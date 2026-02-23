UE alocă 225 de milioane de euro pentru vaccinuri antigripale de nouă generație
ZdGust, 23 februarie 2026 10:20
Uniunea Europeană angajează 225 de milioane de euro pentru a accelera dezvoltarea următoarei generații de vaccinuri antigripale, care vor oferi protecție pentru o gamă mai largă de variante ale gripei și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice. Aceasta este prima dată când Comisia va utiliza achizițiile publice înainte de comercializare [...]
Acum 30 minute
10:20
Acum 2 ore
09:10
Comisia Europeană a aprobat adăugarea în registrul indicațiilor geografice protejate (IGP) a IGP „Batog de sturion” din România. IGP „Batog de sturion” din România este un produs alimentar obținut din filé dorsal de sturion din acvacultură. Acești sturioni au caracteristici dezirabile precum dieta alimentară apropiată de cea a sturionilor din mediul natural și faptul că [...]
Acum 24 ore
15:50
Chiar dacă friteuza cu aer cald a devenit populară, cuptorul rămâne unul dintre cele mai folosite aparate din bucătărie, alături de frigider, notează cookist.it. Poți găti multe feluri de mâncare și poți folosi diferite funcții pentru rezultate mai bune. Una dintre ele este încălzirea cuptorului înainte de a băga mâncarea. Dar când e nevoie și [...]
14:10
Lingurile și ustensilele de lemn sunt estetice și practice, dar pot deveni periculoase dacă nu sunt întreținute corespunzător, deoarece materialul poros poate adăposti bacterii și poate favoriza contaminarea alimentelor. De aceea, curățarea regulată este esențială, iar metodele naturale sunt cele mai indicate, notează cookist.it. De ce lingurile de lemn necesită o atenție specială Lemnul este [...]
Ieri
16:00
Inteligența artificială poate răspunde la întrebări și poate rezolva sarcini, dar nu îi poate învăța pe copii empatia, autoreglarea sau relațiile umane, scrie HotNews. Ce înseamnă inteligența emoțională în aceste vremuri? De ce devine o competență-cheie pentru viitor și, mai ales, cum o pot cultiva părinții și profesorii. Ce înseamnă că un copil are inteligența [...]
12:10
Copilării în umbra crizelor: trei decenii de frică, adaptare și supraviețuire în R. Moldova # ZdGust
Destrămarea Uniunii Sovietice, conflictul armat din regiune, valurile de migrație ale părinților plecați peste hotare, pandemia COVID-19 și, mai recent, războiul din Ucraina, au lăsat urme adânci în copilăriile trăite între nesiguranță, frică și adaptare continuă. De peste trei decenii, copiii din R. Moldova cresc într-un context marcat de crize succesive, în care stabilitatea a [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Finalul lunii februarie aduce în Republica Moldova o serie de evenimente culturale, muzicale și sportive dedicate tuturor categoriilor de public. De la premiere teatrale și balet pentru copii, până la concerte live și gale de box, platforma iTicket.md oferă acces rapid la cele mai interesante experiențe ale weekendului 21–22 februarie 2026. Am selectat pentru tine [...]
16:30
Carnea de vită este unul dintre cele mai nutritive alimente din dieta umană, dar și unul dintre cele mai dezbătute. Nu este potrivită pentru orice moment sau pentru oricine, însă, dacă este aleasă cu grijă, gătită simplu și consumată corect, poate susține sănătatea, energia și dezvoltarea masei musculare. La fel ca peștele, devine mai ușor [...]
15:20
Iarmaroace și târguri cu mărțișoare în Chișinău: unde le poți cumpăra și susține producătorii locali # ZdGust
Primăria Chișinău informează că locuitorii capitalei pot achiziționa mărțișoare, flori și suvenire la mai multe iarmaroace și târguri organizate în această perioadă, sprijinind astfel producătorii locali. Unde poți cumpăra mărțișoare în Chișinău și susține producătorii locali: În sectorul Botanica, pe bd. Dacia, 26, între 20 și 22 februarie, se va desfășura „Târg cu Tradiții”, un [...]
14:10
Antreprenorul britanic Quentin Griffiths, co-fondator al gigantului online ASOS, a fost găsit mort la baza apartamentului său din Pattaya, Thailanda, după ce ar fi căzut de la etajul 17, scrie ProTv. Circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite în urma autopsiei. Fondatorul milionar al ASOS Quentin Griffiths, în vârstă de 58 de ani, a [...]
12:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a prevenit punerea pe piață a 2,4 tone de biscuiți neconformi, după ce inspectorii au descoperit că uleiul de palmier folosit depășea limitele admise de contaminanți 3-MCPD, punând în pericol siguranța consumatorilor. Inspectorii ANSA au finalizat acțiuni de control și au identificat mai multe loturi de biscuiți, în total [...]
11:40
Despăgubiri dacă mașina ți-a fost avariată din cauza drumurilor proaste? Explicații și precedente în instanță # ZdGust
În ultimele zile, mai mulți șoferi din R. Moldova s-au plâns că, din cauza stării proaste a drumurilor, în special a gropilor formate, automobilele lor au fost avariate. Ziarul de Gardă a discutat cu avocați și reprezentanți ai instituțiilor statului pentru a afla care sunt pașii necesari în vederea obținerii despăgubirilor pentru autovehiculele deteriorate din [...]
10:30
Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy”, a murit la 53 de ani, la niciun an de la diagnosticul cu ALS # ZdGust
Actorul american Eric Dane, cunoscut pentru rolul Dr. Mark Sloan („McSteamy”) în serialul medical Grey’s Anatomy și pentru interpretarea sa din Euphoria, a murit la vârsta de 53 de ani, transmite BBC. Actorul a fost diagnosticat în aprilie 2025 cu scleroză laterală amiotrofică (ALS), o boală neurodegenerativă incurabilă. Acesta și-a petrecut ultimele luni promovând conștientizarea [...]
10:20
Această prăjitură de morcov se prepară fără făină, fiind înlocuită cu fulgi de ovăz. Rezultatul este un desert moale, aromat și natural, ideal pentru micul dejun sau ca gustare, promite Simple Food Recipes. Ingrediente Fulgii de ovăz (fără gluten, dacă este necesar) – 180 g Morcovi rași fin – 180 g Ouă – 3 Sirop de [...]
19 februarie 2026
17:40
Se spune, în general, că avem nevoie de 2-2,5 litri pe zi. În realitate, această cantitate este foarte aproximativă deoarece, așa cum explică Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), pentru un calcul exact trebuie luați în considerare mai mulți factori, scrie Corriere della Sera. Putem trăi o perioadă destul de lungă fără hrană, chiar și [...]
14:50
Laptele crud, proaspăt muls de la vacă, oaie sau capră, care nu a trecut prin pasteurizare, este în realitate un produs cu risc microbiologic ridicat, mai ales pentru copii. HotNews analizează miturile care circulă în jurul consumului de lapte crud și care este realitatea, așa cum a fost documentată de specialiști și de autoritățile de [...]
13:10
Durerile de cap cauzate de vin nu sunt un mit. Mulți oameni, mai ales cei care suferă deja de migrene, resimt un puls dureros chiar și după un singur pahar, în special de vin roșu. Totuși, nu toată lumea reacționează la fel: unii simt durerea după câteva înghițituri, iar alții nu au niciun simptom la [...]
12:30
Astăzi, 19 februarie 2026, se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, fondator al artei moderne. Pentru a marca evenimentul, anul 2026 a fost declarat „Anul Constantin Brâncuși”. Constantin Brâncuși s-a născut la 19 februarie 1876, în satul Hobița, din județul Gorj, la poalele Munților Carpați, fiind al șaselea copil al țăranilor [...]
11:50
Înlocuirea sării de masă tradiționale cu sare cu potasiu poate contribui la reducerea tensiunii arteriale, păstrând în același timp gustul preparatelor. Dieteticienii spun că această modificare simplă poate sprijini sănătatea cardiovasculară atunci când este folosită corect, potrivit EatingWell. Cum susține sarea cu potasiu sănătatea inimii Majoritatea sării de masă conține clorură de sodiu, care poate crește [...]
10:40
Peștele este un aliment recomandat și în alimentația copiilor, însă în practica zilnică nu este întotdeauna ușor să fie cumpărat proaspăt cu regularitate. Din acest motiv, multe familii apelează la peștele congelat. Întrebarea care apare frecvent este pe cât de simplă, pe atât de concretă: este o alegere sigură și pentru cei mici? Publicația italiană [...]
09:50
Pesto nu este doar un sos pentru paste – iar acest sandwich de mic dejun este dovada perfectă. O brioșă englezească integrală, prăjită până devine ușor crocantă, este unsă cu pesto aromat de busuioc și acoperită cu felii cremoase de avocado, bogate în grăsimi sănătoase pentru inimă. Deasupra se așază un ou perfect gătit, cu [...]
18 februarie 2026
18:30
Ninsorile abundente și vântul puternic anunțate pentru următoarele zile în Republica Moldova pot transforma iarna într-o perioadă critică pentru păsările sălbatice, avertizează specialiștii, care îndeamnă populația să le ofere ajutor. Stratul gros de zăpadă și gerul persistent limitează accesul la hrană și adăpost, iar multe specii riscă să nu supraviețuiască fără sprijin suplimentar în această [...]
16:00
Un producător de struguri de masă din sudul Republicii Moldova a reușit să ajungă pe piața Uniunii Europene după ani de muncă în construcții, în Franța, pentru a strânge bani și a investi acasă, în propria gospodărie agricolă, scrie Moldova Fruct. Povestea Gospodăriei Țărănești „Nicolae Ștefan” începe în anul 2000, odată cu repartizarea terenurilor agricole. [...]
14:30
Ediția aniversară „Hannah Montana 20th Anniversary” va fi lansată pe Disney+ pe 24 martie, la exact 20 de ani de la debutul serialului pe Disney Channel. Evenimentul va fi filmat în fața unui public live și va include un interviu amplu cu Miley Cyrus, realizat de Alex Cooper. Potrivit anunțului oficial, producția aniversară va include [...]
12:00
Bunele maniere la masă: mesajele ascunse ale tacâmurilor și ce transmite poziția lor pe farfurie # ZdGust
Într-o lume în care mesele festive, întâlnirile de afaceri și dineurile de weekend sunt tot mai frecvente, regulile de etichetă la masă rămân un indicator important al bunului simț și al culturii personale. Un video recent difuzat de CNN în secțiunea Travel abordează cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac la masă și oferă sfaturi [...]
10:40
Editura Cartier anunță noutățile editoriale din februarie 2026, cu titluri pentru toate vârstele – de la basmul clasic al lui Petre Ispirescu, ilustrat de Horia Muntean, la poezie contemporană, proză clasică și un dicționar dedicat localităților Republicii Moldova. Descoperiți lista noutăților editoriale lansate de Editura Cartier în februarie: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de [...]
09:20
Deși se preconizează frecvent că inteligența artificială generativă introdusă în mediul corporativ va ușura sarcinile angajaților, un studiu realizat într-o companie de tehnologie din Statele Unite arată contrariul. Cercetarea a relevat că utilizarea AI a prelungit durata zilei de lucru și a crescut nivelul de stres, chiar și atunci când angajaților li se oferea opțiunea [...]
17 februarie 2026
16:10
Capitalele europene cu cele mai scumpe și cele mai ieftine prețuri la electricitate și gaze la începutul anului 2026 # ZdGust
Bucureștiul are cea mai scumpă electricitate din Europa raportat la puterea de cumpărare, deși la nivel nominal nu se află în topul celor mai ridicate tarife. Noile date ale Household Energy Price Index (HEPI) arată că, la începutul lui 2026, diferențele dintre capitalele europene rămân uriașe, iar ajustarea în funcție de standardul puterii de cumpărare [...]
15:50
Cătălin Lungu, despre banii ceruți pentru interviuri și cum a folosit cei 7 mii de euro de la Alexandru Bordea # ZdGust
În cadrul podcastului „Podcastul Lorenei”, moderat de Lorena Bogza, actorul Cătălin Lungu a explicat motivul pentru care a început să solicite bani pentru participarea la interviuri. Actorul a mărturisit că, inițial, i se părea un gest nobil și doar recent a aflat că nu este chiar așa. „Nu îmi place să merg pe la interviuri, [...]
15:20
14:10
Oamenii au dificultăți în a-și recunoaște propriile greșeli. Adesea criticăm aroganța, ignoranța sau prostia altora, fără să ne gândim la defectele pe care ei le-ar putea observa la noi. Acest „orb” în autoevaluare se manifestă și în prietenii noștri: fără să vrem, comportamentele noastre neglijente pot răni oamenii pe care îi iubim cel mai mult. [...]
12:30
Amidonul de cartofi este un ingredient în pulbere tot mai folosit în bucătărie. Fiind complet lipsit de gluten, amidonul de cartofi este foarte versatil. Este cunoscut mai ales pentru utilizarea sa în dulciuri și produse de patiserie, dar poate fi folosit și în multe alte moduri, scrie cookist.it. Proprietăți și beneficii Amidonul de cartofi este [...]
11:30
Apple a lansat iOS 26.3 și vine cu un avertisment clar: actualizează-ți iPhone-ul imediat. Motivul: iOS 26.3 corectează 39 de vulnerabilități de securitate, dintre care una este deja folosită în atacuri reale, informează Forbes.com. Apple nu oferă prea multe detalii despre ce anume a fost corectat în iOS 26.3, cu toate acestea, compania precizează că [...]
10:10
10:10
VIDEO | Influencerița Daniela Costețchi, victima unui șantaj: „Pe cruce scria numele meu, data mea de naștere și presupusa dată a decesului”. Victimele ar fi plătit peste 47 de mii de euro # ZdGust
Daniela Costețchi, o cunoscută creatoare de conținut în mediul online, susține că este una dintre victimele unui dosar de șantaj investigat de Poliția Republicii Moldova. Costețchi a vorbit public despre experiența sa. Tânăra a relatat într-un videoclip postat pe rețelele de socializare cum, timp de mai mulți ani, ar fi fost amenințată și constrânsă să [...]
16 februarie 2026
17:20
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la două spectacole de monodramă programate pe 19 și 20 februarie: „ADI”, de Constantin Cheianu, și „Ultima noapte la Madrid”, adaptare după piesa lui Brian McAvera. Joi, 19 februarie, ora 18.30 puteți merge la spectacolul ADI de Constantin CHEIANU. Regia: Diandra GHERGHEL monodramă +16 „Adolf Hitler” conduce Germania între [...]
16:20
ODA: Antreprenorii pot accesa 300 de milioane de lei pentru dezvoltarea și modernizarea afacerilor # ZdGust
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) relansează apelurile de granturi nerambursabile pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova, punând la dispoziție un buget total de 300 de milioane de lei în acest an. Fondurile sunt acordate cu sprijinul Guvernului, Uniunii Europene și al partenerilor de dezvoltare, și vizează susținerea diverselor programe destinate antreprenorilor locali. [...]
15:10
Postul intermitent, promovat intens în ultimii ani drept o metodă eficientă de slăbit și îmbunătățire a sănătății, nu aduce beneficii mai mari decât dietele clasice, arată o amplă analiză internațională. Potrivit cercetătorilor, acest tip de regim alimentar duce la o scădere modestă în greutate și nu oferă avantaje clare față de abordările dietetice tradiționale, scrie The [...]
13:10
Un medic neurolog, care petrece zile întregi studiind funcționarea sistemului nervos, spune că sănătatea creierului copiilor începe la masă, într-un articol publicat de CNBC. Într-un articol recent, specialistul a explicat trei reguli alimentare esențiale pe care le urmărește în familia sa pentru a proteja creierul și sănătatea generală a copiilor. Aceste reguli se bazează pe cercetări [...]
12:10
„Pneumonia ascunsă”, mit sau realitate? Ce trebuie să știe părinții: explicațiile unui medic infecționist # ZdGust
Pneumonia este una dintre cele mai frecvente și temute infecții respiratorii la copii, iar în cazul bebelușilor poate evolua rapid și imprevizibil. Se vorbește adesea despre „pneumonie ascunsă”, un termen care îi sperie pe mulți părinți. Există însă cu adevărat o astfel de formă a bolii sau este doar un mit? Doctorița infecționistă Tatiana Mironov [...]
10:20
Fructele sunt parte esențială a unei alimentații echilibrate. Organizația Mondială a Sănătății recomandă un consum de cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi, echivalentul a cinci porții a câte 80 de grame, notează Euronews. Cel mai bine este să le consumăm proaspete, însă și variantele congelate, uscate sau sub formă de [...]
15 februarie 2026
13:50
Deși iarna se apropie de final, alimentația noastră rămâne influențată de sezon. În perioadele reci, organismul tinde să ceară alte alimente decât vara, când preferăm preparate mai ușoare, lichide și multe fructe. Totuși, contrar impresiei că sezonul rece oferă opțiuni limitate, există numeroase fructe și legume aflate acum la apogeul valorii nutritive și al aromei. [...]
11:50
Ficatul bine gătit este fraged, suculent și are o aromă curată, ușor minerală. Când este supraexpus la căldură, devine însă tare și sec. Diferența o fac pregătirea corectă și timpul scurt de gătire, notează G4Food. Ficatul de vită și cel de miel au o culoare roșu închis, dar vie, și sunt acoperite de o membrană [...]
14 februarie 2026
15:10
Ziua Îndrăgostiților sau Valentine’s Day este o sărbătoare anuală celebrată în data de 14 februarie, cunoscută în întreaga lume drept ziua în care oamenii își exprimă afecțiunea față de persoanele dragi prin mesaje, flori, cadouri și gesturi romantice, notează MediaFax. Această sărbătoare are rădăcini adânci în trecutul Europei, cu diverse povești și tradiții care s-au [...]
13:00
Echinocțiul de primăvară marchează începutul sezonului astronomic și aduce zile tot mai lungi în R. Moldova și în întreaga emisferă nordică. Odată cu creșterea treptată a duratei luminii naturale, urmează și o schimbare oficială a orei. Echinocțiul de primăvară din 2026 va avea loc pe 20 martie. În această zi, în R. Moldova și în [...]
12:10
O alimentație bogată în fibre este una dintre cele mai simple și eficiente metode de a sprijini sănătatea inimii. De la ovăz și leguminoase până la fructe de pădure și cereale integrale, anumite alimente pot contribui la scăderea colesterolului „rău”, reglarea tensiunii arteriale și menținerea unei greutăți sănătoase, scrie Health. Consumul regulat de fibre, în [...]
13 februarie 2026
23:40
VIDEO | Concurenta care a renunțat la visul de a fi model și a făcut spectacol la Românii au Talent: „Ai făcut cu naiul ăla ce ai vrut tu” # ZdGust
Adriana Babin a reușit, la vârsta de 24 de ani, un lucru pe care nu toți concurenții pot să îl facă: a ridicat juriul „Românii au talent” în picioare. A cântat o piesă la nai și a demonstrat că știe foarte bine să stăpânească acest instrument, scrie Protv.ro. A oferit un adevărat spectacol și a [...]
23:10
VIDEO | Concurenta care a renunțat la cariera de model și a făcut spectacol la Românii au Talent: „Ai făcut cu naiul ăla ce ai vrut tu” # ZdGust
Adriana Babin a reușit, la vârsta de 24 de ani, un lucru pe care nu toți concurenții pot să îl facă: a ridicat juriul „Românii au talent” în picioare. A cântat o piesă la nai și a demonstrat că știe foarte bine să stăpânească acest instrument, scrie Protv.ro. A oferit un adevărat spectacol și a [...]
15:50
Consumul de nuci a fost asociat cu multiple beneficii pentru sănătate, inclusiv un risc mai scăzut de boli cardiovasculare și o longevitate crescută. Acestea sunt bogate în grăsimi nesaturate, fibre, proteine vegetale, micronutrienți și antioxidanți, notează Euronews. Studiile arată că un consum regulat de nuci poate reduce riscul de boli cardiovasculare, boli coronariene, colesterol „rău” [...]
14:50
Printre cele mai recente inovații în electrocasnice, plita cu inducție a revoluționat bucătăria. Spre deosebire de plitele clasice pe gaz, aceasta nu folosește flăcări, ci câmpuri electromagnetice care încălzesc direct fundul vaselor. Deși costul inițial este mai mare și necesită vase speciale, plita cu inducție aduce economii la energie și timp de gătit. În plus, [...]
