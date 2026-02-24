Copiii din Moldova sunt invitați să participe la campania „Culorile Păcii”
#diez, 24 februarie 2026 17:30
La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, UNICEF lansează în Republica Moldova campania „Culorile Păcii", prin care invită copiii să-și exprime emoțiile și gândurile despre pace, siguranță și solidaritate prin desen. Inițiativa este deschisă tuturor copiilor din țară, indiferent de vârstă. Pot participa inclusiv copiii refugiați, cei cu necesități speciale sau cei din comunități etnice minoritare.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
17:30
Acum 2 ore
16:30
A fost lansat un nou concurs pentru producătorii de film din Moldova. Bugetul total alocat este de 20 de milioane de lei # #diez
Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova lansează o nouă ediție a concursului de finanțare a proiectelor cinematografice. Producătorii sunt invitați să aplice cu filme de scurt metraj și lung metraj de ficțiune, documentare, animații și mini-serii TV. Bugetul alocat este de 20 de milioane de lei.
Acum 4 ore
15:30
Elevii din întreaga țară sunt invitați să participe la concursul de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea” # #diez
Ești elev(ă) într-o instituție de învățământ din Republica Moldova? Vorbește cu prietenii sau colegii tăi și formați o echipă pentru a putea participa la cea de-a V-a ediție a concursului de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea". Concursul vă va oferi oportunitatea să vă transformați cunoștințele despre eficiența energetică și sursele regenerabile într-un proiect creativ, practic și inovator.
Acum 6 ore
13:30
O clasă de elevi a realizat „valize ale memoriei” și vagoane ale deportărilor inspirate din romanul „Tema pentru acasă” de Nicolae Dabija # #diez
Elevii clasei a VIII-a de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi" au creat produse manuale în baza romanului „Tema pentru acasă" de Nicolae Dabija. Lucrările au fost realizate în cadrul atelierelor de lectură și de analiză la inițiativa profesoarei de limba și literatura română Maria Butuc-Brigai.
13:30
Participă la un program de instruire în domeniul alfabetizării media și beneficiază de o bursă de 100 de euro. Cum te poți înscrie # #diez
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează înscrierile la programul de formare pentru tinerii jurnaliști „De pe teren, la ecran. Transformăm educația media în istorii care contează". Acesta își propune să ajute tinerii jurnaliști și creatori de conținut să devină promotori responsabili ai educației media. Instruirea se va desfășura în perioada 20-22 martie 2026, la Complexul Turistic „Costești".
13:30
Invazia rusă, la scară largă, din Ucraina durează de patru ani. În această perioadă, Kremlinul a înregistrat aproape 1,2 milioane de victime, inclusiv peste 150.000 de morți confirmați din date deschise. În realitate, acest număr poate fi cu mult mai mare. Pierderile umane ale Ucrainei sunt de aproape două ori mai mici.
12:30
Câți copii și tineri din Ucraina învață în grădinițele, școlile și universitățile din Republica Moldova # #diez
De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a implementat o serie de măsuri pentru asigurarea accesului la educație pentru copiii și tinerii refugiați. Printre acestea se regăsesc: scutirea de autentificare notarială și traducere a documentelor, acceptarea copiilor actelor sau a declarației pe propria răspundere, modificarea metodologiei de admitere astfel încât 10 % din locuri în clasa I și în învățământul liceal să fie rezervate copiilor refugiați. Drept urmare, mii de copii și tineri refugiați din Ucraina au reușit să se integreze în sistemul nostru educațional.
Acum 8 ore
11:30
Ai un scurtmetraj cu o durată de până la 30 de minute? Te poți înscrie la festivalul FeKK 2026 din Slovenia # #diez
Cineaștii din Republica Moldova pot aplica la cea de-a 12-a ediție a Festivalului de Scurtmetraje FeKK din Ljubljana, Slovenia, care se va desfășura în perioada 17-22 august 2026. Pentru producătorii și regizorii moldoveni interesați de extinderea prezenței pe piața regională și europeană, FeKK reprezintă o oportunitate solidă de promovare, networking și acces la noi parteneriate profesionale. Termenul-limită pentru înscrieri este 1 mai 2026.
10:30
Șase filme românești, subtitrate în franceză, vor fi prezentate în Moldova în contextul Zilelor Francofoniei. Programul proiecțiilor # #diez
În contextul Zilelor Francofoniei în Republica Moldova, în mai multe localități din țară vor fi proiectate o serie de filme românești, subtitrate în limba franceză. Mai exact, proiecțiile se vor desfășura în perioada 2-24 martie 2026, la Bălți, Cahul și Chișinău.
Acum 24 ore
18:30
Împreună pentru viitorul USM: experiență, performanță și viziune pentru o Universitate-lider # #diez
Interviu cu candidatul la funcția de rector al USM, profesorul universitar Florentin Paladi, doctor habilitat în științe fizico-matematice, doctor în filosofie.
18:30
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național # #diez
Maib și Mastercard își reconfirmă angajamentul față de dezvoltarea fotbalului în Republica Moldova. Parteneriatul strategic cu Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a fost prelungit pentru doi ani consecutivi, consolidând o colaborare dedicată susținerii și promovării fotbalului la nivel național.
18:30
Dacă ești antreprenor și vrei să-ți perfecționezi abilitățile sau să înveți altele noi, participă la programul Mini MBA # #diez
Pe măsură ce companiile cresc și echipele devin mai complexe, rolul de lider se schimbă. Nu mai este vorba doar despre execuție, ci despre direcție și despre capacitatea de a vedea imaginea de ansamblu fără a pierde din vedere detaliile care susțin creșterea. În acest context, programele executive practice devin tot mai relevante pentru antreprenori și manageri. Un astfel de exemplu este Mini MBA pentru Antreprenori și Fondatori, ediția 2026, un program acreditat dedicat profesioniștilor care caută claritate în gândire, structură în decizii și instrumente reale de leadership.
Ieri
17:30
Participă la programul „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare” la Școala de Formare Continuă ASEM # #diez
Școala de Formare Continuă a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) lansează programul de instruire-perfecționare „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare", destinat cadrelor didactice care predau discipline economice în licee, școli profesionale, colegii și centre de excelență.
16:15
De ce în Moldova se discută despre limitarea accesului la rețelele sociale în rândul adolescenților # #diez
Tot mai multe guverne încearcă să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale, iar unul dintre principalele motive invocate este dauna asupra sănătății. Pe fondul creșterii utilizării platformelor online în rândul adolescenților, Australia și Franța au implementat măsuri de restricționare a accesului copiilor sub 16 ani. În paralel, tot mai multe state, inclusiv Republica Moldova, iau în calcul implementarea unor reglementări similare, fie prin interdicții directe, fie prin sisteme stricte de verificare a vârstei.
16:15
Susții bacalaureatul la matematică în acest an? Participă la cursuri gratuite de pregătire pentru examen # #diez
Dacă urmează să susții examenul de bacalaureat la matematică în acest an, poți urma cursuri de pregătire organizate de profesorii de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova. Lecțiile au loc în cadrul Școlii duminicale de matematică.
15:15
Produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat au fost depistate în trei instituții de învățământ din Chișinău. Informația a fost confirmată pentru #diez de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit autorităților, controalele au fost realizate în urma unei solicitări oficiale transmise de către un consilier al municipiului Chișinău către ANSA.
13:15
Una dintre modificările la Codul educației este introducerea notelor în clasa a IV-a la disciplinele de examen – limba și literatura română și matematică. În ultimii 10 ani, în clasele primare învățătorii au utilizat un sistem de descriptori și de calificative. Decizia fost luată după consultări publice și după o perioadă de pilotare în mai multe instituții de învățământ.
12:15
A fost lansată SiriusConta, prima platformă online din Republica Moldova dedicată antreprenorilor care doresc să găsească, să compare și să aleagă rapid contabilul potrivit pentru afacerea lor.
12:15
Invitați din IT, stomatologie sau business. Cum au loc orele de orientare în carieră la Liceul „Prometeu-Prim” # #diez
Elevii Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim" au participat la o activitate de orientare în carieră. Evenimentul s-a desfășurat sub forma unor ateliere interactive, la care au fost invitați specialiști din diverse domenii. Acestea au fost organizate pentru elevii din clasele a IX-a – a XII-a.
12:15
Consiliul UE oferă stagii de practică plătite. Tinerii au ocazia să lucreze în echipele Secretariatului General de la Bruxelles # #diez
Consiliul Uniunii Europene lansează o nouă rundă de stagii plătite la Bruxelles. Timp de cinci luni ai ocazia să înveți mai multe despre activitatea Uniunii Europene și să dobândești experiență directă privind modul în care funcționează Consiliul. Următorul semestru de stagiu va avea loc în perioada 1 septembrie 2026 – 31 ianuarie 2027.
11:15
Trei studenți-doctoranzi ai Școlii Doctorale în domeniul Științe Medicale din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova vor primi Bursa de excelență a Guvernului Republicii Moldova, pentru anul 2026. Lista doctoranzilor desemnați câștigători în urma concursului de dosare a fost publicată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.
11:15
Circa 110 elevi din clasele a XII-a din municipiul Chișinău au făcut primul pas spre o carieră în sănătate, participând la Ziua ușilor deschise organizată de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" pe data de 19 februarie 2026. Abiturienții care au pășit pragul instituției învață la Liceul Teoretic „Traian", Liceul Teoretic „Mihai Viteazul", Liceul Teoretic „Universul", Liceul Teoretic „Hyperion" și Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici".
11:15
Care sunt echipele câștigătoare la campionatul național de robotică „FIRST Tech Challenge” și ce licee reprezintă # #diez
Pe 21 și 22 februarie la Chișinău a avut loc primul Campionat Național oficial FIRST Tech Challenge Moldova. La concurs au participat peste 31 de echipe formate din 250 de elevi.
10:15
Mai puțin de două săptămâni – atât îi mai desparte pe elevi de vacanța de primăvară. Conform structurii anului școlar 2025/2026, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), vacanța începe pe 5 martie și va dura până în data de 8 martie inclusiv.
22 februarie 2026
18:15
Concerte, spectacole și filme. Șapte evenimente la care să mergi în ultima săptămână din februarie # #diez
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 23 februarie – 1 martie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:15
Se încălzește afară. În perioada 23 februarie – 1 martie, temperatura minimă nu va depăși −5 °C, iar cea maximă va ajunge la +10 °C. Potrivit meteorologilor, în prima jumătate a săptămânii vom avea parte de ploi slabe și, pe alocuri, cer noros, însă ulterior ne vom putea bucura de cer predominant.
15:15
Elevii din România pot participa la „Vânătoarea de lectură în biblioteci”. Care sunt cerințele # #diez
Elevii din România se pot înscrie la concursul național „Vânătoarea de lectură în biblioteci", ediția 2025/2026. Competiția pune accentul pe lectură, gândire critică și creativitate digitală, iar activitățile se vor desfășura în biblioteci publice și școlare.
13:15
Lista celor 17 elevi și eleve care au câștigat premii la Olimpiada Republicană la Ecologie în 2026 # #diez
17 elevi, autori ai 10 proiecte învingătoare, au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Ecologie, care s-a desfășurat în perioada 20-22 februarie 2026. Aceștia învață în instituții de învățământ din Briceni, Cahul, Chișinău, Criuleni, Glodeni, Ialoveni, Ocnița, Râșcani și Soroca.
12:15
Eleonora Rusu este o meșteră populară din Republica Moldova care realizează obiecte decorative din ceramică. Recent, atelierul său a fost inclus în Ruta Ceramicii, așa că echipa #diez a mers să-l viziteze. Între timp, Eleonora ne-a povestit despre pasiunea sa și ne-a arătat cum creează una dintre vazele sale preferate.
11:15
Ce faci cu furia ta? La Chișinău se va desfășura un atelier interactiv dedicat înțelegerii emoțiilor „tabu” # #diez
Uneori simți invidie, furie sau frustrare, deși crezi că nu ar trebui? Organizația „Femei pentru Femei" te invită la un atelier interactiv dedicat înțelegerii emoțiilor „tabu" dintr-o perspectivă științifică și terapeutică. Participanții vor explora cum se formează furia în corp și în creier, ce semnalează și cum poate fi transformată din reacție impulsivă în energie conștientă.
10:15
Fără pix și foaie: a fost lansată aplicația EasyCargo, care va simplifica munca livratorilor moldoveni dintr-o țară în alta # #diez
Multe colete fac naveta între Moldova și restul Europei, iar evidența se duce, de regulă, într-un caiet cu pagini îngălbenite și nume mâzgălite în grabă. Ion Varaniță, un programator moldovean cu studii la Roma și experiență în companii internaționale, a decis că este timpul ca „epoca pixului și a foii" să apună. Așa a apărut aplicația mobilă EasyCargo.
21 februarie 2026
20:00
Proiect de lege: acces restricționat la rețele sociale pentru copiii sub 15 ani și reguli mai stricte în școlile din România # #diez
Un nou proiect de lege depus în Parlamentul României propune limitarea accesului minorilor
17:00
Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege care obligă companiile de telefonie mobilă să întrerupă serviciile pentru abonați dacă primesc solicitare de la Serviciul de Securitate al Rusiei (FSB). Actul normativ, publicat pe portalul juridic oficial, a fost aprobat anterior de ambele camere ale parlamentului rus – Duma de Stat și Consiliul Federației, transmite G4Media. Сообщение Telegram și alte rețele pot fi oprite în Rusia la cererea serviciilor secrete появились сначала на #diez.
17:00
O filială a Academiei Române ar putea fi înființată la Chișinău, în baza unui proiect de lege aflat în dezbatere în Senatul României. Dacă inițiativa va fi aprobată, aceasta va deveni a patra filială a instituției, după cele din Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, transmite Moldpres. Сообщение La Chișinău ar putea fi deschisă o filială a Academiei Române появились сначала на #diez.
13:00
A apărut o platformă care îi va ajuta pe tinerii din străinătate să aplice la universitățile din Moldova # #diez
O platformă web care prezintă ofertele educaționale ale universităților din Republica Moldova a fost lansată pentru tinerii din alte țări. Este vorba despre studyin.md, unde sunt prezentate informații despre programele de licență și masterat în limba engleză, oferite, la etapa actuală, de cinci universități publice din țară. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, platforma urmează să fie completată și cu alte programe de studii. Сообщение A apărut o platformă care îi va ajuta pe tinerii din străinătate să aplice la universitățile din Moldova появились сначала на #diez.
12:00
Campionatul „Ce? Unde? Când?” revine în această primăvară. Formează o echipă și organizează jocurile în localitatea ta # #diez
În această primăvară, Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale (CMJI) lansează o nouă ediție a Campionatului „Ce? Unde? Când?”. Elevii și studenții din întreaga țară sunt invitați să-și testeze gândirea logică, spiritul de echipă și cultura generală într-un cadru competitiv și prietenos. Ediția curentă va fi organizată în trei subdiviziuni: divizia liceală, liga liceală și divizia studențească. Jocurile propriu-zise vor avea loc în cadrul unor cluburi locale, formate în instituții de învățământ, centre de tineret, organizații sau comunități locale. Сообщение Campionatul „Ce? Unde? Când?” revine în această primăvară. Formează o echipă și organizează jocurile în localitatea ta появились сначала на #diez.
12:00
Republica Moldova, România și Ucraina își unesc eforturile pentru a face față mai bine atacurilor cibernetice. Țările au semnat un memorandum prin care lansează „Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională” – un parteneriat menit să întărească securitatea digitală în regiune. Сообщение Moldova, România și Ucraina lansează o alianță pentru combaterea atacurilor cibernetice появились сначала на #diez.
10:00
Elevii de liceu care își doresc o carieră în economie, business sau finanțe pot participa la Programul Național de Selecție 2026 – inițiativa prin care sunt formați și aleși tinerii ce vor concura la cele mai importante competiții internaționale din domeniu. Programul este organizat de Centrul Român de Excelență în Economie (RECE), partener oficial pentru patru competiții: International Economics Olympiad (IEO), World Economics Cup (WEC), International Business Olympiad (IBO) și International Business and Finance Olympiad (IBFO). Сообщение Liceenii din România se pot înscrie la selecția pentru olimpiadele internaționale din 2026 появились сначала на #diez.
20 februarie 2026
17:45
ASEM invită la Conferința Științifico-Practică Internațională „Sustenabilitate și reziliență economică în contextul transformărilor sistemice globale” # #diez
Departamentul „Teorie și Politici Economice”, Facultatea Economie Generală și Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova organizează, în perioada 19-20 martie 2026, Conferința Științifico-Practică Internațională cu genericul „Sustenabilitate și reziliență economică în contextul transformărilor sistemice globale”. Сообщение ASEM invită la Conferința Științifico-Practică Internațională „Sustenabilitate și reziliență economică în contextul transformărilor sistemice globale” появились сначала на #diez.
16:45
Fundația Orange anunță extinderea termenului de aplicare pentru selectarea partenerului de implementare a proiectelor de educație digitală în 2026 # #diez
Fundația Orange Moldova anunță despre extinderea termenului-limită de depunere a dosarelor în cadrul concursului de selectare a organizației neguvernamentale (ONG) care va implementa programele de educație digitală ale fundației în anul 2026. Сообщение Fundația Orange anunță extinderea termenului de aplicare pentru selectarea partenerului de implementare a proiectelor de educație digitală în 2026 появились сначала на #diez.
16:45
Prima testare pentru evaluarea competențelor de limba română în rândul elevilor alolingvi va avea loc sâmbătă, 28 februarie 2026. La aceasta vor participa aproximativ 100 de elevi, iar examenul se va desfășura în cadrul Liceul Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministrul educației, Dan Perciun. Сообщение Când va avea loc testarea la limba română pentru elevii alolingvi появились сначала на #diez.
15:45
Utilizăm inteligența artificială în artă? Sanda Carp, o tânără artistă, despre etica AI-ului în procesul de creație # #diez
Deși inteligența artificială datează din anii 1950, în timp, aceasta s-a transformat. Forma de AI pe care o cunoaștem astăzi a început să fie popularizată și integrată în viața de zi cu zi abia la sfârșitul anului 2022 – începutul lui 2023. Sanda Carp este o artistă care în practica sa de game designer-ă implementează inteligența artificială ca unealtă pentru a atinge un potențial mai mare al produsului dorit. Сообщение Utilizăm inteligența artificială în artă? Sanda Carp, o tânără artistă, despre etica AI-ului în procesul de creație появились сначала на #diez.
15:45
Reprezentanții comunității științifice a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au participat, în data de 13 februarie 2026, la ședința de informare dedicată apelului privind subproiecte pentru infrastructura de cercetare. Concursul este lansat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC) în comun cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”. Сообщение Oportunități privind dezvoltarea infrastructurii de cercetare появились сначала на #diez.
14:45
În România sunt 35 de universități private. Majoritatea dintre acestea se află la București, Cluj-Napoca și Iași. Aceste instituții de învățământ sunt acreditate conform legislației în vigoare și școlarizează anual aproximativ 15 % dintre absolvenții de liceu din țara vecină. Сообщение Lista universităților private din România acreditate de Ministerul Educației și Cercetării появились сначала на #diez.
14:45
Au construit un robot care aruncă mingi. Cum s-a pregătit echipa „OctetoHaret” de FIRST Tech Challenge # #diez
Opt tineri din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” și-au pus laolaltă pasiunea și abilitățile pentru a crea o echipă de robotică. Așa a luat naștere, în ianuarie 2024, „OctetoHaret”. În doi ani, echipa a crescut la 13 membri și șase voluntari, astfel, au decis să se înscrie la FIRST Tech Challenge, o competiție națională de robotică dedicată elevilor. Сообщение Au construit un robot care aruncă mingi. Cum s-a pregătit echipa „OctetoHaret” de FIRST Tech Challenge появились сначала на #diez.
13:45
Un diagnostic nu schimbă doar viața unui copil, ci ritmul întregii familii. Prioritățile se ordonează, iar deciziile încep să fie luate în funcție de un nou reper. Pentru Cristina Iurcu acel moment a venit atunci când Maria, la doi ani și jumătate, a fost diagnosticată cu tulburare de spectru autist. Сообщение Abilitare în Comunitate, pas cu pas: povestea Cristinei Iurcu появились сначала на #diez.
12:45
A început Technovation Girls Moldova: fetele pasionate de tech sunt invitate să-și transforme ideile în start-upuri # #diez
Ai între 16 și 18 ani și vrei să faci ceva mai mult decât să consumi tehnologie? Acum ai ocazia să o creezi. Programul Technovation Girls revine în Moldova și îți oferă șansa să-ți transformi ideile în soluții reale pentru comunitate. Evenimentul de lansare are loc pe 21 februarie 2026, la Glia Impact Hub din Chișinău, iar participarea este gratuită. Сообщение A început Technovation Girls Moldova: fetele pasionate de tech sunt invitate să-și transforme ideile în start-upuri появились сначала на #diez.
12:45
Start-upurile din Moldova au atras investiții de 2,4 milioane de dolari în cadrul primei ediții a Investment Readiness Program # #diez
Ecosistemul de start-upuri din Republica Moldova atrage un volum record de 2,4 milioane de dolari în investiții și granturi de către start-upuri locale, într-un interval de doar șapte luni, în cadrul primei ediții a Investment Readiness Program. Сообщение Start-upurile din Moldova au atras investiții de 2,4 milioane de dolari în cadrul primei ediții a Investment Readiness Program появились сначала на #diez.
12:45
Circa 2.200 de profesori din Moldova vor fi instruiți în prevenirea bullyingului, a hărțuirii și a violenței școlare # #diez
Fiecare al patrulea elev din Republica Moldova se confruntă cu excluderea intenționată din activități de către alți elevi, cu lovire sau îmbrâncire sau cu distrugerea unor lucruri personale. 46 % dintre tineri spun că în ultimele 12 luni colegii lor au răspândit bârfe despre ei, iar 43 % – că aceștia au au râs de ei. Aceste date confirmă faptul în instituțiile de învățământ din Moldova bullyingul este un fenomen răspândit. Сообщение Circa 2.200 de profesori din Moldova vor fi instruiți în prevenirea bullyingului, a hărțuirii și a violenței școlare появились сначала на #diez.
12:45
În perioada 1–15 martie 2026, Moldova va găzdui Festivalul Feminismului, un eveniment care aduce împreună activiste, artiști și tineri interesați de egalitate de gen. Marșul organizat în Chișinău se va desfășura pentru a 12-a oară și este dedicat promovării egalității de gen și combaterii inegalităților structurale. Deși tema oficială pentru 2026 nu a fost încă anunțată, în 2025 sloganul a fost „Educația sexuală este necesară, nu opțională”. Сообщение În Chișinău va avea loc Festivalul Feminismului. Ce activități sunt în program появились сначала на #diez.
