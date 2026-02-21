A apărut o platformă care îi va ajuta pe tinerii din străinătate să aplice la universitățile din Moldova
#diez, 21 februarie 2026 13:00
O platformă web care prezintă ofertele educaționale ale universităților din Republica Moldova a fost lansată pentru tinerii din alte țări. Este vorba despre studyin.md, unde sunt prezentate informații despre programele de licență și masterat în limba engleză, oferite, la etapa actuală, de cinci universități publice din țară. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, platforma urmează să fie completată și cu alte programe de studii.
Campionatul „Ce? Unde? Când?" revine în această primăvară. Formează o echipă și organizează jocurile în localitatea ta
În această primăvară, Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale (CMJI) lansează o nouă ediție a Campionatului „Ce? Unde? Când?". Elevii și studenții din întreaga țară sunt invitați să-și testeze gândirea logică, spiritul de echipă și cultura generală într-un cadru competitiv și prietenos. Ediția curentă va fi organizată în trei subdiviziuni: divizia liceală, liga liceală și divizia studențească. Jocurile propriu-zise vor avea loc în cadrul unor cluburi locale, formate în instituții de învățământ, centre de tineret, organizații sau comunități locale.
Republica Moldova, România și Ucraina își unesc eforturile pentru a face față mai bine atacurilor cibernetice. Țările au semnat un memorandum prin care lansează „Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională" – un parteneriat menit să întărească securitatea digitală în regiune.
Elevii de liceu care își doresc o carieră în economie, business sau finanțe pot participa la Programul Național de Selecție 2026 – inițiativa prin care sunt formați și aleși tinerii ce vor concura la cele mai importante competiții internaționale din domeniu. Programul este organizat de Centrul Român de Excelență în Economie (RECE), partener oficial pentru patru competiții: International Economics Olympiad (IEO), World Economics Cup (WEC), International Business Olympiad (IBO) și International Business and Finance Olympiad (IBFO).
ASEM invită la Conferința Științifico-Practică Internațională „Sustenabilitate și reziliență economică în contextul transformărilor sistemice globale"
Departamentul „Teorie și Politici Economice", Facultatea Economie Generală și Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova organizează, în perioada 19-20 martie 2026, Conferința Științifico-Practică Internațională cu genericul „Sustenabilitate și reziliență economică în contextul transformărilor sistemice globale".
Fundația Orange anunță extinderea termenului de aplicare pentru selectarea partenerului de implementare a proiectelor de educație digitală în 2026
Fundația Orange Moldova anunță despre extinderea termenului-limită de depunere a dosarelor în cadrul concursului de selectare a organizației neguvernamentale (ONG) care va implementa programele de educație digitală ale fundației în anul 2026.
Prima testare pentru evaluarea competențelor de limba română în rândul elevilor alolingvi va avea loc sâmbătă, 28 februarie 2026. La aceasta vor participa aproximativ 100 de elevi, iar examenul se va desfășura în cadrul Liceul Pedagogic „Ion Creangă" din Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministrul educației, Dan Perciun.
Utilizăm inteligența artificială în artă? Sanda Carp, o tânără artistă, despre etica AI-ului în procesul de creație
Deși inteligența artificială datează din anii 1950, în timp, aceasta s-a transformat. Forma de AI pe care o cunoaștem astăzi a început să fie popularizată și integrată în viața de zi cu zi abia la sfârșitul anului 2022 – începutul lui 2023. Sanda Carp este o artistă care în practica sa de game designer-ă implementează inteligența artificială ca unealtă pentru a atinge un potențial mai mare al produsului dorit.
Reprezentanții comunității științifice a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" au participat, în data de 13 februarie 2026, la ședința de informare dedicată apelului privind subproiecte pentru infrastructura de cercetare. Concursul este lansat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC) în comun cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova".
În România sunt 35 de universități private. Majoritatea dintre acestea se află la București, Cluj-Napoca și Iași. Aceste instituții de învățământ sunt acreditate conform legislației în vigoare și școlarizează anual aproximativ 15 % dintre absolvenții de liceu din țara vecină.
Au construit un robot care aruncă mingi. Cum s-a pregătit echipa „OctetoHaret" de FIRST Tech Challenge
Opt tineri din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a de la Liceul Teoretic „Spiru Haret" și-au pus laolaltă pasiunea și abilitățile pentru a crea o echipă de robotică. Așa a luat naștere, în ianuarie 2024, „OctetoHaret". În doi ani, echipa a crescut la 13 membri și șase voluntari, astfel, au decis să se înscrie la FIRST Tech Challenge, o competiție națională de robotică dedicată elevilor.
Un diagnostic nu schimbă doar viața unui copil, ci ritmul întregii familii. Prioritățile se ordonează, iar deciziile încep să fie luate în funcție de un nou reper. Pentru Cristina Iurcu acel moment a venit atunci când Maria, la doi ani și jumătate, a fost diagnosticată cu tulburare de spectru autist.
A început Technovation Girls Moldova: fetele pasionate de tech sunt invitate să-și transforme ideile în start-upuri
Ai între 16 și 18 ani și vrei să faci ceva mai mult decât să consumi tehnologie? Acum ai ocazia să o creezi. Programul Technovation Girls revine în Moldova și îți oferă șansa să-ți transformi ideile în soluții reale pentru comunitate. Evenimentul de lansare are loc pe 21 februarie 2026, la Glia Impact Hub din Chișinău, iar participarea este gratuită.
Start-upurile din Moldova au atras investiții de 2,4 milioane de dolari în cadrul primei ediții a Investment Readiness Program
Ecosistemul de start-upuri din Republica Moldova atrage un volum record de 2,4 milioane de dolari în investiții și granturi de către start-upuri locale, într-un interval de doar șapte luni, în cadrul primei ediții a Investment Readiness Program.
Circa 2.200 de profesori din Moldova vor fi instruiți în prevenirea bullyingului, a hărțuirii și a violenței școlare
Fiecare al patrulea elev din Republica Moldova se confruntă cu excluderea intenționată din activități de către alți elevi, cu lovire sau îmbrâncire sau cu distrugerea unor lucruri personale. 46 % dintre tineri spun că în ultimele 12 luni colegii lor au răspândit bârfe despre ei, iar 43 % – că aceștia au au râs de ei. Aceste date confirmă faptul în instituțiile de învățământ din Moldova bullyingul este un fenomen răspândit.
În perioada 1–15 martie 2026, Moldova va găzdui Festivalul Feminismului, un eveniment care aduce împreună activiste, artiști și tineri interesați de egalitate de gen. Marșul organizat în Chișinău se va desfășura pentru a 12-a oară și este dedicat promovării egalității de gen și combaterii inegalităților structurale. Deși tema oficială pentru 2026 nu a fost încă anunțată, în 2025 sloganul a fost „Educația sexuală este necesară, nu opțională".
Vacanța intersemestrială a studenților din România se apropie de sfârșit. Cu toate acestea, unii tineri încă nu și-au primit bursele aferente lunii ianuarie. #diez a discutat cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC) din România pentru a afla care este motivul.
Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, destinată elevilor de clasa a IX-a, a fost aprobată și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Documentul a fost semnat pe 17 februarie de premierul Ilie Bolojan, care ocupă temporar și funcția de ministru al educației.
După trei ediții ale Creative Accelerator organizate de Yep!Moldova, cu peste 300 de aplicări, 250 de echipe susținute și 30 de start-upuri accelerate, ecosistemul a ajuns la un nou nivel de maturitate. Dacă acum trei ani createch era un domeniu nou și puțin înțeles în regiune, astăzi există fondatori cu produse validate și primele venituri. Următorul pas este scalarea.
Tinerii din România cu vârste între 18 și 29 de ani preferă să se informeze de pe rețelele de socializare, în timp ce televiziunea devine tot mai puțin relevantă pentru această categorie de vârstă. Datele apar într-un sondaj realizat de INSCOP Research la începutul anului 2026. Potrivit cercetării, 64 % dintre tineri spun că își iau știrile de pe platforme precum Facebook, TikTok, Instagram sau X. Astfel, social media a devenit principala sursă de informare pentru ei.
Farmacia Familiei aduce frumusețea fără filtre la expoziția BEAUTY 2026, cu reduceri uriașe și multe surprize
Farmacia Familiei Group invită publicul la Beauty Expo 2026, în universul eco-futurist al încrederii și frumuseții autentice. Compania își reafirmă misiunea de a fi alături de generații întregi, de la primele ritualuri de îngrijire până la eleganța maturității, promovând o abordare sinceră și echilibrată a frumuseții.
(video) „Baltagul", „Ion" și „Moara cu noroc". Cum arată book trailerele realizate de elevii din Moldova pentru cărțile favorite
Coperta, titlul, autorul, prefața, recomandarea celui mai bun prieten sau recenziile de pe internet – de obicei, anume unul (sau poate mai multe) dintre aceste elemente ne motivează să citim o carte. Mai nou, însă, interesul pentru lectură poate fi stârnit și de book trailer-e – clipuri video care prezintă atmosfera și mesajul unei cărți, asemănătoare trailerelor de film. În Republica Moldova, acest format a prins contur datorită Concursului Național de Book Trailer-e.
Câte funcții vacante pentru profesorii tineri sunt în Moldova și unde poți depune dosarul de angajare
Dacă ai absolvit o facultate sau un colegiu cu profil pedagogic sau ești student(ă) în an terminal, poți depune dosarul de angajare la una dintre instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Potrivit datelor de la Ministerul
Ce faci pe 23 februarie? Mergi la proiecția documentului „Războiul de porțelan”, o poveste despre fragilitate, curaj și speranță # #diez
Patru ani în urmă, în dimineața zilei de 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina, menționând că începe o „operațiune specială” de eliberare. De atunci, în țara vecină a început un război care durează până în prezent. În acest context, luni, 23 februarie, începând cu ora 20:00, la Teatrul Fără Nume va fi proiectat documentarul „Războiul de porțelan”. Сообщение Ce faci pe 23 februarie? Mergi la proiecția documentului „Războiul de porțelan”, o poveste despre fragilitate, curaj și speranță появились сначала на #diez.
Doar jumătate dintre tinerii români lucrează în domeniul studiat. Care domenii sunt cele mai solicitate # #diez
Puțin peste jumătate dintre tinerii din România cu vârste între 15 și 34 de ani care sunt angajați spun că jobul lor este în acord cu studiile absolvite. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat pentru anul 2024, 54,7 % dintre tinerii români declară că există o potrivire între pregătirea lor și locul de muncă actual sau cel mai recent. Procentul este ușor sub media Uniunii Europene, de 56 %. Сообщение Doar jumătate dintre tinerii români lucrează în domeniul studiat. Care domenii sunt cele mai solicitate появились сначала на #diez.
Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala Ligii Campionilor UEFA Budapesta 2026, cu maib și Mastercard # #diez
Pentru adevărații fani ai fotbalului, Finala Ligii Campionilor UEFA e mai mult decât un meci. E un amalgam de emoții care se adună cu săptămâni înainte. E discuția reluată la nesfârșit despre cine merită trofeul. E genul de seară care rămâne în memorie mult după ultimul fluier. Сообщение Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala Ligii Campionilor UEFA Budapesta 2026, cu maib și Mastercard появились сначала на #diez.
Teatrul Fără Nume te invită la premiera spectacolului „Cartierul Îndepărtat”, inspirat din celebra manga japoneză semnată de Jiro Taniguchi. Aceasta va avea loc pe 28 februarie, începând cu ora 18:00. Сообщение Premieră la Teatrul Fără Nume – un spectacol-manifest despre timp, memorie și a doua șansă появились сначала на #diez.
De ce unele olimpiade se organizează în aceeași zi și cum poți participa la două probe concomitent # #diez
Vei participa anul acesta la Olimpiada municipală/raională la Fizică și la cea la Limba și literatura română? Conform noului orar, ambele probe sunt programate pe 21 februarie, ceea ce înseamnă că va trebui să susții cele două teste în aceeași zi. Știu, știu, pare complicat. Dar nu este imposibil. În cele ce urmează, îți explicăm cum va decurge totul. Сообщение De ce unele olimpiade se organizează în aceeași zi și cum poți participa la două probe concomitent появились сначала на #diez.
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) va găzdui, în data de 3 martie 2026, o nouă ediție a Free Market Road Show (FMRS) – o platformă internațională de dezbatere academică dedicată intersecției dintre economie, drept și politici publice. Сообщение Free Market Road Show 2026 la ASEM: 20 de ani de promovare a ideilor libertății economice появились сначала на #diez.
Câștigă 18.000 de lei pentru o campanie menită să combată violența din școala ta. Care sunt condițiile de participare # #diez
Organizația Terre des hommes Moldova a lansat concursul „Educație fără violență”, destinat consiliilor elevilor din școlile Republicii Moldova. Pentru a participa, e necesar să aveți o idee de campanie școlară de prevenire și combatere a violenței. Cea mai bună va fi premiată. Câștigătorii vor obține 18.000 de lei pentru a o implementa. Сообщение Câștigă 18.000 de lei pentru o campanie menită să combată violența din școala ta. Care sunt condițiile de participare появились сначала на #diez.
Protejează-ți datele. Sunt semnalate tentative de fraudă legate de compensațiile pentru căldură # #diez
Din grijă pentru tine și datele tale personale, maib informează că a fost semnalată tentativa de fraudă, care vizează programul guvernamental de compensații pentru energia termică „Ajutor la Contor”. Сообщение Protejează-ți datele. Sunt semnalate tentative de fraudă legate de compensațiile pentru căldură появились сначала на #diez.
Vizualizări 3D și posibilitatea de a înregistra audio răspunsurile. Cum arată și ce elemente interactive includ manualele digitale # #diez
Elevii și profesorii din Moldova au acum acces la manuale digitale STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie, Matematică), prin intermediul platformei eduresurse.md. Aceasta a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării și include, momentan, șapte manuale: fizică pentru clasa a VIII-a, chimie pentru clasa a XII-a, biologie pentru clasa a VIII-a, biologie pentru clasa a IX-a, biologie pentru clasa a XII-a, informatică pentru clasa a XII-a și matematică pentru clasa a IX-a. Сообщение Vizualizări 3D și posibilitatea de a înregistra audio răspunsurile. Cum arată și ce elemente interactive includ manualele digitale появились сначала на #diez.
Serviciile stomatologice sunt deja un lux în multe țări cu o economie aparent excelentă. Deși salariile sunt bune, un tratament complex sau restaurările dentare pe implanturi se pot ridica la sume bunișoare. Exact din acest motiv, turismul dentar în Moldova a devenit o soluție tot mai atractivă pentru pacienții care își doresc tratamente stomatologice de calitate, realizate la standarde europene, dar la costuri mai accesibile. Сообщение Turism dentar în Republica Moldova: de ce tot mai mulți pacienți aleg clinica Imperial Dent появились сначала на #diez.
Budulai Mișcoi, mediator comunitar: „Scopul meu este ca toți romii să fie integrați în societate și să aibă acces la oportunități” # #diez
Budulai Mișcoi este un mediator comunitar dedicat și fondator al Asociației Obștești „Zdorovii Gorod”/„Oraș sănătos”, o organizație necomercială creată pentru a sprijini tinerii și comunitățile vulnerabile din Republica Moldova. Recent, el a participat la sesiunea de instruire organizată de programul EU4Youth, consolidându-și competențele în domeniul sprijinirii tinerilor și al dezvoltării inițiativelor comunitare. Сообщение Budulai Mișcoi, mediator comunitar: „Scopul meu este ca toți romii să fie integrați în societate și să aibă acces la oportunități” появились сначала на #diez.
Vrei să-ți faci studiile universitare în Danemarca? Participă la o sesiune informativă online și află tot ce trebuie să știi # #diez
Asociația Rødder – Rădăcini din Danemarca organizează un eveniment online informativ pentru tinerii interesați să își facă studiile de licență sau master în Danemarca. Acesta se va desfășura sâmbătă, 28 februarie, la ora 14:00. Participarea este gratuită. Сообщение Vrei să-ți faci studiile universitare în Danemarca? Participă la o sesiune informativă online și află tot ce trebuie să știi появились сначала на #diez.
Proteste și petiții pentru cultura de noapte. Ce se știe despre razia antidrog a Poliției la evenimentul platformei Olandeep # #diez
În seara zilei de 13 februarie, colectivul artistic Olandeep a organizat un eveniment pentru publicul din capitală. Este vorba despre „SOD'26: COVEN M13”, o petrecere cu muzică electronică la care au participat DJ-i locali și internaționali din Berlin, București și Chișinău. La câteva ore de la debutul evenimentului, Poliția Republicii Moldova a descins în localul unde se desfășura petrecerea, ca parte a unei razii antidrog, după ce a fost alertată printr-un apel cu privire la consumul de substanțe ilegale. La rândul lor, organizatorii, dar și mai mulți participanți la eveniment au venit cu declarații publice privind comportamentul agresiv al polițiștilor și în legătură cu tentativele de intimidare a culturii alternative. Сообщение Proteste și petiții pentru cultura de noapte. Ce se știe despre razia antidrog a Poliției la evenimentul platformei Olandeep появились сначала на #diez.
Primul Parc Științific și Tehnologic din Moldova pentru Agricultură Inteligentă, Agrotek Park, lansează apelul de selecție pentru prima cohortă a Incubatorului Agrotek, care va începe activitatea în mai 2026. Inițiativa își propune să sprijine dezvoltarea soluțiilor inovatoare pentru modernizarea agriculturii și crearea unui ecosistem competitiv bazat pe tehnologii inteligente. Сообщение Agrotek Park recrutează rezidenți pentru Agrotek Incubator появились сначала на #diez.
Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a accelera creșterea afacerilor și pentru a susține dezvoltarea economică # #diez
Maib, cea mai mare bancă din Republica Moldova și un motor esențial al dezvoltării sectorului financiar și al economiei, se remarcă în mod constant prin atragerea de capital internațional, prin promovarea inovației financiare și prin construirea de parteneriate strategice pe termen lung. Prin această abordare, banca direcționează finanțare pe termen lung de înaltă calitate și cu valoare adăugată ridicată, consolidând reziliența economică și sprijinind alinierea sectorului privat din Moldova la standardele europene. Сообщение Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a accelera creșterea afacerilor și pentru a susține dezvoltarea economică появились сначала на #diez.
Studenții din Moldova pot participa la concursul „WIZZ Youth Challenge” și să câștige zboruri gratuite pentru un an întreg # #diez
După șapte ani de pauză, WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air invită studenții din universitățile din Europa și din alte regiuni, inclusiv din Republica Moldova, să participe la o competiție internațională și să câștige premii. Premiul cel mare constă în călătorii nelimitate timp de un an în cadrul rețelei Wizz Air. Сообщение Studenții din Moldova pot participa la concursul „WIZZ Youth Challenge” și să câștige zboruri gratuite pentru un an întreg появились сначала на #diez.
Vinul Moldovei a atras atenția lumii la Wine Paris 2026: masterclass sold-out și interes tot mai mare pentru soiurile autohtone # #diez
26 de vinificatori reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară Wine of Moldova. Unexpectedly Great/„Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, au fost prezenți la Wine Paris 2026, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei vinicole, care adună un flux de peste 50.000 de vizitatori din întreaga lume. Сообщение Vinul Moldovei a atras atenția lumii la Wine Paris 2026: masterclass sold-out și interes tot mai mare pentru soiurile autohtone появились сначала на #diez.
Pe 8 martie va avea loc organizarea unei noi ediții a crosului caritabil „Alerg pentru Mama”. Acesta este un eveniment anual devenit deja o tradiție, care îmbină activitatea sportivă cu solidaritatea socială și implicarea civică. Сообщение Participă la un cros caritabil și susține mamele supuse violenței domestice появились сначала на #diez.
Angajații sectorului privat pot primi, începând cu 1 ianuarie 2026, compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță la structurile de primire turistică din mediul rural. O hotărâre în acest sens a fost aprobată la Guvern. Сообщение Tichete de vacanță pentru angajați la pensiunile din țară. Care este valoarea acestora появились сначала на #diez.
După ce Primăria Chișinău a început o adevărată campanie cu sloganul „BUGET ESTE” în troleibuze, la stații de așteptare și online, a mers și mai departe cu aceste pliante – până în școli. Într-un liceu din capitală, chiar la intrarea în instituție, este amplasat un astfel de pliant, iar directoarea „nu vede nicio problemă” și spune că „situația este sub control”. Сообщение Pliantul „BUGET ESTE” a ajuns și în școli. Directoarea: „Nu vedem nicio problemă” появились сначала на #diez.
70 % dintre discursurile de ură apărute în perioada electorală pentru parlamentarele din 2025 s-au răspândit pe rețelele sociale # #diez
Fenomenul discursului de ură înregistrează în continuare tendințe negative în perioadele electorale. Aceasta este una dintre constatările raportului de monitorizare „Discursul de ură și instigarea la discriminare în spațiul public și online din Republica Moldova în perioada electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025”, prezentat de către Asociația Promo-LEX. Сообщение 70 % dintre discursurile de ură apărute în perioada electorală pentru parlamentarele din 2025 s-au răspândit pe rețelele sociale появились сначала на #diez.
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară astăzi lecțiile online. Decizia vine în contextul codului galben și portocaliu de ninsori și lapoviță. Сообщение Elevii din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași învață astăzi online появились сначала на #diez.
În companiile moderne, alegerea standardului corporativ al laptopurilor este o decizie strategică, în care prețul de achiziție contează mai puțin decât impactul asupra productivității angajaților, beneficiile pe termen lung și încrederea în securitatea datelor. De aceea, MacBook pentru business devine tot mai des alegerea companiilor, start-upurilor și instituțiilor publice datorită fiabilității, duratei lungi de viață și ecosistemului Apple. Сообщение De ce merită să treci compania pe Mac în 2026: beneficiile MacBook pentru B2B появились сначала на #diez.
Instituțiile de învățământ pot decide să organizeze lecțiile online pe 18 februarie, în funcție de condițiile meteorologice din regiune # #diez
Autoritățile publice locale, în comun cu instituțiile de învățământ din gestiune, pot opta pentru organizarea procesului de studii la distanță pe 18 februarie, după analiza situației din teren. O decizie în acest sens a fost semnată astăzi, 17 februarie, de către prim-ministrul Alexandru Munteanu. Сообщение Instituțiile de învățământ pot decide să organizeze lecțiile online pe 18 februarie, în funcție de condițiile meteorologice din regiune появились сначала на #diez.
Cursuri gratuite de limba română pentru adulți. Au început înscrierile la noua ediție a Programului de învățare a limbii de stat # #diez
Adulții care doresc să își perfecționeze competențele lingvistice sau să învețe limba română de la zero se pot înscrie la cea de-a treia ediție a Programului Național privind studierea limbii române. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), cursurile sunt gratuite. Сообщение Cursuri gratuite de limba română pentru adulți. Au început înscrierile la noua ediție a Programului de învățare a limbii de stat появились сначала на #diez.
Consultări publice pentru reforma curriculară. Elevii sunt încurajați să propună sugestii privind concepțiile disciplinelor școlare # #diez
Comunitatea academică, partenerii instituționali, elevii, părinții sunt invitați să propună sugestii privind concepțiile disciplinelor școlare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, consultările publice se vor desfășura în perioada 17 februarie – 5 martie 2026 și constituie o etapă a procesului de reformă curriculară, prin care se propune dezvoltarea unui sistem educațional mai aproape de nevoile elevilor și ale societății de astăzi. Сообщение Consultări publice pentru reforma curriculară. Elevii sunt încurajați să propună sugestii privind concepțiile disciplinelor școlare появились сначала на #diez.
Tabere de vară, stagii și programe de formare. Ce măsuri include Planul național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat Planul național de acțiuni privind învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie pentru anii 2026 și 2027. Potrivit unui comunicat emis de minister, documentul stabilește un set de acțiuni menite să consolideze utilizarea și dezvoltarea limbii găgăuze în regiune. Сообщение Tabere de vară, stagii și programe de formare. Ce măsuri include Planul național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze появились сначала на #diez.
