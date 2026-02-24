Noile tarife globale ale SUA, impuse de Donald Trump, intră în vigoare la 10%

14:30

Parlamentul a aprobat în lectura a doua, finală, proiectul de lege a Fracțiunii Partidului Nostru, care majorează plafonul de înregistrare în calitate de plătitor TVA. Pentru aceasta au votat 86 de deputați. Astfel, de la 1 martie, agenții economici vor trebui să se înregistreze ca plătitori de TVA doar după ce cifra lor de afaceri … Articolul Vot final pentru inițiativa Partidului Nostru: Plafonul de înregistrare ca plătitor TVA a fost majorat apare prima dată în BreakingNews.