Schemă cu prejudicii la buget de 2.8 mln MDL deconspirată de PCCOCS, SFS și IGPF
NewsUngheni, 20 februarie 2026 13:30
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră și Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională, prin care în anul 2024 două [...]
Acum 30 minute
13:30
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră și Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională, prin care în anul 2024 două [...]
Acum o oră
13:00
Incident grav la Ungheni. Un elev a ajuns la urgență după ce ar fi consumat o substanță interzisă la școală # NewsUngheni
Un elev de clasa a IX-a a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului raional Ungheni după ce i s-a făcut rău în timpul orelor, fiind suspectat că ar fi consumat o substanță de origine necunoscută.
Acum 2 ore
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a treia săptămână din februarie 2026 se finalizează cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
Acum 4 ore
11:30
În vederea investigării acestui dosar penal complex, autoritățile de drept de la Chișinău și cele din Kiev au format echipă comună de investigații. Urmare a [...]
10:40
Zubco vs Republica Moldova și Rusia: Interdicțiile impuse de „KGB-ul” de la Tiraspol împotriva apărătorilor Promo-LEX încalcă Convenția # NewsUngheni
Zubco vs Republica Moldova și Rusia: Interdicțiile impuse de „KGB-ul" de la Tiraspol împotriva apărătorilor Promo-LEX încalcă Convenția
10:00
Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează despre desfășurarea unui raid de combatere a braconajului și tăierilor ilegale la Călărași
Acum 6 ore
09:40
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 38 964 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 8 954 traversări.
Acum 24 ore
23:50
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede aceste măsuri a fost votat în prima lectură de [...]
23:40
Parlamentul a ratificat grantul oferit de Japonia pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” # NewsUngheni
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova". Parlamentul a ratificat Înțelegerea dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei [...]
23:30
Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic
19:50
Sângele apă nu se face. România va construi un Pod nou peste Prut la Leușeni - Albița
19:00
MEC a aprobat Planul de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii ucrainene în rândul comunității ucrainene # NewsUngheni
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat Planul de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii ucrainene în rândul comunității ucrainene din Republica Moldova, inclusiv a persoanelor refugiate din Ucraina, pentru anul 2026.
18:40
Intervențiile drumarilor continuă – patrulare, deszăpezire și lucrări de întreținere
17:50
Consiliul municipal Ungheni a aprobat inițierea procesului de amalgamare voluntară cu șapte primării # NewsUngheni
Consiliul municipal Ungheni a aprobat inițierea procesului de amalgamare voluntară cu șapte primării
17:20
Din 28 februarie 2026 – pe traseele din Ungheni vor începe a circula noile microbuze destinate transportului public # NewsUngheni
Din 28 februarie 2026 - pe traseele din Ungheni vor începe a circula noile microbuze destinate transportului public de pasageri
14:30
ANSP informează despre înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței # NewsUngheni
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează despre înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al ANSP.
14:20
Noi călători depistați cu buni de contrabandă pe Aeroportul internațional Chișinău
14:10
Poliția de Frontieră informează că, în punctul de trecere a frontierei „Criva", pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost depistat un lot de substanțe cu conținut stupefiant, ascunse asupra unui pasager.
14:00
Evaziune fiscală de 7 mln MDL în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului. Sunt cercetați penal doi administratori și un contabil # NewsUngheni
Evaziune fiscală de 7 mln MDL în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului. Sunt cercetați penal doi administratori și un contabil
Ieri
13:50
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI.
13:40
Operațiune comună Chișinău – București. Au fost reținuți organizatorii unor call centre care au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei # NewsUngheni
Operațiune comună Chișinău - București. Au fost reținuți organizatorii unor call centre care au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei
13:10
O rețea internațională de droguri – destructurată după arestarea și condamnarea unui curier în Moldova # NewsUngheni
O rețea internațională de droguri - destructurată după arestarea și condamnarea unui curier în Moldova
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a treia săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesimnificativă a prețului de comercializare a benzinei.
12:30
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Ciprian Porumbescu din mun. UNGHENI # NewsUngheni
În legătură cu lucrări de intervenție a depistării și lichidării unei scurgerii la rețeaua de apeduct pe str. Ciprian Porumbescu, întreprinderea „Apă-Canal Ungheni" SRL anunță deconectarea furnizării apei pe mai multe locații din sectorul Tineretului al municipiului UNGHENI.
12:20
Drumarii au acționat în ultimele 24 de ore în peste 35 de raioane
11:40
START proiectului „Construcția pieței agroalimentare în municipiul Ungheni"
11:10
Salvatorii și pompierii IGSU au desfășurat 80 de misiuni în ultimele 24 de ore
10:50
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 31 592 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 6 685 traversări.
18 februarie 2026
20:50
La Nisporeni au avut loc controale privind respectarea legislației antifumat
20:30
Parlamentul se convoacă în ședință plenară la 19 februarie 2026. Pe ordinea de zi – Moțiunea asupra politicii statului în domeniul energetic # NewsUngheni
Parlamentul se convoacă în ședință plenară la 19 februarie 2026. Pe ordinea de zi - Moțiunea asupra politicii statului în domeniul energetic
20:00
Ninsori și viscol în mai multe regiuni – pe drumuri se circulă în condiții de iarnă
14:50
Autovehicule noi pentru diriginții de șantiere din cadrul Administrației Naționale a Drumurilor # NewsUngheni
Autovehicule noi pentru diriginții de șantiere din cadrul Administrației Naționale a Drumurilor
14:40
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul.
14:20
Circa 300 de localități rămase anterior neacoperite – incluse în programul de delimitare a bunurilor imobile # NewsUngheni
Circa 300 de localități rămase anterior neacoperite - incluse în programul de delimitare a bunurilor imobile
14:00
Un bărbat a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori # NewsUngheni
Un bărbat a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui tânăr de 27 de ani și a unui minor de 15 ani de comiterea infracțiunilor de răpire și omor cu deosebită cruzime.
12:50
Tichetele de vacanță vor putea fi utilizate pentru concedii petrecute în Republica Moldova # NewsUngheni
Tichetele de vacanță vor putea fi utilizate pentru concedii petrecute în Republica Moldova
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a treia săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesimnificativă a prețului de comercializare a benzinei.
12:20
Angajații MAI mobilizat pentru intervenții în contextul ninsorilor și viscolului
11:30
Cooperare moldo-germană pentru dezvoltarea capacităților chinologice ale IGPF
11:20
60 mii USD nedeclarați depistați ascunși în geanta unui pasager la cursa avia Chișinău – Erevan # NewsUngheni
60 mii USD nedeclarați depistați ascunși în geanta unui pasager la cursa avia Chișinău - Erevan
10:30
Peste 400 de salvatori sunt concentrați în gărzile de intervenție pentru a interveni în situații de risc # NewsUngheni
Peste 400 de salvatori sunt concentrați în gărzile de intervenție pentru a interveni în situații de risc
10:10
Condiții de iarnă pe drumurile naționale – ninge puternic în mai multe regiuni ale țării # NewsUngheni
Condiții de iarnă pe drumurile naționale – ninge puternic în mai multe regiuni ale țării
10:00
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40 828 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 10 287 traversări.
17 februarie 2026
20:40
IGPF și PCCOCS au deconspirat o schemă de încălcare a drepturilor de autor prin export ilegal de vinuri în SUA # NewsUngheni
Angajații Direcției investigare criminalitate transfrontalieră din cadrul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță deconspirarea unei scheme de încălcare a [...]
20:20
La 18 februarie 2026, începând cu ora 10:00, Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova se convoacă în cea de-a 6-a ședință din 2026 și în [...]
20:00
MEC a aprobat Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia pentru perioada 2026 – 2027 # NewsUngheni
MEC a aprobat Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia pentru perioada 2026 - 2027
19:40
MEC anunță înscrierile la cursurile gratuite de limba română pentru perioada 2026 – 2028 # NewsUngheni
Ministerul Educației și Cercetării anunță înscrierile la cursurile gratuite de limbă română organizate în cadrul Programului național de învățare a limbii române pentru anii 2026 [...]
19:20
Autoritățile activează măsuri coordonate la nivel național în contextul alertei meteo de ninsori # NewsUngheni
În contextul avertizărilor privind codul portocaliu/galben de ninsori abundente și intensificări ale vântului, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, în dimineața zilei de 17 februarie 2026, o ședință de planificare și coordonare cu autoritățile publice centrale.
15:40
AND lansează procedura de achiziție a serviciilor de supervizare a centurii orașului Cimișlia (M3) # NewsUngheni
AND lansează procedura de achiziție a serviciilor de supervizare a centurii orașului Cimișlia (M3)
