Elev transportat la spital după ce ar fi ingerat o substanță necunoscută la școală din Ungheni
BreakingNews, 20 februarie 2026 13:30
Un elev de clasa a IX-a din municipiul Ungheni a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe după ce a acuzat stări de rău în timpul orelor, existând suspiciunea că ar fi consumat o substanță de origine necunoscută. Incidentul a avut loc recent într-o instituție de învățământ din localitate. Potrivit lui Ivan Caducenco,
• • •
Acum 30 minute
13:30
Elev transportat la spital după ce ar fi ingerat o substanță necunoscută la școală din Ungheni
Un elev de clasa a IX-a din municipiul Ungheni a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe după ce a acuzat stări de rău în timpul orelor, existând suspiciunea că ar fi consumat o substanță de origine necunoscută. Incidentul a avut loc recent într-o instituție de învățământ din localitate. Potrivit lui Ivan Caducenco,
Acum o oră
13:00
Război total în mediul online: Șantaj, protecție digitală și zeci de mii de euro storcați de la influencerii din Moldova # BreakingNews
Comunitatea creatorilor de conținut din Republica Moldova este scena unui scandal de proporții, care a scos la iveală o rețea de șantaj ce ar fi estorcat sume colosale de la bloggeri cunoscuți. Totul a pornit de la dezvăluirile Danielei Costețchi, care a declarat că a fost terorizată timp de mai mulți ani de un grup
13:00
Calendarul de la PAS, nu de la Hristos” – Renato Usatîi ironizează guvernarea pe tema crizei energetice # BreakingNews
„Ascultând declarațiile ministrului și ale unor deputați de la guvernare, ai impresia că trebuie să începem calendarul din momentul în care PAS a venit la guvernare și a «adus lumină» în țară — nu de la nașterea lui Isus Hristos!", a declarat, în glumă, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul dezbaterilor pe marginea moțiunii
Acum 2 ore
12:50
Poliția thailandeză a reușit să captureze un hoț în serie printr-o metodă neobișnuită: ofițerii s-au deghizat într-un costum tradițional de leu pentru a se apropia de suspect. Incidentul a avut loc într-un târg de Anul Nou Lunar la un templu din Nonthaburi, provincia vecină cu Bangkok. Imaginile video publicate de departamentul de poliție din Bangkok
12:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un bărbat de 38 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale, soldată cu decesul victimei. Pedeapsa urmează să fie executată în penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 11-12 septembrie 2025, inculpatul a fost cazat
Acum 4 ore
11:40
Poliția din Chișinău investighează un incident în care cinci adolescenți, cu vârste între 12 și 15 ani, sunt suspectați că ar fi sustras un automobil în comuna Grătiești. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția sectorului Rîșcani, proprietarul mașinii a sesizat autoritățile după ce a constatat că automobilul său, parcat în apropierea locuinței, dispăruse. Investigațiile preliminare au
11:10
Un alpinist austriac, Thomas P., a fost condamnat de Tribunalul Regional din Innsbruck la cinci luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi de 9.400 de euro, după ce și-a lăsat partenera epuizată pe vârful Grossglockner, cel mai înalt din Austria, în ianuarie 2025, și a plecat după ajutor fără să îi asigure
10:50
Cetățeni moldoveni reținuți în cadrul unei operațiuni transfrontaliere împotriva unui grup pro-rus # BreakingNews
Poliția ucraineană și cea moldoveană au reținut un grup de cetățeni moldoveni suspectați că ar fi pregătit atacuri împotriva unor jurnaliști și oficiali politici din Ucraina, în cadrul unei operațiuni comune denumite „Enigma 2.0", desfășurată pe 19 februarie în ambele țări. Într-un comunicat de presă emis pe 20 februarie, Poliția Națională a Ucrainei i-a descris
10:20
Schema de evaziune a două companii de transport, destructurată de autorități în Chișinău # BreakingNews
Polițiștii de frontieră, împreună cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat, au descoperit o schemă de evaziune fiscală pusă în aplicare de două companii de transport care efectuau curse internaționale către Uniunea Europeană și Federația Rusă în 2024. Potrivit anchetatorilor, activitatea ilegală a dus la sustragerea
Acum 6 ore
09:40
36 de laboratoare de droguri lichidate în Ucraina și Polonia, după o anchetă pornită în Moldova # BreakingNews
O captură de 12 kilograme de droguri sintetice, depistate în mai 2025 la un cetățean ucrainean care le-a introdus în Republica Moldova prin punctul de trecere Briceni, a declanșat o amplă operațiune internațională în Ucraina și Polonia. În urma acțiunilor desfășurate în cele două state, au avut loc peste 500 de percheziții și au fost
Acum 24 ore
18:40
Bugetul pentru educație în capitală acoperă salarii, întreținere și reparații ale instituțiilor # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat alocările bugetare pentru sectorul educației în acest an. Potrivit declarației sale, pentru educație au fost prevăzuți peste 5 miliarde de lei din bugetul total al capitalei de 9,2 miliarde de lei, sumă care include și TDS-urile. Fondurile vor acoperi salariile celor aproape 17.000 de angajați din învățământ, întreținerea
17:50
Carabinierii au preluat o adolescentă care părăsise fără permisiune un centru de plasament # BreakingNews
Carabinierii Direcției regionale „Centru" au identificat o minoră de 17 ani, anunțată în căutare, în timpul executării serviciului pe bulevardul Constantin Negruzzi din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite, în urma verificărilor s-a stabilit că adolescenta a părăsit fără permisiune Centrul de Plasament „Casa Gavroche". Tânăra a fost preluată în siguranță și transmisă reprezentanților instituției, în
17:00
VIDEO// „Sunt nevinovată”: Prima reacție a Iulianei Beregoi în scandalul șantajului cu sicriu # BreakingNews
Cântăreața Iuliana Beregoi a rupt tăcerea și a reacționat oficial la acuzațiile potrivit cărora familia sa ar fi responsabilă de șantajarea și amenințarea bloggeriței Daniela Costețchi. Reacția vine după ce la poarta casei părintești a Danielei Costețchi a fost lăsat un capac de sicriu și o cruce cu data unui presupus deces. Iuliana Beregoi s-a
17:00
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, în urma unei decizii pronunțate joi, 19 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a admis integral solicitarea înaintată de Procuratura Anticorupție privind prelungirea măsurii preventive. Reprezentanții acuzării au anunțat că judecătorii au considerat argumentele prezentate drept întemeiate, făcând referire la complexitatea dosarelor și
15:00
Poliția britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, în ziua când împlinește vârsta de 66 de ani, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcție publică din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV. Poliția l-a arestat pe fostul prinț Andrew joi, ziua în
14:30
Vot final pentru inițiativa Partidului Nostru: Plafonul de înregistrare ca plătitor TVA a fost majorat # BreakingNews
Parlamentul a aprobat în lectura a doua, finală, proiectul de lege a Fracțiunii Partidului Nostru, care majorează plafonul de înregistrare în calitate de plătitor TVA. Pentru aceasta au votat 86 de deputați. Astfel, de la 1 martie, agenții economici vor trebui să se înregistreze ca plătitori de TVA doar după ce cifra lor de afaceri
Ieri
13:50
Mii de euro, dispăruți din buzunarele a 6 tineri morți într-un accident la Ștefan Vodă # BreakingNews
La patru ani de la tragedia din 27 noiembrie 2021, când șase tineri au murit într-un grav accident rutier în raionul Ștefan Vodă, familia unuia dintre ei acuză că din automobil au dispărut mii de euro și lei. Potrivit unei investigații ZdG, aurul purtat de victimă a fost returnat, însă banii nu au mai fost recuperați.
12:50
Numărul victimelor de la ferma din Anenii Noi a ajuns la șase. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit lui, unele crime datează încă din anul 2005. „Acest caz a ajuns în vizorul Poliției atunci când a fost comisă ultima crimă. Eu nu răspund de perioada anterioară, eu răspund
12:20
Milionar de 102 ani, răpit din fața spitalului de rudele care au aflat că vrea să-i lase averea îngrijitoarei sale # BreakingNews
Un milionar de 102 ani a fost răpit din fața spitalului de rudele care au aflat că vrea să-i lase averea îngrijitoarei sale de 68 de ani. Bărbatul și femeie s-au căsătorit. Familia unui milionar de 102 ani din Taipei a intervenit cu forța pentru a-l lua de lângă îngrijitoarea sa, după ce a descoperit
11:00
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unei femei de 44 de ani pentru comiterea unei infracțiuni de violență în familie, soldată cu vătămare corporală gravă. Instanța a dispus o pedeapsă de 6 ani de închisoare, cu executarea în penitenciar de tip semi închis pentru femei. Incidentul a avut loc pe 25 februarie 2023, într-un apartament
10:30
Autoritățile din Republica Moldova au reușit să destructureze o grupare implicată în traficul de droguri, care opera atât în țară, cât și în Uniunea Europeană și în statele CSI. Operațiunea a fost realizată de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii din Chișinău. Investigațiile au scos la iveală activitatea unui
10:00
O familie, cu un bebeluș de cinci luni, a rămas blocată într-un automobil împotmolit în zăpadă, la câțiva kilometri de Șipca, în zona de pe malul stâng al Nistrului. Incidentul a durat aproximativ o oră până la sosirea echipajelor de intervenție. Inițial, salvatorii nu au reușit să tracteze mașina din cauza stratului consistent de zăpadă.
09:40
Patru persoane condamnate pentru înșelăciune și abuz de încredere în cazul preluării unui pachet major de acțiuni # BreakingNews
Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost condamnate de instanța de apel pentru cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, în legătură cu sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale. Inițial, prin sentința Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, din 20 aprilie 2018, inculpații au fost achitați pentru această
18 februarie 2026
17:40
Troleibuzele din Tiraspol vor circula astăzi doar până la ora 19:00 din cauza ninsorilor abundente # BreakingNews
Circulația troleibuzelor din Tiraspol va fi limitată astăzi, 18 februarie, urmând să se încheie la ora 19:00, din cauza ninsorilor abundente și a drumurilor dificile. Între orele 17:00 și 19:00 se așteaptă intensificări ale precipitațiilor, potrivit Întreprinderii de Troleibuze din Tiraspol. În prezent, rutele nr. 4 și nr. 7 nu sunt operate, iar troleibuzul de
17:20
Marți, 17 februarie, o avalanșă s-a produs pe o pantă abruptă din apropierea stațiunii Val Veny, din Italia, surprinzând mai mulți schiori aflați în zonă. Incidentul vine la doar câteva zile după o tragedie similară, soldată cu moartea a doi schiori. Videoclipurile distribuite pe rețelele sociale arată un grup numeros de schiori care așteptau telescaunul
17:00
O avarie la rețeaua de apeduct a provocat inundații la intersecția străzilor Grădina Botanică și Pădurii din Chișinău. Defecțiunea a fost cauzată de cedarea unui tronson de apeduct din fontă cenușie, construit în anul 1980, iar echipele „Apă-Canal" au intervenit imediat pentru remedierea situației. Pentru a asigura siguranța lucrărilor, furnizarea apei a fost suspendată temporar
16:20
Reținere în Bălți: instructor auto suspectat că facilita obținerea permiselor contra cost # BreakingNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, au reținut în flagrant un bărbat suspectat de trafic de influență, după ce ar fi pretins și primit bani pentru facilitarea obținerii unui permis de conducere. Potrivit denunțătorului, bărbatul, care activează ca instructor auto într-o școală din Bălți, ar fi cerut 900 de euro,
16:10
Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate # BreakingNews
Fracțiunea Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul
15:50
Tânăr de 21 de ani, inculpat pentru terorism în Austria: ar fi plănuit un atac la un concert Taylor Swift # BreakingNews
Autoritățile din Austria au pus sub acuzare un tânăr de 21 de ani pentru infracțiuni de terorism, după ce acesta ar fi pregătit un atac în timpul unuia dintre concertele susținute de Taylor Swift la Viena, în august 2024. Cele trei spectacole programate în capitala austriacă, parte a turneului mondial „The Eras Tour”, au fost … Articolul Tânăr de 21 de ani, inculpat pentru terorism în Austria: ar fi plănuit un atac la un concert Taylor Swift apare prima dată în BreakingNews.
15:40
După Kizaru și OG Buda, un nou artist intră în vizorul autorităților: Ce riscă rapperul Gunwest # BreakingNews
Rapperul Gunwest (Ruslan Gominov) a devenit subiectul unui dosar administrativ privind propaganda de droguri. Anunțul a fost făcut de Ekaterina Mizulina, șefa „Ligii pentru un Internet Sigur”, care a publicat un răspuns oficial primit de la Ministerul Afacerilor Interne din Sankt Petersburg. Potrivit sursei citate, autoritățile desfășoară în prezent o anchetă administrativă, iar versurile și … Articolul După Kizaru și OG Buda, un nou artist intră în vizorul autorităților: Ce riscă rapperul Gunwest apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Intervenții în lanț ale salvatorilor din cauza vremii nefavorabile: ambulanțe, deblocate în mai multe raioane # BreakingNews
Salvatorii și pompierii intervin în mai multe raioane ale țării, în contextul condițiilor meteo dificile din 18 februarie 2026. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cele mai numeroase misiuni de tractare și deblocare a vehiculelor au fost înregistrate în raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi și Hâncești. Mai multe echipaje medicale au solicitat … Articolul Intervenții în lanț ale salvatorilor din cauza vremii nefavorabile: ambulanțe, deblocate în mai multe raioane apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament # BreakingNews
Inițiativa Partidului Nostru de a extinde termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a primit avizul Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Pentru această modificare legislativă, propusă de liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, membrii Comisiei au votat în unanimitate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de … Articolul Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon tensionează scena politică franceză # BreakingNews
Scena politică franceză este puternic tensionată după moartea lui Quentin Deranque, un student de 23 de ani și activist naționalist, care a murit în urma unei agresiuni stradale, atribuită unor militanți de extremă stângă, relatează Reuters și BBC. Potrivit autorităților, Deranque a fost lovit cu pumnii și picioarele de cel puțin șase persoane, iar autopsia … Articolul Uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon tensionează scena politică franceză apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Polițiștii din cadrul Inspectoratului Centru din Chișinău au descoperit și închis o speluncă destinată consumului de substanțe narcotice, administrată de un bărbat în vârstă de 35 de ani. În timpul acțiunilor procesual-penale efectuate la domiciliul său, oamenii legii au identificat alte șapte persoane, cu vârste între 22 și 55 de ani, care prezentau semne evidente … Articolul Descoperire în Capitală: Poliția închide o speluncă pentru consum de droguri apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea copiilor # BreakingNews
Procuratura Căușeni, prin oficiul Ștefan Vodă, anunță că instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare într-un caz de trafic de ființe umane și trafic de copii. Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis și va fi privat de … Articolul Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea copiilor apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Procuratura din Telenești a finalizat ancheta și a expediat în instanță cazul unui tânăr de 27 de ani și al unui minor de 15 ani, acuzați de răpire și ucidere cu cruzime extremă a unei persoane. În plus, tânărul este cercetat și pentru implicarea minorului în activități infracționale. Conform materialelor dosarului, în noaptea de 5 … Articolul Victimă torturată și incendiată în Telenești: Tânăr și minor sub acuzație apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. Wizz Air lansează o nouă ediție a competiției Wizz Youth Challenge # BreakingNews
După șapte ani de pauză, WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air invită studenții curajoși și creativi din universitățile din Europa și din alte regiuni, inclusiv din Moldova, să participe la o competiție internațională dedicată dezvoltării de soluții pentru viitorul aviației. WIZZ Youth Challenge este o competiție cu miză reală pentru studenți. Tinerii de la licență … Articolul Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. Wizz Air lansează o nouă ediție a competiției Wizz Youth Challenge apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Primăria municipiului Chișinău anunță că serviciile municipale rămân active și intervin atât mecanizat, cât și manual, pentru a menține circulația rutieră pe străzile capitalei în condițiile ninsorilor abundente. Regia „Exdrupo” a mobilizat utilaje cu sărărițe, lame și perii, care patrulează pe principalele artere, drumurile secundare, pantele și accesele către suburbii unde operează transportul public. În … Articolul Deszăpezire în capitală: utilaje și muncitorii municipali la datorie apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori # BreakingNews
Procuratura Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind traficul de ființe umane și traficul de copii, comise de un bărbat în vârstă de 47 de ani. Instanța l-a condamnat la 17 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura activități legate … Articolul Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Angajat medical din Florești, acuzat de 17 episoade de corupție și influențare ilegală # BreakingNews
Procuratura Bălți a transmis în instanță o cauză penală împotriva unui angajat medical, șef de Secție în cadrul Instituția Medico-Sanitara Publică „Spitalul raional Florești”, acuzat de corupere pasivă și trafic de influență. Oficialii susțin că învinuitul ar fi comis 12 episoade de corupere pasivă, conform art. 324 alin. (1) din Codul Penal, și 5 episoade … Articolul Angajat medical din Florești, acuzat de 17 episoade de corupție și influențare ilegală apare prima dată în BreakingNews.
11:00
Pasageră prinsă cu 60 000 USD ascunși în îmbrăcăminte la Aeroportul Internațional Chișinău # BreakingNews
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu funcționarii vamali, au depistat o tentativă de transport ilegal a unei sume importante de valută. Incidentul a fost semnalat în timpul controlului pasagerilor de pe ruta Chișinău–Erevan. În timpul verificărilor, comportamentul suspect al unei pasagere a condus la un control fizic … Articolul Pasageră prinsă cu 60 000 USD ascunși în îmbrăcăminte la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Peste 400 de salvatori IGSU sunt mobilizați pentru a interveni în situații de risc pe tot teritoriul țării # BreakingNews
Astăzi, 18 februarie 2026, peste 400 de angajați ai Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sunt concentrați în gărzi, pregătiți să intervină în orice situație de risc. Salvatorii și pompierii dispun de 145 de unități de tehnică, gata să gestioneze incidentele și să ofere sprijin populației. Din primele ore ale dimineții, echipele IGSU din sudul … Articolul Peste 400 de salvatori IGSU sunt mobilizați pentru a interveni în situații de risc pe tot teritoriul țării apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Doi bărbați reținuți după ce l-au ucis pe un tânăr și i-au îngropat cadavrul într-o râpă în raionul Comrat # BreakingNews
Doi indivizi au fost reținuți de poliție, fiind suspectați că l-ar fi omorât pe un tânăr de 35 de ani, al cărui cadavru a fost descoperit într-un sac și îngropat într-o râpă în apropierea localității Svetlâi. Crima s-a petrecut în noaptea de 13 spre 14 februarie, iar cadavrul a fost găsit de anchetatori ieri, potrivit … Articolul Doi bărbați reținuți după ce l-au ucis pe un tânăr și i-au îngropat cadavrul într-o râpă în raionul Comrat apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Doi frați din Chișinău au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți că au șantajat un tânăr în vârstă de 22 de ani, căruia i-ar fi solicitat mii de euro sub pretextul unei datorii rezultate din jocuri de poker. Conform informațiilor oferite de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și de angajații Inspectoratul Național … Articolul 170.000 de lei pretinși prin amenințări: doi frați din Chișinău, în arest preventiv apare prima dată în BreakingNews.
17 februarie 2026
18:20
Guvernul modifică programul bugetarilor și avertizează populația din cauza ninsorilor puternice # BreakingNews
Miercuri, 18 februarie 2026, bugetarii din Republica Moldova vor începe activitatea la ora 09:00, ca măsură preventivă în contextul valului de ninsori prognozat, anunță Guvernul. Unele categorii de angajați vor avea posibilitatea să lucreze de la distanță, în funcție de necesități, iar autoritățile locale vor decide dacă elevii vor urma cursurile de acasă. Conform comunicatului … Articolul Guvernul modifică programul bugetarilor și avertizează populația din cauza ninsorilor puternice apare prima dată în BreakingNews.
18:00
Ion Ceban către Consiliul Europei: reforma administrativă simulează schimbarea, dar subminează democrația # BreakingNews
În cadrul ședinței Reuniunii Biroului Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei desfășurate astăzi la Chișinău, primarul Ion Ceban a transmis un mesaj ferm cu privire la situația reformei administrației publice locale din Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, reforma propusă nu reprezintă o schimbare reală în administrația locală. „În loc de o reformă veritabilă, … Articolul Ion Ceban către Consiliul Europei: reforma administrativă simulează schimbarea, dar subminează democrația apare prima dată în BreakingNews.
17:30
Primarul Ion Ceban: Toate serviciile municipale sunt pregătite pentru codul portocaliu de ninsori # BreakingNews
În contextul avertizării meteo de cod portocaliu emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, primarul Capitalei, Ion Ceban, a condus astăzi o ședință cu executivul municipal, preturile și șefii direcțiilor și întreprinderilor municipale pentru a stabili planul de intervenție în teren. Primarul a subliniat că, potrivit datelor de ultimă oră, începând din această noapte vor fi … Articolul Primarul Ion Ceban: Toate serviciile municipale sunt pregătite pentru codul portocaliu de ninsori apare prima dată în BreakingNews.
17:30
Propagandista Kremlinului, Margarita Simonian, dezvăluie că boala sa oncologică evoluează rapid # BreakingNews
Margarita Simonian, redactor-șef al televiziunii de stat Russia Today și una dintre cele mai cunoscute figuri ale propagandei rusești, a anunțat că cancerul de care suferă progresează mult mai rapid decât se estima. Declarația a fost făcută pe 16 februarie, pe canalul ei de Telegram, după cum informează Dialog.UA. Simonian, în vârstă de 45 de … Articolul Propagandista Kremlinului, Margarita Simonian, dezvăluie că boala sa oncologică evoluează rapid apare prima dată în BreakingNews.
17:30
Polițiștii din Briceni investighează activitatea ilegală a unui bărbat de 39 de ani, domiciliat în raion, după ce au descoperit substanțe narcotice în locuința acestuia. În timpul percheziției, oamenii legii au ridicat aproximativ 1,2 kg de substanță vegetală asemănătoare marijuanei, precum și 9 pachețele cu marijuana, câte 0,45 grame fiecare. Totodată, a fost confiscat un … Articolul 1,2 kg de marijuana găsite la domiciliul unui bărbat de 39 de ani apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Astăzi, 17 februarie, un automobil a fost complet distrus într-un incendiu izbucnit într-o curte de pe strada Varșovia, din sectorul Botanica al Capitalei. La intervenție au participat pompierii care au reușit să stingă focul. Potrivit informațiilor transmise de IGSU, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele … Articolul Incendiu în sectorul Botanica: o mașină, distrusă complet apare prima dată în BreakingNews.
