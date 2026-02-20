Șase proiecte de dezvoltare locală transformă comuna Valea Mare din Ungheni

10:00

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40 828 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 10 287 traversări.