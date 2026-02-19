Tânăr vizat în cazul de tentativă de lichidare a unor oficiali ucraineni, grațiat, în 2022, de Maia Sandu. Decretul, anulat

21:10

Guvernul R.Moldova, condus de Alexandru Munteanu, a împlinit recent 100 de zile de activitate.”Au fost lucruri care s-au mișcat din loc și au fost lucruri pe care poate noi nu le-am văzut și nici Guvernul nu ne-a spus că le mișcă din loc. E nevoie de o mai bună comunicare. Totuși, au fost și unele evenimente excepționale în această perioadă. Mă refer, în primul rând, la ieșirea definitivă din Comunitatea Statelor Independente”, spune în interviul Moldova Zoom, politologul moldovean, Nicolae Negru.