„Efect imediat”: Trump s-a răzgândit în privința taxei vamale globale de 10% și a decis majorarea la 15%

12:30

Cinci minori, cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, sunt documentați de Poliție pentru că ar fi furat o mașină de marca Vaz, după care ar fi abandonat-o. Inspectoratul General al Poliției a anunțat că cinci minori, cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, domiciliați în municipiul Chișinău, sunt documentați de polițiști, fiind...