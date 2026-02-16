Investitori greci, cu ochii pe Moldova: discuții strategice la Agenția de Investiții

12:10

Moldovenii au din nou posibilitatea să-și plaseze economiile în obligațiuni de stat, după ce Ministerul Finanțelor a anunțat o nouă rundă de subscriere a valorilor mobiliare de stat, care se va desfășura în perioada 9–18 februarie, prin intermediul platformei eVMS.md. În cadrul acestei subscrieri sunt disponibile obligațiuni de stat cu maturitate de 2 ani, cu […] Articolul Statul cere bani de la populație, din nou: începe o nouă rundă de obligațiuni cu dobânzi peste 7% apare prima dată în Bani.md.