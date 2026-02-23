AUDIO/ „Tu i-ai dat lui Sașa numa 3000”. Detalii despre perchezițiile efectuate în mai multe primării, într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură. Cinci persoane reținute

18:10

Trei dintre suspecții reținuți în dosarul tentativelor de asasinate în Ucraina au fost trimiși în arest, după ce magistrații de la Judecătoria Ciocana au admis demersurile procurorilor de la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. Cei vizați sunt bărbatul care i-ar fi convins pe mai mulți învinuiți (dintre care 7 reținuți în Ucraina)...