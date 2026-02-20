Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii: Recomand ministrului Apărării să își dea demisia, după exemplul colegilor săi de la București

12:20

Un milionar de 102 ani a fost răpit din fața spitalului de rudele care au aflat că vrea să-i lase averea îngrijitoarei sale de 68 de ani. Bărbatul și femeie s-au căsătorit. Familia unui milionar de 102 ani din Taipei a intervenit cu forța pentru a-l lua de lângă îngrijitoarea sa, după ce a descoperit … Articolul Milionar de 102 ani, răpit din fața spitalului de rudele care au aflat că vrea să-i lase averea îngrijitoarei sale apare prima dată în BreakingNews.