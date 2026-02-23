Meteo, 23 februarie 2026: vom avea lapoviță cu ninsoare, iar valorile termice vor fi și cu plus, și cu minus
Observatorul de Nord, 23 februarie 2026 06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 23 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o vreme senină, dar rece – valorile termice vor fi cu plus și cu minus. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -1 și +3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi […]
• • •
Acum 10 minute
07:10
Horoscopul zilei de 23 februarie 2026. Taurii sunt pregătiți să ierte. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Permite acelei neliniști să devină o busolă, mai degrabă decât o plângere, pe măsură ce te îndrepți spre ceea ce trebuie să se schimbe. Cea de-a șaptea zi lunară favorizează trecerile de limită și este o zi bună pentru a depăși barierele și a face schimbările pe care le-ai așteptat. Cu Luna în Taur, va […]
Acum o oră
06:30
Data de 25 februarie reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat # Observatorul de Nord
Casa Naţională de Asigurări Sociale reamintește, că data de 25 Februarie 2026 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale: • Categoriile de angajatori specificaţi la […]
Acum 2 ore
06:10
Acum 8 ore
00:10
Declarația Stopfals.md privind atacurile și încercările de intimidare asupra portalului și colaboratorilor săi # Observatorul de Nord
Redacția portalului Stopfals.md, specializat în dezmințirea falsurilor și speculațiilor grave în spațiul public, semnalează cu îngrijorare intensificarea atacurilor asupra portalului și jurnaliștilor fact-checkeri. Astfel, în ultima perioadă, Stopfals.md și colaboratorii săi au devenit ținta unor atacuri și tentative de intimidare, lansate de unii politicieni pro-ruși și de alte persoane, inclusiv (pretinși) influenceri cu afiliere politică […]
Acum 12 ore
20:10
Prima ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă s-a desfăşurat la Chamonix, Franţa, sub denumirea iniţială de „Săptămâna internaţională a sporturilor de iarnă". Ediţiile din anii 1940 şi 1944 ale Jocurilor Olimpice de iarnă au fost anulate din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial. În februarie 1964, temperaturile de la Innsbruck au depăşit media sezonului, astfel […]
19:30
Berbec Cei care vin și pleacă din viața fiecăruia dintre noi ne ajută să aflăm lucruri noi despre propria persoană. În multe contexte în care te vei afla vei descoperi ce înseamnă acceptarea de sine necondiționată. A vorbi despre autenticitate cu persoane care nu cunosc acest mod de relaționare poate fi o pierdere de […]
Acum 24 ore
12:20
Peste 600 de elevi de la un liceu din Florești vor studia în laboratoare moderne # Observatorul de Nord
Elevii Liceului „Miron Costin" din Florești au început să studieze științele reale – fizica, chimia, biologia și matematica, în laboratoare complet modernizate, dotate cu echipamente de ultimă generație. Astfel, 661 de elevi de la această instituție de învățământ vor studia fizica, chimia și biologia în trei laboratoare moderne, iar matematica – într-o clasă special amenajată […]
12:00
Manager farmaceutic amendat cu 50 mii lei, coruperea un medic ca să prescrie medicamente lor # Observatorul de Nord
Un manager de vânzări al unei companii farmaceutice a fost condamnat pentru corupere activă, după ce a oferit bani șefului Secției Neurologie din cadrul Spitalul Raional Florești pentru a prescrie pacienților anumite medicamente. Instanța a stabilit o amendă totală de 50.000 de lei, în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției. Sentința a fost pronunțată […]
11:00
Cel mai scump W.C. din lume, cel mai lung sărut, cea… – TOP 7 recorduri ciudate # Observatorul de Nord
Unii își doresc atât de mult sa se înscrie in paginile istoriei prin ceea ce fac, încât recurg la gesturi care mai de care mai ciudate. Unul dintre scopurile nobile este sa se califice pentru „Cartea recordurilor". Toate recordurile mondiale sunt înregistrate si premiate cu Guiness World Record. Aici se afla recorduri de la cele […]
09:40
Mai multă matematică pentru circa 4.000 de elevi care au rezultate mai puțin încurajatoare # Observatorul de Nord
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că, elevii care vor înregistra rezultate mai puțin încurajatoare, vor beneficia de 40 de ore suplimentare de pregătire la matematică, menite să îi ajute să-și consolideze cunoștințele înaintea examenului. Este vorba despre circa 4.000 de elevi care vor fi incluși suplimentar în programele remediale la matematică. Săptămâna […]
09:30
Un bărbat de 38 de ani și-a omorât gazda și a fost condamnat la nouă ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale, periculoasă pentru viață, soldată cu decesul victimei. Prin sentința instanței, inculpatul a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip […]
07:20
Curs valutar, 22 februarie 2026: euro costă de 20 lei și 17 bani, iar dolarul american valorează 17 lei și 12 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 22 februarue 2026 euro costă de 20 lei și 17 bani, iar dolarul american valorează 17 lei și 12 bani. Hrivna ucraineană costă 39 de bani, iar leul românesc ajunge la 3 lei și 95 de bani.
Ieri
06:40
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 22 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o vreme senină, dar rece – valorile termice vor fi cu plus și cu minus. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +1 și -3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi […]
06:10
Tudor Golub despre primăria Vasilcău, probleme, realizări și reforma administrativă la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO # Observatorul de Nord
De această dată la emisiunea "Interviu cu soroceni", realizată de "Observatorul de Nord", este invitat Tudor Golub, primarul comunei Vasilcău, din raionul Soroca. Am discutat cu domnul primar despre problemele din comună, realizările pe parcursul mandatelor, de ce a ales să candideze din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, dar și despre altele subiecte importante. […]
21 februarie 2026
18:20
Doi elevi soroceni au fost condamnați la 100 de ore de muncă în folosul comunității pentru furt # Observatorul de Nord
Doi minori din raionul Soroca au fost condamnați la câte 100 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, după ce au pătruns de mai multe ori într-o gospodărie nelocuită și au sustras bunuri în valoare totală de 28.186 de lei. Sentința a fost pronunțată la în luna februarie de Judecătoria Soroca, care a dispus […]
11:20
Săptămâna Albă, numită și Săptămâna Brânzei, marchează ultima etapă de pregătire înainte de Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post de peste an. Este o perioadă de tranziție: carnea nu se mai consumă, însă sunt încă permise lactatele, ouăle și peștele. Dincolo de dimensiunea spirituală, această săptămână are și o logică alimentară, ceea […]
10:00
Persoanele născute în aceste zile au o inimă pură. Vezi dacă te numeri printre ele # Observatorul de Nord
Persoanele născute în aceste zile au o inimă pură și plină de lumină. Dragostea este neprețuită. Atunci când întâlnim o persoană cu o conexiune profundă, este bine să încercăm să o păstrăm aproape. Într-o lume care adesea pune accentul pe cifre, rezultate și creștere materială în detrimentul umanității, întâlnirea cu cineva plin de suflet, […]
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre finalizarea unor acțiuni de monitorizare și control, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități considerabile de produse neconforme de cofetărie. Astfel, inspectorii ANSA au identificat mai multe loturi de biscuiți neconformi, în cantitate totală de 2439,4 kg, la producerea cărora a fost utilizată materia primă […]
09:00
100 de mii de dolari – viața unui om. Detalii despre killerii instruiți în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Serviciul de Securitate din Ucraina (SBU) a publicat imagini cu membrii grupării care pregătea un șir de asasinate în adresa unor funcționari de rang înalt ucraineni. Operațiunea s-a desfășurat în colaborare cu polițiștii moldoveni, așa cum potențialii killeri erau instruiți în Republica Moldova. Capul grupării era cetățeanul Republicii Moldova, Nicolae Șepeli, căruia președinta Maia Sandu i-a retras […]
08:30
Curs valutar, 21 februarie 2026: euro costă de 20 lei și 17 bani, iar dolarul american valorează 17 lei și 12 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 21 februarue 2026 euro costă de 20 lei și 17 bani, iar dolarul american valorează 17 lei și 12 bani. Hrivna ucraineană costă 39 de bani, iar leul românesc ajunge la 3 lei și 95 de bani.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 21 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o vreme senină, dar rece – valorile termice vor fi sub zero grade. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -2 și -7 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 61 […]
06:10
O decizie care lasă gust amar: Ce spun sorocenii despre procedura demiterii lui Petre Popa? / GALERIE DE PĂRERI # Observatorul de Nord
Cu toate că a trecut mai bine de o săptămână de la decizia Consiliului Raional Soroca de încetare a raporturilor de muncă cu fondatorul și directorul Teatrului „Veniamin Apostol", Petre Popa, senzația de scârbă încă nu a trecut. Și problema nu este în legalitate, cum au încercat să o îmbrobode cei de la conducerea raionului […]
20 februarie 2026
18:10
În pădurea satului Voloave s-au aciuat câteva căprioare, care dau târcoale zonei. De obicei fug de oameni, și doar cei norocoși și care au vederea bună le pot zări printre arbori și arbuști. Datorită unor oameni buni, chiar și pe gerurile crunte din această iarnă, animalele sălbatice au ce mânca. Printre cei care le ajută […]
16:40
Casa Națională de Asigurări Sociale a anunțat despre alocarea a 59,31 milioane lei pentru plata indemnizațiilor # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 59,31 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental […]
15:30
Valentina Iazinschi a câștigat titlul de Ambasador Digital la concursul „Profesorul – Ambasador Digital” / VIDEO # Observatorul de Nord
Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului a anunțat rezultatele celei de-a cincea ediții a Concursului Național „Profesorul – Ambasador Digital". Concursul promovează utilizarea tehnologiilor digitale și a abordării STEAM în școli. Printre cei 10 profesori câștigători din toată țara se află și Valentina Iazinschi, învățătoare la Liceul Teoretic „Petru Rareș" din Soroca. […]
15:30
Astăzi, la Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu" Soroca a avut loc activitatea tematică „Cum văd bărbații dragostea?", organizată în preajma sărbătorilor de 23 și 24 februarie – Dragobetele. Evenimentul a reunit 28 de seniori care au demonstrat, prin propriile istorii, că iubirea nu ține cont de vârstă. Într-o atmosferă caldă și prietenoasă, participanții au depănat amintiri […]
15:30
Cărțile nu sunt simple obiecte așezate pe rafturi prăfuite; ele sunt porți deschise spre lumi nevăzute, chei ale cunoașterii și oglinzi ale sufletului omenesc. Între coperțile lor se ascund vieți trăite intens, destine frânte sau înălțate, iubiri nemuritoare și adevăruri rostite în șoaptă. O carte începe cu o literă, dar se sfârșește adesea cu o […]
11:20
Fără comentarii. Chiar dacă cineva „estima" că populația Sorocii ar fi de circa 30.000 de locuitori… SURSA:iData
11:20
„Sfatul de vineri” – o serie de recomandări de la primăria municipiului Soroca # Observatorul de Nord
Câtă energie credeți că se pierde zilnic, fără să ne dăm seama, chiar în propria gospodărie? Astăzi, primăria municipiului Soroca a dat start seriei „Sfatul de vineri", un set de recomandări simple și practice care vă pot ajuta să reduceți consumul de energie și să economisiți bani. De la gesturi mici, precum stingerea […]
10:50
Apeductul Prut-Fălești va fi finalizat și pus în funcțiune
10:50
Instruiți în Republica Moldova pentru a ucide în Ucraina. Oamenii legii, pe urmele asasinilor # Observatorul de Nord
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS “Fulger”, desfășoară acțiuni de urmărire penală, pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești. Operațiunea a început ieri, la ora 6.00 și […] Post-ul Instruiți în Republica Moldova pentru a ucide în Ucraina. Oamenii legii, pe urmele asasinilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Atenție, șoferi! Modificări ale circulației rutiere pe străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu din municipiul Soroca # Observatorul de Nord
Primăria Municipiului Soroca, anunță că în viitorul apropiat vor intra în vigoare noi reguli de circulație rutieră pe străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu. Scopul acestor modificări este fluidizarea traficului rutier, reducerea blocajelor din zonă și creșterea siguranței participanților la trafic. Conducătorilor auto li se recomandă să circule cu atenție sporită, să respecte noile […] Post-ul Atenție, șoferi! Modificări ale circulației rutiere pe străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu din municipiul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
O nouă înșelătorie deepfake, de această dată cu folosirea imaginii lui Igor Dodon # Observatorul de Nord
Pe Facebook și Instagram sunt sponsorizate mai multe anunțuri în care apare liderul PSRM, Igor Dodon, care anunță o platformă investițională prin intermediul căreia cetățenii pot câștiga mii de lei pe zi. Este o ESCROCHERIE. Videoul în care Dodon apare alături de alți doi deputați este trucat. Se poate observa clar că accentul și mișcările gurii sunt nefirești. […] Post-ul O nouă înșelătorie deepfake, de această dată cu folosirea imaginii lui Igor Dodon apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
„Cu febră de peste 38 de grade”. Avocatul lui Plahotniuc spune când va putea fi audiat clientul său # Observatorul de Nord
După două tentative nereușite, Vlad Plahotniuc este gata să compară în fața magistraților, pentru declarații. Avocatul său, Lucian Rogac, susține că fostul lider democrat va putea fi audiat în dosarul Frauda bancară, în data de 23 februarie, scrie anticoruptie.md. Lucian Rogac a declarat că, deși clientul său nu are o stare de sănătate tocmai bună, […] Post-ul „Cu febră de peste 38 de grade”. Avocatul lui Plahotniuc spune când va putea fi audiat clientul său apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Încă o veste bună! Bugetarii ar putea primi salarii mai mari, din 1 septembrie 2026 # Observatorul de Nord
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că, angajații din sectorul bugetar, inclusiv profesorii și medicii, ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie a acestui an, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Vă reamintim că, de la 1 aprilie pensiile vor fi indexate cu 6,8 la sută. Șeful Guvernului a mai […] Post-ul Încă o veste bună! Bugetarii ar putea primi salarii mai mari, din 1 septembrie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Acces gratuit la manuale școlare în format digital – o nouă platformă lansată de Ministerul Educației și Cercetării # Observatorul de Nord
Elevii și profesorii vor avea acces gratuit la manuale școlare în format digital. Acestea sunt disponibile pe platforma eduresurse.md, lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Platforma găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului național și poate fi accesată de toți cei interesați să studieze cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive, […] Post-ul Acces gratuit la manuale școlare în format digital – o nouă platformă lansată de Ministerul Educației și Cercetării apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 20 februarie 2026: euro costă de 20 lei și 17 bani, iar dolarul american valorează 17 lei și 12 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 20 februarue 2026 euro costă de 20 lei și 17 bani, iar dolarul american valorează 17 lei și 12 bani. Hrivna ucraineană costă 39 de bani, iar leul românesc ajunge la 3 lei și 95 de bani. Post-ul Curs valutar, 20 februarie 2026: euro costă de 20 lei și 17 bani, iar dolarul american valorează 17 lei și 12 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Tableta de vineri Trăim într-o societate, care nu duce lipsă de specialiști în varii domenii, iar în ultima vreme foarte multă lume, de la bucătărese până la parlamentari, se dau mari cunoscători în ceea ce privește învățământul și sistemul de educație, în special. Pe de altă parte, la fel de mulți sunt acei, care […] Post-ul Între realitate și cancan – viitorul învățământului nu sună rău… apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Astăzi, 20 februarie 2026, benzina s-a scumpit cu patru bani, iar motorina se poate cumpăra cu trei bani mai mult # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că astăzi, 20 februarie 2026, un litri de benzină se comercializează cu 23 de lei și 40 de bani , iar motorina costă 20 de lei și 19 bani per litru. Aceasta înseamnă o scumpire cu patru bani la benzină și cu trei bani la motorină. Prețul maxim […] Post-ul Astăzi, 20 februarie 2026, benzina s-a scumpit cu patru bani, iar motorina se poate cumpăra cu trei bani mai mult apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Horoscop zilnic 20 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Observatorul de Nord
Vineri, 20 februarie 2026, aduce un amestec de energie, claritate și dorință de schimbare. Este o zi în care multe zodii simt nevoia să închidă capitole și să facă loc unor începuturi noi. În plan financiar se recomandă prudență, în dragoste se cer gesturi sincere, iar sănătatea depinde de echilibrul dintre muncă și relaxare. Astrele […] Post-ul Horoscop zilnic 20 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Avem o veste pe care o împărtășim cu multă emoție și bucurie Redacția Oameni și Kilometri a fost inclusă pe lista scurtă a unuia dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale de storytelling jurnalistic – True Story Award (categoria Europa). Este vorba despre articolul „Vulpea neagră a războiului din Ucraina”, semnat de colega noastră Polina […] Post-ul Vulpea neagră a războiului din Ucraina apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 29 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova nu vom avea precipitații, iar valorile termice vor fi cu minus. Temperatura aerului se va încadra între -1 și -8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 76 procente, iar vântul va bate […] Post-ul Meteo, 20 februarie 2026: vreme rece, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Curtea Supremă a Rusiei a confirmat o hotărâre care obligă Google să plătească o amendă echivalentă cu un milion de ori producția economică anuală mondială, transmite digi24.ro, preluat de moldpres.md Cifra astronomică provine dintr-o sancțiune impusă Google în 2020, după ce compania nu a respectat o hotărâre judecătorească anterioară. Amenda pentru nerespectarea unei hotărâri […] Post-ul Rusia a amendat Google cu 1,2 cvintilioane de euro apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
O grațiere din 2022, anulată. Cine este persoana care a pierdut clemența Maiei Sandu # Observatorul de Nord
Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre decizia de revocare a Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022, care prevede acordarea unei grațieri. Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente. Prin Decretul menționat, a fost acordată grațiere condamnatului Șepeli Nicolae Andrei, născut in 1995, condamnat de Judecătoria orașului Starâi Oskol, regiunea Belgorod, Federația […] Post-ul O grațiere din 2022, anulată. Cine este persoana care a pierdut clemența Maiei Sandu apare prima dată în Observatorul de Nord.
19 februarie 2026
16:20
Ce scutiri sunt prevăzute pentru moldovenii care revin definitiv acasă. Lista completă # Observatorul de Nord
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor beneficia în continuare de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Moldova a fost aprobată astăzi, de Guvern, pentru a oferi claritate cu privire la bunuri și facilități. Includerea […] Post-ul Ce scutiri sunt prevăzute pentru moldovenii care revin definitiv acasă. Lista completă apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Retragerea Rusiei din Transnistria, parte a acordului de pace cu Ucraina? Planul UE # Observatorul de Nord
Uniunea Europeană ar intenționa să ceară retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului, Belarus, Georgia și Armenia, în cadrul negocierilor pentru un acord de pace cu Ucraina. Această prevedere ar fi inclusă într-un document distribuit de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, transmite rferl.org Documentul este intitulat „Interesele fundamentale ale Europei pentru asigurarea unei păci cuprinzătoare, juste […] Post-ul Retragerea Rusiei din Transnistria, parte a acordului de pace cu Ucraina? Planul UE apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
În câteva sate din raionul Florești au fost depistate substanțe interzise și arme # Observatorul de Nord
Astăzi, polițiștii din Florești au desfășurat mai multe acțiuni în cadrul unor cauze ce vizează deținerea ilegală de substanțe interzise și arme. În satul Cunicea, în urma percheziției efectuate într-un imobil, a fost depistată și ridicată masă vegetală de culoare verde, precum și semințe de plante asemănătoare cu cânepa. În satul Cuhureștii de Sus, […] Post-ul În câteva sate din raionul Florești au fost depistate substanțe interzise și arme apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței a fost înregistrat în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează despre înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al ANSP. Persoana s-a adresat pentru asistență medicală, prezentând slăbiciune generală, febră și erupții cutanate, informează ansp.md. În […] Post-ul Un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței a fost înregistrat în Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Ion Ștefanovici, președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România, în vizită la Soroca # Observatorul de Nord
Recent, primarul orașului Soroca, Lilia Pilipețchi și președintele raionului Veaceslav Rusnac, l-au primit în vizită de lucru pe președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România, Ion Ștefanovici. Potrivit autorităților, vizita face parte din Planul de Acțiuni al Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale pentru Regiunea Moldovei, perioada 2025–2035. Discuțiile s-au […] Post-ul Ion Ștefanovici, președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România, în vizită la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
O femeie de 44 de ani și-a înjunghiat concubinul și a fost condamnată la șase ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de violență în familie, soldat cu vătămare corporală gravă, comis de o femeie în vârstă de 44 de ani. Prin sentința instanței, inculpata a fost condamnată la 6 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit materialelor cauzei, […] Post-ul O femeie de 44 de ani și-a înjunghiat concubinul și a fost condamnată la șase ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
