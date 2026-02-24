„Culorile care vor învinge”: Chișinăul este recunoscător Ucrainei pentru pace

12:00

Președinția de la Chișinău a emis un comunicat în care explică cum s-a întâmplat că unul dintre figuranții dosarului de asasinate la comandă coordonate de Rusia a ajuns să fie grațiat de președinta Maia Sandu. Înainte de arestarea în Rusia, Nicolae Șepeli nu a avut antecedente penale. După cum explică comunicatul, acesta a fost ademenit într-o rețea de traficanți de droguri, după ce în Republica Moldova i s-a promis că merge la muncă în Rusia pentru a fi curier pentru o rețea de suplimente pentru sportivi. Ajuns în Rusia, acesta a fost forțat să distribuie droguri, motiv pentru care a și fost arestat și condamnat. Astfel, după arestarea lui în Rusia, după toate criteriile internaționale, Șepeli era considerat o victimă a traficului de ființe umane.