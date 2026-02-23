Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, și-a depus demisia

10:00

Cum sunt tratate în R. Moldova persoanele cu probleme de sănătate mintală? Cum se descurcă familiile acestora? Ce șanse de vindecare și reabilitate există? De ce spitalele de psihiatrie devin adevărate sperietori pentru pacienți? Sunt doar o parte dintre întrebările care îi frământă pe cei afectați de astfel de probleme. Am încercat să aflăm răspunsuri...