Elevii din România pot participa la „Vânătoarea de lectură în biblioteci”. Care sunt cerințele

Fiecare al patrulea elev din Republica Moldova se confruntă cu excluderea intenționată din activități de către alți elevi, cu lovire sau îmbrâncire sau cu distrugerea unor lucruri personale. 46 % dintre tineri spun că în ultimele 12 luni colegii lor au răspândit bârfe despre ei, iar 43 % – că aceștia au au râs de ei. Aceste date confirmă faptul în instituțiile de învățământ din Moldova bullyingul este un fenomen răspândit.