Cititorul de gardă/ Când un copil este bătut, iar familia acuză că nu i s-a făcut dreptate

09:30

Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede aceste măsuri a fost votat în prima lectură de Parlament, se arată în comunicatul de presă emis de Legislativ. Proiectul prevede completarea Codului penal cu un articol nou, care va sancționa amenințarea judecătorului sau a rudelor acestuia cu vătămarea...