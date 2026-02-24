Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală: prejudiciu estimat la peste 40 de milioane de lei

09:40

Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost condamnate de instanța de apel pentru cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, în legătură cu sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale. Inițial, prin sentința Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, din 20 aprilie 2018, inculpații au fost achitați pentru această … Articolul Patru persoane condamnate pentru înșelăciune și abuz de încredere în cazul preluării unui pachet major de acțiuni apare prima dată în BreakingNews.