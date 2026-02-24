Parlamentul European cere garanții solide pentru Ucraina în viitorul acord de pace
Albasat, 24 februarie 2026 22:20
Un viitor acord de pace pentru Ucraina trebuie să se bazeze pe garanții de securitate clare, să respecte dreptul internațional și să includă despăgubiri. Aceste...
Acum 10 minute
22:30
Un forum de afaceri moldo-elvețian, organizat la Zürich pe 12 martie, va reuni reprezentanți ai sectorului privat din agricultură și sectorul agroalimentar, construcții și inginerie,...
Acum 30 minute
22:20
Un viitor acord de pace pentru Ucraina trebuie să se bazeze pe garanții de securitate clare, să respecte dreptul internațional și să includă despăgubiri. Aceste...
Acum 2 ore
21:00
Pentru Valeria Vrînceanu, creația nu este doar un meșteșug, ci o formă de a opri timpul și de a da sens fiecărei clipe. Descendentă a...
20:40
Trei containere de gunoi, incendiate la Nisporeni. Autoritățile califică incidentul drept act grav de vandalism # Albasat
Un act de vandalism a fost înregistrat pe strada Chișinăului din orașul Nisporeni, unde trei containere din plastic destinate colectării deșeurilor au fost incendiate. Incidentul...
Acum 12 ore
12:00
Instituțiile culturale trebuie să informeze ministerul înainte de a invita artiști străini # Albasat
Instituțiile culturale și companiile de impresariat vor trebui să informeze în prealabil Ministerul Culturii atunci când intenționează să invite artiști din străinătate, în special din...
10:20
Maia Sandu: Ucraina merită o pace dreaptă, iar noi o vom sprijini cu solidaritate neștirbită # Albasat
Președinta Maia Sandu afirmă că Republica Moldova va continua să sprijine Ucraina și să rămână solidară cu poporul ucrainean. Într-un mesaj transmis la cei patru...
10:00
Ambasadorul moldovean desemnat la Kiev, Victor Chirilă, susține că Ucraina asigură în prezent securitatea și pacea Republicii Moldova. Diplomatul a subliniat rolul crucial pe care...
Acum 24 ore
09:20
Economia Moldovei, afectată de război și crize, dă semne de relansare din 2025, analiză MDED # Albasat
Economia Republicii Moldova a traversat între anii 2022 și 2024 o perioadă de contracție și stagnare severă, sub impactul războiului din Ucraina, al crizei energetice...
09:10
Cursul valutar oficial pentru 24 februarie 2026 aduce noile cotații ale principalelor valute utilizate în tranzacțiile din Republica Moldova, informație esențială pentru schimburile valutare, achitări...
Ieri
20:20
Nisporeni – desemnat „Capitala Sportului 2026” și epicentrul competițiilor din Republica Moldova # Albasat
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, centrul activităților sportive din țară, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și...
16:00
Participarea femeilor la alegerile din Republica Moldova a crescut în perioada anilor 2021-2025, atât ca alegătoare, cât și în roluri de administrare a scrutinului. O...
13:20
Arena Chișinău a înregistrat pierderi nete de 37,5 milioane de lei și nu își poate acoperi cheltuielile de bază. Veniturile nu acoperă amortizarea și salariile,...
12:30
Tragedie la Nisporeni: o persoană și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-o construcție auxiliară # Albasat
În dimineața zilei de 20 februarie 2026, la ora 03:24, salvatorii și pompierii din cadrul Secției Situații Excepționale Nisporeni au fost alertați pentru a interveni...
11:50
Moldovenii au economisit aproape cinci milioane de euro în patru luni de la aderarea la SEPA # Albasat
În primele patru luni de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), cetățenii moldoveni au economisit aproape cinci milioane de...
11:40
Cel mai sever viscol din ultimul deceniu în SUA: mii de zboruri anulate și stare de urgență # Albasat
O furtună puternică de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite ale Americii, provocând anularea a mii de zboruri și întreruperi de curent. În New York...
11:20
Un focar de pestă porcină a fost depistat și înlăturat în extravilanul orașului Sângera. În urma intervenției autorităților, într-o gospodărie din zonă au fost sacrificate...
10:30
O delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează, în perioada 23-25 februarie, o vizită în Republica Moldova. Oficialii lituanieni au...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Zboruri suspendate la Viena, din cauza ninsorii. Zeci de mii de gospodării au rămas fără curent # Albasat
Ninsorile abundente din Austria au provocat întreruperi de curent și perturbări în transport, inclusiv închiderea unor secțiuni de autostradă și suspendarea zborurilor pe aeroportul din...
15:10
Colectările de bani în grădinițe rămân unul dintre cele mai sensibile subiecte din sistemul educațional preșcolar, motiv pentru care unele autorități locale au început să...
13:30
Prețul benzinei cu cifra octanică 95 crește cu 7 bani, iar al motorinei standard – cu 8 bani. Noile prețuri maximale pentru următoarele trei zile...
10:40
Președinta Maia Sandu avertizează cetățenii cu privire la creșterea numărului de escrocherii telefonice și online și îi sfătuiește să întrerupă imediat orice discuție în care...
09:30
La 18 februarie curent, conducerea Inspectoratul de Poliție Nisporeni a desfășurat o întrunire cu cetățenii și membrii Consiliului de Siguranță Comunitară din comuna Șișcani, raionul...
09:10
Peste 20 de cazuri de femicid au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova, iar aproximativ 50 de acte de violență sunt raportate zilnic la...
09:00
Reforma administrației publice locale va impune un prag minim de populație pentru funcționarea unei primării, iar localitățile care nu îl vor întruni vor trebui să...
08:50
Bordul Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul lunii, negocierea unui nou program cu Republica Moldova. Declarația aparține premierului Alexandru Munteanu, care menționează că...
19 februarie 2026
10:40
LIVE: Ședința ordinară a Consiliului Raional Nisporeni – decizii importante pentru comunitate # Albasat
Consilierii raionali s-au întrunit astăzi în ședință ordinară pentru a examina și adopta decizii importante privind dezvoltarea socio-economică a raionului, gestionarea bugetului, proiecte investiționale și...
09:20
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, susține că există bănuieli rezonabile potrivit cărora, Dmitri Constantinov și Alexandru Pînzari s-ar ascunde în regiunea transnistreană. El...
09:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial pentru ziua de 19 februarie 2026. Consultați mai jos cotațiile principalelor valute, stabilite pentru operațiunile bancare...
09:10
Numărul victimelor de la ferma din Anenii Noi a ajuns la șase. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit...
18 februarie 2026
21:50
Controalele antifumat se intensifică în Nisporeni: 14 localuri verificate, încălcări sancționate # Albasat
Acțiunile de monitorizare a respectării legislației antifumat continuă în raionul Nisporeni, în baza Planului intersectorial de acțiuni pentru anul 2026, care vizează prevenirea și contracararea...
12:20
Moldova urmează să se conecteze la rețeaua europeană securizată TESTA, utilizată pentru schimbul de date între autoritățile publice din Uniunea Europeană și țările asociate. Guvernul...
11:50
Majoritatea localităților din România sunt sub avertizări de vreme severă, cu cod galben și portocaliu, iar în București și județul Ilfov este în vigoare un...
11:50
Nu există în prezent factori care să justifice o majorare semnificativă a tarifelor la energia electrică, susține ministrul energiei, Dorin Junghietu, în contextul cererilor de...
10:50
Trafic suspendat pentru camioane pe trasee din sud și la unele puncte de frontieră cu România # Albasat
Circulația camioanelor a fost restricționată temporar pe sectoarele de drum Balaban-Giurgiulești și Cahul-Giurgiulești, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. De asemenea, camioanele nu mai pot circula...
17 februarie 2026
20:10
Sprijinul oferit de Statele Unite ale Americii contribuie semnificativ la dezvoltarea Republicii Moldova, în special la întărirea securității energetice a țării. Declarațiile au fost făcute...
20:10
Activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată pentru toate categoriile de participanți la trafic, începând cu ora 03:00. Măsura a...
20:00
Formatul lecțiilor pe 18 februarie va fi decis după situația din localități. Recomandările MEC # Albasat
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lasă la discreția direcțiilor de învățământ decizia privind modul în care școlile vor organiza lecțiile pe 18 februarie, în format...
15:20
Meteorologii actualizează avertizările: cod portocaliu pentru sud, galben pentru centrul țării # Albasat
Meteorologii au actualizat avertizarea privind precipitațiile abundente și intensificările vântului anunțată pentru marți seara. Codul portocaliu urma să intre în vigoare la ora 20:00, însă...
09:40
În ultimii ani, mai multe cazuri de abuz și corupție din administrația publică locală (APL) au fost investigate de organele judiciare și examinate de instanțele...
09:30
Statul va interveni cu soluții pentru a debloca piața imobiliară din Republica Moldova, în condițiile în care, în ultimul an, s-a înregistrat o scădere semnificativă...
09:20
Întrevederea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută...
16 februarie 2026
21:50
Consumatorii mari pot rămâne fără gaz dacă nu au contract pe piața liberă până la 1 aprilie # Albasat
Consumatorii non-casnici mari care nu vor avea un contract valabil cu un furnizor pe piața liberă până la 1 aprilie riscă să rămână fără gaze...
21:50
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul pe 3 martie. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Ei își pot face campanie...
21:20
Fostul șef al Biroului Vamal Centru a fost trimis în judecată, fiind acuzat de corupere pasivă. Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, procesul...
21:20
Ninsori abundente, troiene, polei și vânt puternic se anunță pentru următoarele două zile. Cod portocaliu și galben a fost emis de meteorologi, transmite IPN. Potrivit...
18:40
Ministerul Sănătății a aprobat demisia directoarei Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, după ce controalele efectuate la instituție au confirmat nereguli privind respectarea normelor sanitaro-igienice și...
14:50
Tarifele pentru consumul de energie electrică s-ar putea majora. Solicitări în acest sens au fost depuse la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică de către...
12:20
Un tren cu aproape 80 de pasageri la bord a deraiat luni dimineață în apropiere de Goppenstein, Elveția, după ce o avalanșă a lovit linia...
11:40
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întrevederi a vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, cu...
09:20
Cursul valutar oficial pentru 16 februarie 2026 este disponibil! Verificați mai jos pentru ultimele informații despre ratele de schimb ale monedelor. Valuta Cod Abr Rata...
