Directoarea Spitalului Raional Nisporeni demisionează. O secție – temporar închisă

Albasat, 16 februarie 2026 18:40

Ministerul Sănătății a aprobat demisia directoarei Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, după ce controalele efectuate la instituție au confirmat nereguli privind respectarea normelor sanitaro-igienice și...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Albasat

Acum 30 minute
18:40
Directoarea Spitalului Raional Nisporeni demisionează. O secție – temporar închisă Albasat
Ministerul Sănătății a aprobat demisia directoarei Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, după ce controalele efectuate la instituție au confirmat nereguli privind respectarea normelor sanitaro-igienice și...
Acum 6 ore
14:50
Lumina s-ar putea scumpi. Premier Energy și FEE Nord cer majorarea tarifelor Albasat
Tarifele pentru consumul de energie electrică s-ar putea majora. Solicitări în acest sens au fost depuse la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică de către...
Acum 8 ore
12:20
Tren cu 80 de pasageri a deraiat în Elveția, după ce o avalanșă a lovit linia ferată Albasat
Un tren cu aproape 80 de pasageri la bord a deraiat luni dimineață în apropiere de Goppenstein, Elveția, după ce o avalanșă a lovit linia...
11:40
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău Albasat
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întrevederi a vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, cu...
Acum 12 ore
09:20
Cursul valutar oficial la 16.02.2026 Albasat
Cursul valutar oficial pentru 16 februarie 2026 este disponibil! Verificați mai jos pentru ultimele informații despre ratele de schimb ale monedelor. Valuta Cod Abr Rata...
Ieri
15:10
Nisporeni: Omagiu veteranilor războiului din Afganistan, la 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice Albasat
La Nisporeni a fost marcată Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan, printr-un eveniment dedicat veteranilor conflictului și memoriei celor care nu s-au mai...
14:10
Ministra Helen McEntee, așteptată în Moldova pentru inaugurarea ambasadei Irlandei Albasat
Helen McEntee, ministra pentru afaceri externe și comerț și ministra apărării a Irlandei, este așteptată la Chișinău cu prilejul inaugurării ambasadei Irlandei în Republica Moldova....
14:10
Lotul Moldovei și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina Albasat
Lotul Moldovei și-a încheiat participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, unde a fost reprezentat de o echipă formată...
14:00
Prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e a reunit 477 de elevi Albasat
Prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e, dedicat promovării lecturii în rândul tinerilor prin utilizarea limbajului vizual și digital, a reunit 477 de elevi...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Un scuar din Chișinău va purta numele lui Grigore Vieru Albasat
La Chișinău va fi amenajat un scuar care va purta numele lui Grigore Vieru. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a...
13 februarie 2026
17:40
Cooperare peste Prut: delegația din Maramureș, în vizită oficială la Nisporeni Albasat
Raionul Nisporeni a găzduit vizita oficială a unei delegații din Județul Maramureș, România, eveniment care reconfirmă relațiile de colaborare și înfrățire dintre cele două administrații...
16:20
Ceața se menține: cod galben prelungit, vizibilitate sub 200 de metri Albasat
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață. Pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri, izolat chiar mai puțin. Avertizarea este valabilă până...
12:30
Hărțuirea online devine infracțiune. Noile prevederi intră în vigoare pe 14 februarie Albasat
Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare pe 14 februarie. Noile prevederi permit sancționarea clară a comportamentelor de...
11:50
Moldova, în grupă cu Slovacia, Feroe și Kazahstan în Liga Națiunilor Albasat
Naționala Moldovei de fotbal împotriva Slovacia, Insulele Feroe și Kazahstan în sezonul 2026-2027 din cadrul Diviziei C a Ligii Națiunilor, transmite IPN. Prima etapă e...
11:40
Trenul Kiev-București a deraiat în gara română. CFR: fără victime și pagube la infrastructură Albasat
Trenul internațional „Prietenia”, care leagă Kievul de București prin Republica Moldova, a deraiat vineri dimineață la Gara de Nord din capitala română. Incidentul s-a produs...
11:20
Sistemul de colectare a datelor din agricultură, reorganizat și aliniat la regulamente UE Albasat
Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată într-un sistem de colectare a datelor privind durabilitatea exploatațiilor. Noua rețea va include informații economice, ecologice și...
10:30
Director nou la SPPS: Alexandru Harea preia funcția Albasat
Alexandru Harea este noul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Decretul de numire în funcție a fost semnat de către președinta Maia...
10:10
2025: Venituri de peste 2 miliarde de lei și profit dublu pentru Aeroportul Chișinău Albasat
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat în 2025 un an financiar record, cu venituri de peste 2 miliarde de lei și un profit net...
09:50
Ministru: Economia Moldovei a crescut cu 3% în 2025, peste estimările UE și FMI Albasat
Republica Moldova traversează o perioadă de redresare economică, după mai mulți ani marcați de crize succesive. Declarația optimistă aparține vicepremierului Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării...
09:30
Pensiile vor fi indexate cu 6%, peste inflația estimată la 4%, anunță premierul Albasat
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului executivului, această majorare va depăși rata...
09:20
ANSA: Ouăle importate din Ucraina nu sunt sub interdicție și sunt verificate riguros Albasat
Ouăle importate din Ucraina nu sunt sub interdicție și sunt supuse unor controale riguroase la intrarea în Republica Moldova, a declarat directorul Agenției Naționale pentru...
08:40
Cursul valutar oficial la 13.02.2026 Albasat
aluta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.1168 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9291 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3937 Leu romanesc 946...
12 februarie 2026
14:10
WhatsApp blocat în Rusia, în favoarea aplicației de stat MAX Albasat
Platforma WhatsApp a confirmat că autoritățile ruse au încercat să blocheze serviciul de mesagerie în Rusia. Rețeaua de socializare, deținută de compania Meta, susține că...
13:00
Republica Moldova, autorizată să exporte carne de pasăre în UE Albasat
Republica Moldova a fost inclusă pe lista țărilor autorizate să exporte carne proaspătă de pasăre și produse din carne de pasăre în Uniunea Europeană. Comisia...
11 februarie 2026
20:20
Ministerele Sănătății și Agriculturii au secretari de stat noi Albasat
Ministerului Sănătății și cel al Agriculturii și Industriei Alimentare vor avea, din 12 februarie, secretari de stat noi în echipă. Numirile au fost aprobate miercuri...
20:10
Amalgamarea voluntară a localităților, subiect de dezbatere la Nisporeni Albasat
Astăzi, în incinta Consiliului raional Nisporeni, a avut loc o ședință de lucru dedicată procesului de reformă administrativ-teritorială, inclusiv aspectelor ce țin de amalgamarea voluntară...
20:00
Ministrul energiei vine joi în Parlament. Va fi dezbătută moțiunea simplă Albasat
Ministrul energiei Dorin Junghietu va veni joi în Parlament. Biroul permanent al legislativului a inclus pe ordinea de zi a ședinței moțiunea simplă asupra politicii...
20:00
Iranul acceptă verificări internaționale ale programului nuclear, dar respinge cererile SUA Albasat
Iranul este pregătit să accepte orice formă de verificare a programului său nuclear. Anunțul a fost făcut de președintele Masoud Pezeshkian, pe fondul reluării negocierilor...
19:50
Se caută un nou sediu pentru Misiunea diplomatică a Moldovei pe lângă UE Albasat
Autoritățile de la Chișinău sunt în căutarea unui nou sediu destinat Misiunii diplomatice a Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. În acest sens, Guvernul a...
19:40
Poliția și sistemul medical din Nisporeni consolidează colaborarea profesională Albasat
Astăzi, 11 februarie, conducerea Inspectoratului de Poliție Nisporeni, împreună cu șeful Secției securitate publică, șeful Serviciului patrulare și șefii de sector, s-au întrunit într-o ședință...
08:50
Cursul valutar oficial la 11.02.2026 Albasat
Cursul valutar oficial pentru 11 februarie 2026 aduce noile valori stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru principalele valute de referință. Vezi mai jos cotațiile...
10 februarie 2026
20:20
Poliția din Nisporeni, în dialog direct cu cetățenii din Marinici și Călimănești Albasat
La 10 februarie curent, conducerea Inspectoratului de poliție Nisporeni a desfășurat două întruniri cu cetățenii și membrii Consiliilor de siguranță comunitară (CSC) din teritoriu. Ședințele...
20:10
Cinci școli testează un program-pilot pentru prevenirea consumului de tutun Albasat
În cinci școli din Moldova a fost lansată pilotarea inițiativei „Școala fără tutun și nicotină”, menită să reducă riscul inițierii fumatului și să creeze un...
20:00
Moldova și Ucraina semnează Protocol pentru viitorul punct de trecere Cosăuți–Yampil Albasat
Moldova și Ucraina au semnat Protocolul care facilitează înființarea unui punct de trecere rutieră a frontierei de stat pe viitorul pod ce va lega localitățile...
19:50
Alegeri locale noi în 10 localități: perioada electorală începe pe 16 februarie Albasat
Perioada electorală pentru alegerile locale noi, care urmează să se desfășoare pe 17 mai în 10 localități din țară, va începe pe data de 16...
17:30
Automobil răpit și depistat în scurt timp la Nisporeni. Doi minori, prinși de poliție la volan Albasat
Un automobil dat dispărut a fost depistat la scurt timp de oamenii legii, după o intervenție operativă a polițiștilor din Nisporeni. Incidentul s-a produs în...
14:10
ANRE explică de ce facturile din ianuarie pot fi mai mari Albasat
Facturile la gaze, energie electrică și energie termică din ianuarie pot fi mai mari din cauza temperaturilor scăzute, a creșterii consumului și a altor factori...
13:10
Moldova are nevoie de un mecanism intern pentru alinierea rapidă la sancțiunile UE, expert Albasat
Republica Moldova are nevoie de un mecanism intern care să permită alinierea aproape automată la sancțiunile Uniunii Europene, pentru a evita blocajele birocratice, susține expertul...
12:50
Președinta Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Avem datoria să le asigurăm copiilor și online un spațiu sigur” Albasat
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat...
12:50
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% într-un an Albasat
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ianuarie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, majorarea este cauzată...
09:20
Peste 3 500 de lucrători medicali fac naveta. Statul le achită transportul Albasat
Pe parcursul anului trecut, 3 560 de lucrători medicali au făcut naveta zilnic sau săptămânal către locul de muncă, aflat în alte localități decât cele...
09:00
Marcel Spatari: Fondurile europene trebuie să ajungă direct la primării Albasat
Fondurile europene trebuie să fie direcționate direct către autoritățile publice locale, iar pentru aceasta este necesară consolidarea capacităților administrative la nivel local. Declarația a fost...
08:50
Cursul valutar oficial la 10.02.2026 Albasat
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial pentru astăzi. Vezi mai jos principalele cotații ale monedelor străine în raport cu leul moldovenesc. Valuta...
9 februarie 2026
21:40
wrwev weqr qwerweq rwqe rqwe rwerqwe Albasat
werqwe rw er qwe r we r qwe r qwe r qw erwer q
21:40
A început plata compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie Albasat
Compensațiile pentru ianuarie au fost transferate luni la peste 620 000 de gospodării din Moldova. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că plățile sunt efectuate...
21:30
Apel la calm și înțelepciune în situația conflictului enoriașilor din Dereneu Albasat
Neînțelegerile dintre cele două comunități creștin-ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, nu trebuie exploatate politic. Apelul este lansat de ministrul culturii, Cristian Jardan, care îndeamnă...
14:50
Elevii pot cumula mai multe certificate pentru nota „10” la BAC la limba străină Albasat
Începând cu sesiunea din acest an, elevii care își doresc nota „10” la bacalaureatul la limba străină vor putea folosi certificate sau diplome obținute la...
13:20
Moldova reușește să oprească propaganda Rusiei înaintea Europei, Financial Times Albasat
În pofida resurselor considerabile investite de Kremlin în războiul informațional din Europa, influența Rusiei nu este întotdeauna decisivă. Republica Moldova este un exemplu în acest...
09:00
Cursul valutar oficial la 09.02.2026 Albasat
Valuta Cod Abr Rata Cursul Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0720 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0239 Hrivna ucraineana 980 UAH...
8 februarie 2026
18:20
Mai mulți consumatori de carne ajung centenari decât vegetarienii? Ce explică, de fapt, un studiu recent Albasat
Un studiu realizat pe parcursul a două decenii sugerează că persoanele în vârstă care consumă carne ar putea avea șanse mai mari să ajungă la...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.