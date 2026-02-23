Ministerul Culturii intervine în cazul Dereneu. Reprezentanții bisericii, invitați la dialog
SafeNews, 23 februarie 2026 10:00
După confruntările violente din satul Dereneu, raionul Călărași, autoritățile anunță consultări cu ambele mitropolii recunoscute în Republica Moldova. Ministerul Culturii intenționează să identifice soluții legislative care să prevină repetarea conflictelor legate de dreptul de folosință asupra lăcașurilor de cult. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Culturii, Corneliu Cirimpei, într-o emisiune televizată.
• • •
Acum 5 minute
10:20
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 23 februarie 2026.
10:20
Deputata Doina Gherman a venit cu precizări publice în contextul controverselor legate de grațierea lui Șepeli Nicolai Andrei. Aceasta a menționat trei aspecte pe care le consideră esențiale. Gherman a confirmat că este membră a Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate, care activează pe lângă Președintele Republicii Moldova. În același timp, deputata a subliniat că
Acum 15 minute
10:10
Islanda pregătește un referendum de aderare la UE. Un „Da” ar însemna că mica națiune insulară va intra înaintea tututor celorlalte candidate # SafeNews
Islanda ia în considerare organizarea unui vot privind reluarea negocierilor de aderare la UE chiar din luna august, au declarat pentru Politico.eu două persoane familiarizate cu pregătirile pentru aderare ale acestei țări insulare cu o populație de 400.000 de locuitori. Această evoluție vine într-un context în care pare să crească impulsul pentru extinderea UE, Bruxellesul lucrând la
Acum 30 minute
10:00
Ministerul Culturii intervine în cazul Dereneu. Reprezentanții bisericii, invitați la dialog # SafeNews
După confruntările violente din satul Dereneu, raionul Călărași, autoritățile anunță consultări cu ambele mitropolii recunoscute în Republica Moldova. Ministerul Culturii intenționează să identifice soluții legislative care să prevină repetarea conflictelor legate de dreptul de folosință asupra lăcașurilor de cult. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Culturii, Corneliu Cirimpei, într-o emisiune televizată.
10:00
VIDEO | New York-ul, paralizat de o furtună de zăpadă fără precedent în ultimii 10 ani. A fost declarată starea de urgenţă, iar circulaţia a fost interzisă # SafeNews
În aşteptarea unei violente furtuni de zăpadă, fără precedent în ultimul deceniu, metropola New York este paralizată: autorităţile au interzis circulaţia până luni la prânz, şi au mobilizat resurse importante pentru a face faţă perturbărilor majore preconizate, relatează AFP. Metropola de opt milioane de locuitori, deja acoperită de un strat subţire de zăpadă duminică seara,
Acum o oră
09:50
În weekend, polițiștii au depistat peste 4.060 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară. Cele mai multe abateri au vizat depășirea limitei de viteză. Nu mai puțin de 1.570 de șoferi au fost sancționați pentru exces de viteză. Alți 811 conducători auto nu au respectat indicatoarele de prioritate
09:50
Poliția din Rezina a destructurat o locuință folosită pentru consum de substanțe narcotice # SafeNews
Polițiștii din Rezina au depistat o locuință folosită pentru consumul de substanțe narcotice, administrată de un bărbat în vârstă de 46 de ani. Acțiunea a avut loc în urma unor măsuri speciale de investigație și a operațiunilor desfășurate de oamenii legii. În baza unei percheziții autorizate, polițiștii au intervenit la adresa vizată. La fața locului
09:40
Primării din opt raioane, verificate de CNA și procurori pentru fraude la achiziții publice # SafeNews
CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții și ridicări de acte, în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum și la un operator economic, într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor naționale și externe destinate infrastructurii drumurilor și construcției rețelelor de apeduct și canalizare. Potrivit informațiilor oficiale, dosarul vizează acte
09:30
Parlamentari lituanieni, în vizită oficială la Chișinău pentru consolidarea cooperării bilaterale # SafeNews
O delegație a Comitetului pentru afaceri externe din Parlamentul Republicii Lituania se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 23–25 februarie. Misiunea este condusă de președintele Comitetului, Remigijus Motuzas. În cadrul vizitei, oficialii lituanieni vor avea întâlniri cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Discuțiile vor continua la
Acum 2 ore
09:20
Un bărbat a murit, după ce a fost atacat cu toporul de către vecinul său. Cazul a avut loc sâmbătă, 21 februarie, în jurul orei 23:30, în localitatea Mărăndeni, din raionul Fălești, susțin sursele PulsMedia.MD. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 31 de ani, care ar fi mers în ospeție la vecinul său,
09:00
Președinția condusă de Maia Sandu a venit cu un șir de explicații, în legătură cu grațierea lui Șepeli Nicolai Andrei, acuzat de pregătirea asasinatelor în Ucraina.Publicăm mesajul integral al instituției Prezidențiale: În luna martie 2021, Procuratura Generală a Republicii Moldova a înaintat în adresa Președinției Republicii Moldova solicitarea de a examina, conform competenței, cererile de acordare a
Acum 4 ore
08:20
Forțele militare mexicane l-au ucis pe El Mencho, liderul unuia dintre cele mai mari carteluri. Moartea sa a declanșat revolte și violențe, iar în statul Jalisco a fost instituită starea de urgență. În urma unei operațiuni speciale a forțelor armate din Mexic a fost ucis Nemesio Oseguera Cervantes, liderul unuia dintre cele mai mari carteluri
08:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit. „Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri şi cum îl putem opri… Rusia vrea să impună lumii un mod de viaţă diferit şi să schimbe
08:00
Pierre Sablé, un catalan cunoscut în regiunea sa pentru performanțele sportive obținute la vârste înaintate, a devenit din nou tată. În urmă cu șase luni, soția sa, Aïcha, a adus pe lume o fetiță, Louisa Maria. Proaspătul părinte are 91 de ani. Publicația L'Indépendant l-a vizitat pe bărbat, care a ajuns astfel la al șaptelea
08:00
Anul trecut în Moldova au fost înregistrate 33.696 contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile sau cu 29,2% mai multe decât în perioada similară a anului 2024. Peste 50% din contractele de dare în chirie nu sunt declarate. Arată date publicate de Serviciul Fiscal de Stat, transmite mold-street.com. Încasările la impozitul pe venit de la
08:00
În Vietnam a început oficial construcția unei arene care va deveni cel mai mare stadion de fotbal din lume. Noul stadion va purta numele „Trong Dong Stadium" și va avea o capacitate de 135.000 de spectatori, transmite media.az. Arena este construită în apropiere de Hanoi, în cadrul unui proiect amplu de complex sportiv și urban. Finalizarea
07:50
Peste 54 de mii de traversări la frontieră în 24 de ore. Aeroportul din Chișinău rămâne cel mai aglomerat # SafeNews
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de 54.597 de persoane și 11.257 de mijloace de transport. Potrivit Poliției de Frontieră, 19 cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară. Cel mai mare flux a fost înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost consemnate 16.280 de traversări. Printre cele
07:50
Poliția din Tirol a anunțat că cinci schiori au fost prinși, vineri, într-o avalanșă de o anvergură de 450 de metri, în resortul Saint Anton din Alpii Tirolieni, declanșată la o altitudine de peste 2.000 de metri. Printre cei cinci schiori ale căror trupuri au fost recuperate se aflau un american și un polonez, iar
07:40
Vremea rămâne instabilă pe 23 februarie. Meteorologii anunță precipitații slabe în majoritatea regiunilor și temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Potrivit datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în nordul țării sunt prognozate lapovițe slabe. În centrul și sudul republicii vor cădea ploi slabe, pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor varia între +1
07:40
Domenico, un băiețel de doi ani din Italia, a murit sâmbătă la un spital din Napoli, la două luni după ce a primit o inimă care ar fi fost deteriorată în timpul transportului. Procurorii anchetează șase medici pentru omor din culpă, după ce s-a constatat că organul a suferit leziuni grave. Copilul fusese operat la
07:40
Cea mai mare forță de poliție britanică își monitorizează angajații cu ajutorul unei companii care lucrează pentru armata israeliană și ICE # SafeNews
Poliția Metropolitană din Londra monitorizează comportamentul personalului său cu instrumente de inteligență artificială furnizate de Palantir, companie din SUA, care are contracte inclusiv cu armata israeliană și cu agenția americană de protecție a frontierelor (ICE), potrivit The Guardian. Până în prezent, Poliția Metropolitană refuzase să confirme sau să infirme dacă a folosit tehnologie furnizată de
07:30
„El Mencho”, liderul cartelului de droguri Jalisco New Generation, a fost ucis de armată. Ce a transmis ministerul Apărării din Mexic # SafeNews
Cel mai căutat om din Mexic și liderul temutului cartel de droguri Jalisco New Generation (CJNG) a fost ucis de armată în cadrul unei operațiuni de securitate, potrivit presei locale, scrie BBC. Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho", a fost ucis în timpul unei operațiuni militare desfășurate duminică dimineața în statul Jalisco,
07:30
VIDEO | Șeful IGP crede că trotinetele electrice nu ar trebui admise în traficul rutier: „Să vedem ce spune și Ion Ceban, primarul tot circulă cu ele” # SafeNews
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, consideră că trotinetele electrice reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră și nu ar trebui admise în traficul rutier. „Să vedem ce spune și primarul general, că și el circulă cu ele", a declarat acesta, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la Realitatea. Potrivit acestuia, trotinetele ar trebui să fie reglementate strict,
07:20
Serviciul Secret al SUA a anunțat, duminică, că agenții săi și cei ai șerifului local au ucis un bărbat care avea în jur de 20 de ani și care încercase să intre ilegal într-un perimetru securizat de la Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump din West Palm Beach, Florida, potrivit Reuters și The Telegraph. Serviciul Secret
07:10
Guvernul analizează o reformă care ar putea schimba modul în care sunt administrate școlile din Republica Moldova. Autoritățile iau în calcul transferarea tuturor instituțiilor de învățământ în subordinea directă a Ministerului Educației, începând cu anul 2027. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat într-un interviu pentru CU SENS că măsura este legată de reforma administrativ-teritorială și
07:00
Economia Statelor Unite a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de președintele Donald Trump, a declarat guvernatorul Băncii Italiei, Fabio Panetta, membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE). Panetta a afirmat, la forumul anual Assiom-Forex de la Veneția, că exportatorii străini au suportat doar aproximativ 10% din impactul tarifelor. În
06:50
Republica Moldova are nevoie de aproximativ 20 de miliarde de euro până în 2030 pentru reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere. Suma depășește de mai multe ori bugetul anual al statului. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mîndra, a declarat că aceste fonduri sunt necesare pentru implementarea elementelor-cheie ale Strategiei naționale de
06:40
Daria Marchenko, fiica fostului deputat ucrainean Viktor Medvedciuk și fina președintelui rus Vladimir Putin, a fost numită, la 13 februarie, director general al companiilor Rad-Ev și Almirida
06:30
În centrul capitalei va avea loc o acțiune publică de solidaritate cu Ucraina, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă. Evenimentul este organizat de inițiativa civică „Stop Russian Aggression”. Potrivit organizatorilor, marșul se va desfășura pe 24 februarie. Participanții sunt așteptați la ora 17:50, la monumentul lui Ștefan cel Mare și […] Articolul Chișinău: Marș de susținere pentru Ucraina, la patru ani de la începutul războiului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 6 ore
06:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a contestat sentința prin care a fost condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență. Dosarul va fi examinat de Curtea de Apel Centru. Țuțu, aflat în detenție la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, susține că decizia instanței este nedreaptă și că procesul […] Articolul Constantin Țuțu contestă condamnarea, iar procurorii cer majorarea pedepsei la 15 ani apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
Nouă persoane – manageri și angajați ai două saloane de masaj erotic din zona centrală a Bucureștiului – sunt cercetate pentru proxenetism în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei. Opt suspecți au fost reținuți și urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă. Potrivit […] Articolul Rețea de prostituție coordonată de o femeie de 80 de ani, destructurată de poliție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
14:10
VIDEO | Prima uzină pentru structuri metalice mari, construită în Moldova cu sprijinul UE # SafeNews
În Republica Moldova va fi construită prima uzină care va produce structuri metalice de mari dimensiuni pentru poduri, drumuri și instalații industriale. Proiectul este realizat cu sprijinul Uniunii Europene, prin Planul de creștere pentru Moldova. Programul european are o valoare totală de 1,9 miliarde de euro și susține dezvoltarea infrastructurii economice, sociale și de afaceri […] Articolul VIDEO | Prima uzină pentru structuri metalice mari, construită în Moldova cu sprijinul UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica au desfășurat, noaptea trecută, o operațiune într-un imobil din Chișinău, unde funcționa o locuință folosită pentru consumul de droguri. În interior, oamenii legii au găsit și identificat 18 persoane. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe pachețele cu substanțe care au aspect similar cocainei și mefedronei. Acestea au […] Articolul VIDEO | Descinderi la Botanica. Cinci persoane reținute într-un dosar de droguri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia că exercită presiuni politice prin energie. Ministerul ucrainean de Externe a condamnat declarațiile celor două guverne, pe care le califică drept „ultimatum și șantaj”. Premierul slovac Robert Fico a anunțat că va opri, în două zile, livrările de electricitate de urgență către Ucraina, dacă nu este reluat tranzitul petrolului rusesc […] Articolul Tensiuni energetice în Europa. Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Summitul din 2026 privind impactul inteligenței artificiale s-a încheiat sâmbătă la New Delhi, cu adoptarea „Declarației de la Delhi”, considerată cel mai amplu acord diplomatic de până acum în domeniul AI. Documentul a fost susținut de 88 de state, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza divergențelor legate de formularea […] Articolul 88 de țări au semnat cel mai mare acord din istorie privind inteligența artificială apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Noua lege promulgată sâmbătă de liderul rus Vladimir Putin obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile la simpla cerere a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), fără a mai fi necesară aprobarea guvernului sau a președinției Documentul care modifică Legea comunicațiilor a fost publicat pe portalul de informații juridice al guvernului rus, după […] Articolul Rusia, izolată digital: FSB are control absolut asupra telefoanelor și internetului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
10:20
Drumurile naționale, deschise circulației. Intervenții în mai multe raioane după ninsori și viscol # SafeNews
Rețeaua de drumuri naționale rămâne practicabilă, iar circulația se desfășoară în condiții de siguranță, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Pe majoritatea traseelor, carosabilul este uscat, însă în unele zone din nord, centru și sud persistă porțiuni acoperite cu zăpadă. Pe parcursul nopții, în mai multe regiuni din centru și sud au fost înregistrate ninsori […] Articolul Drumurile naționale, deschise circulației. Intervenții în mai multe raioane după ninsori și viscol apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
Temperaturile cresc treptat duminică, 22 februarie, în majoritatea regiunilor Republicii Moldova. Ziua aduce perioade cu soare și fără precipitații importante. Pe timpul nopții, meteorologii anunță ninsori slabe și izolate în unele zone. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în sudul țării vremea rămâne rece, dar se încălzește față de zilele precedente. Cerul este variabil, mai mult […] Articolul Vreme în încălzire ușoară. Soare ziua, ninsori slabe izolate noaptea apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Explozii în urma unui atac terorist au zguduit orașul Lviv, rănind 15 persoane și ucigând un ofițer de poliție, au raportat autoritățile în noaptea de 22 februarie, potrivit The Kyiv Independent. „Acesta a fost un atac terorist. În prezent, 14 victime au fost spitalizate”, a raportat primarul orașului Lviv, Andrii Sadovyi. Ulterior, el a spus că […] Articolul Alertă în vestul Ucrainei, explozie la Lviv soldată cu victime apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
Ucraina a lovit un producător rus de rachete balistice în Udmurtia, anunţă Statul Major de la Kiev # SafeNews
Rachetele ucrainene ”Flamingo”, produse pe plan intern, au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă o uzină rusă care fabrică rachete balistice în regiunea îndepărtată Udmurtia, a anunţat Statul Major ucrainean, citat de Reuters. Instalaţia industrială se află în oraşul Votkinsk, la aproximativ 1.400 km de Ucraina, şi produce rachete balistice intercontinentale, precum şi rachete […] Articolul Ucraina a lovit un producător rus de rachete balistice în Udmurtia, anunţă Statul Major de la Kiev apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Tinerii militari din Moldova vor învăța meserii tehnice cerute pe piață, printr-un nou program de formare industrială # SafeNews
Tinerii militari aflați în proces de reintegrare profesională vor avea acces la noi oportunități de angajare, după semnarea unui acord de grant pentru lansarea unui program de instruire în tehnologii industriale moderne. Inițiativa este susținută de Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare și vizează formarea practică a participanților în domenii cu cerere ridicată pe piața muncii. […] Articolul Tinerii militari din Moldova vor învăța meserii tehnice cerute pe piață, printr-un nou program de formare industrială apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru # SafeNews
Moscova și Kievul nu sunt mai aproape de sfârșitul conflictului, în ciuda tratativelor mediate de americani, dar par să fi convenit asupra unui singur obiectiv, care ar suna neașteptat dacă n-ar fi doarte serios: încearcă să evite să-l supere pe președintele Trump și forța SUA, scriu Wall Street Journal, The Economist și Reuters. Mulți speră […] Articolul La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Președintele companiei Moldovagaz, Vadim Ceban, afirmă că concernul rus Gazprom a înaintat în anul 2020 o propunere privind reglementarea datoriilor aferente livrărilor de gaze naturale către Republica Moldova, însă Guvernul de la Chișinău nu a acceptat inițiativa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la Realitatea TV. Potrivit lui Ceban, demersul […] Articolul Vadim Ceban: Gazprom a vrut să încheie un acord privind datoriile, dar Moldova a refuzat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Premierul Slovaciei amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă tranzitul petrolului rusesc nu este reluat în două zile # SafeNews
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a amenințat sâmbătă că va întrerupe livrările de energie electrică de urgență către Ucraina, dacă autoritățile de la Kiev nu vor relua, în termen de două zile, tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin teritoriul ucrainean, oprit de aproape o lună, relatează Reuters. Slovacia, alături de Ungaria, este una dintre cele două țări […] Articolul Premierul Slovaciei amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă tranzitul petrolului rusesc nu este reluat în două zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Forţele cubaneze de securitate părăsesc Venezuela, pe fondul presiunilor crescânde din partea SUA # SafeNews
Consilieri de securitate şi medici cubanezi au început să plece din Venezuela, în timp ce guvernul preşedintei interimare Delcy Rodríguez se confruntă cu presiuni intense din partea Washingtonului pentru a destrăma cea mai importantă alianţă de stânga din America Latină, potrivit unor 11 surse citate de Reuters. Potrivit unor patru dintre surse, Delcy Rodríguez şi-ar […] Articolul Forţele cubaneze de securitate părăsesc Venezuela, pe fondul presiunilor crescânde din partea SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Alexandru Munteanu, despre aderarea la UE fără Ucraina: Decizia nu aparține Republicii Moldova # SafeNews
O posibilă formulă specială pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este discutată la nivel european, în contextul unui eventual plan de pace, a declarat premierul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, scenariul este „jos în listă”, iar Republicii Moldova nu i-a fost făcută o asemenea propunere. Șeful Guvernului a precizat că ideea ar viza acordarea unui statut […] Articolul Alexandru Munteanu, despre aderarea la UE fără Ucraina: Decizia nu aparține Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
„Cel mai periculos moment din istoria modernă”: Un oficial de top din SUA avertizează asupra „tsunami-ului” AI # SafeNews
„Congresul și publicul american nu au nicio idee despre amploarea și viteza viitoarei revoluții AI”, a avertizat un oficial de rang înalt din SUA, care a solicitat măsuri pentru a „încetini acest proces” în timp ce companiile accelerează dezvoltarea unor sisteme tot mai puternice, potrivit The Guardian. Într-o serie de întâlniri cu liderii industriei din California, […] Articolul „Cel mai periculos moment din istoria modernă”: Un oficial de top din SUA avertizează asupra „tsunami-ului” AI apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Republica Moldova își consolidează profilul la UNESCO. Ambasadorul Corina Călugăru și-a încheiat mandatul # SafeNews
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă UNESCO, Corina Călugăru, a avut o întrevedere oficială cu Directorul General al organizației, Khaled El-Enany, la finalul mandatului său de Delegat Permanent. Discuția a vizat rezultatele cooperării din ultimii ani și direcțiile de colaborare pentru perioada următoare. În cadrul întrevederii, oficialii au analizat proiectele susținute de UNESCO pentru Republica Moldova. […] Articolul Republica Moldova își consolidează profilul la UNESCO. Ambasadorul Corina Călugăru și-a încheiat mandatul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, pe care a impus-o după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situaţiile de urgenţă economică, relatează Reuters. Furios din cauza deciziei […] Articolul Donald Trump majorează taxele vamale globale de la 10% la 15% apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
VIDEO | Descinderi în mai multe localuri din capitală. 19 procese contravenționale și trei rețineri # SafeNews
Polițiștii au intervenit, în noaptea de vineri, 20 februarie, spre sâmbătă, 21 februarie, în mai multe localuri de agrement din capitală, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice. În urma verificărilor, trei persoane au fost reținute și întocmite 19 procese contravenționale. Acțiunile au fost desfășurate de […] Articolul VIDEO | Descinderi în mai multe localuri din capitală. 19 procese contravenționale și trei rețineri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
