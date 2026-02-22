LIVE TEXT/ Poliția ucraineană a reținut presupusul autor al atacului terorist din Liov. Război în Ucraina, ziua 1460

14:10

Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a părăsit secția de poliție din Norfolk, unde se afla de 12 ore, după ce fusese arestat de oamenii legii din Marea Britanie sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC, transmite digi24.ro. El va fi judecat în libertate. Fostul prinț este anchetat după ce dosarele Epstein au...