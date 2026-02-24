Primăvara 2026: Vacanțele elevilor și calendarul tezelor și examenelor

10:20

Fructele sunt parte esențială a unei alimentații echilibrate. Organizația Mondială a Sănătății recomandă un consum de cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi, echivalentul a cinci porții a câte 80 de grame, notează Euronews. Cel mai bine este să le consumăm proaspete, însă și variantele congelate, uscate sau sub formă de [...]