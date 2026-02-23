Restaurarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt” – noua dispută dintre Primărie și Ministerul Culturii. „Ei propun să le facem mofturile și să transformăm grădina în Grădina din granit din municipiului Chișinău”

12:30

Acum un an și jumătate, la Trebujeni, Orhei, un profesor de educație fizică de la gimnaziul din sat a agresat un copil de 13 ani. Motivul? Copilul agresat ar fi avut un conflict cu fiul profesorului, după care tatăl-profesor a decis să pună la punct copilul care intrase în conflict cu fiul său. „Ancheta a...