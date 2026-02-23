Susții bacalaureatul la matematică în acest an? Participă la cursuri gratuite de pregătire pentru examen

17:15

Puțin peste jumătate dintre tinerii din România cu vârste între 15 și 34 de ani care sunt angajați spun că jobul lor este în acord cu studiile absolvite. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat pentru anul 2024, 54,7 % dintre tinerii români declară că există o potrivire între pregătirea lor și locul de muncă actual sau cel mai recent. Procentul este ușor sub media Uniunii Europene, de 56 %.