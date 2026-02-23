Băuți și grăbiți: Zeci de șoferi, prinși în weekend încălcând regulile de circulație

15:10

Văduva lui Gabriel Cotabiță și alte șapte persoane au fost reținute într-un dosar de proxenetism, după ce polițiștii au descins la două saloane de masaj din București, în care se practica prostituția. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Alina Cotabiță ar fi administrat unul dintre saloane, iar lidera rețelei ar fi o femeie în vârstă de […]