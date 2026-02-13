Comentator moldovean, la RFI: Conferința de Securitate, o tribună importantă. E foarte bine că Maia Sandu a fost invitată să vorbească la Munchen

11:40

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a Republicii Moldova a reluat recent cercetarea probelor într-un dosar penal de rezonanță majoră, în care este învinuit fostul președinte al țării, Igor Dodon. Cazul este cunoscut public sub denumirea de „dosarul Kuliok” și este unul dintre cele mai mediatizate procese penale din Republica Moldova care implică un fost președinte și o presupusă finanțare ilegală a unui partid politic. Cu toate acestea, durează deja aproape 7 ani de la faptă, fiind mai întâi blocat ani la rând politic, apoi - procedural. Recent, Curtea Supremă de Justiția a anunțat reluarea dosarului. De ce, ne spune Liliana Barbăroșie.