O grațiere din 2022, anulată. Cine este persoana care a pierdut clemența Maiei Sandu
Observatorul de Nord, 20 februarie 2026 00:10
Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre decizia de revocare a Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022, care prevede acordarea unei grațieri. Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente. Prin Decretul menționat, a fost acordată grațiere condamnatului Șepeli Nicolae Andrei, născut in 1995, condamnat de Judecătoria orașului Starâi Oskol, regiunea Belgorod, Federația […] Post-ul O grațiere din 2022, anulată. Cine este persoana care a pierdut clemența Maiei Sandu apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum o oră
00:20
Curtea Supremă a Rusiei a confirmat o hotărâre care obligă Google să plătească o amendă echivalentă cu un milion de ori producția economică anuală mondială, transmite digi24.ro, preluat de moldpres.md Cifra astronomică provine dintr-o sancțiune impusă Google în 2020, după ce compania nu a respectat o hotărâre judecătorească anterioară. Amenda pentru nerespectarea unei hotărâri […] Post-ul Rusia a amendat Google cu 1,2 cvintilioane de euro apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
O grațiere din 2022, anulată. Cine este persoana care a pierdut clemența Maiei Sandu # Observatorul de Nord
Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre decizia de revocare a Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022, care prevede acordarea unei grațieri. Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente. Prin Decretul menționat, a fost acordată grațiere condamnatului Șepeli Nicolae Andrei, născut in 1995, condamnat de Judecătoria orașului Starâi Oskol, regiunea Belgorod, Federația […] Post-ul O grațiere din 2022, anulată. Cine este persoana care a pierdut clemența Maiei Sandu apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
16:20
Ce scutiri sunt prevăzute pentru moldovenii care revin definitiv acasă. Lista completă # Observatorul de Nord
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor beneficia în continuare de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Moldova a fost aprobată astăzi, de Guvern, pentru a oferi claritate cu privire la bunuri și facilități. Includerea […] Post-ul Ce scutiri sunt prevăzute pentru moldovenii care revin definitiv acasă. Lista completă apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Retragerea Rusiei din Transnistria, parte a acordului de pace cu Ucraina? Planul UE # Observatorul de Nord
Uniunea Europeană ar intenționa să ceară retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului, Belarus, Georgia și Armenia, în cadrul negocierilor pentru un acord de pace cu Ucraina. Această prevedere ar fi inclusă într-un document distribuit de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, transmite rferl.org Documentul este intitulat „Interesele fundamentale ale Europei pentru asigurarea unei păci cuprinzătoare, juste […] Post-ul Retragerea Rusiei din Transnistria, parte a acordului de pace cu Ucraina? Planul UE apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
În câteva sate din raionul Florești au fost depistate substanțe interzise și arme # Observatorul de Nord
Astăzi, polițiștii din Florești au desfășurat mai multe acțiuni în cadrul unor cauze ce vizează deținerea ilegală de substanțe interzise și arme. În satul Cunicea, în urma percheziției efectuate într-un imobil, a fost depistată și ridicată masă vegetală de culoare verde, precum și semințe de plante asemănătoare cu cânepa. În satul Cuhureștii de Sus, […] Post-ul În câteva sate din raionul Florești au fost depistate substanțe interzise și arme apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței a fost înregistrat în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează despre înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al ANSP. Persoana s-a adresat pentru asistență medicală, prezentând slăbiciune generală, febră și erupții cutanate, informează ansp.md. În […] Post-ul Un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței a fost înregistrat în Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Ion Ștefanovici, președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România, în vizită la Soroca # Observatorul de Nord
Recent, primarul orașului Soroca, Lilia Pilipețchi și președintele raionului Veaceslav Rusnac, l-au primit în vizită de lucru pe președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România, Ion Ștefanovici. Potrivit autorităților, vizita face parte din Planul de Acțiuni al Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale pentru Regiunea Moldovei, perioada 2025–2035. Discuțiile s-au […] Post-ul Ion Ștefanovici, președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România, în vizită la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
O femeie de 44 de ani și-a înjunghiat concubinul și a fost condamnată la șase ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de violență în familie, soldat cu vătămare corporală gravă, comis de o femeie în vârstă de 44 de ani. Prin sentința instanței, inculpata a fost condamnată la 6 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit materialelor cauzei, […] Post-ul O femeie de 44 de ani și-a înjunghiat concubinul și a fost condamnată la șase ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Nu, pe frontul din estul Ucrainei, acolo unde forțele agresoare ale Rusiei au tocat în cei patru ani de război circa 1 milion 200 de mii de militari ai săi ca să înainteze câțiva kilometri, nu s-a produs nimic nou. Frontul cum s-a pus în mișcare în februarie 2022 în regiunile de est ale Ucrainei, […] Post-ul Pe frontul de est – schimbări esențiale apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
11:00
DEMONTĂM FALSURI. Zaharova, despre „atacul asupra Ortodoxiei” vs Dovezile din ancheta Anticoruptie.md # Observatorul de Nord
„Atac asupra ortodoxiei din Moldova”. Astfel a catalogat conflictul de la biserica Dereneu purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Aceasta a mai declarat că autoritățile de la Chișinău ar planifica „schimbarea forțată a jurisdicției unei biserici ortodoxe”, iar decizia Curții Supreme de Justiție, care dă dreptul Mitropoliei Basarabiei să revină în […] Post-ul DEMONTĂM FALSURI. Zaharova, despre „atacul asupra Ortodoxiei” vs Dovezile din ancheta Anticoruptie.md apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Și ne mai întrebam de ce Ardealul este cu 10 clase peste Moldova și Țara Românească? # Observatorul de Nord
Apropo, despre amalgamare… Ei bine, acele puncte roșii sunt comune cu locuitori sub 5000, în jur 1600 de localități reprezentând mai mult de 50% din totalul comunelor din România. Mai grav este ca avem 500 de comune sub 500 (cincisute) de locuitori. Grav, foarte GRAV. În țările dezvoltate, membre ale UE, cele care ne dau […] Post-ul Și ne mai întrebam de ce Ardealul este cu 10 clase peste Moldova și Țara Românească? apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Trei bărbați și o femeie au fost condamnați pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale # Observatorul de Nord
Datorită eforturilor depuse de procurorii anticorupție și de procurorii Procuraturii de Circumscripție Centru, în instanța de apel a fost posibilă condamnarea a patru persoane de diferite vârste (trei bărbați și o femeie) pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale. Inițial, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 20 aprilie 2018, persoanele au fost achitate pentru infracțiunea de […] Post-ul Trei bărbați și o femeie au fost condamnați pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Țările din Uniunea Europeană ale căror premieri îi fac cu ochiul lui Putin, au o problemă cât casa # Observatorul de Nord
Ungaria și Slovacia, țările din UE ale căror premieri îi fac cu ochiul lui Putin, au o problemă cât casa. Nu mai pot să primească petrol de la ruși pentru că Ucraina, așa cum este normal, nu permite tranzitul petrolului rusesc pe oleoductul Drujba, care trece prin Ucraina. Au încercat să rezolve această […] Post-ul Țările din Uniunea Europeană ale căror premieri îi fac cu ochiul lui Putin, au o problemă cât casa apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Poliția recomandă: NU alimentați dezinformarea și crearea panicii în rândul cetățenilor # Observatorul de Nord
În contextul mesajelor care circulă pe rețelele de socializare și în grupurile cetățenilor, potrivit cărora unele persoane ar veni la domicilii, ar pretinde că sunt angajați ai ministerului Afacerilor Interne și ar solicita date personale, iar ulterior comit ilegalități. Poliția precizează că până în acest moment nu au fost raportate astfel de cazuri. Vă recomandăm […] Post-ul Poliția recomandă: NU alimentați dezinformarea și crearea panicii în rândul cetățenilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Irina Rimes pleacă în Statele Unite! Fanii au reacționat imediat: „Irina dragă, vin să te văd și să te aud în New York Sursă: # Observatorul de Nord
Irina Rimes, îndrăgita cântăreață și antrenoare de la Vocea României a făcut un anunț care a atras imediat atenția fanilor. Vedeta și-a împărtășit planurile pe rețelele sociale, iar urmăritorii săi au reacționat imediat în comentarii, informează protv.ro Artista a anunțat pe pagina de socializare că se pregătește de un turneu prin SUA. Toată luna mai, […] Post-ul Irina Rimes pleacă în Statele Unite! Fanii au reacționat imediat: „Irina dragă, vin să te văd și să te aud în New York Sursă: apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că, în prezent, nu există argumente care să justifice majorarea prețului pentru curent, chiar dacă operatorii Premier Energy și RED-Nord au depus cereri în acest sens la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Acum mingea este în terenul ANRE, or, ajustarea tarifelor ține de obligația și activitatea Agenției. […] Post-ul O veste bună! Tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 19 februarue 2926, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 16 de bani, cu un doi bani mai mult decât ieri. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și patru de bani, cu doi bani mai mult. Hrivna ucraineană […] Post-ul Curs valutar, 19 februarie 2026: euro și dolarul cresc cu câte doi bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Astăzi, 19 februarie 2026, benzina s-a scumpit cu doi bani, iar motorina rămțne la același preț # Observatorul de Nord
Conform informației furnizate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică astăzi, 19 februarie 2026, benzina s-a scumpit cu doi bani și un litru este comercializat cu 23 de lei și 36 de bani. Unn litru de motorină costă la pompă 20 de lei și 16 bani per litru. Post-ul Astăzi, 19 februarie 2026, benzina s-a scumpit cu doi bani, iar motorina rămțne la același preț apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Examinarea recursului președintelui organizației teritoriale Cimișlia a fostului partid Șor, Mihail Nebunelea, se amână. Apărătorii activistului, condamnat de prima instanță la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au solicitat recuzarea judecătorului raportor Eugeniu Beșelea, iar instanța de apel a înaintat un aviz consultativ Curții Supreme de Justiție (CSJ). Următoarea ședință în dosarul […] Post-ul Nebunelea îi arată „cartonașul roșu” judecătorului Eugen Beșelea apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 19 februarie 2026. Taurii sunt influențați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astrele le recomandă nativilor să nu se teamă de odihnă, mai ales atunci când știu că au nevoie de aceasta la fiecare pas. Această influență a planetelor poate transforma o zi obișnuită într-una ideală. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Dacă […] Post-ul Horoscopul zilei de 19 februarie 2026. Taurii sunt influențați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Meteo, 19 februarie 2026: fără precipitații, valori termice adecvate perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 19 februarie 2026, vom avea vreme senină, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +1 și – 8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 82 procente, iar […] Post-ul Meteo, 19 februarie 2026: fără precipitații, valori termice adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
16:50
Un nou material video realizat de o voluntară de la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei Dacia aduce în prim-plan o problemă actuală și sensibilă: lipsa egalității de șanse în cadrul interviurilor de angajare. În material sunt prezentate exemple de întrebări nepotrivite, care vizează aspecte personale precum statutul familial, vârsta, genul sau planurile de […] Post-ul Lipsa egalității de șanse la interviurile de angajare / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
C omportamentl intimidant și degradant manifestat de Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste # Observatorul de Nord
Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de organizațiile neguvernamentale de media cosemnatare, printre care Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) condamnă ferm și fără echivoc comportamentul intimidant și degradant manifestat de deputatul PSRM Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste care își exercitau misiunea profesională de informare a publicului privind derularea dosarului penal denumit […] Post-ul C omportamentl intimidant și degradant manifestat de Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Ministerul Educației și Cercetării a lansat discuții publice privind noul Program național pentru susținerea populației de etnie romă (2027–2030) # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea discuțiilor publice privind elaborarea noului Program național pentru susținerea populației de etnie romă pentru perioada 2027–2030. În cadrul primei ședințe organizate de MEC au fost analizate propunerile și direcțiile strategice ale Programului. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor naționale pentru drepturile omului, organizațiilor […] Post-ul Ministerul Educației și Cercetării a lansat discuții publice privind noul Program național pentru susținerea populației de etnie romă (2027–2030) apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime – învinuiți un tânăr de 27 de ani și un minor de 15 ani # Observatorul de Nord
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui tânăr de 27 de ani și a unui minor de 15 ani de comiterea infracțiunilor de răpire și omor cu deosebită cruzime. Învinuitului de 27 de ani i-a fost incriminată și fapta […] Post-ul Trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime – învinuiți un tânăr de 27 de ani și un minor de 15 ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Pentru trafic de ființe umane și trafic de copii, un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind traficul de ființe umane și traficul de copii, comise de un bărbat în vârstă de 47 de ani. Instanța l-a condamnat la 17 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura […] Post-ul Pentru trafic de ființe umane și trafic de copii, un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Dereneu, sub asediul… propagandei. Beneficiari ai pelerinajelor de la Moscova, în prima linie a altercațiilor # Observatorul de Nord
Autor: Vadim CHEPTĂNARU, anticoruptie.md Pe lângă mercenari certați cu legea sau persoane cooptate din alte localități, la altercațiile de la biserica din Dereneu, în prima linie, au fost observați cel puțin trei preoți care au beneficiat de pelerinaje pre-electorale organizate de fundația Eurazia, afiliată lui Ilan Șor. Unii dintre ei, pe lângă destinația Chișinău-Moscova, au mers în teritoriile temporar ocupate […] Post-ul Dereneu, sub asediul… propagandei. Beneficiari ai pelerinajelor de la Moscova, în prima linie a altercațiilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Guvernul a aprobat, astăzi, Regulamentul cu privire la modul de operare a tichetelor de vacanță, care prevede că angajații vor putea beneficia de tichete de vacanță. Valoarea nominală a acestora va fi de până la jumătate din salariul mediu lunar pe economie. Astfel, acordarea tichetelor este facultativă, se realizează în baza unui act emis de către conducătorul […] Post-ul Tichetele de vacanță: Cui? Cum? În baza căror criterii? apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Scandalul continuă la Cosăuți, tarifele mari la biserică nemulțumesc: „Părinte ne ai de nebuni?”, „Oare cosăuțenii sunt mai bogați?” / VIDEO # Observatorul de Nord
Recent, la Cosăuți, a avut loc o adunare a cetățenilor din sat cu Parohul bisericii “Nașterea Maicii Domnului”, Iurie Stavița, unde a participat și primarul Andrei Prodan. Oamenii au vorbit despre problemele pe care le au, legate de tarife, înmormântări și botezuri. Localnicii sunt revoltați de tarifele exagerate pentru înmormântări, viteză cu care se merge […] Post-ul Scandalul continuă la Cosăuți, tarifele mari la biserică nemulțumesc: „Părinte ne ai de nebuni?”, „Oare cosăuțenii sunt mai bogați?” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
În atenția conducătorilor auto! Acces restricționat pentru unele vehicule la frontiera cu Ucraina # Observatorul de Nord
Autoritățile de frontieră anunță noi restricții de circulație la frontiera cu Ucraina, care vizează camioanele, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, informează moldpres.md Potrivit Poliției de Frontieră, restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și a fost instituită de autoritățile ucrainene pentru prevenirea accidentelor […] Post-ul În atenția conducătorilor auto! Acces restricționat pentru unele vehicule la frontiera cu Ucraina apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, deși a ajuns la ședința de judecată la Curtea Supremă de Justiție, a refuzat să facă declarații în dosarul „Kuliok”, în care este investigat ex-președintele Igor Dodon. Plahotniuc a fost adus forțat la ședință deși, potrivit avocatului său, instanța fusese anunțată cu o zi înainte despre starea sănătății sale, scrie […] Post-ul Ședință în dosarul „kuliok” fără declarațiile lui Plahotniuc apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
„Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? # Observatorul de Nord
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara […] Post-ul „Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 18 februarie 2026: moneda unică europeană s-a scumpit cu un ban, iar dolarul costă cu cinci bani mai ult # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 18 februarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 14 de bani, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și doi de bani, cu cinci bani mai mult. Hrivna ucraineană va […] Post-ul Curs valutar, 18 februarie 2026: moneda unică europeană s-a scumpit cu un ban, iar dolarul costă cu cinci bani mai ult apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Îmbătrânește activ! Transforma îmbătrânirea într-o etapă a oportunităților și implicării! # Observatorul de Nord
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat ieri Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2026. La concurs pot participa organizaţiile necomerciale, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, regional şi local. În acest an, după cum a declarat ministra Muncii și Protecției […] Post-ul Îmbătrânește activ! Transforma îmbătrânirea într-o etapă a oportunităților și implicării! apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Nouă ambasadori noi în Republica Moldova: Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare # Observatorul de Nord
Nouă state au ambasadori noi în R. Moldova, după ce președinta Maia Sandu a primit ieri, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea diplomaților agreați, informează radiomoldova.md. Doar noul ambasador al Japoniei în R. Moldova, Kazuyuki Takeuchi, va conduce misiunea diplomatică de la Chișinău, ceilalți având reședința la București sau Kiev. Lista ambasadorilor care i-au […] Post-ul Nouă ambasadori noi în Republica Moldova: Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Capricornii știu ce vor. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Pe măsură ce ziua trece, acțiunile pozitive au un impact major în viețile nativilor. Dacă te afli într-o relație, nu este necesar să îți protejezi partenerul doar prin vorbe. Lasă curiozitatea și generiozitatea să îți ghideze alegerile și vei vedea că fiecare lucru se va regla de la sine. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Capricornii știu ce vor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
După câteva zile de ieftinire, astăzi, 18 februarie 2026, carburanții se scumpesc din nou – cu # Observatorul de Nord
Conform prețurilor afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 18 februarie, sunt următoarele: costul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,34 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,16 lei. Noile prețuri ar însemna o […] Post-ul După câteva zile de ieftinire, astăzi, 18 februarie 2026, carburanții se scumpesc din nou – cu apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 18 februarie 2026, vom avea ninsori pe arii extinse, iar valorile termice vor fi sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -4 și -7 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 18 februarie 2026: ninsori și valori termice scăzute apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Vecinii: o epopee cu geamuri sparte, incendieri de automobile și un gard de șapte metri înălțime între case # Observatorul de Nord
Aneta GROSU, zdg.md Relațiile între vecini pot fi bune, dar pot fi și extrem de complicate. Sunt cazuri în care viața vecinilor devine insuportabilă, iar soluții nu pot găsi nu doar ei, cei vizați, dar și administrația publică, poliția sau instanțele de drept. Cu privire la un astfel de caz, ZdG a […] Post-ul Vecinii: o epopee cu geamuri sparte, incendieri de automobile și un gard de șapte metri înălțime între case apare prima dată în Observatorul de Nord.
17 februarie 2026
15:30
Tot mai puține cazuri de gripă sezonieră, în raioanele Soroca, Florești și Drochia # Observatorul de Nord
Conform datelor oficiale, furnizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, săptămâna trecută au fost înregistrate, în Republica Moldova, 228 de cazuri de gripă sezonieră. Dintre acestea, mai mult de jumătate de cazuri au fost înregistrate în Chișinăi, iar în raioanele din aria de acoperire a Observatorului de Nord, numărul cazuriloe de gripă sezonieră scade. Bunăoară, […] Post-ul Tot mai puține cazuri de gripă sezonieră, în raioanele Soroca, Florești și Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Soroceanca Ada Odajiu a ocupat locul III la un turneu interraional, la Jocul de dame # Observatorul de Nord
Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Floreşti, in colaborare cu Centrul Cultural al comunei Vărvăreuca a organizat Turneul Interraional la Șah și Jocul de dame, în memoria Maestrului în Sport Gheorghe Chilaru. Turneul a avut ca obiectiv promovarea șahului și jocului de dame în rândurile tineretului și a veteranilor sportului […] Post-ul Soroceanca Ada Odajiu a ocupat locul III la un turneu interraional, la Jocul de dame apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Dacă nu ai echipat automobilul tău cu pneuri de iarnă, pregătește până la 6.000 de lei pentru amendă # Observatorul de Nord
Iarna cu ger și multă zăpadă înseamnă mai multe probleme pentru automobiliști și mai multă muncă „de educație” din partea organelor de poliție. În speță, cât de neverosimil nu ar suna, dar încă sunt conducători auto care riscă să se deplaseze, pe drumurile înghețate, cu pneuri de vară. Or, de la începutul acestui an, pentru […] Post-ul Dacă nu ai echipat automobilul tău cu pneuri de iarnă, pregătește până la 6.000 de lei pentru amendă apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” din Soroca a dat startul proiectului „Drumul spre autonomie al fetelor și femeilor: drepturi, sprijin emoțional și dezvoltare personală”, implementat în colaborare cu Asociația de băștinași „Cu drag pentru Soroca”. Inițiativa beneficiază de sprijinul organizațiilor Terre des Hommes, UN Women, Women for Peace & Prosperity și al Elveției, parteneri care promovează […] Post-ul Lansarea proiectului pentru autonomia fetelor și femeilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
IGSU avertizează populația: Cod portocaliu și galben de precipitații sub formă de ninsoare # Observatorul de Nord
Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pe teritoriul țării sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 15–20 m/s. Se va produce viscol, cu formarea troienelor și reducerea considerabilă a vizibilității. Pe drumuri se […] Post-ul IGSU avertizează populația: Cod portocaliu și galben de precipitații sub formă de ninsoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Moldcell anunță deschiderea unui magazin nou și mai spațios în orașul Ocnița, situat pe strada 50 Ani ai Biruinței 9/A, consolidând astfel serviciile oferite clienților din regiune într-un spațiu modern și confortabil. Acesta înlocuiește magazinul anterior din localitate și este gândit pentru a oferi o experiență îmbunătățită în utilizarea tuturor produselor și serviciilor Moldcell. Deschiderea […] Post-ul Vizitează noul magazin Moldcell din Ocnița și intră în tombola cu 15 premii apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
ANSA: Este interzisă utilizarea denumirii de ”brânză” și „produs de brânză” pentru alimentele cu adaosuri de grăsimi vegetale! # Observatorul de Nord
Știai că…? Dacă un produs conține uleiuri vegetale, acesta nu are voie să poarte denumirea de „brânză”, „cașcaval”, „unt” sau „lapte”?! Conform reglementărilor Hotărârii de Guvern nr. 158/2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, termenul de „brânză” poate fi utilizat exclusiv pentru produsele obținute din lapte, prin coagularea proteinelor și eliminarea zerului. Potrivit prevederei pct.10 […] Post-ul ANSA: Este interzisă utilizarea denumirii de ”brânză” și „produs de brânză” pentru alimentele cu adaosuri de grăsimi vegetale! apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
O deflagrație în Ucraina a speriat sorocenii. Poliția îndeamnă cetățenii să-și păstreze calmul # Observatorul de Nord
Astăzi, Poliția din Soroca a fost sesizată de localnicii mai multor sate din raionul Soroca despre o puternică bubuitură auzită de aceștia. Lumea s-a arătat alertată, speriată și nedumerită or, nu se știa cauza acestor bubuituri. Astfel, în urma verificărilor preliminare și a schimbului de date cu țara vecină s-a stabilit că aceasta a […] Post-ul O deflagrație în Ucraina a speriat sorocenii. Poliția îndeamnă cetățenii să-și păstreze calmul apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Veste bună pentru apicultori! Aceștia pot accesa finanțare de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii # Observatorul de Nord
Apicultorii din Republica Moldova pot accesa finanțare de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii, achiziționarea echipamentelor de prelucrare a cerii și dezvoltarea produselor apicole derivate, prin programele implementate de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD Moldova), transmite moldpres.md Sprijinul financiar este destinat modernizării stupinelor, creșterii valorii adăugate […] Post-ul Veste bună pentru apicultori! Aceștia pot accesa finanțare de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
O schemă prin care vinul unei mărci franceze, de aproape 5 mln de lei, a fost exportat din Republica Moldova în SUA, timp de cinci ani, cu încălcarea drepturilor de autor, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) și Poliția de Frontieră. Cazul a fost deconspirat după ce titularul francez […] Post-ul Vin „de marcă franceză”, exportat ilegal din Republica Moldova în SUA apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
A procurat, prin platforma Temu, bunuri de peste 18.000 de lei, în detrimentul unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate. # Observatorul de Nord
Procuratura Bălți informează că a obținut o sentință de condamnare într-o cauză penală privind efectuarea ilegală a operațiunilor de transfer de fonduri, comise în detrimentul unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate. Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul central, s-a stabilit că, în perioada iunie–octombrie 2025, o femeie de 28 de ani, angajată a unui centru […] Post-ul A procurat, prin platforma Temu, bunuri de peste 18.000 de lei, în detrimentul unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate. apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.