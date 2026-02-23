Cel mai sever viscol din ultimul deceniu în SUA: mii de zboruri anulate și stare de urgență
Albasat, 23 februarie 2026 11:40
O furtună puternică de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite ale Americii, provocând anularea a mii de zboruri și întreruperi de curent. În New York...
• • •
Alte ştiri de Albasat
Acum 10 minute
11:50
Moldovenii au economisit aproape cinci milioane de euro în patru luni de la aderarea la SEPA # Albasat
În primele patru luni de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), cetățenii moldoveni au economisit aproape cinci milioane de...
Acum 30 minute
11:40
Cel mai sever viscol din ultimul deceniu în SUA: mii de zboruri anulate și stare de urgență # Albasat
O furtună puternică de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite ale Americii, provocând anularea a mii de zboruri și întreruperi de curent. În New York...
Acum o oră
11:20
Un focar de pestă porcină a fost depistat și înlăturat în extravilanul orașului Sângera. În urma intervenției autorităților, într-o gospodărie din zonă au fost sacrificate...
Acum 2 ore
10:30
O delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează, în perioada 23-25 februarie, o vizită în Republica Moldova. Oficialii lituanieni au...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Zboruri suspendate la Viena, din cauza ninsorii. Zeci de mii de gospodării au rămas fără curent # Albasat
Ninsorile abundente din Austria au provocat întreruperi de curent și perturbări în transport, inclusiv închiderea unor secțiuni de autostradă și suspendarea zborurilor pe aeroportul din...
15:10
Colectările de bani în grădinițe rămân unul dintre cele mai sensibile subiecte din sistemul educațional preșcolar, motiv pentru care unele autorități locale au început să...
13:30
Prețul benzinei cu cifra octanică 95 crește cu 7 bani, iar al motorinei standard – cu 8 bani. Noile prețuri maximale pentru următoarele trei zile...
10:40
Președinta Maia Sandu avertizează cetățenii cu privire la creșterea numărului de escrocherii telefonice și online și îi sfătuiește să întrerupă imediat orice discuție în care...
09:30
La 18 februarie curent, conducerea Inspectoratul de Poliție Nisporeni a desfășurat o întrunire cu cetățenii și membrii Consiliului de Siguranță Comunitară din comuna Șișcani, raionul...
09:10
Peste 20 de cazuri de femicid au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova, iar aproximativ 50 de acte de violență sunt raportate zilnic la...
09:00
Reforma administrației publice locale va impune un prag minim de populație pentru funcționarea unei primării, iar localitățile care nu îl vor întruni vor trebui să...
08:50
Bordul Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul lunii, negocierea unui nou program cu Republica Moldova. Declarația aparține premierului Alexandru Munteanu, care menționează că...
19 februarie 2026
10:40
LIVE: Ședința ordinară a Consiliului Raional Nisporeni – decizii importante pentru comunitate # Albasat
Consilierii raionali s-au întrunit astăzi în ședință ordinară pentru a examina și adopta decizii importante privind dezvoltarea socio-economică a raionului, gestionarea bugetului, proiecte investiționale și...
09:20
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, susține că există bănuieli rezonabile potrivit cărora, Dmitri Constantinov și Alexandru Pînzari s-ar ascunde în regiunea transnistreană. El...
09:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial pentru ziua de 19 februarie 2026. Consultați mai jos cotațiile principalelor valute, stabilite pentru operațiunile bancare...
09:10
Numărul victimelor de la ferma din Anenii Noi a ajuns la șase. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit...
18 februarie 2026
21:50
Controalele antifumat se intensifică în Nisporeni: 14 localuri verificate, încălcări sancționate # Albasat
Acțiunile de monitorizare a respectării legislației antifumat continuă în raionul Nisporeni, în baza Planului intersectorial de acțiuni pentru anul 2026, care vizează prevenirea și contracararea...
12:20
Moldova urmează să se conecteze la rețeaua europeană securizată TESTA, utilizată pentru schimbul de date între autoritățile publice din Uniunea Europeană și țările asociate. Guvernul...
11:50
Majoritatea localităților din România sunt sub avertizări de vreme severă, cu cod galben și portocaliu, iar în București și județul Ilfov este în vigoare un...
11:50
Nu există în prezent factori care să justifice o majorare semnificativă a tarifelor la energia electrică, susține ministrul energiei, Dorin Junghietu, în contextul cererilor de...
10:50
Trafic suspendat pentru camioane pe trasee din sud și la unele puncte de frontieră cu România # Albasat
Circulația camioanelor a fost restricționată temporar pe sectoarele de drum Balaban-Giurgiulești și Cahul-Giurgiulești, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. De asemenea, camioanele nu mai pot circula...
17 februarie 2026
20:10
Sprijinul oferit de Statele Unite ale Americii contribuie semnificativ la dezvoltarea Republicii Moldova, în special la întărirea securității energetice a țării. Declarațiile au fost făcute...
20:10
Activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată pentru toate categoriile de participanți la trafic, începând cu ora 03:00. Măsura a...
20:00
Formatul lecțiilor pe 18 februarie va fi decis după situația din localități. Recomandările MEC # Albasat
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lasă la discreția direcțiilor de învățământ decizia privind modul în care școlile vor organiza lecțiile pe 18 februarie, în format...
15:20
Meteorologii actualizează avertizările: cod portocaliu pentru sud, galben pentru centrul țării # Albasat
Meteorologii au actualizat avertizarea privind precipitațiile abundente și intensificările vântului anunțată pentru marți seara. Codul portocaliu urma să intre în vigoare la ora 20:00, însă...
09:40
În ultimii ani, mai multe cazuri de abuz și corupție din administrația publică locală (APL) au fost investigate de organele judiciare și examinate de instanțele...
09:30
Statul va interveni cu soluții pentru a debloca piața imobiliară din Republica Moldova, în condițiile în care, în ultimul an, s-a înregistrat o scădere semnificativă...
09:20
Întrevederea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută...
16 februarie 2026
21:50
Consumatorii mari pot rămâne fără gaz dacă nu au contract pe piața liberă până la 1 aprilie # Albasat
Consumatorii non-casnici mari care nu vor avea un contract valabil cu un furnizor pe piața liberă până la 1 aprilie riscă să rămână fără gaze...
21:50
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul pe 3 martie. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Ei își pot face campanie...
21:20
Fostul șef al Biroului Vamal Centru a fost trimis în judecată, fiind acuzat de corupere pasivă. Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, procesul...
21:20
Ninsori abundente, troiene, polei și vânt puternic se anunță pentru următoarele două zile. Cod portocaliu și galben a fost emis de meteorologi, transmite IPN. Potrivit...
18:40
Ministerul Sănătății a aprobat demisia directoarei Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, după ce controalele efectuate la instituție au confirmat nereguli privind respectarea normelor sanitaro-igienice și...
14:50
Tarifele pentru consumul de energie electrică s-ar putea majora. Solicitări în acest sens au fost depuse la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică de către...
12:20
Un tren cu aproape 80 de pasageri la bord a deraiat luni dimineață în apropiere de Goppenstein, Elveția, după ce o avalanșă a lovit linia...
11:40
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întrevederi a vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, cu...
09:20
Cursul valutar oficial pentru 16 februarie 2026 este disponibil! Verificați mai jos pentru ultimele informații despre ratele de schimb ale monedelor. Valuta Cod Abr Rata...
15 februarie 2026
15:10
Nisporeni: Omagiu veteranilor războiului din Afganistan, la 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice # Albasat
La Nisporeni a fost marcată Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan, printr-un eveniment dedicat veteranilor conflictului și memoriei celor care nu s-au mai...
14:10
Helen McEntee, ministra pentru afaceri externe și comerț și ministra apărării a Irlandei, este așteptată la Chișinău cu prilejul inaugurării ambasadei Irlandei în Republica Moldova....
14:10
Lotul Moldovei și-a încheiat participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, unde a fost reprezentat de o echipă formată...
14:00
Prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e, dedicat promovării lecturii în rândul tinerilor prin utilizarea limbajului vizual și digital, a reunit 477 de elevi...
14 februarie 2026
10:30
La Chișinău va fi amenajat un scuar care va purta numele lui Grigore Vieru. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a...
13 februarie 2026
17:40
Raionul Nisporeni a găzduit vizita oficială a unei delegații din Județul Maramureș, România, eveniment care reconfirmă relațiile de colaborare și înfrățire dintre cele două administrații...
16:20
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață. Pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri, izolat chiar mai puțin. Avertizarea este valabilă până...
12:30
Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare pe 14 februarie. Noile prevederi permit sancționarea clară a comportamentelor de...
11:50
Naționala Moldovei de fotbal împotriva Slovacia, Insulele Feroe și Kazahstan în sezonul 2026-2027 din cadrul Diviziei C a Ligii Națiunilor, transmite IPN. Prima etapă e...
11:40
Trenul Kiev-București a deraiat în gara română. CFR: fără victime și pagube la infrastructură # Albasat
Trenul internațional „Prietenia”, care leagă Kievul de București prin Republica Moldova, a deraiat vineri dimineață la Gara de Nord din capitala română. Incidentul s-a produs...
11:20
Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată într-un sistem de colectare a datelor privind durabilitatea exploatațiilor. Noua rețea va include informații economice, ecologice și...
10:30
Alexandru Harea este noul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Decretul de numire în funcție a fost semnat de către președinta Maia...
10:10
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat în 2025 un an financiar record, cu venituri de peste 2 miliarde de lei și un profit net...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.