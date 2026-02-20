La final de februarie, FMI va anunța un nou program cu Moldova, premier

Albasat, 20 februarie 2026 08:50

Bordul Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul lunii, negocierea unui nou program cu Republica Moldova. Declarația aparține premierului Alexandru Munteanu, care menționează că...

• • •

Acum 10 minute
09:00
Reforma APL impune un prag minim de populație pentru primării Albasat
Reforma administrației publice locale va impune un prag minim de populație pentru funcționarea unei primării, iar localitățile care nu îl vor întruni vor trebui să...
Acum 30 minute
08:50
Acum 24 ore
10:40
LIVE: Ședința ordinară a Consiliului Raional Nisporeni – decizii importante pentru comunitate Albasat
Consilierii raionali s-au întrunit astăzi în ședință ordinară pentru a examina și adopta decizii importante privind dezvoltarea socio-economică a raionului, gestionarea bugetului, proiecte investiționale și...
09:20
Șeful IGP: Sunt bănuieli că Pînzari și Constantinov se ascund în regiunea transnistreană Albasat
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, susține că există bănuieli rezonabile potrivit cărora, Dmitri Constantinov și Alexandru Pînzari s-ar ascunde în regiunea transnistreană. El...
09:10
Cursul valutar oficial la 19.02.2026 Albasat
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial pentru ziua de 19 februarie 2026. Consultați mai jos cotațiile principalelor valute, stabilite pentru operațiunile bancare...
09:10
Crima de la Anenii Noi: numărul victimelor a crescut la șase Albasat
Numărul victimelor de la ferma din Anenii Noi a ajuns la șase. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit...
Ieri
21:50
Controalele antifumat se intensifică în Nisporeni: 14 localuri verificate, încălcări sancționate Albasat
Acțiunile de monitorizare a respectării legislației antifumat continuă în raionul Nisporeni, în baza Planului intersectorial de acțiuni pentru anul 2026, care vizează prevenirea și contracararea...
12:20
Moldova se conectează la rețeaua securizată europeană TESTA Albasat
Moldova urmează să se conecteze la rețeaua europeană securizată TESTA, utilizată pentru schimbul de date între autoritățile publice din Uniunea Europeană și țările asociate. Guvernul...
11:50
Alerte de viscol în România: trafic blocat și școli închise Albasat
Majoritatea localităților din România sunt sub avertizări de vreme severă, cu cod galben și portocaliu, iar în București și județul Ilfov este în vigoare un...
11:50
Nu există premise pentru scumpirea semnificativă a energiei electrice, ministrul energiei Albasat
Nu există în prezent factori care să justifice o majorare semnificativă a tarifelor la energia electrică, susține ministrul energiei, Dorin Junghietu, în contextul cererilor de...
10:50
Trafic suspendat pentru camioane pe trasee din sud și la unele puncte de frontieră cu România Albasat
Circulația camioanelor a fost restricționată temporar pe sectoarele de drum Balaban-Giurgiulești și Cahul-Giurgiulești, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. De asemenea, camioanele nu mai pot circula...
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
SUA susțin securitatea energetică a Moldovei: discuții la Guvern cu senatori americani Albasat
Sprijinul oferit de Statele Unite ale Americii contribuie semnificativ la dezvoltarea Republicii Moldova, în special la întărirea securității energetice a țării. Declarațiile au fost făcute...
20:10
Trafic suspendat la mai multe puncte de trecere a frontierei Albasat
Activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată pentru toate categoriile de participanți la trafic, începând cu ora 03:00. Măsura a...
20:00
Formatul lecțiilor pe 18 februarie va fi decis după situația din localități. Recomandările MEC Albasat
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lasă la discreția direcțiilor de învățământ decizia privind modul în care școlile vor organiza lecțiile pe 18 februarie, în format...
15:20
Meteorologii actualizează avertizările: cod portocaliu pentru sud, galben pentru centrul țării Albasat
Meteorologii au actualizat avertizarea privind precipitațiile abundente și intensificările vântului anunțată pentru marți seara. Codul portocaliu urma să intre în vigoare la ora 20:00, însă...
09:40
Abuzurile primarului: Cum le poate raporta un funcționar? Albasat
În ultimii ani, mai multe cazuri de abuz și corupție din administrația publică locală (APL) au fost investigate de organele judiciare și examinate de instanțele...
09:30
Radu Marian despre criza imobiliară: Încurajăm investițiile în jurul Chișinăului  Albasat
Statul va interveni cu soluții pentru a debloca piața imobiliară din Republica Moldova, în condițiile în care, în ultimul an, s-a înregistrat o scădere semnificativă...
09:20
Întrevederea Maiei Sandu cu Marco Rubio a avut loc la inițiativa SUA, ambasador Albasat
Întrevederea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută...
16 februarie 2026
21:50
Consumatorii mari pot rămâne fără gaz dacă nu au contract pe piața liberă până la 1 aprilie Albasat
Consumatorii non-casnici mari care nu vor avea un contract valabil cu un furnizor pe piața liberă până la 1 aprilie riscă să rămână fără gaze...
21:50
Rectorul USM va fi ales pe 3 martie. Concurează trei candidați Albasat
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul pe 3 martie. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Ei își pot face campanie...
21:20
Fostul șef al Biroului Vamal Centru, acuzat de corupție, trimis în judecată Albasat
Fostul șef al Biroului Vamal Centru a fost trimis în judecată, fiind acuzat de corupere pasivă. Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, procesul...
21:20
Cod portocaliu de ninsori. Meteorologii prognozează troiene, polei și vânt puternic Albasat
Ninsori abundente, troiene, polei și vânt puternic se anunță pentru următoarele două zile. Cod portocaliu și galben a fost emis de meteorologi, transmite IPN. Potrivit...
18:40
Directoarea Spitalului Raional Nisporeni demisionează. O secție – temporar închisă Albasat
Ministerul Sănătății a aprobat demisia directoarei Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, după ce controalele efectuate la instituție au confirmat nereguli privind respectarea normelor sanitaro-igienice și...
14:50
Lumina s-ar putea scumpi. Premier Energy și FEE Nord cer majorarea tarifelor Albasat
Tarifele pentru consumul de energie electrică s-ar putea majora. Solicitări în acest sens au fost depuse la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică de către...
12:20
Tren cu 80 de pasageri a deraiat în Elveția, după ce o avalanșă a lovit linia ferată Albasat
Un tren cu aproape 80 de pasageri la bord a deraiat luni dimineață în apropiere de Goppenstein, Elveția, după ce o avalanșă a lovit linia...
11:40
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău Albasat
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întrevederi a vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, cu...
09:20
Cursul valutar oficial la 16.02.2026 Albasat
Cursul valutar oficial pentru 16 februarie 2026 este disponibil! Verificați mai jos pentru ultimele informații despre ratele de schimb ale monedelor. Valuta Cod Abr Rata...
15 februarie 2026
15:10
Nisporeni: Omagiu veteranilor războiului din Afganistan, la 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice Albasat
La Nisporeni a fost marcată Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan, printr-un eveniment dedicat veteranilor conflictului și memoriei celor care nu s-au mai...
14:10
Ministra Helen McEntee, așteptată în Moldova pentru inaugurarea ambasadei Irlandei Albasat
Helen McEntee, ministra pentru afaceri externe și comerț și ministra apărării a Irlandei, este așteptată la Chișinău cu prilejul inaugurării ambasadei Irlandei în Republica Moldova....
14:10
Lotul Moldovei și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina Albasat
Lotul Moldovei și-a încheiat participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, unde a fost reprezentat de o echipă formată...
14:00
Prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e a reunit 477 de elevi Albasat
Prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e, dedicat promovării lecturii în rândul tinerilor prin utilizarea limbajului vizual și digital, a reunit 477 de elevi...
14 februarie 2026
10:30
Un scuar din Chișinău va purta numele lui Grigore Vieru Albasat
La Chișinău va fi amenajat un scuar care va purta numele lui Grigore Vieru. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a...
13 februarie 2026
17:40
Cooperare peste Prut: delegația din Maramureș, în vizită oficială la Nisporeni Albasat
Raionul Nisporeni a găzduit vizita oficială a unei delegații din Județul Maramureș, România, eveniment care reconfirmă relațiile de colaborare și înfrățire dintre cele două administrații...
16:20
Ceața se menține: cod galben prelungit, vizibilitate sub 200 de metri Albasat
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață. Pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri, izolat chiar mai puțin. Avertizarea este valabilă până...
12:30
Hărțuirea online devine infracțiune. Noile prevederi intră în vigoare pe 14 februarie Albasat
Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare pe 14 februarie. Noile prevederi permit sancționarea clară a comportamentelor de...
11:50
Moldova, în grupă cu Slovacia, Feroe și Kazahstan în Liga Națiunilor Albasat
Naționala Moldovei de fotbal împotriva Slovacia, Insulele Feroe și Kazahstan în sezonul 2026-2027 din cadrul Diviziei C a Ligii Națiunilor, transmite IPN. Prima etapă e...
11:40
Trenul Kiev-București a deraiat în gara română. CFR: fără victime și pagube la infrastructură Albasat
Trenul internațional „Prietenia”, care leagă Kievul de București prin Republica Moldova, a deraiat vineri dimineață la Gara de Nord din capitala română. Incidentul s-a produs...
11:20
Sistemul de colectare a datelor din agricultură, reorganizat și aliniat la regulamente UE Albasat
Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată într-un sistem de colectare a datelor privind durabilitatea exploatațiilor. Noua rețea va include informații economice, ecologice și...
10:30
Director nou la SPPS: Alexandru Harea preia funcția Albasat
Alexandru Harea este noul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Decretul de numire în funcție a fost semnat de către președinta Maia...
10:10
2025: Venituri de peste 2 miliarde de lei și profit dublu pentru Aeroportul Chișinău Albasat
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat în 2025 un an financiar record, cu venituri de peste 2 miliarde de lei și un profit net...
09:50
Ministru: Economia Moldovei a crescut cu 3% în 2025, peste estimările UE și FMI Albasat
Republica Moldova traversează o perioadă de redresare economică, după mai mulți ani marcați de crize succesive. Declarația optimistă aparține vicepremierului Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării...
09:30
Pensiile vor fi indexate cu 6%, peste inflația estimată la 4%, anunță premierul Albasat
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului executivului, această majorare va depăși rata...
09:20
ANSA: Ouăle importate din Ucraina nu sunt sub interdicție și sunt verificate riguros Albasat
Ouăle importate din Ucraina nu sunt sub interdicție și sunt supuse unor controale riguroase la intrarea în Republica Moldova, a declarat directorul Agenției Naționale pentru...
08:40
Cursul valutar oficial la 13.02.2026 Albasat
aluta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.1168 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9291 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3937 Leu romanesc 946...
12 februarie 2026
14:10
WhatsApp blocat în Rusia, în favoarea aplicației de stat MAX Albasat
Platforma WhatsApp a confirmat că autoritățile ruse au încercat să blocheze serviciul de mesagerie în Rusia. Rețeaua de socializare, deținută de compania Meta, susține că...
13:00
Republica Moldova, autorizată să exporte carne de pasăre în UE Albasat
Republica Moldova a fost inclusă pe lista țărilor autorizate să exporte carne proaspătă de pasăre și produse din carne de pasăre în Uniunea Europeană. Comisia...
11 februarie 2026
20:20
Ministerele Sănătății și Agriculturii au secretari de stat noi Albasat
Ministerului Sănătății și cel al Agriculturii și Industriei Alimentare vor avea, din 12 februarie, secretari de stat noi în echipă. Numirile au fost aprobate miercuri...
20:10
Amalgamarea voluntară a localităților, subiect de dezbatere la Nisporeni Albasat
Astăzi, în incinta Consiliului raional Nisporeni, a avut loc o ședință de lucru dedicată procesului de reformă administrativ-teritorială, inclusiv aspectelor ce țin de amalgamarea voluntară...
20:00
Ministrul energiei vine joi în Parlament. Va fi dezbătută moțiunea simplă Albasat
Ministrul energiei Dorin Junghietu va veni joi în Parlament. Biroul permanent al legislativului a inclus pe ordinea de zi a ședinței moțiunea simplă asupra politicii...
20:00
Iranul acceptă verificări internaționale ale programului nuclear, dar respinge cererile SUA Albasat
Iranul este pregătit să accepte orice formă de verificare a programului său nuclear. Anunțul a fost făcut de președintele Masoud Pezeshkian, pe fondul reluării negocierilor...
