Bolea, despre perchezițiile CNA în dosarul de delapidare din infrastructură: Corupția ucide
TVR Moldova, 24 februarie 2026 09:30
„Programele de infrastructură sunt mai mult decât linii de buget, sunt contracte morale cu oamenii. Este un angajament ferm că statul nu își bate joc de siguranța lor, iar corupția care lovește aceste programe nu este „șmecherie”, ci este furt direct din banii publici, spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, cu referire la perchezițiile efectuate de CNA într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
09:30
Bolea, despre perchezițiile CNA în dosarul de delapidare din infrastructură: Corupția ucide # TVR Moldova
„Programele de infrastructură sunt mai mult decât linii de buget, sunt contracte morale cu oamenii. Este un angajament ferm că statul nu își bate joc de siguranța lor, iar corupția care lovește aceste programe nu este „șmecherie”, ci este furt direct din banii publici, spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, cu referire la perchezițiile efectuate de CNA într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură.
Acum 2 ore
08:40
Patru ani de război în Ucraina: Parlamentul European organizează o sesiune extraordinară # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa marți dimineață membrilor Parlamentului European reuniți într-o sesiune plenară extraordinară, la patru ani după ce Rusia și-a lansat invazia pe scară largă în țara vecină, informează luni legislativul european, potrivit Agerpres.
08:40
Maia Sandu: Dârzenia Ucrainei - o lumină pentru lumea liberă. Suntem solidari pentru o pace dreaptă # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj puternic de solidaritate cu Ucraina, la patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă. Șefa statului a subliniat curajul și reziliența poporului ucrainean, reafirmând sprijinul ferm al Chișinăului pentru o pace justă și durabilă în regiune.
08:10
Nu este pentru prima dată când Republica Moldova și Ucraina cooperează eficient în dosare de rezonanță, asemenea celui cu privire la tentativele de asasinat din Ucraina, a spus ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei. În cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA, oficialul a precizat, luni seară, că grație colaborării dintre cele două state au fost depistate și prevenite infracțiuni economice și alte tipuri de crime.
08:00
Paun Rohovei: Kremlinul a crezut că luptă cu o armată, dar, de fapt, luptă cu un popor # TVR Moldova
Atunci când a invadat Ucraina pe scară largă, Kremlinul se pare că a subestimat un element esențial – determinarea profundă a societății ucrainene de a-și apăra nu doar teritoriul, dar valorile și dreptul la un viitor liber și democratic, a spus ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei, luni seară, la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.
Acum 4 ore
07:20
Ambasadorul Ucrainei în RM: Kremlinul a crezut că luptă cu o armată, dar, de fapt, luptă cu un popor # TVR Moldova
Atunci când a invadat Ucraina pe scară largă, Kremlinul pare să fi subestimat un element esențial – determinarea profundă a societății ucrainene de a-și apăra nu doar teritoriul, dar valorile și dreptul la un viitor liber și democratic, spune ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei.
06:40
Un război ce a schimbat destine: Patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina # TVR Moldova
Se împlinesc patru ani de când Rusia a lansat invazia la scară largă în Ucraina, declanșând unul dintre cele mai grave conflicte armate din Europa de după Al Doilea Război Mondial. Războiul a forțat milioane de ucraineni să-și părăsească locuințele. Orașe întregi au fost distruse sau grav avariate, iar infrastructura critică – de la rețele energetice la spitale și școli – a fost afectată în mod repetat. Războiul a a provocat pierderi umane uriașe. În cei patru ani de conflict, Ucraina a pierdut controlul asupra unor teritorii. Cu toate acestea, armata ucraineană a reușit să recâștige o parte dintre zonele ocupate, în special în urma contraofensivelor susținute cu ajutor militar și financiar din partea aliaților occidentali.
Acum 12 ore
22:00
Oana Țoiu, mesaj de la Bruxelles: Trupele ruse trebuie să fie retrase din Transnistria # TVR Moldova
Ministrul de Externe al României a reafirmat sprijinul României pentru demersul Republicii Moldova de a obține retragerea trupelor ruse din regiunea separatistă Transnistria. Oana Țoiu susține că a avut mai multe discuții pe această temă cu oficialii de la Chișinău, potrivit Euronews.ro.
21:30
Ce se întâmplă cu contractul cu Gazprom? Strategia Chișinăului pentru a scăpa de litigii inutile # TVR Moldova
Contractul semnat între Moldovagaz și Gazprom este valabil până în octombrie 2026, a precizat șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV, dar în prezent nu există posibilități tehnice pentru a relua livrările de gaze din Rusia. În același timp, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a spus că rezilierea acestui contract ar duce la litigii în instanță și, din acest considerent, Republica Moldova îl ține în vigoare, preferând să lase domeniul furnizărilor în competența Energocom. Problemele legate de reluarea furnizărilor gazelor rusești sunt însă legate de pretinsele datorii pentru malul drept al Nistrului pe care le pretinde Gazprom - 709 milioane de dolari.
Acum 24 ore
20:10
Companiile din Moldova vor primi ajutor de stat pentru extinderea pe piețele internaționale # TVR Moldova
Antreprenorii din Republica Moldova vor fi ajutați de stat să-şi exporte produsele sau serviciile pe pieţele internaţionale. Companiile vor primi sprijin pentru diverse activități, în funcție de necesitățile fiecăreia, prin intermediul Programului "BRIDGE EXPORT", lansat astăzi la Guvern. Programul va fi implementat timp de trei ani și are o valoare totală de 60 de milioane de lei.
19:20
Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, prins beat la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2026, a fost dat afară din sistemul procuraturii în urma unei decizii luate pe 20 februarie de Colegiul de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).
19:10
În Chișinău, drumurile recent reparate sunt din nou acoperite de gropi. Primăria anunță plombări # TVR Moldova
Mai multe străzi din Chişinău, unele recent reparate, au devenit impracticabile, din cauza gropilor care au părut în urma ninsorilor şi a gheţuşului din ultimele săptămâni. Este dezastru şi pe strada Bucovinei. Şoferii abia reuşesc să ocolească craterele de pe carosabil, iar uneori sunt nevoiţi să intre pe contrasens pentru ca să nu-şi strice maşinile. Autorităţile municipale susţin că deja au început plombarea gropilor.
18:40
„Nicio oră”. Jurnalista de la Tiraspol, racolată să participe la omoruri în Ucraina e în libertate # TVR Moldova
Alina Bondarenko, fostă corespondentă a companiei de radio și televiziune a regimului de la Tiraspol, reținută în Ucraina, a publicat un mesaj video în care anunță că este în libertate, potrivit Zona de Securitate. Ea este una dintre cele șapte persoane reținute petru presupusă implicare în organizarea asasinării unor persoane publice în Ucraina la comanda serviciilor secrete rusești.
18:40
„Totul este frumos, dar fără probe”: Cum a fost furat miliardul în versiunea lui Vladimir Plahotniuc # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc a fost audiat astăzi în dosarul „Frauda bancară" în care este acuzat că ar fi organizat și coordonat o grupare criminală, dar şi scheme de spălare de bani sau escrocherii. Fostul lider al Partidul Democrat din Moldova a adus la ședință mai multe diagrame, susținând că procesul se desfășoară cu încălcări procedurale. Procurorii susţin însă că inculpatul și-a prezentat propria versiune privind dispariţia miliardului de dolari din cele trei banci, dar nu a oferit detalii despre tranzacțiile efectuate în interesul companiilor al căror beneficiar era, potrivit probelor.
18:10
Ucraina a recucerit circa 400 de kilometri pătrați și opt așezări de la sfârșitul lunii ianuarie # TVR Moldova
Ucraina a recăpătat de la sfârşitul lunii ianuarie controlul asupra a circa 400 de kilometri pătraţi de teritoriu, inclusiv a opt aşezări, pe o secţiune din partea de sud a frontului, a afirmat luni comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, scrie TVRInfo.ro.
17:50
11 ani de închisoare pentru un bărbat în vârstă de 77 de ani, care a violat o fată de şapte ani. Vă atenționăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc în luna mai 2024, într-un sat din centrul Republicii Moldova.
17:40
Chiar dacă e abia început de săptămână, o vacanţă e doar binevenită. Despre călătoriile accesibile și escapadele romantice, potrivite pentru Dragobete și 8 Martie, a vorbit Alex Filipschi, directorul unei agenţii de turism în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR MOLDOVA.
17:20
Curtea de Conturi a depistat la Chişinău Arena pierderi de aproape 40 de milioane de lei # TVR Moldova
În 2024, Chişinău Arena a fost ineficientă şi a produs pierderi de aproape 40 de milioane de lei. Este constatarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova în urma auditului privind gestionarea complexului. Potrivit raportului, au fost depistate mai multe abateri - achiziţii de bunuri efectuate neconform, prime salariale fără acte administrative şi lipsa unei inventarieri a patrimoniului, în valoare de peste un milliard de lei. În replică, administraţia a precizat că Arena Chişinău este un complex foarte costisitor şi nu doar un generator de venituri.
17:10
Violență împotriva personalului medical: Două echipe de urgență, atacate în Chișinău și Nisporeni # TVR Moldova
Două echipe de asistență medicală de urgență au fost agresate în timpul intervențiilor. Incidentele au avut loc în weekendul care a trecut, în raionul Nisporeni și în municipiul Chișinău. Personalul medical a fost lovit şi ameninţat cu un topor de persoane aflate în stare de ebrietate pe care încerca să le ajute.
17:10
În 2024, Chişinău Arena a fost ineficientă şi a produs pierderi de aproape 40 de milioane de lei. Este constatarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova în urma auditului privind gestionarea complexului. Potrivit raportului, au fost depistate mai multe abateri - achiziţii de bunuri efectuate neconform, prime salariale fără acte administrative şi lipsa unei inventarieri a patrimoniului, în valoare de peste un milliard de lei. În replică, administraţia a precizat că Arena Chişinău este un complex foarte costisitor şi nu doar un generator de venituri.
17:00
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, epicentrul activităților sportive din Republica Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul Programului „Capitala Sportului”. Pentru implementarea acestuia, Ministerul Educației și Cercetării va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei. Resursele vor fi utilizate pentru organizarea unui calendar complex de activități sportive și culturale, destinate tuturor categoriilor de vârstă, cu accent pe incluziune, participare și dezvoltare durabilă.
16:40
A început Postul Paștelui: Biserica ne îndeamnă la rugăciune, iertare și întărirea voinței # TVR Moldova
Începând de astăzi, creștinii ortodocși intră în Postul Paștelui. Acesta este cel mai lung și mai aspru dintre toate posturile, pentru că ne pregătește pentru cea mai importantă sărbătoare, Învierea Domnului. Sunt 40 de zile, ce amintesc de perioada de post pe care a ținut-o Mântuitorul Iisus Hristos, după Botezul Său în Iordan.
16:10
Se împlinesc patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, iar mii de oameni şi-au găsit sfârşitul în bombardamentele care lovesc oraşe şi civili. În ciuda negocierilor pentru un acord între cele două părţi, pacea este încă departe. Iar ucrainenii trăiesc în continuare coşmarul războiului. Atacurile ruşilor i-au lăsat în beznă şi ger. Suntem acum în legătură directă cu Alexandru Costache, care se află în Kiev. Alexandru, ai fost de zeci de ori în ultimii ani în zona de conflict, cum ţi se pare acum situaţia, ce spun locuitorii cu care ai stat de vorbă?
15:50
Alexei Gherțescu și-a dat demisia din funcția de președinte al Consiliului Concurenței pe 20 februarie, la trei zile după ce a fost audiat în Comisia parlamentară pentru integrare europeană. Mai mulți deputați au criticat ritmul lent de aplicare a Programului Național de Aderare la UE în domeniul concurenței, instituția respectivă plasându-se pe ultimul loc între toate autoritățile statului.
15:10
Dacă Rusia vrea ca Ucraina să-și reducă efectivele militare, atunci trebuie să își retragă trupele din fostele republici sovietice - inclusiv din regiunea transnistreană. Este o idee avansată de șefa diplomației europene - și vine în contextul în care România a susținut constant, încă din anii 90, că cei aproximativ două mii de militari ruși trebuie să plece din stanga Nistrului.
14:40
Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles, în Consiliul Afaceri Externe, într-un moment cu puternică încărcătură simbolică, în ajunul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei. Pe agendă: sprijinul militar și financiar pentru Kiev, garanțiile de securitate și adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Însă unitatea europeană este pusă din nou la încercare, după ce Ungaria a anunțat că ar putea bloca atât noile sancțiuni, cât și împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. De la Bruxelles, trimisul special TVR MOLDOVA Carina Muller ne oferă detalii.
13:30
Ministerul Culturii caută soluții pentru conflictul din Dereneu: „Referendumul este riscant” # TVR Moldova
Conflictul bisericesc din Dereneu rămâne o provocare pentru autorități. Secretarul de stat al Ministerului Culturii a declarat la TV8 că libertatea credinței, garantată constituțional, este punctul de plecare în gestionarea disputei dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei.
13:10
Rolul lui Stoianoglo în grațierea lui Șepeli, suspect în planificarea omorurilor în Ucraina # TVR Moldova
Președinția a precizat luni că grațierea lui Nicolae Șepeli a fost acordată la solicitarea Procuraturii Generale depusă în 2021, în timpul mandatului lui Alexandr Stoianoglo, care a susținut că inculpatul și alte persoane condamnate în Rusia ar fi fost victime ale traficului de ființe umane. Acum un an, deputatul Lilian Carp, l-a acuzat pe Alexandr Stoianoglo că ar fi cerut ilegal, în 2021, grațierea unui grup de persoane, condamnate pentru transportarea drogurilor în Rusia.
13:00
„Profit ilicit”. Trei străini, reținuți în timp ce încercau să vândă un automobil de lux închiriat # TVR Moldova
Trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, au fost reținuți în flagrant în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de marcă BMW, evaluat la aproximativ 100.000 de euro, în Chișinău, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).
12:10
Zelenski: Putin „a început Al Treilea Război Mondial”. Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri # TVR Moldova
Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 23 februarie într-un interviu acordat BBC că președintele rus Vladimir Putin a declanșat efectiv un Al Treilea Război Mondial de facto, avertizând că doar o presiune militară și economică susținută poate preveni o escaladare suplimentară.
11:50
Cine răspunde pentru grațierea lui Șepeli? Săgeți între Olesea Stamate și Doina Gherman # TVR Moldova
Schimb de săgeți între Olesea Stamate și Doina Gherman după dezvăluirile din dosarul privind organizarea unor asasinate în Ucraina, în care principalul suspect este Nicolae Șepeli, persoană grațiată în 2022 de președinta Maia Sandu. Potrivit investigației, Șepeli ar fi recrutat zece persoane pentru a organiza asasinarea a peste cinci persoane din Ucraina, inclusiv șefi de întreprinderi, ofițeri ucraineni și jurnalistul Dmitri Gordon.
11:40
Un străin a fost prins la frontieră cu peste 18 mii de euro nedeclarați, pe ruta Chișinău–Dubai # TVR Moldova
Un străin, în vârstă de 49 de ani, a încercat să plece în Dubai cu 18.600 de euro, fără a-i declara polițiștilor de frontieră.
11:30
Cinci persoane au fost reținute în urma descinderilor Centrului Național Anticorupție și Procuraturii municipiului Bălți, luni dimineață, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură în centrul, nordul și sudul Republicii Moldova, precum și la sediul unui operator economic.
10:40
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat luni dimineață, 23 februarie, în instanţa de judecată pentru a depune declaraţii. Inculpatul a obținut dreptul să vorbească de la tribună și să facă mărturii, cu foi A1, pe care să fie prezentate scheme și diagrame.
10:30
Plahotniuc vorbește în fața magistraților: „Îmi demonstrez nevinovăția pe fiecare element” # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat luni dimineață, 23 februarie, în instanţa de judecată pentru a depune declaraţii. Inculpatul a obținut dreptul să vorbească de la tribună și să facă mărturii, cu foi A1, pe care să fie prezentate scheme și diagrame.
10:10
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe pe 25 februarie hotărârea privind trecerea la ora de vară, menținând sistemul actual de schimbare sezonieră a orei, în concordanță cu practica statelor membre ale Uniunii Europene. Potrivit proiectului, ora de vară va începe în ultima duminică din luna martie, la ora 03:00, când ceasurile vor fi date înainte și va deveni ora 04:00.
10:00
Descinderi ample în mai multe raioane în cazul unor delapidări din banii pentru drumuri și apeducte # TVR Moldova
CNA desfășoară percheziții în mai multe primării din centrul, nordul și sudul Republicii Moldova și la un operator economic în contextul unor investigații legate de delapidarea fondurilor naționale și externe destinate infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și canalizare.
Ieri
09:20
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în Republica Moldova se află pe masa senatorilor români, a declarat vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, pentru MOLDPRES.
09:00
Cum explică Președinția grațierea lui Șepeli, principalul suspect în cazul omorurilor din Ucraina? # TVR Moldova
Nicolae Șepeli este principalul suspect într-un dosar ce vizează organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina. În acest context, Președinția Republicii Moldova a oferit explicații referitoare la acordarea grațierii în cazul său, precum și la decizia ulterioară de revocare a decretului.
08:10
„Privat de libertate la comandă”: Constantin Țuțu a contestat sentința sa de condamnare # TVR Moldova
Constantin Țuțu a anunțat pe pagina sa de Facebook că a contestat sentința sa de condamnare la Curtea de Apel Centru, calificând hotărârea drept „abuzivă" și contrară realității faptice. Fostul deputat susține că instanța de fond nu ar fi examinat în mod obiectiv probele prezentate de apărare.
22 februarie 2026
21:10
Valorile tradiționale și istoria sudului Basarabiei au fost readuse în prim-plan la lansarea cărții „Vocea Sudului”, eveniment găzduit ieri de Biblioteca „B. P. Hașdeu” din Chișinău. Volumul cuprinde amintiri și mărturii ce conservă folclorul și memoria unei regiuni bogate în tradiții.
20:10
Peste 70 de copii au participat la cea de-a cincea ediție a Festivalului de poezie „Grigore Vieru”, găzduit de liceul cu predare în limba română din comuna Ostrița, regiunea Cernăuți. Participanții au recitat din opera marelui poet, versuri despre mamă, limbă, patrie și copilărie.
19:40
Complexul Turistic „Valul lui Traian” din orașul Leova prinde contur. Cele zece spații de cazare în corturi tip sferă au fost deja instalate. Proiectul, în valoare de aproape 16 milioane de lei, are drept scop promovarea patrimoniului natural și istoric al zonei, precum și stimularea economiei locale.
19:10
Aproape 3 mii de cetățeni aflați în România, în imediata apropiere a frontierei cu Republica Moldova, au fost preluați, în ultimii opt ani, de rețeaua Serviciului Unic de Urgență 112 din Chișinău. Din cauza poziționării la graniță, apelurile acestora au fost direcționate automat către sistemul din Republica Moldova. Prin mecanismul de cooperare transfrontalieră, datele au fost transmise rapid autorităților din România.
18:40
De mâine începe Postul Paștelui, o perioadă de șapte săptămâni în care credincioșii se abțin de la alimentele de origine animală și se pregătesc spiritual pentru Învierea Domnului. Nutriționiștii recomandă o dietă bazată pe fructe și legume, iar Biserica reamintește că postul nu este dedicat doar trupului, ci și sufletului.
18:00
Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit la Casa Albă, la Washington, tradiționala cină dedicată guvernatorilor americani, un eveniment care reunește lideri politici și invitați speciali din mediul cultural. Printre artiștii prezenți s-a numărat și violonista de origine moldoveană Rusanda Panfili, stabilită în Austria.
17:10
Moscova reacționează la declarațiile oficialilor estoni privind posibila găzduire de armament nuclear al NATO. Kremlinul susține că nu amenință statele europene, dar avertizează că va răspunde dacă securitatea Federației Ruse va fi afectată.
16:10
În gospodăria familiei Cotorobai, din satul Țânțăreni, porumbeii sunt crescuți și alintați precum cele mai îndrăgite animale de companie. Deși sunt cam năzbâtioși, stăpânii spun că le place să-i îngrijească.
15:10
Pierre Sablé, un francez în vârstă de 91 de ani, a devenit din nou tată, după ce soția sa, Aïcha, a adus pe lume o fetiță în urmă cu șase luni. Cea mai mare fiică a sa are 60 de ani. Informațiile au fost publicate de L’Indépendant și preluate de ladepeche.fr.
14:10
Fotografa Irina Spinei și-a descoperit pasiunea pentru arta fotografică în momentul în care a devenit mamă pentru prima dată. Atunci a înțeles cât de important este să păstrezi amintirile în fotografii. Mai multe despre această pasiune aflăm din reportajul realizat de reporterul Svetlana Naforniță, difuzat în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, la TVR Moldova.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.