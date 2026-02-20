Președinta Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor telefonice și online
Agro TV, 20 februarie 2026 14:50
Fenomenul escrocheriilor din mediul online a ajuns în atenția Președinției. Șefa statului, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind escrocheriile telefonice și online, precizând că infractorii devin tot mai sofisticați și pot păcăli orice persoană, cerând bani, parole sau promițând câștiguri rapide. MAIA SANDU, președinta Republicii Moldova: ,,Hoții sunt bine antrenați, pot părea convingători, […] Articolul Președinta Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor telefonice și online apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum 30 minute
14:50
Fenomenul escrocheriilor din mediul online a ajuns în atenția Președinției. Șefa statului, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind escrocheriile telefonice și online, precizând că infractorii devin tot mai sofisticați și pot păcăli orice persoană, cerând bani, parole sau promițând câștiguri rapide. MAIA SANDU, președinta Republicii Moldova: ,,Hoții sunt bine antrenați, pot părea convingători, […] Articolul Președinta Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor telefonice și online apare prima dată în AgroTV.
14:50
Aproape 2 tone și jumătate de biscuiți cu ingrediente nesigure au fost retrași de pe piață. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, este vorba de mai multe loturi de biscuiți cu ulei de palmier, care nu corespundeau cerințelor de siguranță alimentară. Pentru siguranța consumatorilor, ANSA a interzis și retras aceste produse din comerț. Întreaga cantitate […] Articolul ANSA a retras 2,4 tone de biscuiți din comerț apare prima dată în AgroTV.
14:50
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea, a fost arestat joi sub suspiciunea de abuz în serviciu și eliberat ulterior sub control judiciar. Poliția a confirmat că ancheta vizează presupusa împărtășire de informații confidențiale cu Jeffrey Epstein în perioada în care Andrew ocupa funcția de Reprezentant Special al Regatului Unit pentru Comerț […] Articolul Prințul Andrew, eliberat din arest în dosarul Epstein și plasat sub control judiciar apare prima dată în AgroTV.
Acum 4 ore
12:20
Compania BIOPROTECT a organizat un seminar dedicat fermierilor, unde au fost analizate provocările noului sezon agricol și prezentate soluțiile disponibile pentru creșterea eficienței producției. Evenimentul a reunit peste o sută de agricultori, specialiști ai companiei și parteneri internaționali, care au discutat despre inputuri de calitate, testarea solului, tehnologii moderne și gestionarea riscurilor climatice. VALERIU STRELEȚ, […] Articolul BIOPROTECT prezintă soluții moderne pentru fermieri în noul sezon agricol apare prima dată în AgroTV.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 21-22 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 47 bani, cu 07 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 27 bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
Acum 6 ore
11:10
Moțiunea împotriva ministrului Energiei a picat: Dorin Junghietu, audiat șase ore în Parlament # Agro TV
Moțiunea simplă împotriva politicilor promovate de Ministerul Energiei, înaintată de fracțiunile Partidul Nostru, Blocul Alternativa și Partidul Democrația Acasă, a fost respinsă de Parlament. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a fost audiat timp de peste șase ore, la un an de la preluarea mandatului. Acesta și-a prezentat raportul de activitate și a răspuns criticilor opoziției. În […] Articolul Moțiunea împotriva ministrului Energiei a picat: Dorin Junghietu, audiat șase ore în Parlament apare prima dată în AgroTV.
10:30
Articolul BULETIN 14:00, 19 Februarie apare prima dată în AgroTV.
10:30
Articolul BULETIN 17:00, 19 Februarie apare prima dată în AgroTV.
10:30
Articolul BULETIN 19:00, 19 Februarie apare prima dată în AgroTV.
10:30
Articolul BULETIN 21:00, 19 Februarie apare prima dată în AgroTV.
10:30
Articolul BULETIN 23:00, 19 Februarie apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
19:40
Uniunea Europeană intenționează să includă retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană într-un posibil acord de pace în Ucraina, conform unui document consultativ distribuit statelor membre și consultat de Radio Europa Liberă. Documentul, întitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste și durabile pe continent”, detaliază condițiile pe care UE le […] Articolul UE solicită Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană apare prima dată în AgroTV.
17:30
Guvernul României a aprobat construcția unui nou pod strategic peste Prut, între Albița și Leușeni, cu patru benzi de circulație, pentru a înlocui vechea structură construită în 1954. Lucrările vor dura 24 de luni, iar investiția se ridică la 256,9 milioane de lei. Noul pod va avea 420 de metri lungime și va fi realizat […] Articolul România construiește un pod strategic la Albița apare prima dată în AgroTV.
17:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 20-22 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 17 bani, cu un ban mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 12 bani, cu 8 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi de 39 de […] Articolul Curs valutar: 20-22 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
17:10
Pentru ziua de vineri, se anunță cer noros și temperaturi scăzute. Vântul va sufla din partea de Nord-Vest, cu o viteză de până la 9 km/h. În nordul țării, ziua vor fi maxime 0°C, iar noaptea -5°C. În zona centrală a țării, se vor înregistra temperaturi maxime +2°C și minime -3°C. În sudul Moldovei, se […] Articolul Vreme rece, iar termometrele vor indica până la -5°C apare prima dată în AgroTV.
Ieri
13:30
Uniunea Europeană intenționează să includă retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană într-un posibil acord de pace în Ucraina, conform unui document consultativ distribuit statelor membre și consultat de Radio Europa Liberă. Documentul, întitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste și durabile pe continent”, detaliază condițiile pe care UE le […] Articolul UE solicită Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană apare prima dată în AgroTV.
12:20
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viață pentru decretarea legii marțiale în decembrie 2024. Instanța l-a găsit vinovat de conducerea unei insurecții, o infracțiune gravă prevăzută de lege, iar judecătorul a declarat că singura alternativă legală era închisoarea pe viață. Parchetul ceruse pedeapsa cu moartea, dar Coreea de […] Articolul Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat pe viață apare prima dată în AgroTV.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 20 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 40 bani, cu 04 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 19 bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
12:10
Situația revine la normal în întreaga țară, după ninsorile abundente și viscolul puternic. Toate traseele naționale au fost deblocate, punctele de trecere a frontierei funcționează fără restricții, iar elevii din municipiul Chișinău au revenit la ore cu prezență fizică. Autoritățile au intervenit în zeci de situații de la deblocarea și tractarea autovehiculelor, deszăpezirea drumurilor și […] Articolul Misiuni în lanț din cauza vremii severe apare prima dată în AgroTV.
11:10
Articolul BULETIN 14:00, 18 Februarie apare prima dată în AgroTV.
11:10
Articolul BULETIN 17:00, 18 Februarie apare prima dată în AgroTV.
11:10
Articolul BULETIN 19:00, 18 Februarie apare prima dată în AgroTV.
11:10
Articolul BULETIN 21:00, 18 Februarie apare prima dată în AgroTV.
11:10
Articolul BULETIN 23:00, 18 Februarie apare prima dată în AgroTV.
11:00
” La Taclale Amicale”Invitata ediției este, interpreta de muzică populară, Cristina Pînzaru – Bațura # Agro TV
Discutăm despre: Conexiunea profundă cu locul de baștină; Cine a contribuit la lansarea interpretei în muzica populară Colaborarea cu orchestra națională ” Lăutarii” și „Moldovlaska” ; Repertoriu și ținutele scenice deosebite Cum reușește artista să îmbine armonios cariera artistică și familia sa frumoasă ♥️ Relația de dragoste cu soțul său muzician, Stas Bațura și cum […] Articolul ” La Taclale Amicale”Invitata ediției este, interpreta de muzică populară, Cristina Pînzaru – Bațura apare prima dată în AgroTV.
18 februarie 2026
18:40
Reprezentanții ONG-urilor din Republica Moldova ar trebui să depună declarațiile de avere, a spus în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova avocatul Alexandru Grosu. Potrivit acestuia, cetățenii sunt în drept să cunoască cine le oferă acești bani organizațiilor neguvernamentale și pentru ce sunt cheltuiți aceștia. Din anul 1993 până în prezent în […] Articolul Avocatul A. Grosu: „Reprezentanții ONG-urilor ar trebui să depună declarația de avere” apare prima dată în AgroTV.
16:40
Meteorologii au emis pentru 19 februarie cod portocaliu și cod galben de ninsoare și intensificări ale vântului. În zonele vizate, vor cădea ninsori puternice, iar vântul nord-vestic va sufla cu rafale de 15–18 m/s, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat sunt posibile depuneri de lapoviță și troiene. În […] Articolul Ninsoare slabă și ger în toată țara apare prima dată în AgroTV.
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 19 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 16 de bani, cu un 2 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 04 de bani, cu 2 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi […] Articolul Curs valutar: 19 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
16:30
Ucraina și Republica Moldova vor efectua verificări mai stricte a loturilor de carne de pasăre destinate exportului în țara noastră. Anunțul a fost făcut de Ministerul ucrainean al Economiei, Mediului și Agriculturii, după o ședință online comună cu Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga și directorul ANSA, Radu Musteața. Decizia vine în contextul suspendării temporare a importurilor […] Articolul Ucraina anunță controale mai stricte pentru carnea de pasăre destinată exportului apare prima dată în AgroTV.
16:30
Cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul permanent acasă vor continua să beneficieze de scutiri la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista detaliată a acestor bunuri a fost aprobată în ședința Guvernului, măsura având scopul de a simplifica formalitățile vamale și de a reduce costurile procesului de revenire din diasporă. […] Articolul Guvernul facilitează revenirea cetățenilor moldoveni din diasporă apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Tot mai mulți moldoveni își vor putea petrece concediile în țară, sprijinind pensiunile rurale. Guvernul introduce tichetele de vacanță pentru angajații sectorului privat, valabile pentru pachete turistice care includ cazarea și cel puțin un alt serviciu turistic. Tichetele vor fi emise în format electronic sau pe suport de hârtie de către operatori turistici autorizați și […] Articolul Tichetele de vacanță sprijină turismul rural în Moldova apare prima dată în AgroTV.
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 19 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 36 bani, cu 02 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 16 bani. Citiți […] Articolul Benzina se scumpește apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 14:00, 17 Februarie apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 17:00, 17 Februarie apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 19:00, 17 Februarie apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 21:00, 17 Februarie apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 23:00, 17 Februarie apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul Profu de Nutritie apare prima dată în AgroTV.
12:00
Peste două mii de avocați sunt nevoiți să achite cu 7500 de lei mai mult pentru asigurările medicale în anul 2026 comparativ cu anul 2025, a precizat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova membrul Consiliului Uniunii Avocaților, Alexandru Grosu. Potrivit acestuia, de la 1 ianuarie 2026 polița de asigurare pentru avocați […] Articolul Avocații sunt nevoiți să achite mai mult pentru asigurările medicale apare prima dată în AgroTV.
11:50
Decizia de consolidare a sistemului național de control al produselor pescărești a fost aprobată în cadrul ședinței de Guvern. Autoritățile urmăresc protejarea pieței interne și a intereselor comerciale externe, prin prevenirea introducerii pe piață a produselor provenite din pescuit ilegal, nedeclarat sau nereglementat. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare: ,, Proiectul are drept scop […] Articolul Control mai strict asupra produselor pescărești apare prima dată în AgroTV.
11:50
Întreprinderea de Stat Moldelectrica va fi reorganizată în societate pe acțiuni, în cadrul unui proces inițiat de Ministerul Energiei pentru modernizarea managementului corporativ. Un ordin în acest sens a fost semnat pe 13 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, iar planul aprobat prevede toate procedurile juridice și contabile necesare, inclusiv transmiterea activelor și transferul personalului. […] Articolul Întreprinderea Moldelectrica va fi reorganizată apare prima dată în AgroTV.
10:50
Prețurile grâului rămân sub presiune pe piețele internaționale, în contextul unei oferte globale ridicate. La Euronext, contractele pentru martie 2026 au coborât la circa 191 euro/tonă, iar cele pentru noua recoltă din septembrie 2026 se tranzacționează în jur de 195 euro/tonă. În plus, o eventuală decizie a Indiei de a deschide stocurile pentru export ar […] Articolul Grâul și porumbul, sub presiune pe piața globală apare prima dată în AgroTV.
10:30
Republica Moldova se confruntă cu un nou episod de iarnă severă, după ce meteorologii au emis Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsori abundente, lapoviță, polei și intensificări puternice ale vântului. Autoritățile centrale și locale au activat planurile de intervenție, au modificat programul instituțiilor publice și recomandă limitarea deplasărilor, în contextul riscului crescut de accidente […] Articolul Cod portocaliu de viscol și ninsori: măsuri speciale în toată țara apare prima dată în AgroTV.
17 februarie 2026
17:20
Atacurile asupra Ucrainei nu contenesc. Pe parcursul nopții, țara vecină a fost vizată de peste o duzină de rachete și aproape 400 de drone. O bună parte din acestea au fost distruse, unele însă au lovit obiecte de infrastructură și case de locuit la Odesa, Sumî și Dnipro. Exploziile au fost atât de puternice încât […] Articolul Atac masiv asupra Ucrainei. Exploziile au fost auzite și în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
17:10
Meteorologii au emis pentru 18 februarie cod portocaliu și cod galben de precipitații și intensificări ale vântului. În zonele vizate, vor cădea ninsori puternice, iar vântul nord-vestic va sufla cu rafale de 15–18 m/s, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat sunt posibile depuneri de lapoviță și troiene. În […] Articolul Cod portocaliu și galben: precipitații puternice și vânt intens apare prima dată în AgroTV.
17:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 18 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 34 bani, cu 03 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 16 bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
17:10
A început Anul Nou Chinezesc 2026. Sărbătoarea marchează debutul „Anului Calului de Foc”, o perioadă asociată cu energie, curaj și dinamism. Festivitățile vor dura 15 zile, până la Festivalul Lampioanelor care va fi marcat pe 5 martie. Anul Nou Chinezesc 2026, cunoscut și ca „Festivalul Primăverii”, marchează începutul unui nou ciclu zodiacal sub semnul „Calului […] Articolul A început Anul Nou Chinezesc 2026, anul „Calului de Foc” apare prima dată în AgroTV.
17:00
Franța, mult timp considerată motorul agricol al Europei, traversează o criză fără precedent. În doar un deceniu, aproximativ 100 de mii de ferme au dispărut, iar aproape jumătate de milion de fermieri se apropie de vârsta pensionării, relatează agenția de presă AFP, notează Agerpres. Agricultura franceză se confruntă cu marje de profit tot mai mici, […] Articolul 100.000 de ferme închise în Franța, jumătate de milion de fermieri ies din sistem apare prima dată în AgroTV.
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 18 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 14 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 02 de bani, cu 05 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi de […] Articolul Curs valutar: 18 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
16:30
Autoritățile sunt în alertă în contextul în care Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Portocaliu cu precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță, însoțite de intensificări ale vântului, valabil începând din această noapte și pe tot parcursul zilei de 18 februarie în zona de sud și centru al țării. Se prognozează viscol, […] Articolul Autoritățile în alertă maximă din cauza codului portocaliu apare prima dată în AgroTV.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.