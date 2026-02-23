VIDEO Ion Ceban, despre posibila interzicere a trotinetelor electrice: E cel mai simplu. Ar fi bine să ne respectăm
Realitatea.md, 23 februarie 2026 11:50
Primarul Capitalei Ion Ceban, care se deplasează frecvent cu trotineta, afirmă că este cel mai simplu să fie interzise în trafic acest mijloc de transport. În opinia sa, trebuie identificată „soluție de mijloc”. Edilul a comentat astfel declarațiile șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Chestorul a declarat la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea TV că trotinetele […] Articolul VIDEO Ion Ceban, despre posibila interzicere a trotinetelor electrice: E cel mai simplu. Ar fi bine să ne respectăm apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 15 minute
12:00
Un focar de pestă porcină a fost depistat și eliminat în extravilanul orașului Sângera din municipiul Chișinău. Autoritățile au intervenit și au sacrificat patru porcine și mai mulți purcei dintr-o gospodărie din zonă, transmite IPN. Primarul orașului, Valeriu Popa, a declarat pentru sursa citată că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a intervenit la apelul
Acum 30 minute
11:50
11:50
FOTO, AUDIO Delapidarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură: Cinci persoane reținute # Realitatea.md
Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolator, în urma descinderilor de astăzi, 23 februarie, efectuate în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum și la sediul unui operator economic. Acțiunile fac parte dintr-un dosar privind delapidarea fondurilor naționale și europene în proporții deosebit de mari destinate
Acum o oră
11:30
Ion Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Chișinău: „Vom începe cu arterele principale” # Realitatea.md
Primarul general al Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, începând din această săptămână, serviciile municipale vor interveni masiv pentru repararea drumurilor din capitală. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței serviciilor municipale. Edilul a făcut apel la locuitori să manifeste înțelegere în perioada lucrărilor, menționând că intervențiile vor avea loc în toate sectoarele orașului. „Rog
11:20
VIDEO Percheziții la un hotel din Chișinău! Trei persoane reținute pentru distribuirea drogurilor # Realitatea.md
Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții într-o cauză penală privind traficul ilicit de droguri. Una dintre acestea a avut loc într-un hotel din Chișinău, unde era cazat un cetățean ucrainean de 21 de ani. La acesta au fost depistate și ridicate zeci de pachețele cu PVP (sare). Suspectul a declarat că activa ca curier
Acum 2 ore
11:10
STOP CADRU Melnic dă buzna la ședința Primăriei și se adresează lui Ceban: „Nu știam când o să va mai văd…” # Realitatea.md
Consilierul municipal din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Ion Melnic a dat buzna la ședința serviciilor municipale. Oficialul a întrerupt reuniunea, pentru a-i adresa o solicitare primarului general. Ion Melnic i-a cerut lui Ion Ceban verificări la cantinele școlare. Conform lui, ar exista plângeri referitoare la neconformitatea produselor. „Vă rog, doamne ajută! Și deja
11:00
Un bărbat, condamnat la închisoare, după ce și-a bătut crunt iubita și a încălcat ordonanța de protecție # Realitatea.md
Un bărbat de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar semiînchis, pentru violență în familie și neexecutarea măsurilor stabilite prin ordonanță de protecție. „În luna mai 2025, inculpatul, aflat în relație de concubinaj cu victima, în locuința comună, din gelozie, a inițiat un
10:40
Federația Rusă a atacat Ucraina în data de 24 februarie 2022. Ceea ce era prezentat la început drept un război de scurtă durată, durează deja patru ani. Datorită curajului și rezistenței poporului ucrainean, țara vecină rezistă în fața agresorului, iar continentul european continuă să se bucure de pace. Republica Moldova a fost afectată de război
10:40
Mihai Popșoi pleacă în Elveția și Austria: Va participa la sesiunea ONU pentru Drepturile Omului # Realitatea.md
În perioada 24-25 februarie, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Elveția și Austria. La Berna, șeful diplomației moldovenești se va întâlni cu ministrul afacerilor externe al Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis, iar la Geneva, va participa la segmentul înalt al celei de-a 61-a sesiuni a Consiliului ONU pentru
10:40
Nu îi sperie avertizările salvatorilor?! VIDEO cu zeci de oameni care se plimbă pe gheața de la Valea Morilor # Realitatea.md
Deși salvatorii au avertizat că din cauza creșterii temperaturilor gheața începe să se topească, se pare că pe mulți dintre moldoveni nu îi sperie atenționările. Zeci de oameni s-au plimbat și s-au distrat în weekend pe lacul înghețat de la Valea Morilor. Adulții și petrecut au petrecut timpul împreună, au încercat să patineze sau pur
10:20
Un bărbat de 77 de anu a fost condamnat la 11 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru viol. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în luna mai 2024, inculpatul a violat fiica unor vecini, care locuiau în apropierea gospodăriei sale, aflată într-un sat din centrul țării. Acțiunile infracționale au avut loc
10:20
LIVE Vlad Plahotniuc s-a prezentat în instanță: Depune mărturii în dosarul „frauda bancară” # Realitatea.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, s-a prezentat astăzi în instanță pentru a depune mărturie în dosarul „Frauda bancară". În sala de judecată a fost instalată și o tablă. "Consider că am fost inclus în acest dosar deliberat de către guvernarea de atunci pentru a sustrage atenția de la nereușitele lor", și-a început el
Acum 4 ore
10:10
Băuți și grăbiți: Zeci de șoferi, prinși în weekend încălcând regulile de circulație # Realitatea.md
Peste 4.060 de șoferi au încălcat Regulamentul circulației rutiere în acest weekend. Potrivit datelor publicate de Poliția Națională, 49 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați în stare de ebrietate, 1.570 au depășit limita de viteză, iar 811 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de
10:00
Atac tehnic, discreditare publică și izolare! Istoria unei companii IT din Moldova, împinsă în afara pieței europene # Realitatea.md
O companie IT fondată în Republica Moldova dispunea de infrastructură de servere în peste 40 de țări ale lumii, deservea mai mult de 150.000 de clienți activi și administra un pool de peste 400.000 de adrese IP. În pofida acestui fapt, compania a fost practic împinsă în afara pieței europene de către concurenți, în urma
09:50
De ce se teme Krasnoselski? Vrea număr nelimitat de bodyguarzi, după ce își încheie „mandatul” # Realitatea.md
Vadim Krasnoselski vrea să își asigura pază personală nelimitată și după încetarea mandatului. Liderul regiunii separatiste a Republicii Moldova propune o pretinsă lege, prin intermediul căreia să poată beneficia de bodyguarzi în funcție de nivelul „amenințărilor și alți factori". Actualmente, foștii lideri autoproclamați pot beneficia de pază din partea a maxim două persoane, după încetarea
09:40
Descinderi în mai multe primării din țară! CNA investighează delapidarea fondurilor pentru drumuri și apeducte # Realitatea.md
Ofițerii CNA și procurorii desfășoară în această dimineață, 23 februarie, acțiuni de urmărire penală, percheziții și ridicări de acte în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum și la un operator economic, în contextul unor investigații legate de delapidarea fondurilor naționale și externe destinate domeniului infrastructurii drumurilor și construcției rețelelor de apeduct
09:30
În perioada 23-25 februarie curent, o delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează o vizită în Republica Moldova. Delegația este condusă de președintele Comitetului pentru afaceri externe, Remigijus Motuzas. Parlamentarii lituanieni vor avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și speakerul Parlamentului, Igor Grosu. Totodată, oficialii vor discuta cu vicepreședinta Parlamentului
09:00
Cum explică Președinția grațierea lui Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul asasinatelor la comandă din Ucraina # Realitatea.md
Președinția Republicii Moldova a venit cu precizări privind grațierea lui Nicolai Andrei Șepeli, dar și revocarea ulterioară a decretului semnat în 2022. Instituția menționează că decizia inițială a fost luată în baza demersurilor Procuraturii Generale și a recomandării Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate. Potrivit Președinției, în martie 2021 Procuratura Generală a solicitat examinarea cererilor
08:20
Declarații la Realitatea TV: Experiența de război a Moscovei și costurile umane uriașe reduc șansele păcii în Europa # Realitatea.md
Războiul din Ucraina arată că Rusia este gata să sacrifice generații pentru a-și atinge scopul. Invitații emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV susțin că această realitate reduce șansele păcii în Europa. Potrivit lor, în pofida pierderilor masive, Moscova rămâne singura țară de pe continent cu experiență reală de luptă pe teren, fapt care o
Acum 6 ore
08:00
Creștinii ortodocși au intrat, de astăzi, în Postul Mare – cel mai aspru și mai lung dintre cele patru posturi ale anului, care îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Paștelui, marcată anul acesta pe 12 aprilie. Potrivit calendarului ortodox, timp de șapte săptămâni credincioșii sunt chemați la înfrânare și rugăciune. În această perioadă nu se
07:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 23 februarie. Un euro are valoarea de 20 de lei și 19 bani. Dolarul american costă 17 lei și 15 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 96 de bani. Rubla rusească este cotată la 22 de bani, iar hrivna ucraineană
07:30
Săptămâna începe cu vreme mohorâtă în Republica Moldova. Pe 23 februarie sunt prognozate ploi slabe în mai multe regiuni, iar în Centru cerul va fi predominant noros, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Temperaturile maxime vor urca astăzi până la +6 grade Celsius, iar pe timp de noapte valorile vor coborî până la -5 grade. La
Acum 24 ore
19:20
Diversitatea lingvistică și dialogul intercultural, celebrate la Gala „Tânărul cercetător” # Realitatea.md
Peste 80 de elevi, profesori și părinți din întreaga țară au participat la Gala de premiere a câștigătorilor Concursului republican „Tânărul cercetător", ediția I, desfășurat sub genericul „Casa noastră – Republica Moldova". Evenimentul a constituit un prilej de celebrare a diversității lingvistice și a dialogului intercultural și a avut loc în contextul marcării, pe 21
18:50
Cazul care a revoltat Italia. Un băiețel de 2 ani a murit în urma unui transplant cu o inimă „arsă de gheață” # Realitatea.md
Un băiețel din Italia în vârstă de doi ani a murit sâmbătă, la două luni după un transplant de inimă. Organul fusese deteriorat de gheața carbonică, în timpul transplantului, relatează Digi24. Procurorii au deschis o anchetă cu privire la incident, iar șase medici au fost plasați sub investigație oficială. Domenico a murit după ce a
18:20
SUA ridică la 15% tarifele vamale, inclusiv pentru Moldova. Canada și Mexic – scutite de taxe # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a majorat tarifele vamale temporare de la 10 la 15% pentru toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile măsuri americane, aprobate vineri și modificate sâmbătă, intră în vigoare de marți, 24 februarie. Canada și Mexic sunt scutite de taxe, în baza pactului comercial nord-american, transmite IPN. Într-o postare pe rețele de
17:50
Ministrul Educației: Colaborarea părinților cu școala este benefică, dar fără bani colectați forțat # Realitatea.md
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, susține că fenomenul plăților informale din școli nu poate fi combătut fără o schimbare de mentalitate, o finanțare mai bună a sistemului educațional și aplicarea unor sancțiuni reale. Declarațiile au fost făcute în cadrului unui interviu „Cu Sens". Potrivit ministrului, aproximativ 60% dintre părinți sprijină activitatea asociațiilor de părinți,
17:20
Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate # Realitatea.md
Autoritățile au raportat duminică, 22 februarie curent, un presupus atac asupra Moscovei cu drone neidentificate. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate, potrivit contului Telegram al primarului Moscovei, Serghei Sobianin, și mass-media ruse, relatează Digi24. Potrivit Rosaviatsia, au fost impuse restricții privind sosirile și plecările la aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Jukovski și Șeremetievo. Pasagerii sunt avertizați că este
16:10
Voucher digital pentru zilieri – soluție contra muncii nedeclarate în agricultură, MMPS # Realitatea.md
În Moldova ar putea fi implementat voucherul digital pentru zilieri, un mecanism menit să formalizeze munca în agricultură și să extindă protecția socială. Ministerul Muncii și Protecției Sociale pregătește un proiect care prevede simplificarea și digitalizarea declarării activității și a plății contribuțiilor sociale, astfel încât munca zilierilor să conteze la stabilirea pensiei și alte prestații,
15:50
Milano-Cortina 2026: Jocurile Olimpice de iarnă se încheie cu o ceremonie de neuitat la Verona # Realitatea.md
Pentru a încheia Jocurile
15:10
Percheziții la saloane de masaj erotic din București. Rețeaua era condusă de o femeie de 80 de ani # Realitatea.md
Văduva lui Gabriel Cotabiță și alte șapte persoane au fost reținute într-un dosar de proxenetism, după ce polițiștii au descins la două saloane de masaj din București, în care se practica prostituția. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Alina Cotabiță ar fi administrat unul dintre saloane, iar lidera rețelei ar fi o femeie în vârstă de […] Articolul Percheziții la saloane de masaj erotic din București. Rețeaua era condusă de o femeie de 80 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Steve Witkoff: „În următoarele trei săptămâni ar putea avea loc o întâlnire între Zelenski și Putin” # Realitatea.md
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și-a exprimat speranța că în următoarele săptămâni vor exista „vești bune” în cadrul soluționării conflictului din Ucraina. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat Larei Trump la Fox News, scrie rbc.ru. „Noi, împreună cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, sperăm că am propus ambelor părți câteva variante […] Articolul Steve Witkoff: „În următoarele trei săptămâni ar putea avea loc o întâlnire între Zelenski și Putin” apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Pierre Sablé, un sportiv francez în vârstă de 91 ani și-a prezentat fiica de 7 luni în fața presei. Povestea lui a făcut înconjurul lumii, după ce a dezvăluit că are în total 6 fiice cu șase femei diferite, scrie antena3.ro. Publicația L’Indépendant l-a vizitat pe proaspătul părinte, care a ajuns astfel la al șaptelea […] Articolul Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
5 persoane reținute pentru organizarea unei spelunci de droguri în sectorul Botanica, alte 18 identificate # Realitatea.md
5 persoane au fost reținute, fiind suspectate de organizarea și întreținerea unei spelunci destinată consumului de droguri în sectorul Botanica al capitalei. Oamenii legii au depistat și identificat 18 persoane aflate în interior, anunță Poliția Republicii Moldova. Acțiunea a avut loc noaptea trecută, în cadrul unei operațiuni comune a polițiștilor și procurorilor din sector, cu […] Articolul 5 persoane reținute pentru organizarea unei spelunci de droguri în sectorul Botanica, alte 18 identificate apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
12:10
Ultima săptămână de iarnă aduce o încălzire semnificativă a vremii, care se va accentua treptat în zilele următoare. Temperaturile vor crește constant, urmând să ajungă până la 14 grade Celsius până duminică, 1 martie. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice vor înregistra o tendință clar ascendentă. Luni, 23 februarie, maxima termică va urca […] Articolul Ultima săptămână din februarie aduce încălzire și sosirea primăverii apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ultima zi înainte de Postul Mare: Lăsatul Secului de brânză, timp de reflecție și milostenie # Realitatea.md
Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică, 22 februarie curent, Lăsatul Secului de brânză, iar de mâine începe Postul Mare, perioadă pregătitoare pentru cea mai importantă sărbătoare creștină, Învierea Domnului, care va fi prăznuită anul acesta pe 12 aprilie. Postul Mare, cunoscut drept Postul Paștelui, este cea mai lungă și mai aspră perioadă de post din calendarul ortodox. […] Articolul Ultima zi înainte de Postul Mare: Lăsatul Secului de brânză, timp de reflecție și milostenie apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Cum se circulă pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire pe mai multe trasee # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, duminică dimineața, 22 februarie curent, drumurile naționale sunt practicabile. Pe majoritatea traseelor, carosabilul este uscat, iar în zonele de nord, centru și sud, pe alocuri, se semnalează prezența zăpezii. Pe parcursul nopții au fost înregistrate ninsori slabe în unele regiuni din centru și sudul țării. Din cauza vântului, pe […] Articolul Cum se circulă pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire pe mai multe trasee apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Explozii la Liov: o polițistă a murit, 15 persoane rănite. Poliția investighează un posibil atac terorist # Realitatea.md
O poliţistă a fost ucisă şi peste 15 persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din oraşul ucrainean Liov, din vestul țării a informat primarul localităţii, Andrii Sadovii, scrie Digi24.ro. O femeie suspectată de organizarea […] Articolul VIDEO Explozii la Liov: o polițistă a murit, 15 persoane rănite. Poliția investighează un posibil atac terorist apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Pe 22 februarie sunt prognozate ninsori. Pe parcursul zilei, fulgii de zăpadă vor cădea în special în sudul țării și în capitală, în timp ce în centru și la nord cerul va fi predominant noros. Meteorologii anunță temperaturi de până la +5 grade Celsius ziua, iar noaptea valorile vor coborî până la -8 grade. În […] Articolul Fulgi de zăpadă și cer acoperit de nori: Prognoza meteo pentru 22 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
21 februarie 2026
20:40
Șofer blocat într-un BMW după un accident în Tiraspol: salvatorii au intervenit pentru a-l descarcera # Realitatea.md
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de 21 februarie în Tiraspol, în apropierea unei stații de alimentare cu gaz. Două automobile s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului un Audi a fost proiectat în șanț, în timp ce un BMW a rămas pe carosabil. Șoferul BMW-ului a rămas blocat în habitaclu și […] Articolul Șofer blocat într-un BMW după un accident în Tiraspol: salvatorii au intervenit pentru a-l descarcera apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
VIDEO Noi descinderi în localurile din capitală: Zeci de persoane testate la consumul de droguri # Realitatea.md
Poliția a intervenit noaptea trecută, în baza unor informații operative, în mai multe localuri de agrement din capitală, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice. Acțiunile au fost desfășurate de către polițiștii capitalei, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”. În urma intervențiilor au fost depistate mai […] Articolul VIDEO Noi descinderi în localurile din capitală: Zeci de persoane testate la consumul de droguri apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Furnizarea gazelor în stânga Nistrului ar urma să continue și după 1 martie prin cu ajutorul Moldovagaz # Realitatea.md
Furnizarea gazelor naturale în regiunea transnistreană ar urma să continue și după 1 martie prin același mecanism, cu Moldovagaz în rolul de operator comercial, iar gazul fiind asigurat de compania externă MET Gas and Energy Marketing AG. Declarația a fost făcută de șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la Realitatea […] Articolul Furnizarea gazelor în stânga Nistrului ar urma să continue și după 1 martie prin cu ajutorul Moldovagaz apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Premierul slovac Robert Fico a amenințat sâmbătă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina dacă în două zile Kievul nu ia măsuri pentru reluarea transporturilor de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro. Ungaria și Slovacia, singurele țări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat […] Articolul Slovacia amenință că va opri exporturile de electricitate către Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
30 de zile de arest pentru cea de-a patra persoană, reținută în pregătirea asasinatelor în Ucraina # Realitatea.md
Arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS, în privința a celei de-a 4-a persoane, reținută vineri, pentru implicare în pregătirea asasinatelor în Ucraina Acesta este din Bălți, dar cu domiciliul în Chișinău și are vârsta de 30 de ani. Bănuitul, de rând cu învinuitul cu rol de recrutor, cooperează cu ancheta, deși […] Articolul 30 de zile de arest pentru cea de-a patra persoană, reținută în pregătirea asasinatelor în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Echipa feminină de tir cu arcul a Moldovei a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală. În finală, echipa formată din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Kasandra Berzan a dispus de Georgia cu 5-4 la shoot-off, transmite olimpyc.md. Elevii antrenoarei Irina Cecanova au mai cucerit o medalie de aur la Europene în 2016, […] Articolul Mândrie națională! Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Rochie roșie, flori uriașe și invitați celebri: Cum și-a sărbătorit Anastasia Nichita cei 27 de ani # Realitatea.md
Campioana la lupte și fosta deputată PAS Anastasia Nichita și-a sărbătorit împlinirea a 27 de ani într-o atmosferă de lux, alături de familie și prieteni apropiați din showbizul autohton, iar imaginile de la eveniment au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale. Sărbătorita a atras toate privirile într-o rochie roșie. Partenerul său, luptătorul Valeriu Mircea, a avut […] Articolul Rochie roșie, flori uriașe și invitați celebri: Cum și-a sărbătorit Anastasia Nichita cei 27 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Lege promulgată de Putin: operatorii de telefonie vor întrerupe serviciile la cererea FSB # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă, 21 februarie, o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile pentru abonați la solicitarea Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB). Documentul a fost aprobat în această săptămână de Duma de Stat a Federației Ruse și de Consiliul Federației al Federației Ruse, iar operatorii […] Articolul Lege promulgată de Putin: operatorii de telefonie vor întrerupe serviciile la cererea FSB apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
”Eu sunt poetul acestui neam” – Concurs dedicat lui Grigore Vieru, organizat la Liceul ”Ciprian Porumbescu” # Realitatea.md
Concursul literar-artistic „Eu sunt poetul acestui neam”, dedicat creației lui Grigore Vieru, s-a desfășurat la Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Chișinău, în data de 20 februarie. Evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediție și este organizat pentru al treilea an consecutiv de administrația instituției, condusă de Liliana Chetreanu. La concurs au participat […] Articolul ”Eu sunt poetul acestui neam” – Concurs dedicat lui Grigore Vieru, organizat la Liceul ”Ciprian Porumbescu” apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Papa de la Roma, mesaj pentru preoți: Să nu mai folosească inteligența artificială, pentru a-și scrie predicile # Realitatea.md
Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe preoți să-și utilizeze propria inteligență, nu pe cea artificială (IA), în pregătirea omiliilor (predicile catolice). Suveranul pontif a subliniat acest lucru într-o întâlnire recentă cu preoții din Roma, insistând să reziste tentației IA pentru a menține creierul activ și a nu pierde capacitatea umană de gândire, potrivit ewtnnews.com, […] Articolul Papa de la Roma, mesaj pentru preoți: Să nu mai folosească inteligența artificială, pentru a-și scrie predicile apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Amendă de 70 000 lei sau închisoare! Cum vor fi sancționate persoanele care amenință sau agresează judecătorii # Realitatea.md
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii ar putea fi sancționate penal. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlamentul Republicii Moldova, inițiativa fiind promovată la propunerea Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit notei de argumentare, securitatea judecătorului este o condiție esențială pentru asigurarea independenței și imparțialității actului de justiție. […] Articolul Amendă de 70 000 lei sau închisoare! Cum vor fi sancționate persoanele care amenință sau agresează judecătorii apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, afirmă că concernul rus Gazprom a înaintat în 2020 o propunere privind reglementarea datoriilor legate de livrările de gaze, însă Guvernul Republicii Moldova a respins inițiativa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la Realitatea TV. Potrivit lui Ceban, adresarea a venit din partea Gazprom, care a […] Articolul DEZVĂLUIRI de la șeful Moldovagaz! Ce a cerut Gazprom în schimbul datoriilor apare prima dată în Realitatea.md.
