua rețea de transport public urban de pasageri din municipiul Ungheni este gata de lansare.The post Noua rețea de transport public din municipiul UNGHENI este gata de lansare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:40
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 23 februarie 2026, comunicate de către Banca Națională a MoldoveiThe post Cursul valutar oficial la 23 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23:20
Membrii Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează o vizită în Republica Moldova # NewsUngheni
Membrii Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează o vizită în Republica MoldovaThe post Membrii Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează o vizită în Republica Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 23 – 27 februarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din orașul și raionul Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 23 - 27 februarie 2026The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 23 – 27 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 23 – 27 februarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din municipiul și raionul Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 23 - 27 februarie 2026The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 23 – 27 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
23 februarie 2026 – 94 de ani de la Masacrul de la pădurea Olănești (Masacrul de pe Nistru) # NewsUngheni
23 februarie 2026 – 94 de ani de la Masacrul de la pădurea Olănești (Masacrul de pe Nistru)The post 23 februarie 2026 – 94 de ani de la Masacrul de la pădurea Olănești (Masacrul de pe Nistru) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20 februarie 2026
19:40
Secției Pediatrie din cadrul Spitalului raional Ungheni a fost redeschisă după reabilitare # NewsUngheni
Secției Pediatrie din cadrul Spitalului raional Ungheni a fost redeschisă după reabilitareThe post Secției Pediatrie din cadrul Spitalului raional Ungheni a fost redeschisă după reabilitare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Schemă cu prejudicii la buget de 2.8 mln MDL deconspirată de PCCOCS, SFS și IGPFThe post Schemă cu prejudicii la buget de 2.8 mln MDL deconspirată de PCCOCS, SFS și IGPF first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:20
Inspectorii ANSA au retras din comerț peste 2.4 tone de biscuiți neconformiThe post Inspectorii ANSA au retras din comerț peste 2.4 tone de biscuiți neconformi first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:10
Bunuri de contrabandă depistate în PTF Sculeni și Costești cât și pe str. Muncești din Chișinău # NewsUngheni
Bunuri de contrabandă depistate în PTF Sculeni și Costești cât și pe str. Muncești din ChișinăuThe post Bunuri de contrabandă depistate în PTF Sculeni și Costești cât și pe str. Muncești din Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:30
AND informează că întreținerea drumurilor naționale se desfășoară în condiții de iarnă # NewsUngheni
AND informează că întreținerea drumurilor naționale se desfășoară în condiții de iarnăThe post AND informează că întreținerea drumurilor naționale se desfășoară în condiții de iarnă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
Noi informații despre lansarea noului transport public urban de călători la UNGHENIThe post Noi informații despre lansarea noului transport public urban de călători la UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Centrul de Sănătate Călărași a fost modernizat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).The post Centrul de Sănătate Călărași modernizat cu sprijinul CNAM first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
Locuitorii comunei Valea Mare, raionul Ungheni, beneficiază de condiții de trai îmbunătățite în urma implementării a șase proiecte de dezvoltare locală, realizate prin Programele Naționale [...]The post Șase proiecte de dezvoltare locală transformă comuna Valea Mare din Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Noi tentative de scoatere ilegală a valutei contracarată pe Aeroportul internațional Chișinău # NewsUngheni
Noi tentative de scoatere ilegală a valutei contracarată pe Aeroportul internațional ChișinăuThe post Noi tentative de scoatere ilegală a valutei contracarată pe Aeroportul internațional Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Trei indieni au fost reținuți în flagrant de polițiștii de frontieră lângă satul Valea Rusului din Fălești # NewsUngheni
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, cu suportul angajaților din cadrul Direcției acțiuni speciale la frontieră și sub coordonarea Procuraturii Fălești, au contracarat tentativa a trei cetățeni străini de traversare ilegală a frontierei de stat a Republicii Moldova.The post Trei indieni au fost reținuți în flagrant de polițiștii de frontieră lângă satul Valea Rusului din Fălești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Inspectortatul de Poliței Ungheni informează că în perioada 17 – 19 februarie 2026, pe întreg teritoriul municipiului și raionului Ungheni s-a desfășurat operațiunea „Vehicul – Siguranța ta”.The post Polițiștii ungheneni au desfășurat operațiunea „Vehicul – siguranța ta” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:30
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră și Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională, prin care în anul 2024 două [...]The post Schemă cu prejudicii la buget de 2.8 mln MDL deconspirată de PCCOCS, SFS și IGPF first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Incident grav la Ungheni. Un elev a ajuns la urgență după ce ar fi consumat o substanță interzisă la școală # NewsUngheni
Un elev de clasa a IX-a a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului raional Ungheni după ce i s-a făcut rău în timpul orelor, fiind suspectat că ar fi consumat o substanță de origine necunoscută.The post Incident grav la Ungheni. Un elev a ajuns la urgență după ce ar fi consumat o substanță interzisă la școală first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a treia săptămână din februarie 2026 se finalizează cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.The post Prețul carburanților în perioada 21 – 23 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:30
În vederea investigării acestui dosar penal complex, autoritățile de drept de la Chișinău și cele din Kiev au format echipă comună de investigații. Urmare a [...]The post Autoritățile de drept de la Chișinău și Kiev au desfășurat operațiune „Enigma 2.0” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:40
Zubco vs Republica Moldova și Rusia: Interdicțiile impuse de „KGB-ul” de la Tiraspol împotriva apărătorilor Promo-LEX încalcă Convenția # NewsUngheni
Zubco vs Republica Moldova și Rusia: Interdicțiile impuse de „KGB-ul” de la Tiraspol împotriva apărătorilor Promo-LEX încalcă ConvențiaThe post Zubco vs Republica Moldova și Rusia: Interdicțiile impuse de „KGB-ul” de la Tiraspol împotriva apărătorilor Promo-LEX încalcă Convenția first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.