Maia Sandu aduce în atenția Conferinței de la Munchen conceptul de „Război cognitiv”, dezvoltat în documentele NATO

Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, se află în aceste zile la Bruxelles, unde are întrevederi cu oficiali europeni în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova și cooperarea în domeniul politicii externe, securității și apărării. La o întrevedere cu eurodeputatul Eugen Tomac, Mihai Popșoi a abordat și situația legată de anularea buletinelor românești pentru cei peste 100 de mii de moldoveni. ”Lucrăm, împreună cu colegii din Guvern, pentru a găsi cea mai bună soluție care să deblocheze această situație cât mai rapid”, dă asigărări Eugen Tomac.