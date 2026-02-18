Radu Hossu: „Există dovezi clare că R.Moldova nu este următoarea țintă, ci este chiar acum o țintă a Rusiei”

21:40

În R.Moldova, codul galben de polei și ghețuș dă mari bătăi de cap. Peste 2000 de apeluri la 112, zeci de oameni au ajuns la Urgență cu la Chișinău, mii de oameni au rămas din nou fără energie electrică în mai multe zone din țară, elevii au făcut orele online în capitală, iar pe unele drumuri naționale accesul a fost restricționat, din cauza condițiilor meteo dificile. Și așa va fi până pe 7 februarie.