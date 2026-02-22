Membrii Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează o vizită în Republica Moldova

13:00

Un elev de clasa a IX-a a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului raional Ungheni după ce i s-a făcut rău în timpul orelor, fiind suspectat că ar fi consumat o substanță de origine necunoscută.The post Incident grav la Ungheni. Un elev a ajuns la urgență după ce ar fi consumat o substanță interzisă la școală first appeared on Știri din regiunea Ungheni.