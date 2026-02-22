Condamnat la 8 ani de închisoare, ex-deputatul Constantin Țuțu contestă sentința. Acuzații din Penitenciar: „imixtiune și influențe externe” în proces
Ziarul de Garda, 22 februarie 2026 16:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, găsit vinovat pentru escrocherie și trafic de influență și condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, contestă sentința. Printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Țuțu, deținut în Penitenciarul nr. 13 din capitală, acuză „imixtiune și influențe externe” în procesul său. Sentința a fost contestată și de Procuratura...
• • •
Acum 5 minute
17:10
În 2025, principalele surse de import ale medicamentelor ajunse pe piața farmaceutică din R. Moldova sunt Germania, România, Slovenia, Ungaria și Turcia. Totalul de medicamente importate în R. Moldova, constituind 92,9%, cu 1,3% mai mult decât în 2024, procentul de producție autohtonă fiind în descreștere. Printre producătorii locale se numără SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Farmaprim...
Acum o oră
16:20
Acum 2 ore
16:10
Moldova, Ucraina și România, împotriva amenințărilor cibernetice. A fost înființată Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # Ziarul de Garda
Moldova, Ucraina și România au semnat vineri, 20 februarie 2026, un Memorandum trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și hibride, a anunțat, printr-un comunicat, Agenția pentru Securitate Cibernetică. Memorandumul a fost semnat în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică de la Kiev 2026,...
15:30
Acum 4 ore
14:40
Substanțe cu aspect similar cocainei și mefedronei, ridicate dintr-un apartament din capitală. Cinci persoane reținute # Ziarul de Garda
Cinci persoane au fost reținute în noapte de 21 spre 22 februarie 2022, ca urmare a unor percheziții efectuate într-un apartament din capitală, de unde oamenii legii au ridicat substanțe cu aspect similar cocainei și mefedronei, potrivit unui comunicat. Acțiunile au fost realizate de olițiștii și procurorii sectorului Botanica, în comun cu angajații Direcției de...
14:10
Fina de 21 de ani a lui Vladimir Putin preia conducerea unor firme cu active de 32 de milioane de euro # Ziarul de Garda
Daria Marchenko, fiica fostului deputat ucrainean Viktor Medvedciuk și fina lui Vladimir Putin, a devenit, începând cu 13 februarie, director general al companiilor Rad-Ev și Almirida Investments, conform datelor kontur.focus, anunță publicația rusă independentă Verstka Media, potrivit Libertatea. La sfârșitul anului 2024, aceste firme funcționau pe pierdere: Rad-Ev a înregistrat pierderi de 780.000 de euro...
14:00
LIVE TEXT/ Poliția ucraineană a reținut presupusul autor al atacului terorist din Liov. Război în Ucraina, ziua 1460 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:50 Poliția ucraineană a anunțat că a fost reținut presupusul autor al unui atac, considerat a fi terorist, la Lvov, informează BBC. Potrivit primarului orașului, Andrei Sadovoi, persoana reținută este cetățeană ucraineană. UPDATE 11:00 O polițistă a fost ucisă și peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist,...
Acum 6 ore
12:50
„Krîșa” de la Biroul vamal Centru. 2,4 milioane de lei pentru „servicii” de urgentare a procesului de vămuire a mărfurilor. Mărturiile celei care intermedia coruperea # Ziarul de Garda
50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă importată, aceasta reprezintă „taxa” de facilitare și urgentare a procesului de vămuire a mărfurilor prin Punctul vamal Căușeni. Astfel, circa 135 de mii de dolari SUA (echivalentul a 2,4 milioane de lei) au fost transmiși brokerului vamal Anastasiei Arșinova, pentru achitarea „serviciilor” de facilitare și urgentare...
11:50
Când culorile sărbătorilor de iarnă se sting, iar clinchetul clopoțeilor și vocile colindătorilor sunt puse pe pauză, înțelegem că vine primăvara. Acest schimb de anotimpuri aduce inspirație și multă speranță celor pasionați de muzică, iar acest lucru îl confirmă și Ion Migalatiev, interpret de muzică populară, conducător artistic al Ansamblului „Ștefăneii”. Dragostea de folclor sau...
Acum 8 ore
11:10
10:10
VIDEO/ Ce facem cu raioanele? Se lichidează satele? Cui îi trebuie reforma teritorial-administrativă? Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, a explicat în cadrul Podcast ZdCe ce prevede reforma administrativă pe care guvernarea își propune s-o realizeze. El răspunde la întrebări legate de reducerea numărului de primării și a numărului de raioane, la acuzațiile precum că ar urma să fie lichidate satele și clarifică ce competențe administrative și financiare...
09:50
Patriarhul Kirill, care a binecuvântat războiul Rusiei în Ucraina, l-a binecuvântat și pe Krasnoselski # Ziarul de Garda
Joi, 19 februarie 2026, liderul regimului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a primit Ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse al binecredinciosului cneaz Daniil al Moscovei, gradul II. Distincția i-a fost acordată de Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii Kirill și înmânată de mitropolitul Tiraspolului și Dubăsarilor Savva. În 2008, Krasnoselski, fiind șeful așa-numitului MAI, a mai primit...
09:30
În noaptea de 20 spre 21 februarie 2026, polițiștii din Chișinău au desfășurat o razie antidrog în mai multe localuri, soldată cu trei procese penale, persoanele vizate fiind reținute, și 19 procese contravenționale, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției. Potrivit comunicatului, acțiunile au fost desfășurate în baza unor informații operative, în contextul intensificării...
Acum 12 ore
07:50
Atenție! Un nou proiect cinematografic face ca orarul circulației transportului public din Chișinău să suporte schimbări astăzi, 22 februarie # Ziarul de Garda
Regia Transport Electric (RTEC) anunță despre schimbări în orarul circulației transportului public din centrul Chișinăului, astăzi, în intervalul 08.00-13.00. Chișinăuenii și oaspeții capitalei sunt inforați că transportul public va fi redirecționat după cum urmează: Pe data de 22.02.2026, între orele 08:00 – 13:00 (pe perioade de 5-10 min în timpul filmării dublelor), str. Mihail Kogălniceanu,...
Acum 24 ore
20:40
Expert britanic în securitate: Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul # Ziarul de Garda
Rusia construiește o structură militară în afara Ministerului Apărării, care ar putea funcționa ca o forță loială direct președintelui Vladimir Putin, susține un expert în securitate, cu referire la un decret recent al Kremlinului, care consolidează rolul Gărzii Naționale (Rosgvardia), transformând-o într-o posibilă „forță paralelă” menită să protejeze regimul în cazul unor amenințări interne. „Structura...
20:10
„Efect imediat”: Trump s-a răzgândit în privința taxei vamale globale de 10% și a decis majorarea la 15% # Ziarul de Garda
La doar o zi după ce Curtea Supremă a SUA a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situaţiile de urgenţă economică, președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, relatează Reuters. În urma deciziei Curţii Supreme, Trump...
18:30
30 de zile de arest pentru un participant al grupării criminale care pregătea asasinate în Ucraina # Ziarul de Garda
30 de zile de arest preventiv pentru cea de-a cincea persoană, reținută vineri, 20 februarie, pentru implicare în pregătirea asasinatelor în Ucraina. Decizia a fost pronunțată pe 21 februarie, de Judecătoria Chișinău. Suspectul are vârsta de 30 de ani și este din Bălți, având în ultima perioadă domiciliul în municipiul Chișinău. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea...
17:50
Un atac rusesc asupra regiunii Harkov a ucis doi ofițeri de poliție sâmbătă, 21 februarie, în timpul unei evacuări în satul Seredni Burlîk, în timp ce Moscova și Kievul continuă să facă schimb de atacuri, scrie aljazeera.com. Șeful administrației regionale din Harkov, Oleh Syniehubov, a raportat că orașul și 10 zone populate au fost supuse...
Ieri
16:40
Premierul Slovaciei amenință cu sistarea furnizării de energie electrică de urgență către Ucraina # Ziarul de Garda
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că, dacă Ucraina nu va relua luni livrările de petrol către țara sa, va cere companiilor slovace relevante să întrerupă furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, informează TVPWorld. Pe 19 februarie, Slovacia a anunțat oprirea livrărilor de motorină către Ucraina din cauza întreruperilor în aprovizionarea cu țiței...
16:00
După ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a confirmat, acum două zile, înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în R. Moldova, mai mulți cititori ZdG ne-au întrebat cum poate fi identificată la timp această infecție, care sunt simptomele și ce ar trebui să întreprindă neîntârzit, atunci când apr...
14:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) semnalează existența ofertelor de investiții care promit câștiguri rapide și sigure, promovate în special prin intermediul rețelelor sociale, al mesajelor sau al apelurilor telefonice. „Astfel de scheme sunt întâlnite la nivel global, fiind utilizate, fără autorizare, denumiri, logo-uri sau imagini ale unor instituții, companii cunoscute ori persoane publice, pentru a...
14:20
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlament. Inițiativa legislativă este promovată la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, și are drept scop fortificarea securității judecătorilor. „Securitatea judecătorului reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea independenței şi imparțialității actului de...
14:10
Pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Patru ani de frică, durere și pierderi, dar și patru ani de curaj, solidaritate și demnitate umană. În această zi de o încărcătură emoțională profundă, va avea loc premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, realizat de jurnaliștii Viorica...
13:30
Trei candidați participă la alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova. Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității a anunțat că alegerile noului rector vor avea loc pe 3 martie. Pentru funcția de rector al USM candidează Florentin Paladi, profesor universitar, departamentul Fizica Teoretică „Prof. lu.E. Perlin”, cercetător științific principal. În...
13:00
Din 2027, UE impune o limită de 10 mii de euro pentru plățile în numerar în toate statele membre # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din Regulamentul privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre cel târziu până în vara anului 2027. Decizia vine într-un context în care plățile digitale sunt tot...
12:30
Cititorul de gardă/ Când un copil este bătut, iar familia acuză că nu i s-a făcut dreptate # Ziarul de Garda
Acum un an și jumătate, la Trebujeni, Orhei, un profesor de educație fizică de la gimnaziul din sat a agresat un copil de 13 ani. Motivul? Copilul agresat ar fi avut un conflict cu fiul profesorului, după care tatăl-profesor a decis să pună la punct copilul care intrase în conflict cu fiul său. „Ancheta a...
12:00
Ucrainenii au atacat o uzină din Rusia, producătoare de rachete Iskander şi Topol M # Ziarul de Garda
Guvernatorul îndepărtatei regiuni Udmurtia, din sudul Rusiei, a declarat sâmbătă dimineaţă că drone ucrainene au avariat un obiectiv în regiunea sa, relatează Reuters. Bloguri militare ucrainene neoficiale au transmis că este vorba de uzina din Votkinsk, situată la 1.400 km de frontiera cu Ucraina, care produce rachete Iskander şi Topol M, potrivit Agerpres, citat de...
11:30
AVERTISMENT: Fraude investiționale care utilizează imaginea unor personalități publice # Ziarul de Garda
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea, în mediul online și pe rețelele de socializare, a unor materialepublicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (ex. Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.), pentru a promova pretinse...
11:10
Ziua Internațională a Justiției Sociale: cât de echitabil este accesul la justiție pentru toți cetățenii R. Moldova? # Ziarul de Garda
Tradițional, la 20 februarie, este marcată Ziua Internațională a Justiției Sociale, o zi dedicată promovării echității, solidarității și respectării drepturilor fundamentale ale fiecărei persoane. Această zi readuce în atenția publică necesitatea combaterii discriminării, reducerii inegalităților sociale și consolidării unor sisteme juridice care să protejeze persoanele vulnerabile. Cu această ocazie, ZdG a discutat cu experți din...
10:30
După ce, pe 18 februarie, Curtea Constituțională a României a aprobat legea pensiilor magistraților propusă de Guvern, acest fapt însemnând că ea poate fi aplicată, pentru că este constituțională, un grup de magistrați au decis să conteste această decizie a înaltei curți. Magistrații i-au cerut lui Nicușor Dan să retrimită legea în Parlament. Exact acest...
10:00
„Am văzut mii de oameni care au ajuns în sistem în momente de criză profundă și care, cu tratament și suport adecvat, și-au recâștigat funcționalitatea, autonomia și demnitatea” # Ziarul de Garda
Cum sunt tratate în R. Moldova persoanele cu probleme de sănătate mintală? Cum se descurcă familiile acestora? Ce șanse de vindecare și reabilitate există? De ce spitalele de psihiatrie devin adevărate sperietori pentru pacienți? Sunt doar o parte dintre întrebările care îi frământă pe cei afectați de astfel de probleme. Am încercat să aflăm răspunsuri...
09:00
Ziua Internațională a Limbii Materne: 43% din cele 6000 de limbi vorbite în lume sunt pe cale de dispariție # Ziarul de Garda
Ziua internaţională a Limbii Materne este marcată anual, la 21 februarie, după ce a fost celebrată pentru prima dată de ONU în anul 2000. Scopul acestui eveniment este de a promova diversitatea culturală şi lingvistică din întreaga lume. Potrivit ONU, data aleasă aminteşte de studenții care și-au pierdut viața în 1952, fiind împușcați pentru că...
08:50
Un fost parlamentar conservator britanic a anunțat că s-a alăturat Brigăzii Azov, una dintre cele mai cunoscute și temute unități de luptă ale armatei ucrainene. Jack Lopresti, veteran în Afganistan, se declară „onorat” să facă parte din unitatea care „a devenit un simbol al rezilienței și al principiilor fără compromisuri”, scrie digi24.ro. Fostul parlamentar britanic...
08:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu pierde războiul cu Rusia și că armata ucraineană a recucerit recent 300 de kilometri pătrați în cadru unei contraofensive din sudul țării. „Nu putem spune că pierdem războiul. Sincer, cu siguranță nu-l pierdem. Întrebarea este dacă vom câștiga, da, aceasta este întrebarea, dar o întrebare care...
20 februarie 2026
21:50
Trump atacă Curtea Supremă după anularea tarifelor, anunță noi taxe globale de 10% și alte măsuri comerciale # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat dur la decizia Curtea Supremă a SUA de a respinge o parte din tarifele comerciale impuse de administrația sa, calificând hotărârea drept „profund dezamăgitoare” și anunțând imediat introducerea unui tarif global de 10% pentru aproximativ cinci luni. Trump a sugerat că instanța ar fi fost influențată politic și a...
19:50
Al cincilea suspect, reținut la Chișinău în dosarul omorurilor la comandă ale persoanelor publice ucrainene # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat în seara zilei de vineri, 20 februarie, reținerea unui alt membru al grupului criminal implicat în pregătirea asasinării unor persoane publice în Ucraina. Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, a fost reținut la Chișinău în cadrul unei operațiuni comune a ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate și ai serviciilor de urmărire...
19:20
Maia Sandu lansează un dialog național privind siguranța copiilor în mediul online. „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a inaugurat vineri, 20 februarie, dialogul național privind protecția copiilor în spațiul virtual. Prima reuniune a adunat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, dar și reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale. „Am lansat astăzi dialogul național despre siguranța copiilor pe internet. La prima întâlnire au participat...
18:40
Lovitură pentru Trump: Curtea Supremă a SUA anulează tarifele globale impuse de liderul de la Casa Albă # Ziarul de Garda
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins tarifele extinse impuse de Donald Trump, pe care președintele le aplicase invocând o lege destinată situațiilor de urgență națională, provocând astfel o înfrângere usturătoare pentru liderul republican. Decizia, pronunțată vineri, are implicații majore pentru economia globală, titrează Reuters. Judecătorii, printr-o hotărâre de 6-3 semnată de conservatorul Chief Justice...
18:10
Trei suspecți din dosarul tentativelor de asasinate pregătite în Ucraina, trimiși după gratii pentru 30 de zile la cererea PCCOCS # Ziarul de Garda
Trei dintre suspecții reținuți în dosarul tentativelor de asasinate în Ucraina au fost trimiși în arest, după ce magistrații de la Judecătoria Ciocana au admis demersurile procurorilor de la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. Cei vizați sunt bărbatul care i-ar fi convins pe mai mulți învinuiți (dintre care 7 reținuți în Ucraina)...
17:30
Reforma administrației publice locale, discutată cu cetățenii din alte nouă raioane # Ziarul de Garda
Reprezentanții Guvernului au mers în alte nouă raioane, în perioada 16-20 februarie 2020, pentru a discuta despre reforma administrației publice locale (APL). Executivul a organizat consultări publice privind reforma APL în raioanele Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești și Ialoveni,potrivit „Moldpres”. Săptămâna trecută, reforma a fost consultată în șapte raioane: Drochia,...
17:30
Drumarii intervin pe mai multe trasee naționale, înainte de ninsorile prognozate în sudul țării # Ziarul de Garda
Circulația pe toate drumurile naționale din R. Moldova este asigurată în condiții de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND) într-un comunicat. Instituția precizează că echipele teritoriale au desfășurat lucrări de deszăpezire, curățare și plombare pe mai multe sectoare. AND avertizează că sâmbătă, 21 februarie, sunt așteptate ninsori, în special în sudul țării, care pot...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
„Patru ani marcați de crime de război”. Amnesty International Moldova anunță organizarea unui protest în fața Ambasadei Rusiei de la Chișinău # Ziarul de Garda
Pe 24 februarie 2026, ziua în care se vor împlini patru ani de când Rusia a atacat Ucraina, la Chișinău va avea loc un protest de solidaritate cu țara vecină. Organizaţia non-guvernamentală Amnesty International Moldova va cere justiție pentru Ucraina. Cetățenii sunt invitați să se alăture mișcării la ora 11:00, în fața Ambasadei Federației Ruse...
17:00
Cea mai mare grădiniță din UTA Găgăuzia a fost renovată și eficientizată energetic cu suportul UE. „Până la renovare, aveam săli reci iarna și costuri mari pentru încălzire” # Ziarul de Garda
Grădinița nr. 8 „Andrieș” din Ceadîr-Lunga a fost renovată în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. Bugetul total al lucrărilor a fost de aproximativ 6 milioane de lei, dintre care circa 4 milioane de lei au fost alocate de UE, se arată...
16:50
Primele imagini cu suspecții din R. Moldova, aduși în fața magistraților în dosarul asasinatelor din Ucraina # Ziarul de Garda
Primii doi dintre cei patru suspecți reținuți în R. Moldova în dosarul privind planul serviciilor speciale ruse de asasinare a unor persoane publice din Ucraina au fost aduși vineri, 20 februarie, în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Procurorii cer arest preventiv pentru 30 de zile, iar cei doi nu au răspuns întrebărilor...
16:30
LIVE TEXT/ Ucraina va primi peste 600 de milioane de euro pentru necesitățile din energetică. SUA și mai multe țări europene au contribuit. Război în Ucraina, ziua 1458 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:24 Ministerul Energiei din Ucraina și partenerii occidentali au convenit, la Paris, alocarea a peste 600 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului energetic ucrainean, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal. Fondurile vor fi distribuite după cum urmează: În total, reprezentanți ai Uniunii Europene, Statelor Unite, Regatului Unit, Danemarcei, Canadei, Letoniei, Germaniei,...
16:10
Agenția pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a identificat mai multe loturi de biscuiți neconformi, în cantitate totală de peste 2,4 tone, la producerea cărora a fost utilizat drept materie primă uleiul de palmier, care nu corespundea cerințelor de siguranță alimentară. Biscuiții au fost retrași din comerț, iar agentul economic – sancționat. Printr-un comunicat, ANSA informează despre...
16:10
În fața MAI are loc un „rave-protest”, după razia antidrog a Poliției, în urma căreia au fost documentate peste 100 de persoane. „Cultura alternativă și muzica electronică nu sunt infracțiuni” # Ziarul de Garda
Astăzi, 20 februarie, în fața clădirii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) are loc un protest, după ce acum câteva zile, pe 14 februarie, polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. „Ceea ce s-a...
15:40
Repromed – chirurgia care se construiește pe echipe, nu pe improvizație. Interviu cu Prof. Dr. Adrian Hotineanu, directorul spitalului Repromed # Ziarul de Garda
Domnule profesor, Repromed este cunoscut în special pentru maternitate și consultații. Totuși, în ultimii ani, chirurgia pare să devină un pilon central. Ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic brusc. S-a construit în timp. Un centru chirurgical nu apare prin declarații, ci prin acumulare de experiență, echipe stabile și infrastructură coerentă. Astăzi, Repromed nu mai...
15:40
Retragerea armatei ruse din regiunea transnistreană se numără printre condițiile impuse Rusiei de UE în poziția sa privind negocierile de pace cu Ucraina # Ziarul de Garda
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a transmis reprezentanților statelor membre un document care enumeră concesiile pe care Bruxellesul consideră că Rusia trebuie să le facă în cadrul negocierilor cu Ucraina. Una dintre condiții vizează retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană a R. Moldova, scrie Europa Liberă. Reprezentanții UE nu sunt implicați direct...
15:20
O angajată a unei televiziuni din regiunea transnistreană, cercetată în dosarul omorurilor la comandă a oficialilor ucraineni # Ziarul de Garda
Printre cele 11 persoane reținute în operațiunea moldo-ucraineană de destructurarea a grupării organizate la comanda serviciilor speciale rusești pentru asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina, se numără și Alina Bondarenco, o tânără de 19 ani, originară din regiunea transnistreană. În timpul perchezițiilor, la ea a fost găsită o legitimație care ar confirma angajarea sa...
