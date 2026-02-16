Rectorul USM va fi ales pe 3 martie. Concurează trei candidați
Albasat, 16 februarie 2026 21:50
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul pe 3 martie. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Ei își pot face campanie...
Acum 30 minute
21:50
Consumatorii mari pot rămâne fără gaz dacă nu au contract pe piața liberă până la 1 aprilie # Albasat
Consumatorii non-casnici mari care nu vor avea un contract valabil cu un furnizor pe piața liberă până la 1 aprilie riscă să rămână fără gaze...
21:50
Acum o oră
21:20
Fostul șef al Biroului Vamal Centru a fost trimis în judecată, fiind acuzat de corupere pasivă. Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, procesul...
21:20
Ninsori abundente, troiene, polei și vânt puternic se anunță pentru următoarele două zile. Cod portocaliu și galben a fost emis de meteorologi, transmite IPN. Potrivit...
Acum 4 ore
18:40
Ministerul Sănătății a aprobat demisia directoarei Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, după ce controalele efectuate la instituție au confirmat nereguli privind respectarea normelor sanitaro-igienice și...
Acum 8 ore
14:50
Tarifele pentru consumul de energie electrică s-ar putea majora. Solicitări în acest sens au fost depuse la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică de către...
Acum 12 ore
12:20
Un tren cu aproape 80 de pasageri la bord a deraiat luni dimineață în apropiere de Goppenstein, Elveția, după ce o avalanșă a lovit linia...
11:40
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întrevederi a vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, cu...
09:20
Cursul valutar oficial pentru 16 februarie 2026 este disponibil! Verificați mai jos pentru ultimele informații despre ratele de schimb ale monedelor. Valuta Cod Abr Rata...
Ieri
15:10
Nisporeni: Omagiu veteranilor războiului din Afganistan, la 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice # Albasat
La Nisporeni a fost marcată Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan, printr-un eveniment dedicat veteranilor conflictului și memoriei celor care nu s-au mai...
14:10
Helen McEntee, ministra pentru afaceri externe și comerț și ministra apărării a Irlandei, este așteptată la Chișinău cu prilejul inaugurării ambasadei Irlandei în Republica Moldova....
14:10
Lotul Moldovei și-a încheiat participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, unde a fost reprezentat de o echipă formată...
14:00
Prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e, dedicat promovării lecturii în rândul tinerilor prin utilizarea limbajului vizual și digital, a reunit 477 de elevi...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
La Chișinău va fi amenajat un scuar care va purta numele lui Grigore Vieru. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a...
13 februarie 2026
17:40
Raionul Nisporeni a găzduit vizita oficială a unei delegații din Județul Maramureș, România, eveniment care reconfirmă relațiile de colaborare și înfrățire dintre cele două administrații...
16:20
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață. Pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri, izolat chiar mai puțin. Avertizarea este valabilă până...
12:30
Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare pe 14 februarie. Noile prevederi permit sancționarea clară a comportamentelor de...
11:50
Naționala Moldovei de fotbal împotriva Slovacia, Insulele Feroe și Kazahstan în sezonul 2026-2027 din cadrul Diviziei C a Ligii Națiunilor, transmite IPN. Prima etapă e...
11:40
Trenul Kiev-București a deraiat în gara română. CFR: fără victime și pagube la infrastructură # Albasat
Trenul internațional „Prietenia”, care leagă Kievul de București prin Republica Moldova, a deraiat vineri dimineață la Gara de Nord din capitala română. Incidentul s-a produs...
11:20
Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată într-un sistem de colectare a datelor privind durabilitatea exploatațiilor. Noua rețea va include informații economice, ecologice și...
10:30
Alexandru Harea este noul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Decretul de numire în funcție a fost semnat de către președinta Maia...
10:10
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat în 2025 un an financiar record, cu venituri de peste 2 miliarde de lei și un profit net...
09:50
Republica Moldova traversează o perioadă de redresare economică, după mai mulți ani marcați de crize succesive. Declarația optimistă aparține vicepremierului Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării...
09:30
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului executivului, această majorare va depăși rata...
09:20
Ouăle importate din Ucraina nu sunt sub interdicție și sunt supuse unor controale riguroase la intrarea în Republica Moldova, a declarat directorul Agenției Naționale pentru...
08:40
aluta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.1168 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9291 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3937 Leu romanesc 946...
12 februarie 2026
14:10
Platforma WhatsApp a confirmat că autoritățile ruse au încercat să blocheze serviciul de mesagerie în Rusia. Rețeaua de socializare, deținută de compania Meta, susține că...
13:00
Republica Moldova a fost inclusă pe lista țărilor autorizate să exporte carne proaspătă de pasăre și produse din carne de pasăre în Uniunea Europeană. Comisia...
11 februarie 2026
20:20
Ministerului Sănătății și cel al Agriculturii și Industriei Alimentare vor avea, din 12 februarie, secretari de stat noi în echipă. Numirile au fost aprobate miercuri...
20:10
Astăzi, în incinta Consiliului raional Nisporeni, a avut loc o ședință de lucru dedicată procesului de reformă administrativ-teritorială, inclusiv aspectelor ce țin de amalgamarea voluntară...
20:00
Ministrul energiei Dorin Junghietu va veni joi în Parlament. Biroul permanent al legislativului a inclus pe ordinea de zi a ședinței moțiunea simplă asupra politicii...
20:00
Iranul acceptă verificări internaționale ale programului nuclear, dar respinge cererile SUA # Albasat
Iranul este pregătit să accepte orice formă de verificare a programului său nuclear. Anunțul a fost făcut de președintele Masoud Pezeshkian, pe fondul reluării negocierilor...
19:50
Autoritățile de la Chișinău sunt în căutarea unui nou sediu destinat Misiunii diplomatice a Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. În acest sens, Guvernul a...
19:40
Astăzi, 11 februarie, conducerea Inspectoratului de Poliție Nisporeni, împreună cu șeful Secției securitate publică, șeful Serviciului patrulare și șefii de sector, s-au întrunit într-o ședință...
08:50
Cursul valutar oficial pentru 11 februarie 2026 aduce noile valori stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru principalele valute de referință. Vezi mai jos cotațiile...
10 februarie 2026
20:20
La 10 februarie curent, conducerea Inspectoratului de poliție Nisporeni a desfășurat două întruniri cu cetățenii și membrii Consiliilor de siguranță comunitară (CSC) din teritoriu. Ședințele...
20:10
În cinci școli din Moldova a fost lansată pilotarea inițiativei „Școala fără tutun și nicotină”, menită să reducă riscul inițierii fumatului și să creeze un...
20:00
Moldova și Ucraina au semnat Protocolul care facilitează înființarea unui punct de trecere rutieră a frontierei de stat pe viitorul pod ce va lega localitățile...
19:50
Perioada electorală pentru alegerile locale noi, care urmează să se desfășoare pe 17 mai în 10 localități din țară, va începe pe data de 16...
17:30
Automobil răpit și depistat în scurt timp la Nisporeni. Doi minori, prinși de poliție la volan # Albasat
Un automobil dat dispărut a fost depistat la scurt timp de oamenii legii, după o intervenție operativă a polițiștilor din Nisporeni. Incidentul s-a produs în...
14:10
Facturile la gaze, energie electrică și energie termică din ianuarie pot fi mai mari din cauza temperaturilor scăzute, a creșterii consumului și a altor factori...
13:10
Moldova are nevoie de un mecanism intern pentru alinierea rapidă la sancțiunile UE, expert # Albasat
Republica Moldova are nevoie de un mecanism intern care să permită alinierea aproape automată la sancțiunile Uniunii Europene, pentru a evita blocajele birocratice, susține expertul...
12:50
Președinta Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Avem datoria să le asigurăm copiilor și online un spațiu sigur” # Albasat
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat...
12:50
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ianuarie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, majorarea este cauzată...
09:20
Pe parcursul anului trecut, 3 560 de lucrători medicali au făcut naveta zilnic sau săptămânal către locul de muncă, aflat în alte localități decât cele...
09:00
Fondurile europene trebuie să fie direcționate direct către autoritățile publice locale, iar pentru aceasta este necesară consolidarea capacităților administrative la nivel local. Declarația a fost...
08:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial pentru astăzi. Vezi mai jos principalele cotații ale monedelor străine în raport cu leul moldovenesc. Valuta...
9 februarie 2026
21:40
21:40
Compensațiile pentru ianuarie au fost transferate luni la peste 620 000 de gospodării din Moldova. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că plățile sunt efectuate...
21:30
Neînțelegerile dintre cele două comunități creștin-ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, nu trebuie exploatate politic. Apelul este lansat de ministrul culturii, Cristian Jardan, care îndeamnă...
