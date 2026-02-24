A găsit oare rețeta succesului?: Manchester United are evoluții bune sub comanda lui Michael Carrick
Moldova1, 24 februarie 2026 12:40
Manchester United își continuă evoluțiile bune sub comanda lui Michael Carrick. În etapa a 27-a a primeii divizii engleze de fotbal, „diavolii roșii" au câștigat cu 1:0 partida din deplasare cu FC Everton și au rămas pe locul 4 în clasament. Carrick nu cunoaște gustul înfrângerii la timona lui Manchester United. În 6 meciuri de când a fost instalat pe banca tehnică, a repurtat 5 victorii și a consemnat o remiză.
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
13:00
Un tronson al străzii 31 August, transformat în alee pietonală: Piste pentru bicicliști și caldarâm istoric între str. Pușkin și Bănulescu-Bodoni # Moldova1
Porțiunea străzii 31 August 1989 dintre str. Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni va deveni o zonă pietonală cu piste pentru bicicliști, iar caldarâmul cu o vechime de peste 150 de ani va fi pus în valoare. Soluția găsită de autorități este păstrarea pavajului istoric, cu amenajarea infrastructurii necesare pentru accesul pietonilor.
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:20
Londra anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din 2022: 240 de entități juridice, șapte persoane fizice și 50 de nave # Moldova1
Regatul Unit a anunțat marți, 24 februarie, un nou pachet amplu de sancțiuni împotriva Federației Ruse, la patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Potrivit Ministerului britanic de Externe, este cel mai extins set de măsuri adoptat de Londra de la începutul războiului.
12:20
„Ucraina a ales să reziste și a rămas în picioare” – mesaje ale autorităților la patru ani de război # Moldova1
Ucraina „a ales să reziste” și „*a rămas în picioare”, iar R. Moldova va fi „mereu recunoscătoare” ucrainenilor pentru că „au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe”. „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, este mesajul transmis de președinta Maia Sandu pe 24 februarie, când se împlinesc exact patru ani de la declanșarea invaziei ruse în statul vecin.
12:20
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat una dintre cele mai dure evaluări la adresa regimului de la Kremlin, declarând de două ori, în decurs de cinci zile, că Rusia „se află la cel mai jos nivel al barbariei profunde”. Afirmațiile au fost făcute atât într-un interviu pentru publicația germană Rheinpfalz, cât și la evenimentul „Café Kyiv” de la Berlin, organizat în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei.
12:10
Acum 2 ore
11:40
Aur în valoare de 19 milioane de lei, descoperit la Leușeni. Doi bărbați reținuți într-un dosar de contrabandă # Moldova1
O tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur, evaluate la aproximativ 19 milioane de lei, a fost dejucată de ofițerii Serviciului Vamal. Descoperirea a avut loc la postul vamal de frontieră Leușeni, la intrarea în țară din România.
11:40
Ministerul Culturii cere notificări prealabile pentru artiștii din CSI invitați în R. Moldova: „Cultura trebuie să acționeze responsabil” # Moldova1
Instituțiile de cultură și companiile de impresariat vor fi obligate să notifice în prealabil autoritățile dacă intenționează să invite sau să implice în evenimentele organizate în Republica Moldova artiști din Comunitatea Statelor Independente (CSI) sau din state condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată. O circulară în acest sens a fost transmisă de Ministerul Culturii la 24 februarie.
11:30
MAN cere referendum pentru a decide soarta reformei APL, care ar putea duce la închiderea a 600 de primării. Guvernul: „Acuzații false” # Moldova1
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN), condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, se declară categoric împotriva reformei administrației publice locale (APL) promovate de Guvern și aflate în proces de consultare publică, acuzând că aceasta ar duce la „lichidarea” a aproximativ 600 de primării și la „slăbirea democrației locale”. De cealaltă parte, Guvernul susține că procesul de amalgamare este unul voluntar, însoțit de stimulente financiare și are drept scop consolidarea comunităților și întărirea capacității administrative a primăriilor.
11:10
Internaționalul moldovean Artur Crăciun a înscris al patrulea său gol în tricoul echipei ŁKS Łódź. În etapa a 22-a dintr-a doua divizie a fotbalului polonez, gruparea din orașul Łódź a învins cu 2:1 în deplasare pe Stal Mielec, iar fundașul central a marcat golul victoriei în minutul 62. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 13 prin spaniolul Israel Puerto Pineda, iar ŁKS Łódź a egalat în minutul 50, prin golul marcat de germanul Jasper Löffelsend.
Acum 4 ore
11:00
Declarație comună a societății civile din R. Moldova: Războiul trebuie oprit, însă pacea trebuie să fie justă și durabilă # Moldova1
Războiul din Ucraina trebuie oprit, însă pacea trebuie să fie justă și durabilă. Protecția oamenilor trebuie să rămână o prioritate absolută în orice demers de încetare a focului și de negociere a păcii. Mesajul a fost transmis pe 24 februarie, la patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, printr-o Declarație comună a organizațiilor societății civile din Republica Moldova.
10:50
Bugetul Chișinăului, între „urgență” și amânări: Ce condiții pun socialiștii pentru a debloca votul # Moldova1
Socialiștii din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) anunță că sunt pregătiți să voteze bugetul municipal al capitalei pentru anul 2026, însă condiționează susținerea documentului de includerea compensațiilor pentru încălzire și de alocarea fondurilor pentru infrastructura educațională. Consilierii socialiști solicită convocarea „de urgență” a ședinței CMC pentru examinarea proiectului, în timp de fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a propus data de 26 februarie, iar primarul capitalei Ion Ceban vorbește de perioada 9 - 15 martie.
10:50
10:20
Corespondență Dan Alexe | Patru ani de la invazia rusă a Ucrainei: Cum a fost modificată profund Europa # Moldova1
În ciuda unei idei care s-a generalizat, Uniunea Europeană a contribuit mai mult financiar pentru Ucraina, de la începutul invaziei ruse încoace, decât Statele Unite. În același timp, UE s-a văzut zdruncinată și transformată, poate definitiv, de efectele acestui conflict, atât sub presiunea valului de refugiați, cât și în urma fluctuațiilor recente ale lui Donald Trump.
10:10
Mai multe cupluri își unesc destinele de Dragobete: Peste 1.300 de căsătorii înregistrate de la începutul anului # Moldova1
Paisprezece cupluri din R. Moldova își vor uni destinele pe 24 februarie, de Dragobete, sărbătoarea dedicată iubirii în tradiția românească. Considerată în cultura populară drept ziua în care protectorul îndrăgostiților veghează asupra promisiunilor făcute la început de primăvară, Dragobetele rămâne un reper pentru cei care aleg să-și unească destinele sub semnul iubirii.
10:00
ÎN CONTEXT | Ungaria blochează ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Dan Alexe: „UE caută soluții” # Moldova1
Blocarea ajutorului financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina de către Ungaria, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, scoate în evidență fragilitatea consensului european. Soluțiile pe care le are blocul comunitar la dispoziție pentru a preveni un colaps financiar al Kievului au fost analizate de corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
09:50
RĂZBOI | „Suntem aici, rămânem și luptăm”. Primele lucruri pe care le-a făcut Zelenski în dimineața zilei de 24 februarie 2022 # Moldova1
În dimineața zilei de 24 februarie 2022, Ucraina a fost trezită de zgomotul rachetelor. Era 4:50 dimineața, Volodimir Zelenski se afla acasă, în Kiev, alături de soție și copii, când primele explozii puternice au zguduit orașul.
09:40
Islanda analizează posibilitatea de a organiza mai devreme decât era planificat referendumul privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit publicației Politico, votul, estimat inițial pentru 2027, ar putea avea loc deja în august 2026, iar Parlamentul islandez ar urma să anunțe data oficială în următoarele săptămâni.
09:30
O companie a intrat în atenția anchetatorilor, fiind suspectată de livrări fictive de materii prime și accesorii necesare fabricării geamurilor termopan. Ofițerii antifraudă ai Serviciului Fiscal de Stat, împreună cu procurorii, au descins la sediul firmei pentru efectuarea verificărilor.
09:20
De la ofensiva fulger din 2022 la războiul de uzură din 2026: Cum s-a transformat conflictul din Ucraina # Moldova1
La patru ani de la invazia la scară largă declanșată în februarie 2022, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei. Totuși, după cuceririle rapide din primele luni ale războiului, când forțele ruse au ocupat zone extinse din est și sud și au creat un coridor terestru către Crimeea, anexată ilegal în 2014, ofensiva Moscovei a încetinit considerabil.
Acum 6 ore
09:00
08:50
„Mai multă UE în Moldova”: Elevii din Chișinău, în dialog direct cu ambasadoarea Uniunii Europene # Moldova1
O inițiativă a Tinerilor Ambasadori Europeni din Republica Moldova își propune să crească vizibilitatea Uniunii Europene și a sprijinului acordat țării noastre, să încurajeze implicarea activă a tinerilor în procesul de integrare europeană și să promoveze oportunitățile finanțate de blocul comunitar. Este vorba despre campania „Mai multă UE în Moldova”, lansată la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”.
08:40
În semn de susținere a poporului ucrainean, care de patru ani face față agresiunii ruse într-un război devastator ce a distrus vieți, locuințe și localități întregi din țara vecină, clădirea Parlamentului a fost iluminată, în seara de luni, 23 februarie, în culorile drapelului Ucrainei. Gestul a simbolizat solidaritatea și sprijinul față de cetățenii statului vecin.
08:30
Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită în trafic, fie că efectuează manevre, fie că traversează strada. Carosabilul este umed, pe alocuri s-a format polei, iar pe unele drumuri naționale vizibilitatea este redusă din cauza ceții.
08:30
„La începutul războiului, în mine a avut loc o mică moarte”: Povestea medicului din Herson care tratează pacienți în R. Moldova # Moldova1
A fugit de război de două ori. Prima dată din Donbas, apoi din Herson, unde credea că și-a regăsit liniștea. În februarie 2022, a auzit din nou exploziile și a înțeles că viața ei se rupe încă o dată. Vitalia Klimova trăiește astăzi în Republica Moldova și vorbește despre momentul în care a realizat că „se întâmplă din nou”.
08:00
Patru ani de război în Ucraina: Mii de refugiați ucraineni au obținut cetățenia R. Moldova # Moldova1
Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei în dimineața zilei de 24 februarie 2022 a schimbat brutal cursul firesc al vieții pentru milioane de ucraineni. Peste un milion dintre ei au tranzitat teritoriul R. Moldova în căutarea unui adăpost, peste 100.000 dintre aceștia se mai află și astăzi în țara noastră, iar câteva mii dintre ei au devenit, între timp, cetățeni ai R. Moldova.
Acum 8 ore
06:40
Acum 24 ore
23:40
Noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii, anunță șeful de cabinet al lui Zelenski # Moldova1
O nouă serie de negocieri în format trilateral (cu medierea SUA), menite să pună capăt războiului din Ucraina, ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii, a declarat luni pentru presa ucraineană șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
23:10
ACTUALIZARE | Trei atacuri într-o singură zi în Ucraina: explozii în secțiile de poliție la Nikolaev, Herson și Dnipro # Moldova1
Două atacuri aproape simultane au vizat polițiști ucraineni la Herson, iar o explozie produsă ulterior la Nikolaev a rănit alți șapte angajați ai Poliției Naționale, potrivit informațiilor oficiale comunicate de autoritățile ucrainene.
22:40
În tranșeele Ucrainei, un fost bucătar, astăzi comandant de tanc, spune că viața lui s-a schimbat pentru totdeauna odată cu invazia rusă. Zilele liniștite au fost înlocuite de zgomotul șenilelor și de amenințarea constantă a dronelor care transformă câmpurile deschise în ținte ușoare. În ciuda fricii și a pierderilor, Valentin Bogdanov și camarazii săi spun că rămân hotărâți să apere fiecare metru de pământ.
22:30
ÎN CONTEXT | Andrei Curăraru: Fără sprijin european, R. Moldova riscă să ajungă „în meniul lui Putin și al lui Trump” # Moldova1
Într-un context în care viitorul negocierilor de pace este condiționat de implicarea directă a actorilor europeni în procesul decizional, solicitarea României privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, formulată la Consiliul Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, readuce Republica Moldova în centrul dezbaterilor europene de securitate. Expertul în securitate susține că menținerea acestui contingent reprezintă o amenințare cu implicații geopolitice.
21:50
21:40
Robert Fico suspendă sprijinul energetic pentru Ucraina și amenință cu măsuri suplimentare # Moldova1
Slovacia va înceta, începând cu 23 februarie, livrările de urgență de energie electrică către Ucraina, a anunțat Guvernul de la Bratislava. Decizia a fost dispusă de premierul Robert Fico, care a legat măsura de oprirea tranzitului de petrol rusesc prin conducta „Drujba”.
21:30
21:30
Ambasador: Retragerea trupelor rusești și integrarea regiunii transnistrene, un proces de durată, dar realizabil # Moldova1
Retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană reprezintă un pas realizabil și crucial pentru stabilitatea regiunii, a declarat ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
21:20
Fostul ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, Peter Mandelson, a fost reținut la 23 februarie la Londra, în cadrul unei anchete legate de dosarul finanțatorului american Jeffrey Epstein, relatează CNN.
21:10
20:40
„Libertatea Ucrainei înseamnă și libertatea noastră”: mesajul ambasadorului Victor Chirilă la patru ani de război # Moldova1
Ucraina luptă zilnic nu doar pentru independența sa, ci și pentru pacea Republicii Moldova și a întregii Europe, susține ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Victor Chirilă, care avertizează că războiul declanșat de Rusia reprezintă o încercare de a reface influența fostei Uniuni Sovietice și de a impune din nou control asupra statelor din regiune.
20:40
Mai multe lucrări semnate de artistul plastic Mihai Șerbu pot fi admirate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, în cadrul expoziției „Picturi din inima Orheiului Vechi”. Majoritatea tablourilor au fost realizate recent, în natură, iar compozițiile surprind farmecul autentic al uneia dintre cele mai pitorești zone ale Republicii Moldova.
20:40
Reconstrucția Ucrainei, estimată la peste 500 miliarde de euro în următorii zece ani. Locuințele, transporturile și energia, cele mai afectate # Moldova1
Reconstrucția postbelică a Ucrainei este estimată la 588 de miliarde de dolari - peste 500 de miliarde de euro - în următorii zece ani, arată un raport comun al Kievului, Băncii Mondiale (BM), Uniunii Europene (UE) și ONU, publicat luni, relatează AFP, ciată de news.ro.
20:20
Atacuri în lanț asupra polițiștilor ucraineni: Doi răniți la Herson, șapte la Nikolaev, inclusiv în stare gravă # Moldova1
Două atacuri aproape simultane au vizat polițiști ucraineni la Herson, iar o explozie produsă ulterior la Nikolaev a rănit alți șapte angajați ai Poliției Naționale, potrivit informațiilor oficiale comunicate de autoritățile ucrainene.
20:00
19:50
„Rămânem fermi în sprijinul poporului ucrainean”: Parlamentul de la Chișinău, iluminat în culorile drapelului ucrainean # Moldova1
La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu poporul vecin. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, într-o postare publicată pe rețelele sociale.
19:00
În Republica Moldova, pentru prima dată, a fost avizată constituirea primului fond de pensii facultative, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Decizia permite, în sfârșit, lansarea mecanismului, după mai multe tentative nereușite.
18:30
Corespondență Dan Alexe | Ungaria blochează noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și împrumutul UE pentru Ucraina # Moldova1
Viktor Orbán, prin intermediul ministrului său de Externe, Péter Szijjártó, a blocat, ]n cele din urmă, cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, precum și (temporar, cel puțin) noul pachet de ajutoare financiare ale UE pentru Ucraina.
18:20
Grațierea lui Șepeli a fost solicitată în mandatul de procuror general al lui Stoianoglo. MAN cere comisie de anchetă # Moldova1
Nicolae Andrei Șepeli, condamnat anterior în Federația Rusă pentru trafic de droguri și reținut recent într-un dosar ce vizează pregătirea unor asasinate în Ucraina, a fost grațiat în 2022 la solicitarea fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, susține președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp.
18:00
Antonio Costa și Ursula von der Leyen merg pe 24 februarie la Kiev pentru a marca patru ani de la debutul războiului de agresiune al Rusiei # Moldova1
La patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei și în prima zi în care conflictul intră oficial în al cincilea an, președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor deplasa marți, 24 februarie, la Kiev.
17:40
Deputații Adunării Populare (AP) din Găgăuzia, împreună cu membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), vor identifica „în cel mai scurt timp” soluții pentru a garanta „pe deplin și în conformitate cu standardele naționale și internaționale” dreptul locuitorilor regiunii autonome de a-și alege reprezentanții în Legislativul local.
17:30
Al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, blocat de Ungaria în ajunul împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei # Moldova1
Adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene (UE) împotriva Federației Ruse a fost blocată luni, 23 februarie, la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles, cu o zi înainte de marcarea a patru ani de la declanșarea agresiunii militare la scară largă. Ungaria și-a condiționat explicit votul de reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta „Drujba”, o cerință pe care Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a calificat-o drept lipsită de legătură cu conținutul pachetului.
17:30
Dick Advocaat și-a prezentat demisia din funcția de selecționer al reprezentativei Curaçao # Moldova1
Echipa reprezentativă a Insulei Curaçao va avea un nou selecționer la turneul final al Campionatul Mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Olandezul Dick Advocaat și-a dat demisia din funcția pe care a deținut-o ceva mai mult de 2 ani. Fiica sa are probleme de sănătate, iar tehnicianul nu are liniștea necesară pentru a pregăti turneul final din această vară.
