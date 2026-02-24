Ai un scurtmetraj cu o durată de până la 30 de minute? Te poți înscrie la festivalul FeKK 2026 din Slovenia

10:45

Tinerii din România cu vârste între 18 și 29 de ani preferă să se informeze de pe rețelele de socializare, în timp ce televiziunea devine tot mai puțin relevantă pentru această categorie de vârstă. Datele apar într-un sondaj realizat de INSCOP Research la începutul anului 2026. Potrivit cercetării, 64 % dintre tineri spun că își iau știrile de pe platforme precum Facebook, TikTok, Instagram sau X. Astfel, social media a devenit principala sursă de informare pentru ei.