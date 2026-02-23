LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 23 februarie 2026

08:20

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a amenințat sâmbătă că va întrerupe livrările de energie electrică de urgență către Ucraina, dacă autoritățile de la Kiev nu vor relua, în termen de două zile, tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin teritoriul ucrainean, oprit de aproape o lună, relatează Reuters. Slovacia, alături de Ungaria, este una dintre cele două țări […] Articolul Premierul Slovaciei amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă tranzitul petrolului rusesc nu este reluat în două zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.