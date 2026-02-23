Percheziții în mai multe primării într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură finanțate din fonduri naționale și externe
NewsUngheni, 23 februarie 2026 16:20
Percheziții în mai multe primării într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură finanțate din fonduri naționale și externe
• • •
Acum 30 minute
16:20
Percheziții în mai multe primării într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură finanțate din fonduri naționale și externe
Percheziții în mai multe primării într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură finanțate din fonduri naționale și externe
Acum o oră
16:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a patra săptămână din februarie 2026 începe cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
Acum 4 ore
14:30
Tragedie în orașul Nisporeni. O persoană a decedat în urma unui incendiu pe strada Viilor
În dimineața zilei de 20 februarie 2026, la ora 03:24, salvatorii și pompierii din cadrul Secției Situații Excepționale Nisporeni au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o construcție auxiliară dintr-o gospodărie situată pe strada Viilor din orașul Nisporeni.
14:10
Trei străini reținuți în flagrant în timp ce încercau să vândă fraudulos BMW în Chișinău
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger", au reținut în flagrant trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de lux în Chișinău.
13:50
Două echipe AMU au fost agresate la Nisporeni și Chișinău în timpul intervențiilor
Acum 8 ore
09:40
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au depistat 7 cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare.
09:30
Serviciul Vamal raportează încasări de 695.8 mln MDL în perioada 16 – 22 februarie 2026
În perioada 16 - 22 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 695.8 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 4.9 miliarde de lei.
09:20
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 54 597 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 11 257 traversări.
09:10
Primăria municipiului Ungheni informează cetățenii despre faptul că noua rețea de transport public urban de pasageri din municipiul Ungheni este gata de lansare.
Acum 24 ore
23:40
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 23 februarie 2026, comunicate de către Banca Națională a Moldovei
23:20
Membrii Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează o vizită în Republica Moldova
Membrii Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează o vizită în Republica Moldova
19:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 23 – 27 februarie 2026
Adresele din orașul și raionul Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 23 - 27 februarie 2026
18:50
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 23 – 27 februarie 2026
Adresele din municipiul și raionul Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 23 - 27 februarie 2026
Ieri
09:50
23 februarie 2026 – 94 de ani de la Masacrul de la pădurea Olănești (Masacrul de pe Nistru)
23 februarie 2026 – 94 de ani de la Masacrul de la pădurea Olănești (Masacrul de pe Nistru)
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Secției Pediatrie din cadrul Spitalului raional Ungheni a fost redeschisă după reabilitare
Secției Pediatrie din cadrul Spitalului raional Ungheni a fost redeschisă după reabilitare
19:30
Schemă cu prejudicii la buget de 2.8 mln MDL deconspirată de PCCOCS, SFS și IGPF
19:20
Inspectorii ANSA au retras din comerț peste 2.4 tone de biscuiți neconformi
19:10
Bunuri de contrabandă depistate în PTF Sculeni și Costești cât și pe str. Muncești din Chișinău
Bunuri de contrabandă depistate în PTF Sculeni și Costești cât și pe str. Muncești din Chișinău
18:30
AND informează că întreținerea drumurilor naționale se desfășoară în condiții de iarnă
AND informează că întreținerea drumurilor naționale se desfășoară în condiții de iarnă
16:10
Noi informații despre lansarea noului transport public urban de călători la UNGHENI
15:50
Centrul de Sănătate Călărași a fost modernizat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).
15:00
Locuitorii comunei Valea Mare, raionul Ungheni, beneficiază de condiții de trai îmbunătățite în urma implementării a șase proiecte de dezvoltare locală, realizate prin Programele Naționale [...]
14:30
Noi tentative de scoatere ilegală a valutei contracarată pe Aeroportul internațional Chișinău
Noi tentative de scoatere ilegală a valutei contracarată pe Aeroportul internațional Chișinău
14:30
Trei indieni au fost reținuți în flagrant de polițiștii de frontieră lângă satul Valea Rusului din Fălești
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, cu suportul angajaților din cadrul Direcției acțiuni speciale la frontieră și sub coordonarea Procuraturii Fălești, au contracarat tentativa a trei cetățeni străini de traversare ilegală a frontierei de stat a Republicii Moldova.
14:10
Inspectortatul de Poliței Ungheni informează că în perioada 17 – 19 februarie 2026, pe întreg teritoriul municipiului și raionului Ungheni s-a desfășurat operațiunea „Vehicul – Siguranța ta".
13:30
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră și Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională, prin care în anul 2024 două [...]
13:00
Incident grav la Ungheni. Un elev a ajuns la urgență după ce ar fi consumat o substanță interzisă la școală
Un elev de clasa a IX-a a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului raional Ungheni după ce i s-a făcut rău în timpul orelor, fiind suspectat că ar fi consumat o substanță de origine necunoscută.
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a treia săptămână din februarie 2026 se finalizează cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
11:30
În vederea investigării acestui dosar penal complex, autoritățile de drept de la Chișinău și cele din Kiev au format echipă comună de investigații. Urmare a [...]
10:40
Zubco vs Republica Moldova și Rusia: Interdicțiile impuse de „KGB-ul" de la Tiraspol împotriva apărătorilor Promo-LEX încalcă Convenția
Zubco vs Republica Moldova și Rusia: Interdicțiile impuse de „KGB-ul" de la Tiraspol împotriva apărătorilor Promo-LEX încalcă Convenția
10:00
Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează despre desfășurarea unui raid de combatere a braconajului și tăierilor ilegale la Călărași
09:40
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 38 964 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 8 954 traversări.
19 februarie 2026
23:50
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede aceste măsuri a fost votat în prima lectură de [...]
23:40
Parlamentul a ratificat grantul oferit de Japonia pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova"
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova". Parlamentul a ratificat Înțelegerea dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei [...]
23:30
Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic
19:50
Sângele apă nu se face. România va construi un Pod nou peste Prut la Leușeni - Albița
19:00
MEC a aprobat Planul de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii ucrainene în rândul comunității ucrainene
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat Planul de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii ucrainene în rândul comunității ucrainene din Republica Moldova, inclusiv a persoanelor refugiate din Ucraina, pentru anul 2026.
18:40
Intervențiile drumarilor continuă – patrulare, deszăpezire și lucrări de întreținere
17:50
Consiliul municipal Ungheni a aprobat inițierea procesului de amalgamare voluntară cu șapte primării
Consiliul municipal Ungheni a aprobat inițierea procesului de amalgamare voluntară cu șapte primării
17:20
Din 28 februarie 2026 – pe traseele din Ungheni vor începe a circula noile microbuze destinate transportului public
Din 28 februarie 2026 - pe traseele din Ungheni vor începe a circula noile microbuze destinate transportului public de pasageri
14:30
ANSP informează despre înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează despre înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al ANSP.
14:20
Noi călători depistați cu buni de contrabandă pe Aeroportul internațional Chișinău
14:10
Poliția de Frontieră informează că, în punctul de trecere a frontierei „Criva", pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost depistat un lot de substanțe cu conținut stupefiant, ascunse asupra unui pasager.
14:00
Evaziune fiscală de 7 mln MDL în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului. Sunt cercetați penal doi administratori și un contabil
Evaziune fiscală de 7 mln MDL în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului. Sunt cercetați penal doi administratori și un contabil
13:50
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova
13:40
Operațiune comună Chișinău – București. Au fost reținuți organizatorii unor call centre care au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei # NewsUngheni
Operațiune comună Chișinău - București. Au fost reținuți organizatorii unor call centre care au prejudiciat românii cu peste 1 milion de leiThe post Operațiune comună Chișinău – București. Au fost reținuți organizatorii unor call centre care au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
O rețea internațională de droguri – destructurată după arestarea și condamnarea unui curier în Moldova # NewsUngheni
O rețea internațională de droguri - destructurată după arestarea și condamnarea unui curier în MoldovaThe post O rețea internațională de droguri – destructurată după arestarea și condamnarea unui curier în Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a treia săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesimnificativă a prețului de comercializare a benzinei.The post Prețul carburanților la 20 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:30
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Ciprian Porumbescu din mun. UNGHENI # NewsUngheni
În legătură cu lucrări de intervenție a depistării și lichidării unei scurgerii la rețeaua de apeduct pe str. Ciprian Porumbescu, întreprinderea „Apă-Canal Ungheni” SRL anunță deconectarea furnizării apei pe mai multe locații din sectorul Tineretului al municipiului UNGHENI.The post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Ciprian Porumbescu din mun. UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Drumarii au acționat în ultimele 24 de ore în peste 35 de raioaneThe post Drumarii au acționat în ultimele 24 de ore în peste 35 de raioane first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
