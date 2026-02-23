Wizz Air va întrerupe temporar serviciile sale digitale pentru un upgrade programat
BreakingNews, 23 februarie 2026 16:30
Chișinău, 23 februarie 2026 – Wizz Air va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii digitale pentru clienți, pentru a efectua un upgrade programat al sistemelor, menit să îmbunătățească fiabilitatea, stabilitatea și experiența generală a clienților. Perioada planificată pentru întrerupere este: 26 februarie, 00:00 – 09:00 ora Moldovei În acest interval, clienții …
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 5 minute
16:50
Trei tineri din Botoșani, cu vârste între 20 și 24 de ani, au fost depistați de polițiștii de frontieră în timp ce tăiau cabluri de alimentare cu energie electrică de la un sistem de irigare, în zona Stânca. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 23 februarie. Potrivit comunicatului Poliția de Frontieră Română, operatorul …
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:10
Autoritățile din București au reținut opt persoane, inclusiv pe Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, într-un dosar de proxenetism, în urma unor descinderi la două saloane de masaj erotic care ar fi fost utilizate pentru practicarea prostituției. Conform surselor Antena 3 CNN, lidera rețelei ar fi o femeie de 80 de ani, care nu a …
16:00
O femeie care a dispărut în 2001 a fost găsită vie, dar alege să rămână „moartă” pentru rudele sale # BreakingNews
Cazul fascinant al lui Michelle Hundley Smith, femeia care a dispărut fără urmă în ajunul anului 2002, a ajuns la un final neașteptat. După mai bine de două decenii de căutări internaționale și mii de întrebări rămase fără răspuns, autoritățile americane au confirmat că aceasta a fost localizată în februarie 2026, relatează revista People. Michelle …
Acum 2 ore
15:10
Alexei Gherțescu și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al Consiliul Concurenței. Informația a fost confirmată chiar de acesta pentru portalul BANI.MD. Potrivit declarațiilor sale, cererea de demisie a fost depusă la 20 februarie 2026. Întrebat despre motivele deciziei, Gherțescu a precizat că plecarea are la bază rațiuni personale. Demersul urmează să fie analizat și …
Acum 4 ore
14:20
Două echipe de medici de pe ambulanțe au fost agresate în timpul intervențiilor. Incidentele au fost înregistrate sâmbătă, 21 februarie, într-o localitate din raionul Nisporeni și în Chișinău. Primul incident a avut loc la ora 00:32, într-o localitate din raionul Nisporeni. Ambulanța a fost solicitată pentru un tânăr de 17 ani, care ar fi fost …
14:20
Procuror adjunct din Glodeni, eliberat din funcție după refuzul testării alcoolscopice # BreakingNews
Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, a fost sancționat disciplinar și eliberat din funcție, după ce a refuzat să se supună testării alcoolscopice în urma unui incident de conducere a unui mijloc de transport, posibil sub influența alcoolului. Decizia a fost luată pe 20 februarie 2026 de Colegiul de Disciplină și Etică, …
13:10
Ion Ceban solicită Parlamentului să inițieze anchetă privind grațierea unor persoane implicate în traficul de droguri # BreakingNews
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a comentat decizia Președintelui Republicii Moldova de a acorda grațieri unor persoane implicate în coordonarea unor presupuse scheme de amploare legate de droguri. Într-o declarație publică, edilul a subliniat că, în opinia sa, responsabilitatea pentru aceste situații revine instituțiilor centrale și nu poate fi trecută asupra comisiilor prezidențiale. „Există …
Acum 6 ore
12:50
Trei cetățeni străini reținuți în Chișinău pentru tentativă de vânzare frauduloasă a unui automobil de lux # BreakingNews
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, sprijiniți de mascații din BPDS „Fulger", au reținut în flagrant trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, suspectați că încercau să comercializeze ilegal un automobil de lux în Chișinău. Investigațiile preliminare arată că cei trei făceau parte dintr-o grupare organizată specializată în escrocherii. Aceștia …
12:20
O furtună intensă de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite, provocând perturbări majore în transport și întreruperi de energie electrică. În New York, autoritățile au impus restricții de circulație, iar meteorologii avertizează că furtuna ar putea fi cea mai severă din ultimul deceniu. Pentru prima dată în ultimii nouă ani, metropola New York, cel mai …
12:10
Chișinău: Încep lucrări de reparație pe drumurile afectate de condițiile meteorologice # BreakingNews
Primarul Ion Ceban a anunțat că, începând din această săptămână, municipalitatea va demara intervenții ample pentru repararea drumurilor afectate de condițiile meteorologice din ultimele două luni. Ceban a subliniat că situații similare se înregistrează nu doar în Chișinău, ci și în alte localități din țară, precum și în regiunea vecină. Lucrările vor fi desfășurate simultan …
11:10
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul Inspectoratul Național de Investigații au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei anchete privind traficul ilicit de droguri. Acțiunile au avut loc în urma unor măsuri speciale de investigație și a procedurilor de urmărire penală. Una dintre percheziții s-a desfășurat într-un hotel din Chișinău, unde era cazat un …
Acum 8 ore
10:10
Primării din centru, nord și sud, vizate într-o anchetă privind utilizarea fondurilor publice # BreakingNews
Centrul Național Anticorupție și procurorii efectuează acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții și ridicări de documente, în mai multe primării din zona centrală, nordică și sudică a țării, precum și la un agent economic, într-un dosar ce vizează presupuse delapidări ale fondurilor naționale și externe alocate pentru infrastructura rutieră și pentru construcția rețelelor de apeduct …
09:50
Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de viol. Sentința a fost pronunțată de instanța de judecată, care a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit Procuraturii, fapta a avut loc în luna mai 2024, într-un sat din centrul țării. Conform …
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Tentativă de trafic ilegal de persoane prin pretextul unei echipe de fotbal, oprită de autorități # BreakingNews
Un tânăr de 26 de ani din Kiev a fost reținut de poliție după ce a încercat să organizeze transportul ilegal al unor persoane în străinătate pentru a evita recrutarea militară. Autoritățile au precizat că bărbatul folosea ca pretext formarea unei echipe de fotbal pentru a masca activitatea ilegală și solicita câte 10.000 de dolari …
16:30
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii: Recomand ministrului Apărării să își dea demisia, după exemplul colegilor săi de la București # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a recomandat ministrului Apărării să își dea demisia, invocând situația din sistem și cazurile tragice înregistrate în rândul tinerilor care își satisfac serviciul militar obligatoriu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova. Berlinschii a subliniat că, deși ministrul beneficiază de susținerea majorității parlamentare, …
15:50
Procedura de moarte asistată a unei tinere de 25 de ani, confirmată de Curtea Constituțională spaniolă # BreakingNews
Curtea Constituțională a Spaniei a respins apelul depus de un tată care încercase să blocheze accesul fiicei sale, o femeie de 25 de ani paraplegică, la procedura de moarte asistată, informează Reuters. Instanța a stabilit că procesul de aprobare a eutanasiei nu a încălcat drepturile fundamentale ale tinerei. Femeia suferă de o afecțiune psihiatrică severă …
15:10
Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon s-ar fi aflat printre persoanele vizate într-un presupus plan de asasinat pus la cale de o grupare coordonată de un bărbat din Republica Moldova, care ar fi avut conexiuni cu reprezentanți ai serviciilor speciale ruse. Potrivit informațiilor comunicate de Procuratura Generală a Ucrainei, printre potențialele ținte s-ar fi numărat și Andrei …
14:10
Trei cetățeni străini opriți la tentativa de traversare ilegală a frontierei moldo-române # BreakingNews
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, cu sprijinul angajaților Direcției acțiuni speciale la frontieră și sub coordonarea Procuraturii Fălești, au contracarat tentativa a trei cetățeni străini de a trece ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova. Incidentul a avut loc în noaptea de 1 februarie, în extravilanul localității Valea Rusului, raionul Fălești. În …
13:30
Elev transportat la spital după ce ar fi ingerat o substanță necunoscută la școală din Ungheni # BreakingNews
Un elev de clasa a IX-a din municipiul Ungheni a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe după ce a acuzat stări de rău în timpul orelor, existând suspiciunea că ar fi consumat o substanță de origine necunoscută. Incidentul a avut loc recent într-o instituție de învățământ din localitate. Potrivit lui Ivan Caducenco, …
13:00
Război total în mediul online: Șantaj, protecție digitală și zeci de mii de euro storcați de la influencerii din Moldova # BreakingNews
Comunitatea creatorilor de conținut din Republica Moldova este scena unui scandal de proporții, care a scos la iveală o rețea de șantaj ce ar fi estorcat sume colosale de la bloggeri cunoscuți. Totul a pornit de la dezvăluirile Danielei Costețchi, care a declarat că a fost terorizată timp de mai mulți ani de un grup …
13:00
Calendarul de la PAS, nu de la Hristos” – Renato Usatîi ironizează guvernarea pe tema crizei energetice # BreakingNews
„Ascultând declarațiile ministrului și ale unor deputați de la guvernare, ai impresia că trebuie să începem calendarul din momentul în care PAS a venit la guvernare și a «adus lumină» în țară — nu de la nașterea lui Isus Hristos!", a declarat, în glumă, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul dezbaterilor pe marginea moțiunii …
12:50
Poliția thailandeză a reușit să captureze un hoț în serie printr-o metodă neobișnuită: ofițerii s-au deghizat într-un costum tradițional de leu pentru a se apropia de suspect. Incidentul a avut loc într-un târg de Anul Nou Lunar la un templu din Nonthaburi, provincia vecină cu Bangkok. Imaginile video publicate de departamentul de poliție din Bangkok …
12:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un bărbat de 38 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale, soldată cu decesul victimei. Pedeapsa urmează să fie executată în penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 11-12 septembrie 2025, inculpatul a fost cazat …
11:40
Poliția din Chișinău investighează un incident în care cinci adolescenți, cu vârste între 12 și 15 ani, sunt suspectați că ar fi sustras un automobil în comuna Grătiești. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția sectorului Rîșcani, proprietarul mașinii a sesizat autoritățile după ce a constatat că automobilul său, parcat în apropierea locuinței, dispăruse.
11:10
Un alpinist austriac, Thomas P., a fost condamnat de Tribunalul Regional din Innsbruck la cinci luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi de 9.400 de euro, după ce și-a lăsat partenera epuizată pe vârful Grossglockner, cel mai înalt din Austria, în ianuarie 2025, și a plecat după ajutor fără să îi asigure … Articolul Tribunalul din Austria condamnă un alpinist pentru decesul partenerei sale în munți apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Cetățeni moldoveni reținuți în cadrul unei operațiuni transfrontaliere împotriva unui grup pro-rus # BreakingNews
Poliția ucraineană și cea moldoveană au reținut un grup de cetățeni moldoveni suspectați că ar fi pregătit atacuri împotriva unor jurnaliști și oficiali politici din Ucraina, în cadrul unei operațiuni comune denumite „Enigma 2.0”, desfășurată pe 19 februarie în ambele țări. Într-un comunicat de presă emis pe 20 februarie, Poliția Națională a Ucrainei i-a descris … Articolul Cetățeni moldoveni reținuți în cadrul unei operațiuni transfrontaliere împotriva unui grup pro-rus apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Schema de evaziune a două companii de transport, destructurată de autorități în Chișinău # BreakingNews
Polițiștii de frontieră, împreună cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat, au descoperit o schemă de evaziune fiscală pusă în aplicare de două companii de transport care efectuau curse internaționale către Uniunea Europeană și Federația Rusă în 2024. Potrivit anchetatorilor, activitatea ilegală a dus la sustragerea … Articolul Schema de evaziune a două companii de transport, destructurată de autorități în Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
09:40
36 de laboratoare de droguri lichidate în Ucraina și Polonia, după o anchetă pornită în Moldova # BreakingNews
O captură de 12 kilograme de droguri sintetice, depistate în mai 2025 la un cetățean ucrainean care le-a introdus în Republica Moldova prin punctul de trecere Briceni, a declanșat o amplă operațiune internațională în Ucraina și Polonia. În urma acțiunilor desfășurate în cele două state, au avut loc peste 500 de percheziții și au fost … Articolul 36 de laboratoare de droguri lichidate în Ucraina și Polonia, după o anchetă pornită în Moldova apare prima dată în BreakingNews.
19 februarie 2026
18:40
Bugetul pentru educație în capitală acoperă salarii, întreținere și reparații ale instituțiilor # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat alocările bugetare pentru sectorul educației în acest an. Potrivit declarației sale, pentru educație au fost prevăzuți peste 5 miliarde de lei din bugetul total al capitalei de 9,2 miliarde de lei, sumă care include și TDS-urile. Fondurile vor acoperi salariile celor aproape 17.000 de angajați din învățământ, întreținerea … Articolul Bugetul pentru educație în capitală acoperă salarii, întreținere și reparații ale instituțiilor apare prima dată în BreakingNews.
17:50
Carabinierii au preluat o adolescentă care părăsise fără permisiune un centru de plasament # BreakingNews
Carabinierii Direcției regionale „Centru” au identificat o minoră de 17 ani, anunțată în căutare, în timpul executării serviciului pe bulevardul Constantin Negruzzi din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite, în urma verificărilor s-a stabilit că adolescenta a părăsit fără permisiune Centrul de Plasament „Casa Gavroche”. Tânăra a fost preluată în siguranță și transmisă reprezentanților instituției, în … Articolul Carabinierii au preluat o adolescentă care părăsise fără permisiune un centru de plasament apare prima dată în BreakingNews.
17:00
VIDEO// „Sunt nevinovată”: Prima reacție a Iulianei Beregoi în scandalul șantajului cu sicriu # BreakingNews
Cântăreața Iuliana Beregoi a rupt tăcerea și a reacționat oficial la acuzațiile potrivit cărora familia sa ar fi responsabilă de șantajarea și amenințarea bloggeriței Daniela Costețchi. Reacția vine după ce la poarta casei părintești a Danielei Costețchi a fost lăsat un capac de sicriu și o cruce cu data unui presupus deces. Iuliana Beregoi s-a … Articolul VIDEO// „Sunt nevinovată”: Prima reacție a Iulianei Beregoi în scandalul șantajului cu sicriu apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, în urma unei decizii pronunțate joi, 19 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a admis integral solicitarea înaintată de Procuratura Anticorupție privind prelungirea măsurii preventive. Reprezentanții acuzării au anunțat că judecătorii au considerat argumentele prezentate drept întemeiate, făcând referire la complexitatea dosarelor și … Articolul Procurorii obțin prelungirea arestului preventiv în dosarele lui Plahotniuc apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Poliția britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, în ziua când împlinește vârsta de 66 de ani, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcție publică din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV. Poliția l-a arestat pe fostul prinț Andrew joi, ziua în … Articolul Fratele Regelui Charles al III-lea, reținut în contextul dosarului Epstein apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Vot final pentru inițiativa Partidului Nostru: Plafonul de înregistrare ca plătitor TVA a fost majorat # BreakingNews
Parlamentul a aprobat în lectura a doua, finală, proiectul de lege a Fracțiunii Partidului Nostru, care majorează plafonul de înregistrare în calitate de plătitor TVA. Pentru aceasta au votat 86 de deputați. Astfel, de la 1 martie, agenții economici vor trebui să se înregistreze ca plătitori de TVA doar după ce cifra lor de afaceri … Articolul Vot final pentru inițiativa Partidului Nostru: Plafonul de înregistrare ca plătitor TVA a fost majorat apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Mii de euro, dispăruți din buzunarele a 6 tineri morți într-un accident la Ștefan Vodă # BreakingNews
La patru ani de la tragedia din 27 noiembrie 2021, când șase tineri au murit într-un grav accident rutier în raionul Ștefan Vodă, familia unuia dintre ei acuză că din automobil au dispărut mii de euro și lei. Potrivit unei investigații ZdG, aurul purtat de victimă a fost returnat, însă banii nu au mai fost recuperați. … Articolul Mii de euro, dispăruți din buzunarele a 6 tineri morți într-un accident la Ștefan Vodă apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Numărul victimelor de la ferma din Anenii Noi a ajuns la șase. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit lui, unele crime datează încă din anul 2005. „Acest caz a ajuns în vizorul Poliției atunci când a fost comisă ultima crimă. Eu nu răspund de perioada anterioară, eu răspund … Articolul Crima de la Anenii Noi. Cernăuțeanu: Numărul victimelor a crescut la șase apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Milionar de 102 ani, răpit din fața spitalului de rudele care au aflat că vrea să-i lase averea îngrijitoarei sale # BreakingNews
Un milionar de 102 ani a fost răpit din fața spitalului de rudele care au aflat că vrea să-i lase averea îngrijitoarei sale de 68 de ani. Bărbatul și femeie s-au căsătorit. Familia unui milionar de 102 ani din Taipei a intervenit cu forța pentru a-l lua de lângă îngrijitoarea sa, după ce a descoperit … Articolul Milionar de 102 ani, răpit din fața spitalului de rudele care au aflat că vrea să-i lase averea îngrijitoarei sale apare prima dată în BreakingNews.
11:00
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unei femei de 44 de ani pentru comiterea unei infracțiuni de violență în familie, soldată cu vătămare corporală gravă. Instanța a dispus o pedeapsă de 6 ani de închisoare, cu executarea în penitenciar de tip semi închis pentru femei. Incidentul a avut loc pe 25 februarie 2023, într-un apartament … Articolul Femeie de 44 de ani, pedepsită după ce și-a înjunghiat concubinul în bucătărie apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Autoritățile din Republica Moldova au reușit să destructureze o grupare implicată în traficul de droguri, care opera atât în țară, cât și în Uniunea Europeană și în statele CSI. Operațiunea a fost realizată de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii din Chișinău. Investigațiile au scos la iveală activitatea unui … Articolul Poliția descoperă o rețea de trafic de droguri cu conexiuni internaționale apare prima dată în BreakingNews.
10:00
O familie, cu un bebeluș de cinci luni, a rămas blocată într-un automobil împotmolit în zăpadă, la câțiva kilometri de Șipca, în zona de pe malul stâng al Nistrului. Incidentul a durat aproximativ o oră până la sosirea echipajelor de intervenție. Inițial, salvatorii nu au reușit să tracteze mașina din cauza stratului consistent de zăpadă. … Articolul Salvatorii au intervenit pentru a scoate din zăpadă o familie cu bebeluș lângă Șipca apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Patru persoane condamnate pentru înșelăciune și abuz de încredere în cazul preluării unui pachet major de acțiuni # BreakingNews
Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost condamnate de instanța de apel pentru cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, în legătură cu sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale. Inițial, prin sentința Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, din 20 aprilie 2018, inculpații au fost achitați pentru această … Articolul Patru persoane condamnate pentru înșelăciune și abuz de încredere în cazul preluării unui pachet major de acțiuni apare prima dată în BreakingNews.
18 februarie 2026
17:40
Troleibuzele din Tiraspol vor circula astăzi doar până la ora 19:00 din cauza ninsorilor abundente # BreakingNews
Circulația troleibuzelor din Tiraspol va fi limitată astăzi, 18 februarie, urmând să se încheie la ora 19:00, din cauza ninsorilor abundente și a drumurilor dificile. Între orele 17:00 și 19:00 se așteaptă intensificări ale precipitațiilor, potrivit Întreprinderii de Troleibuze din Tiraspol. În prezent, rutele nr. 4 și nr. 7 nu sunt operate, iar troleibuzul de … Articolul Troleibuzele din Tiraspol vor circula astăzi doar până la ora 19:00 din cauza ninsorilor abundente apare prima dată în BreakingNews.
17:20
Marți, 17 februarie, o avalanșă s-a produs pe o pantă abruptă din apropierea stațiunii Val Veny, din Italia, surprinzând mai mulți schiori aflați în zonă. Incidentul vine la doar câteva zile după o tragedie similară, soldată cu moartea a doi schiori. Videoclipurile distribuite pe rețelele sociale arată un grup numeros de schiori care așteptau telescaunul … Articolul Avalanșă la stațiunea Val Veny din Italia: mai mulți schiori surprinși de zăpadă apare prima dată în BreakingNews.
17:00
O avarie la rețeaua de apeduct a provocat inundații la intersecția străzilor Grădina Botanică și Pădurii din Chișinău. Defecțiunea a fost cauzată de cedarea unui tronson de apeduct din fontă cenușie, construit în anul 1980, iar echipele „Apă-Canal” au intervenit imediat pentru remedierea situației. Pentru a asigura siguranța lucrărilor, furnizarea apei a fost suspendată temporar … Articolul Avarie majoră la rețeaua de apă în sectorul Botanica din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
16:20
Reținere în Bălți: instructor auto suspectat că facilita obținerea permiselor contra cost # BreakingNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, au reținut în flagrant un bărbat suspectat de trafic de influență, după ce ar fi pretins și primit bani pentru facilitarea obținerii unui permis de conducere. Potrivit denunțătorului, bărbatul, care activează ca instructor auto într-o școală din Bălți, ar fi cerut 900 de euro, … Articolul Reținere în Bălți: instructor auto suspectat că facilita obținerea permiselor contra cost apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate # BreakingNews
Fracțiunea Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul de lege al Partidului Nostru. „Fracțiunea Partidului Nostru a solicitat Curții Constituționale să declare … Articolul Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Tânăr de 21 de ani, inculpat pentru terorism în Austria: ar fi plănuit un atac la un concert Taylor Swift # BreakingNews
Autoritățile din Austria au pus sub acuzare un tânăr de 21 de ani pentru infracțiuni de terorism, după ce acesta ar fi pregătit un atac în timpul unuia dintre concertele susținute de Taylor Swift la Viena, în august 2024. Cele trei spectacole programate în capitala austriacă, parte a turneului mondial „The Eras Tour”, au fost … Articolul Tânăr de 21 de ani, inculpat pentru terorism în Austria: ar fi plănuit un atac la un concert Taylor Swift apare prima dată în BreakingNews.
15:40
După Kizaru și OG Buda, un nou artist intră în vizorul autorităților: Ce riscă rapperul Gunwest # BreakingNews
Rapperul Gunwest (Ruslan Gominov) a devenit subiectul unui dosar administrativ privind propaganda de droguri. Anunțul a fost făcut de Ekaterina Mizulina, șefa „Ligii pentru un Internet Sigur”, care a publicat un răspuns oficial primit de la Ministerul Afacerilor Interne din Sankt Petersburg. Potrivit sursei citate, autoritățile desfășoară în prezent o anchetă administrativă, iar versurile și … Articolul După Kizaru și OG Buda, un nou artist intră în vizorul autorităților: Ce riscă rapperul Gunwest apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Intervenții în lanț ale salvatorilor din cauza vremii nefavorabile: ambulanțe, deblocate în mai multe raioane # BreakingNews
Salvatorii și pompierii intervin în mai multe raioane ale țării, în contextul condițiilor meteo dificile din 18 februarie 2026. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cele mai numeroase misiuni de tractare și deblocare a vehiculelor au fost înregistrate în raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi și Hâncești. Mai multe echipaje medicale au solicitat … Articolul Intervenții în lanț ale salvatorilor din cauza vremii nefavorabile: ambulanțe, deblocate în mai multe raioane apare prima dată în BreakingNews.
