Ucraina nu pierde războiul cu Rusia, anunță președintle Zelenski
Ziarul de Garda, 21 februarie 2026 08:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu pierde războiul cu Rusia și că armata ucraineană a recucerit recent 300 de kilometri pătrați în cadru unei contraofensive din sudul țării. „Nu putem spune că pierdem războiul. Sincer, cu siguranță nu-l pierdem. Întrebarea este dacă vom câștiga, da, aceasta este întrebarea, dar o întrebare care...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
08:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu pierde războiul cu Rusia și că armata ucraineană a recucerit recent 300 de kilometri pătrați în cadru unei contraofensive din sudul țării. „Nu putem spune că pierdem războiul. Sincer, cu siguranță nu-l pierdem. Întrebarea este dacă vom câștiga, da, aceasta este întrebarea, dar o întrebare care...
Acum 12 ore
21:50
Trump atacă Curtea Supremă după anularea tarifelor, anunță noi taxe globale de 10% și alte măsuri comerciale # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat dur la decizia Curtea Supremă a SUA de a respinge o parte din tarifele comerciale impuse de administrația sa, calificând hotărârea drept „profund dezamăgitoare” și anunțând imediat introducerea unui tarif global de 10% pentru aproximativ cinci luni. Trump a sugerat că instanța ar fi fost influențată politic și a...
19:50
Al cincilea suspect, reținut la Chișinău în dosarul omorurilor la comandă ale persoanelor publice ucrainene # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat în seara zilei de vineri, 20 februarie, reținerea unui alt membru al grupului criminal implicat în pregătirea asasinării unor persoane publice în Ucraina. Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, a fost reținut la Chișinău în cadrul unei operațiuni comune a ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate și ai serviciilor de urmărire...
Acum 24 ore
19:20
Maia Sandu lansează un dialog național privind siguranța copiilor în mediul online. „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a inaugurat vineri, 20 februarie, dialogul național privind protecția copiilor în spațiul virtual. Prima reuniune a adunat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, dar și reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale. „Am lansat astăzi dialogul național despre siguranța copiilor pe internet. La prima întâlnire au participat...
18:40
Lovitură pentru Trump: Curtea Supremă a SUA anulează tarifele globale impuse de liderul de la Casa Albă # Ziarul de Garda
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins tarifele extinse impuse de Donald Trump, pe care președintele le aplicase invocând o lege destinată situațiilor de urgență națională, provocând astfel o înfrângere usturătoare pentru liderul republican. Decizia, pronunțată vineri, are implicații majore pentru economia globală, titrează Reuters. Judecătorii, printr-o hotărâre de 6-3 semnată de conservatorul Chief Justice...
18:10
Trei suspecți din dosarul tentativelor de asasinate pregătite în Ucraina, trimiși după gratii pentru 30 de zile la cererea PCCOCS # Ziarul de Garda
Trei dintre suspecții reținuți în dosarul tentativelor de asasinate în Ucraina au fost trimiși în arest, după ce magistrații de la Judecătoria Ciocana au admis demersurile procurorilor de la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. Cei vizați sunt bărbatul care i-ar fi convins pe mai mulți învinuiți (dintre care 7 reținuți în Ucraina)...
17:30
Reforma administrației publice locale, discutată cu cetățenii din alte nouă raioane # Ziarul de Garda
Reprezentanții Guvernului au mers în alte nouă raioane, în perioada 16-20 februarie 2020, pentru a discuta despre reforma administrației publice locale (APL). Executivul a organizat consultări publice privind reforma APL în raioanele Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești și Ialoveni,potrivit „Moldpres”. Săptămâna trecută, reforma a fost consultată în șapte raioane: Drochia,...
17:30
Drumarii intervin pe mai multe trasee naționale, înainte de ninsorile prognozate în sudul țării # Ziarul de Garda
Circulația pe toate drumurile naționale din R. Moldova este asigurată în condiții de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND) într-un comunicat. Instituția precizează că echipele teritoriale au desfășurat lucrări de deszăpezire, curățare și plombare pe mai multe sectoare. AND avertizează că sâmbătă, 21 februarie, sunt așteptate ninsori, în special în sudul țării, care pot...
17:00
„Patru ani marcați de crime de război”. Amnesty International Moldova anunță organizarea unui protest în fața Ambasadei Rusiei de la Chișinău # Ziarul de Garda
Pe 24 februarie 2026, ziua în care se vor împlini patru ani de când Rusia a atacat Ucraina, la Chișinău va avea loc un protest de solidaritate cu țara vecină. Organizaţia non-guvernamentală Amnesty International Moldova va cere justiție pentru Ucraina. Cetățenii sunt invitați să se alăture mișcării la ora 11:00, în fața Ambasadei Federației Ruse...
17:00
Cea mai mare grădiniță din UTA Găgăuzia a fost renovată și eficientizată energetic cu suportul UE. „Până la renovare, aveam săli reci iarna și costuri mari pentru încălzire” # Ziarul de Garda
Grădinița nr. 8 „Andrieș” din Ceadîr-Lunga a fost renovată în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. Bugetul total al lucrărilor a fost de aproximativ 6 milioane de lei, dintre care circa 4 milioane de lei au fost alocate de UE, se arată...
16:50
Primele imagini cu suspecții din R. Moldova, aduși în fața magistraților în dosarul asasinatelor din Ucraina # Ziarul de Garda
Primii doi dintre cei patru suspecți reținuți în R. Moldova în dosarul privind planul serviciilor speciale ruse de asasinare a unor persoane publice din Ucraina au fost aduși vineri, 20 februarie, în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Procurorii cer arest preventiv pentru 30 de zile, iar cei doi nu au răspuns întrebărilor...
16:30
LIVE TEXT/ Ucraina va primi peste 600 de milioane de euro pentru necesitățile din energetică. SUA și mai multe țări europene au contribuit. Război în Ucraina, ziua 1458 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:24 Ministerul Energiei din Ucraina și partenerii occidentali au convenit, la Paris, alocarea a peste 600 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului energetic ucrainean, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal. Fondurile vor fi distribuite după cum urmează: În total, reprezentanți ai Uniunii Europene, Statelor Unite, Regatului Unit, Danemarcei, Canadei, Letoniei, Germaniei,...
16:10
Agenția pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a identificat mai multe loturi de biscuiți neconformi, în cantitate totală de peste 2,4 tone, la producerea cărora a fost utilizat drept materie primă uleiul de palmier, care nu corespundea cerințelor de siguranță alimentară. Biscuiții au fost retrași din comerț, iar agentul economic – sancționat. Printr-un comunicat, ANSA informează despre...
16:10
În fața MAI are loc un „rave-protest”, după razia antidrog a Poliției, în urma căreia au fost documentate peste 100 de persoane. „Cultura alternativă și muzica electronică nu sunt infracțiuni” # Ziarul de Garda
Astăzi, 20 februarie, în fața clădirii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) are loc un protest, după ce acum câteva zile, pe 14 februarie, polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. „Ceea ce s-a...
15:40
Repromed – chirurgia care se construiește pe echipe, nu pe improvizație. Interviu cu Prof. Dr. Adrian Hotineanu, directorul spitalului Repromed # Ziarul de Garda
Domnule profesor, Repromed este cunoscut în special pentru maternitate și consultații. Totuși, în ultimii ani, chirurgia pare să devină un pilon central. Ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic brusc. S-a construit în timp. Un centru chirurgical nu apare prin declarații, ci prin acumulare de experiență, echipe stabile și infrastructură coerentă. Astăzi, Repromed nu mai...
15:40
Retragerea armatei ruse din regiunea transnistreană se numără printre condițiile impuse Rusiei de UE în poziția sa privind negocierile de pace cu Ucraina # Ziarul de Garda
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a transmis reprezentanților statelor membre un document care enumeră concesiile pe care Bruxellesul consideră că Rusia trebuie să le facă în cadrul negocierilor cu Ucraina. Una dintre condiții vizează retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană a R. Moldova, scrie Europa Liberă. Reprezentanții UE nu sunt implicați direct...
15:20
O angajată a unei televiziuni din regiunea transnistreană, cercetată în dosarul omorurilor la comandă a oficialilor ucraineni # Ziarul de Garda
Printre cele 11 persoane reținute în operațiunea moldo-ucraineană de destructurarea a grupării organizate la comanda serviciilor speciale rusești pentru asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina, se numără și Alina Bondarenco, o tânără de 19 ani, originară din regiunea transnistreană. În timpul perchezițiilor, la ea a fost găsită o legitimație care ar confirma angajarea sa...
15:00
LIVE TEXT/ Zelenski: Aproximativ 10 mii de soldați nord-coreeni se află în prezent în Rusia. Este extrem de periculos faptul că aceștia acumulează cunoștințe despre războiul hibrid modern. Război în Ucraina, ziua 1458 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:59 Soldații nord-coreeni acumulează experiență de război modern în conflictul ruso-ucrainean, pe care o vor putea utiliza ulterior la întoarcerea în țară, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Kyodo News. „Aproximativ 10 mii de soldați nord-coreeni se află în prezent în Rusia. Este extrem de periculos faptul că aceștia acumulează cunoștințe despre războiul hibrid...
14:30
În corespondența unui general rus au fost găsite mărturiile acestuia despre cum a torturat prizonieri ucraineni și fotografii cu urechi tăiate # Ziarul de Garda
Generalul-maior Roman Demurchiev, comandant adjunct al Armatei a 20-a Combinate a Rusiei, le-ar fi relatat în mod regulat rudelor și colegilor despre uciderea și torturarea prizonierilor ucraineni — atât militari, cât și civili — potrivit unei arhive a corespondenței sale personale din perioada 2022–2024, scrie The Moscow Times. Conform investigației, ofițerul ar fi discutat despre...
14:10
Fostul prinţ Andrew, eliberat după ce a fost arestat în dosarul Epstein. Este cercetat în stare de libertate # Ziarul de Garda
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a părăsit secția de poliție din Norfolk, unde se afla de 12 ore, după ce fusese arestat de oamenii legii din Marea Britanie sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC, transmite digi24.ro. El va fi judecat în libertate. Fostul prinț este anchetat după ce dosarele Epstein au...
14:00
BNS: Producția industrială și turismul din R. Moldova au înregistrat în 2025 o creștere de 9-10%, față de anul 2024 # Ziarul de Garda
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că producția industrială a R. Moldova a înregistrat creșteri consistente în anul 2025 comparativ cu 2024, atât la nivel lunar, cât și anual, reflectând un avans al principalelor sectoare industriale. Potrivit datelor preliminare, producția industrială brută în luna decembrie 2025 a crescut cu 9,3% față de aceeași lună a...
13:50
Dosarul lui Nesterovschi a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Avocatul contestă decizia Curții de Apel de menținere a condamnării la 12 ani de pușcărie # Ziarul de Garda
Dosarul lui Nesterovschi a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Avocatul Anatolie Pitel contestă decizia Curții de Apel de menținere a condamnării fostului deputat Alexandr Nesterovschi la 12 ani de pușcărie în dosarul privind coruperea pasivă, pregătirea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Prin decizia din 23 decembrie 2025,...
13:10
LIVE TEXT/ Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale” în discuțiile de pace, dar nu va accepta condiții care îi subminează suveranitatea, declară Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1458 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:10 Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale” în discuțiile de pace, dar nu va accepta condiții care îi subminează suveranitatea, a declarat președintele Volodimir Zelenski, scrie Kyiv Independent. Remarcile sale vin în contextul în care negocierile cu Moscova rămân blocate, Rusia menținând cereri maximaliste, inclusiv retragerea Ucrainei din Donbas, o poziție pe care Kievul...
13:00
UPDATE/ Omorul din sectorul Rîșcani. Un complice la crimă, extrădat acum patru luni în R. Moldova, eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu. Procurorii și avocații contestă decizia. # Ziarul de Garda
Hassan Toper, complice în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost plasat în arest la domiciliu din arest preventiv. Decizia pronunțată joi, 18 februarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a fost contestată atât de acuzatorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și...
12:50
Cele „24 de ore” celebre, timp în care Donald Trump a promis că va pune capăt războiului din Ucraina, s-au întins, de fapt, pe aproape 400 de zile. În cele 13 luni de mandat, președintele a reușit să organizeze mai multe întâlniri între reprezentanții Ucrainei și Rusiei, scrie The Wall Street Journal (WSJ). Totuși, nici...
12:30
Ar fi furat un Vaz, după care l-ar fi abandonat. Cinci minori, documentați de Poliție # Ziarul de Garda
Cinci minori, cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, sunt documentați de Poliție pentru că ar fi furat o mașină de marca Vaz, după care ar fi abandonat-o. Inspectoratul General al Poliției a anunțat că cinci minori, cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, domiciliați în municipiul Chișinău, sunt documentați de polițiști, fiind...
12:10
Dmitry Gordon, în lista celor care urmau să fie asasinați la comanda serviciilor speciale ruse # Ziarul de Garda
Dmitry Gordon, un jurnalist ucrainean inclus pe lista „extremiștilor” din Rusia și dat în urmărire, era una dintre țintele celor racolați de serviciile speciale ruse pentru asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina. Informația a fost publicată de TV8, iar sursele Ziarului de Gardă au confirmat cele relatate. În urma unei operațiuni moldo-ucrainene, oamenii legii...
11:40
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat infrastructura critică din Zaporijiea, lăsând 41 de mii de consumatori fără energie electrică. Război în Ucraina, ziua 1458 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:34 Trupele ruse au atacat infrastructura critică din Zaporijiea, lăsând 41 de mii de consumatori fără energie electrică, a informat Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijiea. Oficialul a precizat că echipele din sectorul energetic au intervenit pentru a înlătura consecințele. „Furnizarea agentului termic este asigurată în regim normal. Un număr redus de locuințe...
11:30
Omorul de la Rîșcani. Un complice la crimă, extrădat acum patru luni în R. Moldova, eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu # Ziarul de Garda
Hassan Toper, un cetățean al Republicii Turcia, implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost plasat în arest la domiciliu din arest preventiv. Decizia pronunțată joi, 18 februarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a fost contestată de acuzatorii de la Procuratura pentru...
11:10
„Pentru fiecare crimă, partea rusă promitea până la 100 de mii de dolari”. Detalii de la autoritățile din R. Moldova și Ucraina privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice ucrainene, coordonată de serviciile speciale ruse # Ziarul de Garda
Procurorii ucraineni au oferit detalii urmărire penală într-o investigație comună cu organele de drept din R. Moldova, privind pregătirea asasinării a mai multor persoane publice ucrainene, dirijate de serviciile speciale rusești. „Pentru fiecare crimă, partea rusă promitea până la 100 de mii de dolari, suma variind în funcție de notorietatea și influența potențialei victime”, a...
10:50
Linia Chișinău-Vulcănești, un nou termen de finalizare nejustificat contractual. Alexandru Munteanu: „Termenul final e mai 2026” # Ziarul de Garda
Linia electrică Vulcănești-Chișinău ar urma să devină funcțională în luna mai 2026, a declarat premierul Alexandru Munteanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”, de la TV8, din 19 februarie 2026. Contractul însă stipulează altceva, termenul de finalizare a lucrărilor este prevăzut pentru iunie 2026. Întrebat anteriorde Ziarul de Gardă dacă au fost semnate amendamente care ar...
10:40
Evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei, cu 12 autocare care efectuau curse ocazionale spre Europa și Rusia: doi administratori de companii sunt bănuiți # Ziarul de Garda
Doi administratori ai unor companii de transport spre Uniunea Europeană și Rusia sunt bănuiți de oamenii legii că ar fi pus la punct o schemă infracțională prin care au ascuns de autorități venituri ce ar fi adus la bugetul de stat 2,8 milioane de lei sub formă de impozite, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate...
10:40
Deputați cu buletine și indemnizații românești, despre anularea actelor de identitate pentru românii din R. Moldova # Ziarul de Garda
Fiecare al treilea deputat din Parlamentului R. Moldova indică în declarațiile de avere și interese că în 2024 a primit indemnizații pentru copii din România, semn că, fie ei, fie soțiile/soții lor, dețin buletine de identitate românești. În contextul în care autoritățile române au anunțat că peste 100 de mii de persoane născute în R....
10:20
Deputatul socialist Igor Dodon este imaginea unui nou deepfake rostogolit în spațiul online. Prin intermediul acestui video trucat, este promovată o platformă investițională, care promite câștiguri zilnice de mii de lei, transmite StopFals. Site-ul StopFals atenționează că aceasta este o escrocherie. Videoul în care Dodon apare alături de alți doi deputați este trucat. Se poate...
10:10
Reuters: Trump a amenințat Iranul cu consecințe grave dacă nu se ajunge la un acord, stabilind un termen limită de 10-15 zile # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat Iranul că țara trebuie să ajungă la un acord privind programul său nuclear, altfel se va confrunta cu consecințe grave, stabilind un termen limită de 10–15 zile. Teheranul a amenințat că va ataca bazele americane din regiune dacă va fi atacat, scrie Reuters. Trump a declarat că negocierile cu...
09:30
Proiect de lege: Sancțiuni penale pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor. De la amendă până la închisoare # Ziarul de Garda
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede aceste măsuri a fost votat în prima lectură de Parlament, se arată în comunicatul de presă emis de Legislativ. Proiectul prevede completarea Codului penal cu un articol nou, care va sancționa amenințarea judecătorului sau a rudelor acestuia cu vătămarea...
09:30
VIDEO/ Copilării în umbra crizelor: trei decenii de frică, adaptare și supraviețuire în R. Moldova # Ziarul de Garda
Destrămarea Uniunii Sovietice, conflictul armat din regiune, valurile de migrație ale părinților plecați peste hotare, pandemia COVID-19 și, mai recent, războiul din Ucraina, au lăsat urme adânci în copilăriile trăite între nesiguranță, frică și adaptare continuă. De peste trei decenii, copiii din R. Moldova cresc într-un context marcat de crize succesive, în care stabilitatea a...
09:00
„Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”. Apel public al Maiei Sandu privind creșterea cazurilor de escrocherie telefonică și online # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, „în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani”. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători”,...
08:50
Alexandru Munteanu: Angajații din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării # Ziarul de Garda
Angajații din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie a acestui an, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, conform prim-ministrului Alexandru Munteanu, care a precizat că printre categoriile vizate se numără profesorii și medicii. Declarațiile au fost făcute la la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8....
Ieri
08:30
LIVE TEXT/ Fostul președinte al Germaniei l-a criticat pe actualul cancelar, Friedrich Merz, pentru blocarea livrării rachetelor de croazieră Taurus către Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1458 # Ziarul de Garda
8:25 Fostul președinte federal al Germaniei, Joachim Gauck, l-a criticat pe actualul cancelar, Friedrich Merz, pentru blocarea livrării rachetelor de croazieră Taurus către Ucraina, numind această decizie o greșeală și o atitudine incorectă față de victima agresiunii rusești. Gauck a făcut aceste declarații în emisiunea „Maischberger”, scrie Ukrinform. „Aceasta este o greșeală. Îl vedem pe...
19 februarie 2026
22:00
Membrii „Consiliului de Pace” creat de Trump promit 7 miliarde de dolari pentru reconstrucția Fâșiei Gaza # Ziarul de Garda
Membrii „Consiliului de Pace” au promis miliarde de dolari pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, iar unele state s-au angajat inclusiv să trimită trupe. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat și o contribuție americană de 10 miliarde de dolari, fără a preciza însă destinația exactă a fondurilor, notează DW. Trump a deschis joi, la Washington, reuniunea inaugurală...
21:30
Moțiunea împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu, a eșuat după dezbateri-maraton în Parlament # Ziarul de Garda
Moțiunea simplă depusă joi, 19 februarie, de opoziție, împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu, nu a întrunit suficiente voturi în Parlament. Doar 38 de deputați au susținut demersul, deși acesta fusese inițiat de 42 de parlamentari nemulțumiți de situația din sectorul energetic și de nivelul tarifelor la gaz și energie. Dezbaterea moțiunii, desfășurată în ședința din...
20:10
Tânăr vizat în cazul de tentativă de asasinat Moldova-Ucraina, grațiat anterior de Maia Sandu. Decretul, anulat # Ziarul de Garda
În dimineața de 19 februarie, oamenii legii din R. Moldova și Ucraina au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-o investigație comună privind pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice ucrainene, activități infracționale despre care autoritățile afirmau că ar fi fost dirijate de serviciile speciale rusești. Potrivit surselor ZdG din cadrul Președinției, unul dintre tinerii...
19:20
Manualele școlare devin interactive: elevii din R. Moldova au acces gratuit la prima bibliotecă digitală # Ziarul de Garda
Elevii și profesorii din R. Moldova pot accesa, începând de joi, 19 februarie, manuale școlare digitale, interactive și gratuite, odată cu lansarea platformei eduresurse.md de către Ministerul Educației și Cercetării. Noul portal reunește manuale multimedia aliniate curriculumului național și poate fi accesat de toți cei interesați să studieze cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive, mai...
18:40
Premieră în sistemul energetic: energia stocată în baterii apare oficial în bilanțul R. Moldova # Ziarul de Garda
Energia electrică stocată în baterii a intrat, pentru prima dată, în bilanțul energetic al R. Moldova. Despre asta a anunțat Ministerul Energiei într-un comunicat de presă. Operatorul de transport și sistem Moldelectrica a început să reflecte în datele oficiale electricitatea livrată din capacități de stocare. În prezent, în țară sunt instalate baterii cu o capacitate...
17:30
Cum se formează tariful la gaz, pas cu pas: de ce plătim azi 14,42 lei pentru un metru cub de gaz natural # Ziarul de Garda
Tariful de 14,42 lei pentru un metru cub de gaz nu este o cifră arbitrară și nici rezultatul unei decizii politice directe, ci suma unor costuri concrete – de la prețul de achiziție pe piețele europene până la transportul și distribuția internă – arată explicațiile oferite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și compania...
17:10
Linella continuă proiectul de împădurire „Cumpărături care prind rădăcini”, inițiativă realizată în parteneriat cu Ministerul Mediului, în cadrul Programului Național de Împădurire „Generația Pădurii” # Ziarul de Garda
În prima etapă a proiectului, desfășurată în 2025, peste 23.000 de puieți au fost plantați pe o suprafață de 5 hectare în satul Budăi, raionul Telenești. Plantarea a reunit echipa Linella și mii de clienți care au ales să transforme un gest obișnuit, cumpărăturile zilnice, într-o contribuție reală pentru mediu. Astfel a prins rădăcini Pădurea...
16:50
Igor Grosu: „Reforma administrației publice locale trebuie realizată în această toamnă. Nu avem timp pentru a aștepta” # Ziarul de Garda
„Reforma administrației publice locale trebuie realizată în toamna anului curent. În acest mod, vom avea la dispoziție un an pentru a ne pregăti pentru alegerile locale, așa cum prevăd normele electorale”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Vorbim cu aleșii locali, merg și eu la aceste întâlniri din teritoriu. Ceea ce am observat este faptul...
16:40
Premieră CtEDO pentru apărătorii drepturilor omului care au activat în stânga Nistrului: Rusia, condamnată pentru ingerințe împotriva activității acestora # Ziarul de Garda
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, joi, 19 februarie, în premieră, într-un dosar din R. Moldova, ingerințe directe împotriva unui apărător al drepturilor omului care activa în regiunea transnistreană. Hotărârea stabilește că interdicțiile de intrare, procesele simulate și restricțiile profesionale aplicate de autoritățile separatiste lui Alexandru Zubco, anterior avocat Promo-LEX, în prezent șef al...
16:20
Ultima șansă a lui Plahotniuc de a face declarații în dosarul „Frauda bancară”. Apărarea solicită audierea inculpatului de la tribună și utilizarea unor materiale vizuale # Ziarul de Garda
Instanța a dispus audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” pentru luni, 23 februarie 2026. „Dacă nu se va prezenta neîntemeiat, instanța va trata acest fapt ca refuz de audiere”, a conchis magistratul Sergiu Stratan. Avocatul Lucian Rogac spune că inculpatul Plahotniuc va veni în instanță să depună mărturii și a solicitat judecătorilor audierea...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.