” La Taclale Amicale”Invitata ediției este, interpreta de muzică populară, Cristina Pînzaru – Bațura
Agro TV, 19 februarie 2026 11:00
Discutăm despre: Conexiunea profundă cu locul de baștină; Cine a contribuit la lansarea interpretei în muzica populară Colaborarea cu orchestra națională " Lăutarii" și „Moldovlaska" ; Repertoriu și ținutele scenice deosebite Cum reușește artista să îmbine armonios cariera artistică și familia sa frumoasă ♥️ Relația de dragoste cu soțul său muzician, Stas Bațura și cum […]
11:10
11:10
11:10
11:10
11:10
11:00
Discutăm despre: Conexiunea profundă cu locul de baștină; Cine a contribuit la lansarea interpretei în muzica populară Colaborarea cu orchestra națională " Lăutarii" și „Moldovlaska" ; Repertoriu și ținutele scenice deosebite Cum reușește artista să îmbine armonios cariera artistică și familia sa frumoasă ♥️ Relația de dragoste cu soțul său muzician, Stas Bațura și cum […]
Acum 24 ore
18:40
Reprezentanții ONG-urilor din Republica Moldova ar trebui să depună declarațiile de avere, a spus în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova avocatul Alexandru Grosu. Potrivit acestuia, cetățenii sunt în drept să cunoască cine le oferă acești bani organizațiilor neguvernamentale și pentru ce sunt cheltuiți aceștia. Din anul 1993 până în prezent în […]
16:40
Meteorologii au emis pentru 19 februarie cod portocaliu și cod galben de ninsoare și intensificări ale vântului. În zonele vizate, vor cădea ninsori puternice, iar vântul nord-vestic va sufla cu rafale de 15–18 m/s, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat sunt posibile depuneri de lapoviță și troiene. În […]
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 19 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 16 de bani, cu un 2 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 04 de bani, cu 2 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi […]
16:30
Ucraina și Republica Moldova vor efectua verificări mai stricte a loturilor de carne de pasăre destinate exportului în țara noastră. Anunțul a fost făcut de Ministerul ucrainean al Economiei, Mediului și Agriculturii, după o ședință online comună cu Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga și directorul ANSA, Radu Musteața. Decizia vine în contextul suspendării temporare a importurilor […]
16:30
Cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul permanent acasă vor continua să beneficieze de scutiri la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista detaliată a acestor bunuri a fost aprobată în ședința Guvernului, măsura având scopul de a simplifica formalitățile vamale și de a reduce costurile procesului de revenire din diasporă. […]
14:50
Tot mai mulți moldoveni își vor putea petrece concediile în țară, sprijinind pensiunile rurale. Guvernul introduce tichetele de vacanță pentru angajații sectorului privat, valabile pentru pachete turistice care includ cazarea și cel puțin un alt serviciu turistic. Tichetele vor fi emise în format electronic sau pe suport de hârtie de către operatori turistici autorizați și […]
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 19 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 36 bani, cu 02 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 16 bani. Citiți […]
14:10
14:10
14:10
14:10
14:10
14:10
12:00
Peste două mii de avocați sunt nevoiți să achite cu 7500 de lei mai mult pentru asigurările medicale în anul 2026 comparativ cu anul 2025, a precizat în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova membrul Consiliului Uniunii Avocaților, Alexandru Grosu. Potrivit acestuia, de la 1 ianuarie 2026 polița de asigurare pentru avocați […]
11:50
Decizia de consolidare a sistemului național de control al produselor pescărești a fost aprobată în cadrul ședinței de Guvern. Autoritățile urmăresc protejarea pieței interne și a intereselor comerciale externe, prin prevenirea introducerii pe piață a produselor provenite din pescuit ilegal, nedeclarat sau nereglementat. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare: ,, Proiectul are drept scop […]
11:50
Întreprinderea de Stat Moldelectrica va fi reorganizată în societate pe acțiuni, în cadrul unui proces inițiat de Ministerul Energiei pentru modernizarea managementului corporativ. Un ordin în acest sens a fost semnat pe 13 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, iar planul aprobat prevede toate procedurile juridice și contabile necesare, inclusiv transmiterea activelor și transferul personalului. […]
Ieri
10:50
Prețurile grâului rămân sub presiune pe piețele internaționale, în contextul unei oferte globale ridicate. La Euronext, contractele pentru martie 2026 au coborât la circa 191 euro/tonă, iar cele pentru noua recoltă din septembrie 2026 se tranzacționează în jur de 195 euro/tonă. În plus, o eventuală decizie a Indiei de a deschide stocurile pentru export ar […]
10:30
Republica Moldova se confruntă cu un nou episod de iarnă severă, după ce meteorologii au emis Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsori abundente, lapoviță, polei și intensificări puternice ale vântului. Autoritățile centrale și locale au activat planurile de intervenție, au modificat programul instituțiilor publice și recomandă limitarea deplasărilor, în contextul riscului crescut de accidente […]
17 februarie 2026
17:20
Atacurile asupra Ucrainei nu contenesc. Pe parcursul nopții, țara vecină a fost vizată de peste o duzină de rachete și aproape 400 de drone. O bună parte din acestea au fost distruse, unele însă au lovit obiecte de infrastructură și case de locuit la Odesa, Sumî și Dnipro. Exploziile au fost atât de puternice încât […]
17:10
Meteorologii au emis pentru 18 februarie cod portocaliu și cod galben de precipitații și intensificări ale vântului. În zonele vizate, vor cădea ninsori puternice, iar vântul nord-vestic va sufla cu rafale de 15–18 m/s, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat sunt posibile depuneri de lapoviță și troiene. În […]
17:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 18 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 34 bani, cu 03 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 16 bani, cu […]
17:10
A început Anul Nou Chinezesc 2026. Sărbătoarea marchează debutul „Anului Calului de Foc", o perioadă asociată cu energie, curaj și dinamism. Festivitățile vor dura 15 zile, până la Festivalul Lampioanelor care va fi marcat pe 5 martie. Anul Nou Chinezesc 2026, cunoscut și ca „Festivalul Primăverii", marchează începutul unui nou ciclu zodiacal sub semnul „Calului […]
17:00
Franța, mult timp considerată motorul agricol al Europei, traversează o criză fără precedent. În doar un deceniu, aproximativ 100 de mii de ferme au dispărut, iar aproape jumătate de milion de fermieri se apropie de vârsta pensionării, relatează agenția de presă AFP, notează Agerpres. Agricultura franceză se confruntă cu marje de profit tot mai mici, […]
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 18 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 14 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 02 de bani, cu 05 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi de […]
16:30
Autoritățile sunt în alertă în contextul în care Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Portocaliu cu precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță, însoțite de intensificări ale vântului, valabil începând din această noapte și pe tot parcursul zilei de 18 februarie în zona de sud și centru al țării. Se prognozează viscol, […]
16:20
O schemă de încălcare a drepturilor de autor, prin export ilegal de vinuri în Statele Unite ale Americii, a fost deconspirată de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și procurorii PCCOCS. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ cinci milioane de lei. ILONA RAILEAN, șefa secției comunicare strategică a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră: ,,Mai […]
16:10
Pănțărușul a fost desemnat „Pasărea Anului 2026" în Republica Moldova, în urma unui vot public organizat de Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii. Competiția s-a desfășurat online, iar specia câștigătoare a acumulat cele mai multe voturi din partea iubitorilor de natură. Pănțărușul este o pasăre mică și foarte activă, adaptată atât zonelor împădurite, cât […]
16:00
Un nou pas spre modernizarea pieței gazelor naturale din Republica Moldova a fost făcut pe 16 februarie, anunță Ministerul Energiei. Potrivit instituției, Bursa Română de Mărfuri EST a desfășurat cu succes prima ședință de tranzacționare pe Platforma de Echilibrare. Evenimentul marchează o premieră pentru sectorul energetic, vizând echilibrarea sistemului de transport al gazelor pentru luna […]
15:50
Granturi de până la un milion de dolari pentru fermieri, lansate în cadrul Proiectului AGGRI # Agro TV
Fermierii din mai multe sectoare agricole pot accesa granturi de până la un milion de dolari în cadrul celui de-al cincilea apel lansat prin Proiectul AGGRI, anunțat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Sprijinul financiar vizează exploatațiile de bovine, ovine și caprine orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și carne, dar și fermele de […]
14:00
Emisiune cu scântei aseară la Actualitatea la Raport, unde s-a dezbătat subiectul protestului transportatorilor de pasageri din fața sediului ANTA. Oleg Alexa, președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto a explicat care sunt nemulțumirile legate de o companie care ar organiza curse în mod ilegal de la autogara proprie. Reprezentantul firmei vizate, Ion Pop, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
10:10
10:10
10:10
10:10
10:10
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
09:50
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.