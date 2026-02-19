Vreme rece, iar termometrele vor indica până la -5°C

17:00

Franța, mult timp considerată motorul agricol al Europei, traversează o criză fără precedent. În doar un deceniu, aproximativ 100 de mii de ferme au dispărut, iar aproape jumătate de milion de fermieri se apropie de vârsta pensionării, relatează agenția de presă AFP, notează Agerpres. Agricultura franceză se confruntă cu marje de profit tot mai mici, […]