ANRE: Modul de formare al prețului de achiziție al gazelor naturale
Noi.md, 24 februarie 2026 14:30
În contextul unor interpretări apărute în spațiul public privind modul de formare a prețurilor, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu precizări, pentru a informa opinia publică despre modul de calculare al prețului de achiziție al gazelor naturale, parte componentă din structura prețurilor reglementate de furnizare.Prețul de achiziție luat în calcul la aprobarea pr
Acum 10 minute
14:30
În 2026, Republica Moldova va beneficia de extinderea rețelei de irigații, prin construirea a șapte noi sisteme care vor deservi aproape o mie de hectare de terenuri agricole.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), în colaborare cu Unitatea de Implementare a Programului Comun IFAD (UCIP), a anunțat primele două licitații pentru construcția acestor sisteme, care vor fi amplasat
14:30
În contextul unor interpretări apărute în spațiul public privind modul de formare a prețurilor, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu precizări, pentru a informa opinia publică despre modul de calculare al prețului de achiziție al gazelor naturale, parte componentă din structura prețurilor reglementate de furnizare.Prețul de achiziție luat în calcul la aprobarea pr
14:30
Călătorii periculoase: în capitală și în raioane au fost prinși șoferi în stare de ebrietate și nu numai # Noi.md
În ultimele zile, polițiștii Direcției de Patrulare Centru din cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică au găsit mai mulți conducători auto care au urcat la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante.Potrivit informațiilor oficiale, cazurile au fost înregistrate în mai multe zone din Chișinău și în afara municipiului. Pe strada Miorița și șoseaua Hîncești, un bărb
Acum o oră
14:00
Ministerul Energiei al Republicii Moldova a lansat concursul pentru ocuparea funcției de Secretar General Adjunct, o poziție strategică în coordonarea reformelor din sectorul energetic și a procesului de aliniere a cerințelor Uniunii Europene.Această funcție implică responsabilități esențiale în coordonarea subdiviziunilor ministerului, monitorizarea implementării Planului Național de Aderare
14:00
Din 2 martie, vor începe lucrările de construcție a unei piețe agroalimentare la Ungheni.Potrivit Primăriei municipiului, la momentul de față, este pregătit terenul pentru construcții, comercianții sînt transferați pe un teren adiacent, unde vor putea să-li desfășoare activitatea în condiții similare.{{866132}}Totodată, specialiștii Primăriei municipiului Ungheni fac ultimele retușuri la p
Acum 2 ore
13:30
Fundasul central al echipei naționale de fotbal a Moldovei (38 de meciuri, 3 pase decisive) Artur Crăciun a marcat un nou gol pentru LKS Lodz în meciul din divizia a doua a Poloniei.Potrivit Media Sport, acest lucru s-a întîmplat în meciul din deplasare din etapa a 22-a a „Betclic 1 Liga” împotriva echipei „Stal” din Mielec (1:2). Concetățeanul nostru a jucat 20 de meciuri consecutive, toate d
13:30
Ucraina dorește o pace justă și durabilă, însă în timpul oricăror negocieri nu va permite devalorizarea luptei ucrainienilor și a victimelor războiului.Potrivit RBC-Ucraina, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat acest lucru în timpul discursului său adresat ucrainienilor.El a subliniat că Ucraina aspiră la o pace puternică și demnă. Înainte de fiecare rundă de negocieri, ec
13:00
Fracțiunea Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat inițierea procedurii de moțiune simplă împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale, invocînd situația pe care o califică drept „catastrofală” în domeniul social.Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing susținut în Parlament de către deputații socialiști Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci.{{866770}}Potri
13:00
În Rusia sînt investigate acțiunile lui Durov în dosarul privind sprijinirea activităților teroriste # Noi.md
Acțiunile cofondatorului Telegram, Pavel Durov, sînt anchetate în cadrul unui dosar penal privind sprijinirea activităților teroriste.Potrivit Oxu.Az, acest lucru este menționat într-un articol publicat pe site-ul „Российская газета”, în baza materialelor FSB din Rusia.{{861298}}„Acțiunile conducătorului Telegram, P. Durov, sînt investigate în cadrul unui dosar penal pentru infracțiunea pr
13:00
Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat construcția rețelelor de gaze naturale către s. Varnița din r-nul Anenii Noi și localitățile de pe platoul Cocieri situate pe malul stîng al Nistrului - s. Molovata Nouă, s. Roghi, s. Cocieri, s. Corjova din r-nul Dubăsari.Lucrările au fost incluse în Planul de investiții pentru anul 2026 ale operatorului de distribuție SRL ”
Acum 4 ore
12:30
Ambasada Republicii Moldova în Canada a făcut un apel către cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Canadei să se abțină de la călătorii neinportante în Mexic, pe fondul agravării situației de securitate în mai multe regiuni ale țării.Reprezentanța diplomatică a menționat că, în ultima perioadă, în diferite zone ale Mexicului au fost înregistrate mai multe focare de violență. În acest contex
12:30
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură și companiile de impresariat, prin care solicită ca orice intenție de a invita sau implica artiști din străinătate să fie comunicată în prealabil, informează Noi.md.Măsura vizează în special artiști din statele CSI și din țări condamnate internațional pentru agresiune armată.Conform instrucțiunilor, managerii
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 24 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 25 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,59 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei standard – 20,45 lei/litru (+10 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
12:30
În seara zilei de 23 februarie 2026, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit rapid pentru a salva o locuință din orașul Cantemir, amenințată de un incendiu izbucnit în garajul gospodăriei.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:41. La fața locului au fost trimise trei echipaje de salvatori și pompieri. Aceștia au constatat că flăcările cup
12:00
Odințov: PSRM cere demisia secretarului general al Consiliului Municipal și întoarcerea în buget a compensațiilor pentru încălzire # Noi.md
Șeful fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că cererea de convocare a unei noi ședințe a consiliului nu a fost îndeplinită.Potrivit acestuia, săptămîna trecută, socialiștii s-au adresat oficial primarului general cu solicitarea de a organiza o ședință marți, însă acest lucru nu s-a întîmplat. Odințov consideră că prima
12:00
Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul agroalimentar care aleg să se asocieze pentru a dezvolta inițiative comune pot accesa granturi de pînă la 50 000 EUR.Sprijinul financiar susține proiecte realizate în parteneriat pentru producerea, multiplicarea, prelucrarea și comercializarea semințelor, cu accent pe consolidarea lanțurilor valorice sustenabile.Au prioritate inițiativele din s
12:00
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal, în conlucrare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România.Mai exact, la intrarea în țară prin postul vamal Leușeni, șoferul autovehiculului de marca Mercedes ar fi declarat că n
12:00
Zelenski a arătat pentru prima dată buncărul de sub clădirea Biroului președintelui Ucrainei # Noi.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a arătat pentru prima dată buncărul de sub clădirea Biroului de pe strada Bankova din Kiev și biroul său de lucru.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la canalul Telegram al șefului statului ucrainean.În timpul discursului său cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul invaziei rusești în Ucraina, Zelenski a arătat buncărul î
11:30
Autoritățile de ordine din Serbia au reținut două persoane suspectate de pregătirea unui atentat asupra președintelui țării, Aleksandar Vučić.Despre aceasta se menționează într-un comunicat al serviciului de presă al Ministerului Afacerilor Interne al țării.{{864340}}„Angajații Ministerului Afacerilor Interne i-au arestat pe D. R. (1975) și M. R. (1983). Aceștia sînt suspectați de complici
11:30
Toate spălătoriile auto din țară vor fi supuse controalelor pentru verificarea respectării normelor de mediu # Noi.md
Această măsură a fost dispusă de Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ca urmare a numeroaselor sesizări primite de la cetățeni.Inspectoratul pentru Protecția Mediului va verifica modul în care spălătoriile utilizează sistemele de filtrare și tratare a apei, dacă separatoarele de hidrocarburi sînt instalate și funcționale, dacă apele uzate sînt deversate corect și dacă operatorii respectă oblig
11:00
ANRE a aprobat ajustarea tarifelor și prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile # Noi.md
La data de 24 februarie 2026 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul căreia au fost examinate și aprobate ajustările tarifelor fixe și ale prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile.Decizia a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 10/2016 privind p
11:00
Miniștrii de externe din Uniunea Europeană, reuniți în Consiliul Afaceri Externe, au adoptat oficial luni prima listă la nivelul UE a țărilor de origine sigure și o revizuire a conceptului de țară terță sigură, indică un comunicat al Consiliului UE.Aceste două acte legislative urmăresc să armonizeze și să eficientizeze și mai mult cadrul UE în materie de migrație și azil.Lista la nivelul U
11:00
Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează o vizită la Rada Supremă a Ucrainei # Noi.md
Deputații din Parlamentul Republicii Moldova participă la evenimente comemorative organizate în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează o vizită la Rada Supremă a Ucrainei. Delegația este condusă de președintele Grupului de prietenie, deputatul Alexandr Trubca. La Kiev, deputații vor participa, alătur
Acum 6 ore
10:30
De-a lungul celor aproape șase secole de existență, Chișinăul a parcurs o cale lungă de dezvoltare - de la un mic punct comercial în Principatul Moldovei la un centru regional, apoi provincial, administrativ și social-cultural în componența Imperiului Rus. A fost centru administrativ al comitatului Lăpușna și capitala provinciei Basarabia în perioada României Regale. Orașul a devenit capitala RSS
10:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va desfășura astăzi concursul pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție.La concurs participă șase candidați: Dumitru Calendari — procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul; Iurie Chirica — avocat; Gheorghe Stratulat — judecător la Judecătoria Chișinău; Alexandru Negru — judecător la Judecăto
10:00
Peste 41 de mii de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. 27 de străini, refuzați la intrare # Noi.md
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei de stat au fost înregistrate 41 031 de traversări ale persoanelor și 9 793 de traversări ale mijloacelor de transport, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei au fost: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 12 955 traversări persoane;
10:00
Elevii din clasele a IX-a susțin, în zilele de 24 și 26 februarie 2026, pretestarea republicană la matematică și, respectiv, la limba de stat și literatură (pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale) - probe incluse în lista examenelor naționale de absolvire a gimnaziului.Pretestările republicane sînt organizate de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), note
09:30
O furtună puternică a lovit luni coasta de est a SUA, aducînd ninsori-record care au cauzat perturbări pentru milioane de oameni şi mii de zboruri anulate.În unele zone din Rhode Island şi Massachusetts, au căzut aproape 94 cm de omăt, iar în Central Park din New York City au căzut peste 48 cm, a declarat Serviciul Naţional de Meteorologie.{{866529}}Condiţiile de călătorie în New York au f
09:30
Сompania DAAC-Hermes își reconfirmă statutul de lider: cel mai bun importator Volvo din regiunea EMEA # Noi.md
Volvo Car Moldova a fost distinsă cu cea mai prestigioasă distincție internațională a mărcii — Volvo Excellence Club Award 2025.În urma rezultatelor anuale, DAAC-Hermes Moldova a fost din nou desemnat cel mai bun importator Volvo dintre cele 37 de țări din regiunea EMEA, reconfirmându-și poziția de lider incontestabil și superioritatea strategică pe piață.Aceasta este deja a șaptea distinc
09:30
Fraudele digitale capătă amploare în țara noastră, iar escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a obține acces la conturile bancare și la datele personale ale oamenilor.Specialiștii avertizează că orice cod primit prin SMS, parolă sau date ale cardului bancar trebuie să rămînă strict personale.{{865656}}„Cele mai vulnerabile pentru cetățeni sînt fraudele ce țin de escrocherie on
09:30
SFS și PCCOCS au descins cu percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 000 000 de lei # Noi.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță deconspirarea unei scheme de livrarea fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40.000.000 lei.Compania vizată ar fi implementat schema de evaziune
09:00
Primăria Chișinău și Ministerul Culturii au poziții care nu coincid referitoare la reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfînt”, situate în centrul capitalei.Primarul afirmă că, după „lungi discuții, proiectări și tentative de comunicare”, autoritățile locale s-ar fi confruntat cu refuzul autorităților centrale de a reabilita cel mai vechi parc din capitală. Potrivit primarului, pr
09:00
Se circulă în condiții de ceață pe unele drumuri naționale. Partea carosabilă este umedă, pe alocuri cu polei, notează Noi.md.Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în urma ploilor și burniței înregistrate în mai multe regiuni, pe parcursul nopții au fost desfășurate lucrări de prevenire și combatere a poleiului în zonele de centru și nord ale țării.Drumarii au intervenit în s
Acum 8 ore
08:30
Clădirea Parlamentul Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului Ucrainei, la patru ani de la declanșarea războiului. Gestul simbolic marchează solidaritatea autorităților de la Chișinău cu poporul ucrainean.Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, într-o postare publicată pe rețelele sociale. Speakerul a amintit că, în noaptea de 23 spre 24 februarie 202
08:30
Canada a anunțat luni că a convocat oficiali de rang înalt ai OpenAI la Ottawa pentru a explica decizia companiei americane de a nu raporta activitatea online a tinerei care a ucis opt persoane în vestul Canadei în această lună, relatează AFP.OpenAI, care a dezvoltat ChatGPT, cel mai utilizat chatbot din lume, a confirmat că a identificat în iunie un cont legat de tînăra de 18 ani responsabilă
08:00
Leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 1 ban, iar de la dolarul american – aproape 4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 24 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1808 lei pentru un euro (-1,28 bani) și 17,1241 lei pentru un dolar (
08:00
În Republica Moldova, pentru prima dată, a fost avizată constituirea primului fond de pensii facultative, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Decizia permite, în sfîrșit, lansarea mecanismului, după mai multe tentative nereușite.Potrivit instituției, apariția fondurilor de pensii facultative oferă o alternativă suplimentară la pensia de stat și deschide un nou capitol în siste
07:30
Astăzi, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, se așteaptă cer variabil. Pe alocuri vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie.Pe drumuri se va semnala polei. Izolat sînt posibile ceață slabă și chiciură. Vîntul va sufla din sud-vest, slab pînă la moderat.Pe parcursul zilei, în sudul țării temperaturile vor oscila între +6 și +8°C, în regiunile centrale între +4 și +6°
07:00
Într-un răspuns la solicitarea redacției Noi.md, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Consiliului municipal Chişinău a venit cu anumite precizări despre soarta clădirii istorice amplasată pe strada Veronica Micle, 5."Prin Hotărîrea Guvernului nr. 958 din 06.12.2023, cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (crearea Centrului Cultural „Eugen Doga"), s-au transmis, cu acordul
07:00
Grigore Moga: „Polițistul de sector trebuie să cunoască teritoriul, să se bucure de încrederea cetățenilor și de sprijinul statului” # Noi.md
Polițistul de sector poate să-și îndeplinească eficient atribuțiile numai atunci cînd cunoaște teritoriul pe care îl are în subordine, se bucură de încrederea populației locale și simte sprijinul social și protecția statului.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Direcției Generale Urmărire Penală a Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne din Moldova, co
Acum 12 ore
06:30
Consilierul președintelui Moldovei, Maia Sandu, ar trebui să fie cel mai înverșunat opozant, la fel ca în Israel.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Федорова Show”, relatează Noi.md.Comentînd schimbarea consilierului Maiei Sandu (Igor Zaharov), el a menționat că poate greșește, dar că, cel mai probabil, este vorba de anumite con
06:30
Membrul Consiliului Politic Național al Partidului Alianța „Moldovenii”, Radj Cărbune, a atras atenția asupra mai multor aspecte problematice legate de reforma de amalgamare a primăriilor, pe care o consideră una artificială și dezechilibrată, cu efecte negative asupra comunităților locale și asupra funcționării administrației publice în Republica Moldova.Radj Cărbune a subliniat că, în ultime
05:30
Schimbarea pregatita de compania Apple pentru iPhone 18, încurajată de succesul avut de iPhone 17 Pro # Noi.md
Trecerea la designul unibody din aluminiu a permis Apple să experimenteze culori mai aprinse în 2025, iar acest trend ar putea continua şi în 2026.Cel puţin versiunile Pro şi Pro Max de iPhone 18, care este încă la mai bine de jumătate an distanţă de lansare, ar putea să fie disponibile într-un roşu aprins, transmite stirileprotv.roÎn prezent, Apple realizează teste pentru a vedea cum se c
04:30
O femeie din China a renunțat la slujba sa de manager într-o mare companie din Beijing după douăzeci de ani pentru a lucra pe o insulă nelocuită.În ciuda unui salariu de doar 3.000 de yuani (430 de dolari americani) pe lună, acest loc de muncă izolat a stîrnit un val de invidie pe internet, transmite stirileprotv.roYue Li, născută în anii 1980, postează online despre noul său loc de muncă
03:30
Titan, cea mai mare lună saturniană, ar putea fi rezultatul unui impact cu o altă lună a planetei # Noi.md
Cel mai mare satelit al lui Saturn, Titan, ar putea fi alcătuit din două luni diferite care s-au ciocnit acum sute de milioane de ani, iar din această coliziune ar fi rezultat și inelele emblematice ale giganticei planete gazoase, sugerează un nou studiu realizat de cercetători de la Institutul SETI și acceptat pentru publicare în The Planetary Science Journal.Dacă se confirmă, această coliziu
02:30
Agenția spațială americană a anunțat duminică retragerea masivei rachete Space Launch System (SLS) de pe platforma de lansare 39B de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, pentru a remedia o problemă legată de aprovizionarea cu heliu a treptei superioare a rachetei.Decizia nu a fost o surpriză. Șeful NASA, Jared Isaacman, a anunțat sîmbătă că această măsură ar putea fi necesară după ce a fost
Acum 24 ore
01:30
Rezultatele acțiunilor de conformare fiscală: 1,2 milioane lei suplimentar la buget din partea plătitorilor de TVA # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă strategia de promovare a conformării voluntare, raportînd rezultate semnificative pentru perioada fiscală octombrie 2025.În urma monitorizării declarațiilor de TVA, autoritatea a identificat divergențe care au condus la declararea unor sume suplimentare considerabile și la ajustarea drepturilor de deducere. Impact financiar și măsuri administrativeÎn
01:00
Ministerul Sănătății din Indonezia a anunțat că anticorpii împotriva virusului Nipah au fost găsiți la lilieci în mai multe provincii indoneziene.„Studiile au arătat că prevalența anticorpilor împotriva virusului Nipah este de aproximativ 18-30% în rîndul liliecilor din Medan, Java de Vest și de Est și Kalimantanul de Vest”, a declarat ministerul.{{861150}}Anterior, se știa că virusul Nipa
00:30
Wang Yi cere eforturi comune pentru îmbunătățirea guvernării globale în domeniul drepturilor omului # Noi.md
Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și ministru de Externe al Chinei, a participat luni, la Beijing, prin videoconferință, la o reuniune de nivel înalt în cadrul celei de-a 61-a sesiuni a Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, romanian.cgtn.comÎn discursul său, Wang Yi a subliniat că Inițiativa pentru guvernare globală, propu
00:30
O acțiune neobișnuită a fost concepută în Suedia, țara cu cel mai mare număr de insule din lume. Numărul acestora este de 267.570, iar pentru cinci dintre ele s-a decis să fie „oferite” temporar oricui dorește.Norocoșii vor primi titlul oficial de „nan al insulei” și vor putea să o folosească timp de un an. În acest timp, cîștigătorii vor putea să-și instaleze campingul, să se scalde sau să-și
