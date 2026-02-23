Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, și-a depus demisia
Ziarul de Garda, 23 februarie 2026 15:00
Alexei Gherțescu demisionează din funcția de președinte al Consiliului Concurenței, funcție pe care o deținea din 2022. Cererea de demisie urmează să fie examinată și aprobată de Legislativ. Alexei Gherțescu a confirmat pentru ZdG că a depus cererea de demisie din funcția de președinte al Consiliului Concurenței pe 20 februarie 2026. Acesta a mai adăugat...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
15:00
Alexei Gherțescu demisionează din funcția de președinte al Consiliului Concurenței, funcție pe care o deținea din 2022. Cererea de demisie urmează să fie examinată și aprobată de Legislativ. Alexei Gherțescu a confirmat pentru ZdG că a depus cererea de demisie din funcția de președinte al Consiliului Concurenței pe 20 februarie 2026. Acesta a mai adăugat...
Acum 2 ore
14:10
Două echipe AMU, agresate în timpul intervențiilor. O tânără a încercat să lovească asistentul medical cu un topor # Ziarul de Garda
Două cazuri de agresiune asupra echipelor de asistență medicală urgentă, produse în timpul deservirii solicitărilor, au fost înregistrate pe 21 februarie, conform Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Potrivit reprezentanților, unul din cazuri a avut loc într-o localitate din raionul Nisporeni și altul în Chișinău. Potrivit mesajului publicat de CNAMUP, primul incident a...
Acum 4 ore
12:50
Procurorul din Glodeni, Ion Crișciuc, care ar fi fost prins beat la volan, sancționat disciplinar cu eliberarea din funcție # Ziarul de Garda
Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost depistat în stare de ebrietate la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2026, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată pe 20 februarie de Colegiul de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Am încercat...
12:40
Trei cetățeni străini, reținuți în timp ce ar fi încercat să vândă un automobil de lux pe care îl închiriaseră # Ziarul de Garda
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au reținut în flagrant trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, în timp ce ar fi încercat să comercializeze fraudulos un automobil de lux în Chișinău, conform unui comunicat de presă. Potrivit materialelor...
12:20
LIVE TEXT/ Morți și răniți la Odesa: printre victime este o tânără de 20 de ani. Atac ucrainean la o stație de pompare a petrolului din Tatarstan. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:15 În noaptea de 23 februarie, trupele ruse au atacat regiunea Odesa cu drone. În urma loviturilor, o tânără de 20 de ani și un bărbat de aproximativ 45 de ani au murit. Informațiile au fost comunicate de șeful administrației militare regionale, Oleh Kiper, și de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al...
11:50
Percheziții într-un hotel din capitală, în cadrul unui dosar de trafic de droguri: trei persoane, care ar fi avut rol de curieri, au fost arestate # Ziarul de Garda
Trei persoane au fost arestate în cadrul unei cauze penale privind traficul ilicit de droguri, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP) în dimineața zilei de luni, 23 februarie. Conform unui comunicat de presă, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire...
11:40
AUDIO/ „Tu i-ai dat lui Sașa numa 3000”. Detalii despre perchezițiile efectuate în mai multe primării, într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură. Cinci persoane reținute # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți informează despre desfășurarea unor acțiuni ample de urmărire într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Organele de drept au efectuat percheziții și ridicări de acte în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum...
11:30
Ceban anunță lucrări „masive” de reparație a drumurilor. Acesta compară drumurile din Chișinău cu cele din București # Ziarul de Garda
Serviciile municipale vor demara, începând din această săptămână, lucrări „masive” de reparație a drumurilor deteriorate din capitală, a anunțat primarul general Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 23 februarie. În același context, edilul a făcut referire și la starea unor drumuri din București: „A ajuns să arate ca drumurile nereparate de...
Acum 6 ore
11:20
DOC/ „De doi ani caută oameni prin dulapuri… O bate cu orice îi nimerește sub mână”. Un bărbat din Uzbekistan, condamnat la închisoare pentru violență domestică și încălcarea ordonanței de protecție. Detalii din sentință # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru violență în familie și neexecutarea măsurilor stabilite prin ordonanță de protecție. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău pe 6 februarie 2026. Conform sentinței consultate de Ziarul de Gardă,...
10:20
Plahotniuc, mărturii în fața instanței. Și-a început discursul cu acuzații la adresa guvernării # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc a compărut în fața instanție, luni, 23 februarie 2026, pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”. Plahotniuc acuză „intervenții politice”, menționând că dosarul său este unul politic. „Am fost introdus în acest dosar de către clasa politică, pentru a sustrage atenția de la nereușitele guvernării vremurilor bune. Guvernarea politică a făcut declarații...
09:50
Membrii Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează o vizită în R. Moldova # Ziarul de Garda
O delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează, în perioada 23–25 februarie, o vizită în R. Moldova. Delegația este condusă de președintele Comitetului pentru afaceri externe, Remigijus Motuzas. Parlamentarii lituanieni vor avea întrevederi cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, se spune într-un comunicat al Parlamentului....
09:40
ULTIMA ORĂ/ Delapidarea banilor, inclusiv a celor europeni, destinați drumurilor și apeductelor, în atenția CNA. Percheziții la mai multe primării # Ziarul de Garda
La mai multe primării din raioanele Căușeni, Sîngerei, Soroca, Șoldănești, Edineț, Taraclia, Strășeni și Glodeni au loc percheziții și ridicări de acte, într-un dosar ce vizează suspiciuni de delapidare a fondurilor „naționale și externe” destinate proiectelor de infrastructură. Anunțul a fost făcut de Centrul Național Anticorupție (CNA) în dimineața zilei de luni, 23 februarie. Potrivit...
Acum 8 ore
09:00
Grațierea lui Nicolai Șepeli, suspectat de organizarea tentativei de asasinat a unor persoane publice din Ucraina, acordată la solicitarea Procuraturii pe baza statutului de victimă a traficului de persoane # Ziarul de Garda
Președinția susține că grațierea lui Nicolai Șepeli, suspectat de organizarea tentativei de asasinat a unor persoane publice din Ucraina, acordată în 2022, a fost decisă „în baza demersurilor Procuraturii Generale” și a concluziilor Comisiei de profil, care l-a considerat victimă a traficului de ființe umane. Decretul a fost revocat în februarie 2026 după ce autoritățile...
08:10
LIVE TEXT/ Zelenski a declarat că Putin a declanșat deja cel de-al Treilea Război Mondial. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:07 Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declanșat deja, de facto, cel de-al Treilea Război Mondial, iar oprirea acestuia este posibilă doar prin presiuni militare și economice. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat BBC. Potrivit lui Zelenski, războiul mondial nu a escaladat într-o fază pe deplin...
Acum 24 ore
17:50
Fără acces la rețele de socializare pentru copiii sub 15 ani și fără telefon în timpul programului școlar. Proiect de lege depus în Parlamentul României # Ziarul de Garda
Tinerii sub 15 ani nu ar avea voie să aibă conturi de rețele sociale, iar conturile deja existente sub această limită de vârstă să fie suspendate, prevede un proiect de lege pentru protecţia minorilor împotriva riscurilor utilizării rețelelor sociale, depus în Parlamentul României. În plus, telefonul să fie interzis în timpul programului școlar, mai precizează inițiatorii...
17:10
În 2025, principalele surse de import ale medicamentelor ajunse pe piața farmaceutică din R. Moldova sunt Germania, România, Slovenia, Ungaria și Turcia. Totalul de medicamente importate în R. Moldova, constituind 92,9%, cu 1,3% mai mult decât în 2024, procentul de producție autohtonă fiind în descreștere. Printre producătorii locale se numără SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Farmaprim...
16:20
Condamnat la 8 ani de închisoare, ex-deputatul Constantin Țuțu contestă sentința. Acuzații din Penitenciar: „imixtiune și influențe externe” în proces # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, găsit vinovat pentru escrocherie și trafic de influență și condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, contestă sentința. Printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Țuțu, deținut în Penitenciarul nr. 13 din capitală, acuză „imixtiune și influențe externe” în procesul său. Sentința a fost contestată și de Procuratura...
16:10
Moldova, Ucraina și România, împotriva amenințărilor cibernetice. A fost înființată Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # Ziarul de Garda
Moldova, Ucraina și România au semnat vineri, 20 februarie 2026, un Memorandum trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și hibride, a anunțat, printr-un comunicat, Agenția pentru Securitate Cibernetică. Memorandumul a fost semnat în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică de la Kiev 2026,...
15:30
Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională. Moldova, Ucraina și România, aliniate împotriva amenințărilor cibernetice # Ziarul de Garda
Moldova, Ucraina și România au semnat vineri, 20 februarie 2026, un Memorandum trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și hibride, a anunțat, printr-un comunicat, Agenția pentru Securitate Cibernetică. Memorandumul a fost semnat, în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică de la Kiev 2026,...
Ieri
14:40
Substanțe cu aspect similar cocainei și mefedronei, ridicate dintr-un apartament din capitală. Cinci persoane reținute # Ziarul de Garda
Cinci persoane au fost reținute în noapte de 21 spre 22 februarie 2022, ca urmare a unor percheziții efectuate într-un apartament din capitală, de unde oamenii legii au ridicat substanțe cu aspect similar cocainei și mefedronei, potrivit unui comunicat. Acțiunile au fost realizate de olițiștii și procurorii sectorului Botanica, în comun cu angajații Direcției de...
14:10
Fina de 21 de ani a lui Vladimir Putin preia conducerea unor firme cu active de 32 de milioane de euro # Ziarul de Garda
Daria Marchenko, fiica fostului deputat ucrainean Viktor Medvedciuk și fina lui Vladimir Putin, a devenit, începând cu 13 februarie, director general al companiilor Rad-Ev și Almirida Investments, conform datelor kontur.focus, anunță publicația rusă independentă Verstka Media, potrivit Libertatea. La sfârșitul anului 2024, aceste firme funcționau pe pierdere: Rad-Ev a înregistrat pierderi de 780.000 de euro...
14:00
LIVE TEXT/ Poliția ucraineană a reținut presupusul autor al atacului terorist din Liov. Război în Ucraina, ziua 1460 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:50 Poliția ucraineană a anunțat că a fost reținut presupusul autor al unui atac, considerat a fi terorist, la Lvov, informează BBC. Potrivit primarului orașului, Andrei Sadovoi, persoana reținută este cetățeană ucraineană. UPDATE 11:00 O polițistă a fost ucisă și peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist,...
12:50
„Krîșa” de la Biroul vamal Centru. 2,4 milioane de lei pentru „servicii” de urgentare a procesului de vămuire a mărfurilor. Mărturiile celei care intermedia coruperea # Ziarul de Garda
50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă importată, aceasta reprezintă „taxa” de facilitare și urgentare a procesului de vămuire a mărfurilor prin Punctul vamal Căușeni. Astfel, circa 135 de mii de dolari SUA (echivalentul a 2,4 milioane de lei) au fost transmiși brokerului vamal Anastasiei Arșinova, pentru achitarea „serviciilor” de facilitare și urgentare...
11:50
Când culorile sărbătorilor de iarnă se sting, iar clinchetul clopoțeilor și vocile colindătorilor sunt puse pe pauză, înțelegem că vine primăvara. Acest schimb de anotimpuri aduce inspirație și multă speranță celor pasionați de muzică, iar acest lucru îl confirmă și Ion Migalatiev, interpret de muzică populară, conducător artistic al Ansamblului „Ștefăneii”. Dragostea de folclor sau...
11:10
LIVE TEXT/ Două bombe artizanale au explodat lângă un centru comercial din Liov. O polițistă a murit. Război în Ucraina, ziua 1460 # Ziarul de Garda
O polițistă a fost ucisă și peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din orașul ucrainean Liov, a informat primarul localității, Andrii Sadovii, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, în zonă a fost auzită...
10:10
VIDEO/ Ce facem cu raioanele? Se lichidează satele? Cui îi trebuie reforma teritorial-administrativă? Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, a explicat în cadrul Podcast ZdCe ce prevede reforma administrativă pe care guvernarea își propune s-o realizeze. El răspunde la întrebări legate de reducerea numărului de primării și a numărului de raioane, la acuzațiile precum că ar urma să fie lichidate satele și clarifică ce competențe administrative și financiare...
09:50
Patriarhul Kirill, care a binecuvântat războiul Rusiei în Ucraina, l-a binecuvântat și pe Krasnoselski # Ziarul de Garda
Joi, 19 februarie 2026, liderul regimului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a primit Ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse al binecredinciosului cneaz Daniil al Moscovei, gradul II. Distincția i-a fost acordată de Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii Kirill și înmânată de mitropolitul Tiraspolului și Dubăsarilor Savva. În 2008, Krasnoselski, fiind șeful așa-numitului MAI, a mai primit...
09:30
În noaptea de 20 spre 21 februarie 2026, polițiștii din Chișinău au desfășurat o razie antidrog în mai multe localuri, soldată cu trei procese penale, persoanele vizate fiind reținute, și 19 procese contravenționale, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției. Potrivit comunicatului, acțiunile au fost desfășurate în baza unor informații operative, în contextul intensificării...
07:50
Atenție! Un nou proiect cinematografic face ca orarul circulației transportului public din Chișinău să suporte schimbări astăzi, 22 februarie # Ziarul de Garda
Regia Transport Electric (RTEC) anunță despre schimbări în orarul circulației transportului public din centrul Chișinăului, astăzi, în intervalul 08.00-13.00. Chișinăuenii și oaspeții capitalei sunt inforați că transportul public va fi redirecționat după cum urmează: Pe data de 22.02.2026, între orele 08:00 – 13:00 (pe perioade de 5-10 min în timpul filmării dublelor), str. Mihail Kogălniceanu,...
21 februarie 2026
20:40
Expert britanic în securitate: Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul # Ziarul de Garda
Rusia construiește o structură militară în afara Ministerului Apărării, care ar putea funcționa ca o forță loială direct președintelui Vladimir Putin, susține un expert în securitate, cu referire la un decret recent al Kremlinului, care consolidează rolul Gărzii Naționale (Rosgvardia), transformând-o într-o posibilă „forță paralelă” menită să protejeze regimul în cazul unor amenințări interne. „Structura...
20:10
„Efect imediat”: Trump s-a răzgândit în privința taxei vamale globale de 10% și a decis majorarea la 15% # Ziarul de Garda
La doar o zi după ce Curtea Supremă a SUA a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situaţiile de urgenţă economică, președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, relatează Reuters. În urma deciziei Curţii Supreme, Trump...
18:30
30 de zile de arest pentru un participant al grupării criminale care pregătea asasinate în Ucraina # Ziarul de Garda
30 de zile de arest preventiv pentru cea de-a cincea persoană, reținută vineri, 20 februarie, pentru implicare în pregătirea asasinatelor în Ucraina. Decizia a fost pronunțată pe 21 februarie, de Judecătoria Chișinău. Suspectul are vârsta de 30 de ani și este din Bălți, având în ultima perioadă domiciliul în municipiul Chișinău. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea...
17:50
Un atac rusesc asupra regiunii Harkov a ucis doi ofițeri de poliție sâmbătă, 21 februarie, în timpul unei evacuări în satul Seredni Burlîk, în timp ce Moscova și Kievul continuă să facă schimb de atacuri, scrie aljazeera.com. Șeful administrației regionale din Harkov, Oleh Syniehubov, a raportat că orașul și 10 zone populate au fost supuse...
16:40
Premierul Slovaciei amenință cu sistarea furnizării de energie electrică de urgență către Ucraina # Ziarul de Garda
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că, dacă Ucraina nu va relua luni livrările de petrol către țara sa, va cere companiilor slovace relevante să întrerupă furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, informează TVPWorld. Pe 19 februarie, Slovacia a anunțat oprirea livrărilor de motorină către Ucraina din cauza întreruperilor în aprovizionarea cu țiței...
16:00
După ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a confirmat, acum două zile, înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în R. Moldova, mai mulți cititori ZdG ne-au întrebat cum poate fi identificată la timp această infecție, care sunt simptomele și ce ar trebui să întreprindă neîntârzit, atunci când apr...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) semnalează existența ofertelor de investiții care promit câștiguri rapide și sigure, promovate în special prin intermediul rețelelor sociale, al mesajelor sau al apelurilor telefonice. „Astfel de scheme sunt întâlnite la nivel global, fiind utilizate, fără autorizare, denumiri, logo-uri sau imagini ale unor instituții, companii cunoscute ori persoane publice, pentru a...
14:20
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlament. Inițiativa legislativă este promovată la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, și are drept scop fortificarea securității judecătorilor. „Securitatea judecătorului reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea independenței şi imparțialității actului de...
14:10
Pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Patru ani de frică, durere și pierderi, dar și patru ani de curaj, solidaritate și demnitate umană. În această zi de o încărcătură emoțională profundă, va avea loc premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, realizat de jurnaliștii Viorica...
13:30
Trei candidați participă la alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova. Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității a anunțat că alegerile noului rector vor avea loc pe 3 martie. Pentru funcția de rector al USM candidează Florentin Paladi, profesor universitar, departamentul Fizica Teoretică „Prof. lu.E. Perlin”, cercetător științific principal. În...
13:00
Din 2027, UE impune o limită de 10 mii de euro pentru plățile în numerar în toate statele membre # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din Regulamentul privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre cel târziu până în vara anului 2027. Decizia vine într-un context în care plățile digitale sunt tot...
12:30
Cititorul de gardă/ Când un copil este bătut, iar familia acuză că nu i s-a făcut dreptate # Ziarul de Garda
Acum un an și jumătate, la Trebujeni, Orhei, un profesor de educație fizică de la gimnaziul din sat a agresat un copil de 13 ani. Motivul? Copilul agresat ar fi avut un conflict cu fiul profesorului, după care tatăl-profesor a decis să pună la punct copilul care intrase în conflict cu fiul său. „Ancheta a...
12:00
Ucrainenii au atacat o uzină din Rusia, producătoare de rachete Iskander şi Topol M # Ziarul de Garda
Guvernatorul îndepărtatei regiuni Udmurtia, din sudul Rusiei, a declarat sâmbătă dimineaţă că drone ucrainene au avariat un obiectiv în regiunea sa, relatează Reuters. Bloguri militare ucrainene neoficiale au transmis că este vorba de uzina din Votkinsk, situată la 1.400 km de frontiera cu Ucraina, care produce rachete Iskander şi Topol M, potrivit Agerpres, citat de...
11:30
AVERTISMENT: Fraude investiționale care utilizează imaginea unor personalități publice # Ziarul de Garda
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea, în mediul online și pe rețelele de socializare, a unor materialepublicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (ex. Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.), pentru a promova pretinse...
11:10
Ziua Internațională a Justiției Sociale: cât de echitabil este accesul la justiție pentru toți cetățenii R. Moldova? # Ziarul de Garda
Tradițional, la 20 februarie, este marcată Ziua Internațională a Justiției Sociale, o zi dedicată promovării echității, solidarității și respectării drepturilor fundamentale ale fiecărei persoane. Această zi readuce în atenția publică necesitatea combaterii discriminării, reducerii inegalităților sociale și consolidării unor sisteme juridice care să protejeze persoanele vulnerabile. Cu această ocazie, ZdG a discutat cu experți din...
10:30
După ce, pe 18 februarie, Curtea Constituțională a României a aprobat legea pensiilor magistraților propusă de Guvern, acest fapt însemnând că ea poate fi aplicată, pentru că este constituțională, un grup de magistrați au decis să conteste această decizie a înaltei curți. Magistrații i-au cerut lui Nicușor Dan să retrimită legea în Parlament. Exact acest...
10:00
„Am văzut mii de oameni care au ajuns în sistem în momente de criză profundă și care, cu tratament și suport adecvat, și-au recâștigat funcționalitatea, autonomia și demnitatea” # Ziarul de Garda
Cum sunt tratate în R. Moldova persoanele cu probleme de sănătate mintală? Cum se descurcă familiile acestora? Ce șanse de vindecare și reabilitate există? De ce spitalele de psihiatrie devin adevărate sperietori pentru pacienți? Sunt doar o parte dintre întrebările care îi frământă pe cei afectați de astfel de probleme. Am încercat să aflăm răspunsuri...
09:00
Ziua Internațională a Limbii Materne: 43% din cele 6000 de limbi vorbite în lume sunt pe cale de dispariție # Ziarul de Garda
Ziua internaţională a Limbii Materne este marcată anual, la 21 februarie, după ce a fost celebrată pentru prima dată de ONU în anul 2000. Scopul acestui eveniment este de a promova diversitatea culturală şi lingvistică din întreaga lume. Potrivit ONU, data aleasă aminteşte de studenții care și-au pierdut viața în 1952, fiind împușcați pentru că...
08:50
Un fost parlamentar conservator britanic a anunțat că s-a alăturat Brigăzii Azov, una dintre cele mai cunoscute și temute unități de luptă ale armatei ucrainene. Jack Lopresti, veteran în Afganistan, se declară „onorat” să facă parte din unitatea care „a devenit un simbol al rezilienței și al principiilor fără compromisuri”, scrie digi24.ro. Fostul parlamentar britanic...
08:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu pierde războiul cu Rusia și că armata ucraineană a recucerit recent 300 de kilometri pătrați în cadru unei contraofensive din sudul țării. „Nu putem spune că pierdem războiul. Sincer, cu siguranță nu-l pierdem. Întrebarea este dacă vom câștiga, da, aceasta este întrebarea, dar o întrebare care...
20 februarie 2026
21:50
Trump atacă Curtea Supremă după anularea tarifelor, anunță noi taxe globale de 10% și alte măsuri comerciale # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat dur la decizia Curtea Supremă a SUA de a respinge o parte din tarifele comerciale impuse de administrația sa, calificând hotărârea drept „profund dezamăgitoare” și anunțând imediat introducerea unui tarif global de 10% pentru aproximativ cinci luni. Trump a sugerat că instanța ar fi fost influențată politic și a...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.