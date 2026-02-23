VIDEO | Revolte în Mexic după uciderea liderului unui cartel

11:00

Ministrul de externe al Iranului a declarat vineri că se așteaptă ca un proiect de contrapropunere să fie gata în câteva zile, după discuțiile privind programul nuclear cu Statele Unite din această săptămână, în timp ce președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare lovituri militare limitate, notează Reuters. Între timp, mișcările Teheranului sugerează […] Articolul „Complet de nerecunoscut”. Imaginile care arată cum Iranul se pregătește de război și își fortifică siturile nucleare în pline negocieri cu emisarii lui Trump apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.